Με αφορμή τη δοκιμή του νέου ηλεκτρικού μικρού της Fiat, ξαναδηλώνουμε υποταγή στην αβάσταχτη απλότητα ενός λευκού Panda.

Αργά ή γρήγορα έρχεται κάποια στιγμή στην δημοσιογραφική σου καριέρα, που αναπόφευκτα καλείσαι να μιλήσεις για το προσωπικό σου αυτοκίνητο. Εγώ αυτό το «κάλεσμα», το ένιωσα μόλις αντίκρισα το ηλεκτρικό Grande Panda που ήρθε για δοκιμή στα γραφεία του περιοδικού.

Ως ιδιοκτήτης ενός λευκού Panda 3ης γενιάς, ένιωσα την ανάγκη να καταγράψω αυτή την ξεχασμένη τέχνη των Ιταλών, γύρω από την δημιουργία απλών, οικονομικών, λειτουργικών και εύχρηστων μικρών αστικών οχημάτων.

Μπορεί λοιπόν το Panda μου να είναι λευκό όπως και αυτά που πλημυρίζουν κατά εκατοντάδες τα νησιά μας και όχι μόνον, εξυπηρετώντας εδώ και μία 15ετια, τους επισκέπτες που θέλουν να νοικιάσουν ένα μικρό αυτοκίνητο, αλλά έχει μία διαφορά. Όντας διπλού καυσίμου με φυσικό αέριο, αποδεικνύει έμπρακτα ότι το χαμηλό κόστος χρήσης είναι κάτι εφικτό, τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα με την νέα ηλεκτρική έκδοση.

Το περιτύλιγμα

Είναι από αυτές τις περιπτώσεις όπου τα λόγια είναι περιττά. Όσο κοιτάς το Grande Panda, τόσο ανακαλύπτεις λεπτομέρειες που δεν είχες προσέξει στις φωτογραφίες. Η επιτυχία του είναι ό,τι ίσως ποτέ άλλοτε δεν γύριζαν τόσα πολλά κεφάλια να κοιτάξουν ένα μικρό και απλό αυτοκίνητο με σιδερένιες ζάντες.

Ακόμα και αυτές με το λευκό τους χρώμα, προσδίδουν χαρακτήρα και όχι φτήνια. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό, όπου το ντιζάιν και μία έξυπνη επιλογή υλικών καμουφλάρει έντεχνα μία βασική έκδοση. Ένας κρυφός φωτισμός στο φιστικί πλεξιγκλάς που καλύπτει τον πίνακα οργάνων, θα πρόσθετε επιπλέον πόντους στην ενδιαφέρουσα επιλογή υλικών του ταμπλό.

Δεν μας ενόχλησε η απουσία αυτόματου κλιματισμού (ένα κουμπί auto στα τρία περιστροφικά χειριστήρια θα ήταν καλοδεχούμενο), ούτε του καθρέφτη από το δεξί σκιάδιο, αλλά είναι πραγματικά ανεξήγητο να μην υπάρχει ένδειξη μέσης κατανάλωσης, ενώ θεωρούμε must (για ηλεκτρικό όχημα πόλης) την ύπαρξη βαθμίδων ανάκτησης με one pedal λειτουργία.

Αν αρχίσουν οι συγκρίσεις, τότε ο νέος υπερέχει του προγόνου του, σε ότι έχει να κάνει με την ποιότητα και την θέση οδήγησης. Τώρα πια δεν έχεις την εντύπωση ότι οι πόρτες είναι φτιαγμένες από τσίγκο καθώς κλείνουν, ενώ βολεύεσαι εύκολα στο σωστό κάθισμα του Grande Panda (ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από ότι στο παλιό).

Σωτήριο είναι και το σκαρφάλωμα σε μεγαλύτερη κατηγορία. Η λέξη Grande δεν είναι μόνο λόγια, αφού με μήκος 4μ. και μεταξόνιο 2,54 μ., το μικρό Panda έγινε πια ένα κανονικό μικρό, όπου μπορούν πλέον να καθίσουν οριακά ακόμα και πέντε κανονικού αναστήματος επιβάτες και να πάρουν μαζί τους 361 λτ. αποσκευών. Όσοι αναγκάστηκαν να πουλήσουν το Panda τους γιατί δεν άντεχαν άλλο στριμωξίδι, θα καταλάβουν το βαθμό βελτίωσης.

Η τέχνη

Μα καλά, θα αναρωτηθούν κάποιοι, αφού είχε τόσα κουσούρια γιατί να καταλήξει κανείς στο Panda 3ης γενιάς. Γιατί πολύ απλά αν μπορούσες να ζήσεις με αυτά τα κουσούρια, είχες ένα πολύ ευέλικτο όχημα που μπορούσε να παρκάρει (σχεδόν) παντού.

Επιπλέον, η CNG έκδοση, είχε αρκετή απόσταση από το έδαφος για να μην σε προβληματίζουν τίποτε πλημυρισμένοι ή «βομβαρδισμένοι» δρόμοι, το τούρμπο μοτεράκι είχε επιπλέον ροπή σε σχέση με ατμοσφαιρικούς αντιπάλους, υπήρχε ένα κανονικό ρεζερβουάρ βενζίνης για τεράστια αυτονομία και το κυριότερο από όλα, κατανάλωνε γύρω στα 4 ευρώ ανά 100 χλμ. (για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ήταν σωτήρια η συμβολή του στην περίοδο της κρίσης, αλλά και τότε που η βενζίνη έφθασε τα 2 ευρώ το λίτρο).

Εδώ ανοίγουμε παρένθεση και σε ότι αφορά τις οικονομικές συγκρίσεις. Ο ηλεκτρικός απόγονος έχει μία εκτιμώμενη μέση κατανάλωση γύρω στις 15,5 kWh/100 χλμ., κάτι που σε ευρώ μεταφράζεται σε 2,3 (κανονικό οικιακό τιμολόγιο), 1,5 (νυκτερινό οικιακό τιμολόγιο) ή 8 ευρώ (δημόσιο ταχυφορτιστή) για το κόστος ανά 100 χλμ. Το τελευταίο αφορά την δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 110 kW, ενώ πολύ χρήσιμο είναι το σπιράλ καλώδιο που υπάρχει ενσωματωμένο μέσα στην μάσκα του Grande Panda.

Εδώ κλείνουμε την παρένθεση με τις συγκρίσεις και επιστρέφουμε στο Panda που έμοιαζε ξεχασμένο από την εταιρεία (και τον αείμνηστο Μαρκιόνε) να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με πιο σύγχρονους αντιπάλους, με μοναδικά όπλα τις γενναίες προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας και ένα mild hybrid σύστημα.

Έκτοτε σιγή ιχθύος. Το Grande Punto καταργήθηκε, το 500αρακι μετουσιώθηκε σε ένα ακριβούτσικο μικρό ηλεκτρικό, ενώ το ηρωικό Panda Hybrid συνέχισε να γερνάει καθώς έβλεπε όλες αυτές τις εμπορικές ζυμώσεις με την Jeep. Ευτυχώς λοιπόν που η Fiat θυμήθηκε την τέχνη της, έστω και αν χρειάστηκε την βοήθεια της Stellantis. Με την σύγχρονη πλατφόρμα Smart Car το Grande Panda είναι πλέον ένα κόμπακτ B-SUV, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, όπως το συγκεκριμένο.

Για τα οικονομικά τα είπαμε πιο πάνω. Στην οδική συμπεριφορά, η πλάστιγγα γέρνει φυσικά υπέρ του νέου, ο οποίος αν και δεν έχει κάποια fun to drive στοιχεία, ολοκληρώνει τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις με περίσσια αποτελεσματικότητα, χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους που εξασφαλίζει η μπαταρία και ένα αρκετά καλό σε αίσθηση τιμόνι, όταν ο παλιός θυμίζει κάτι από αγριοκάτσικο με «αερόσολες» (σαφώς μαλακό αλλά με μία ξερή απόσβεση).

Στην απόδοση πάντως μην νομίζετε ότι το ρεύμα υπερέχει κατά κράτος, μιας και οι 113 ίπποι έχουν να κουβαλήσουν 1.457 κιλά (εκ των οποίων τα 350 κιλά αφορούν μόνο στην μπαταρία), όταν οι 80 ίπποι του παλιού έπρεπε να τα βγάλουν πέρα με μόλις 1.080 κιλά. Έτσι, ο νέος χρειάζεται 11 δλ για τα 0-100 χλμ./ώρα και τελικιάζει στα 132 χλμ./ώρα, όταν ο παλιός είχε αντίστοιχα 12,8 δλ. και 168 χλμ. εργοστασιακής τελικής ταχύτητας.

Εκεί πάντως όπου ο νέος βρίσκεται σε άλλο γαλαξία, είναι στο θέμα του πολιτισμού, αφού στην απόλυτη ηλεκτρική ησυχία (μόνο ένα βούισμα για μερικά δλ. ακούγεται κατά την εκκίνηση), ο παλιός κουράζει με το συνεχές δικύλινδρο κροτάλισμα του.

Άντε να φεύγουμε

Φυσικά όλη αυτή η σύγκριση είναι θεωρητική και εξόχως προσωπική. Το CNG καταργήθηκε και μόνο το Panda Hybrid συνεχίζει (ακόμα) την καριέρα του με όπλο την χαμηλή τιμή. Δεν ξέρουμε εάν θα έρθει ποτέ η στιγμή που τα νησιά μας θα γεμίσουν με νοικιάρικα ηλεκτρικά Grande Panda, το σίγουρο όμως είναι ότι η Fiat θυμήθηκε τις ρίζες της και ξαναέφτιαξε ένα ρεαλιστικό, πρακτικό και εύχρηστο τετράτροχο μπόμπιρα, όπου ακόμα και αν δεν ασπάζεται κανείς τα μεγάλα οφέλη της αστικής ηλεκτροκίνησης, τότε προσφέρει και την εναλλακτική του υβριδικού ή ακόμα και του βασικού, για εμάς τους «λοξούς», που δεν θα είχαμε κανέναν ενδοιασμό να ψωνίσουμε ένα μικρό αυτοκίνητο με σιδερένιες ζάντες, χωρίς κάποια φανταχτερή οθόνη και χειροκίνητο κιβώτιο._Σ.Τ.

FIAT GRANDE PANDA ELECTRIC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 113 ίπποι

ΡΟΠΗ: 122 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 44 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.999×1.763×1.570 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 350-1.315 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.457 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 132 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,5* kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 280 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (7 kW) 0-100%: 4 ώρ. 20 λ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (110 kW) 20-80%: 27 λ.

ΤΙΜΗ: 22.800 ευρώ (συμπ. επιδότηση και προωθητικό πρόγραμμα)