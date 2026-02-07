Τι πραγματικά συμβαίνει με την Tesla στην Ελλάδα;

Από το μονοπώλιο στα ηλεκτρικά αυτοκινητικά δρώμενα, μέχρι την πτώση από την κορυφή. Ποιο είναι το πικρό κοκτέιλ που πίνει η Tesla;

Ήταν καλοκαίρι του 2020 όταν στα πρωτοσέλιδα του ειδικού Τύπου δέσποζε η είδηση «η Tesla έφτασε στην Ελλάδα», πυροδοτώντας κύμα ενθουσιασμού γύρω από τα μοντέλα της εταιρείας του Elon Musk, τα οποία είχαν εδραιωθεί ως συνώνυμα της καινοτομίας και της τεχνολογικής υπεροχής.

Το ίδιο καλοκαίρι εγκαινιάστηκε και το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με επιδότηση αγοράς ή μίσθωσης -ύψους έως 6.000 ευρώ- ηλεκτρικού αυτοκινήτου, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής της δημοφιλίας της Tesla, που έμοιαζε ότι ήρθε για να μείνει.

Η Tesla, με όπλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα και την αρωγή των γενναιόδωρων επιδοτήσεων, δεν άργησε να σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία το 2021, καταλαμβάνοντας με 598 ταξινομήσεις την κορυφή του ελληνικού ηλεκτρικού βάθρου. Παράλληλα, το Tesla Model 3 ήταν best-seller της ελληνικής αγοράς, με 522 μονάδες, υπερδιπλάσιες από το δεύτερο μοντέλο, VW ID.3 (188 ταξινομήσεις).

Το 2022, οι πωλήσεις της μάρκας κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα (589 πωλήσεις) με αυτά του 2021, ικανά να τη διατηρήσουν στην 1η θέση σε επίπεδο ταξινομήσεων καινούργιων ηλεκτρικών ΙΧ, με τα Model Y και Model 3 στο πρώτο και δεύτερο σκαλί του βάθρου αντίστοιχα. Το τέλος του 2023 βρήκε την Tesla σε ακόμα ισχυρότερη θέση, καταγράφοντας σχεδόν τριπλάσιες ταξινομήσεις (1.841) συγκριτικά με το 2022, με σημαντικά αυξημένο μερίδιο αγοράς, στο 1,6%, και τα Model Y και Model 3 να συνεχίζουν να κυριαρχούν στις δύο πρώτες θέσεις.

Η BYD ανακατεύει την τράπουλα

Το 2024 σημειώθηκε η κορυφαία επίδοση της Tesla στη χώρα μας, με 1.987 πωλήσεις (μερίδιο 1,4%) και ποσοστό της τάξης του 22,8% επί του συνόλου της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το Model 3 ήταν το best-seller με 1.282 πωλήσεις, αλλά το δεύτερο σκαλί του βάθρου -όπως και το τρίτο- πλέον φιλοξενούσε μοντέλο της BYD, της κινεζικής μάρκας η οποία αριθμούσε μόλις λίγους μήνες παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Επιστρατεύοντας επιθετική τιμολογιακή πολιτική, σε συνδυασμό με ποιοτικά προϊόντα, ο κινεζικός κολοσσός ανακάτεψε την τράπουλα στην ελληνική -και όχι μόνο- αγορά αυτοκινήτου, κατέστησε σαφές ότι κοιτάει μόνο την κορυφή. Και την έπιασε το 2025 όταν και κατέγραψε 1.825 ταξινομήσεις, αφήνοντας πολύ πίσω της την εταιρεία του Elon Musk, η οποία περιορίστηκε σε 1.066 (-46,3% συγκριτικά με το 2024) με το BYD Dolphin να αναδεικνύεται Νο1 ηλεκτρικό αυτοκίνητο εμπορικά (722 πωλήσεις). Η ακλόνητη κυριαρχία της Tesla δείχνει να έχει τελειώσει.

Το πικρό κοκτέιλ

Οι λόγοι της καθίζησης είναι εμφανείς. Η κάνουλα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας έχει ανοίξει πλέον για τα καλά, με την ελληνική αγορά να κατακλύζεται από ισχυρές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες που διεκδικούν την προσοχή του καταναλωτικού κοινού με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προτάσεις.

Παράλληλα, την ίδια ώρα που η Tesla επιμένει σε σχεδόν εμμονικό βαθμό σε μεσαίου μεγέθους σεντάν και SUV, εταιρείες όπως οι Hyundai, Kia, BYD και Volvo, ποντάρουν και σε μικρότερα μοντέλα, όπως τα Inster, ΕV2, Dolphin και ΕΧ30 που πέρα από την προσιτή τιμή τους, δείχνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αυτοκινητικού γίγνεσθαι, όπου κυριαρχούν τα πιο συμμαζεμένα σε διαστάσεις αυτοκίνητα, ειδικά όσα φλερτάρουν με SUV χαρακτηριστικά.

Επιπροσθέτως, οι ενδιαφερόμενοι για ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορούν να κλείσουν τα μάτια στα προϊόντα παραδοσιακών δυνάμεων, όπως η Volkswagen και η Stellantis, που πλέον έχουν το know-how, ενώ όσοι αναζητούν ένα high-end προϊόν πλέον γνωρίζουν ότι οι γίγαντες της Γερμανίας (βλ. Mercedes και BMW) έχουν επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην εξέλιξη προηγμένων ηλεκτρικών προϊόντων, με αυτονομίες και τεχνολογικά οπλοστάσια που πολλές φορές δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα Model Υ και Model 3. Τα δύο τελευταία ουσιαστικά αποτελούν τις μοναδικές προτάσεις της μάρκας στην Ελλάδα από το 2020, και όσο δεν πλαισιώνονται από ένα νέα προϊόν, προβάλλουν καταδικασμένα να πιουν το πικρό κοκτέιλ του αδυσώπητου ανταγωνισμού.

Καθίζηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Περίπου οι ίδιοι λόγοι έχουν επιφέρει την καθίζηση της Tesla και στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου (χώρες ΕΕ), όπου το 2025 είδε τις πωλήσεις της να κατρακυλούν κατά 37,9%, στις 150.504 μονάδες, από 242.436 το 2024. Ξένοι αναλυτές συμπληρώνουν ότι ρόλο στη βουτιά της Tesla έχει διαδραματίσει και η απόφαση του Elon Musk να στηρίξει την ευρωπαϊκή ακροδεξία, αλλά μάλλον πρόκειται για ένα επιχείρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η μάρκα προσπάθησε να αντιστρέψει το κλίμα με μεγάλες εκπτώσεις σε συνδυασμό με το λανσάρισμα νέων προσιτών εκδόσεων για τα Tesla Model Υ και Model 3. Οι συγκεκριμένες ενέργειες της έδωσαν πολύτιμο οξυγόνο, αλλά αποτελούν ημίμετρα τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να την επαναφέρουν στην κορυφή. Πολλώ δε μάλλον όταν δεν φαίνεται στον ορίζοντα το πολυδιαφημισμένο φθηνό Tesla που θα επιτρέψει στην εταιρεία να στραφεί σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Η επιστροφή της Tesla στο μεγαλύτερο ύψος του ηλεκτρικού Έβερεστ, ίσως, βέβαια, δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον Elon Musk, όπως δείχνει η απόφασή του να θυσιάσει τα Model S και Model X -δύο μοντέλα που αποτέλεσαν σύμβολα τεχνολογικής υπεροχής για την εταιρεία και ήχησαν τις σάλπιγγες της ηλεκτροκίνησης- στον βωμό της εξοικονόμησης χρημάτων για την κατασκευή… ρομπότ. Άλλωστε, η ηγετική θέση δεν αποτελεί πλέον ένα εύκολο εγχείρημα, καθώς η αρένα της ηλεκτροκίνησης δεν είναι άδεια, αλλά γεμάτη ικανούς αντιπάλους.