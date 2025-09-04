Ο ΣΧ φιλοξενεί στις Απόψεις τον Κώστα Μητρόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, παλιό συνεργάτη του περιοδικού.

Τα τελευταία 25 χρόνια τα αυτοκίνητα αλλάξαν πολύ. Όχι στο βασικό τους σχήμα, είτε είναι SUV, σεντάν, κουπέ η καμπριολέ, αλλά ούτε στους κινητήρες που έχουν εξελιχθεί, τόσο θερμικά όσο και υβριδικά, και σε ένα όχι ασήμαντο ποσοστό έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτροκινητήρες. Εκεί που η αλλαγή είναι πολύ μεγάλη είναι η αίσθηση που μεταφέρει το σημερινό αυτοκίνητο στον οδηγό σε σχέση με αυτή που απολάμβανε στο παρελθόν. Λόγω ηλικίας, η μνήμη μου καλύπτει όλες τις δεκαετίες από το 1970 μέχρι σήμερα και έτσι εντόπισα 7 σημεία όπου τα σύγχρονα αυτοκίνητα απέχουν παρασάγγας από τα παλαιότερα.

Ξεκινώ από το μοχλό των ταχυτήτων, που λείπει από τη μεγάλη πλειοψηφία των σύγχρονων θερμικών αυτοκινήτων, και φυσικά από τα χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικά. Έχει αντικατασταθεί από διακόπτες η μικρούς μοχλούς στο τούνελ ή στο τιμόνι που εμπλέκουν το εμπρός και πίσω. Τα κιβώτια πια έχουν γίνει αυτόματα, και μόνο αυτά του διπλού συμπλέκτη διατηρούν την δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής με paddles στο τιμόνι η με κίνηση εμπρός/πίσω του μικρού λεβιέ. Η αίσθηση της συμμετοχής του οδηγού στην επιτάχυνση και στην παρακολούθηση της γεωμετρίας κάθε στροφής μέσα από το κιβώτιο ταχυτήτων έχει χαθεί πλήρως. Τα paddles αναπληρώνουν αυτή την απουσία και βελτιώνουν πολύ την αίσθηση στη γρήγορη οδήγηση, αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται σε χαμηλότερες ταχύτητες όπου η βολή του αυτόματου κιβωτίου είναι αναμφισβήτητη.

Η δεύτερη απώλεια είναι η εξάλειψη των αναλογικών οργάνων. Κυριαρχούν τα ψηφιακά, που δείχνουν σαλ με υποδιαστολή και την ταχύτητα αριθμητικά, που αγνοούν τη θερμοκρασία νερού και την πίεση λαδιού και μόνο σου γνωστοποιούν με φωτάκια πότε το πρώτο έχει πάει στον ουρανό και το δεύτερο στο μηδέν. Τα αναλογικά όργανα υπάρχουν και σήμερα, αλλά ως μέρος του γιγαντιαίου μενού επιλογών που τα ψηφιακά όργανα προσφέρουν. Οι πληροφορίες μπροστά στα μάτια του οδηγού είναι ελάχιστες με τις υπόλοιπες κρυμμένες στο scroll down μενού. Ό οδηγός έχει ψηφιακή πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα μικρής χρησιμότητας, που δεν θα έβλεπε με αναλογικά όργανα, και η προσοχή του μετατοπίζεται από την οδήγηση στο ψάξιμο. Η πληροφόρηση του έχει πάψει πλέον να είναι driver friendly.

Νούμερο τρία, οι διακόπτες με φυσική εμπλοκή έχουν σχεδόν χαθεί από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Συνήθης εξαίρεση οι διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων και των καθρεπτών. Όλες οι εντολές του οδηγού μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά είτε μέσα από το την οθόνη επαφής, που έχει γίνει πια πάγιος εξοπλισμός, είτε μέσα από διακόπτες επαφής. Η φυσική αίσθηση της εκτέλεσης μιας εντολής μέσω ενός μηχανικού διακόπτη έχει αντικατασταθεί από την αίσθηση του ελέγχου της οθόνης ενός κινητού τηλεφώνου. Ξενερώνω τελείως όταν δίνω εντολές από την οθόνη, φυσικά μετά από εντατικό ψάξιμο στο μενού, και δεν συμβαίνει τίποτα η συμβαίνει κάτι άλλο από αυτό που είχα κατά νου και πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή, όπως στο παλιό επιτραπέζιο παιχνίδι το φιδάκι. Και βέβαια αυτή η «συνδιαλλαγή» οδηγού και ηλεκτρονικής οθόνης αποσπά την προσοχή του/της κι αυξάνει τις πιθανότητες μιας έκρυθμης κατάστασης.

Η εργονομικότητα του χώρου οδήγησης έχει σχεδόν μηδενιστεί. Τα ταμπλό μιας παλιάς BMW αγκάλιαζαν τον οδηγό ώστε να ελαχιστοποιούν την κίνηση του χεριού μακριά από το τιμόνι όταν ήθελε να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει μια λειτουργία. Τα σύγχρονα ταμπλό είναι επίπεδα με τρείς ενότητες: μια μπροστά στον οδηγό με κάποια μορφή των βασικών οργάνων, μια οθόνη επαφής στην οποία εμφανίζονται όλες οι επιλογές διασκέδασης, εσωτερικού περιβάλλοντος αλλά και πολλές πληροφορίες και δυνατότητες ρύθμισης του αυτοκινήτου και μια τρίτη ενότητα διακοπτών για ειδικές λειτουργίες. Στους τελευταίους βρίσκονται συνήθως, χαμένα το alarm και το anti-slip, και πρέπει να είσαι τυχερός να τα βρεις με την πρώτη. Αν για παράδειγμα ενώ οδηγείς θες να απενεργοποιήσεις τη χαμένη στα μενού λειτουργία προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, η οποία στα περισσότερα αυτοκίνητα είναι επιεικώς επικίνδυνη, χρειάζεσαι άνετα 30 αντί για 2 δευτερόλεπτα.

Τα τιμόνια παύουν να είναι στρογγυλά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η British Leyland έβγαλε το Maestro με τετράγωνοποιημένο τιμόνι! Πήγε άπατο, όχι βέβαια αποκλειστικά λόγω του τιμονιού του. Σήμερα τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων έχουν ευθεία την κάτω μεριά του τιμονιού για να διευκολύνουν την είσοδο και την έξοδο του οδηγού. Ακραία, όπως το τελευταίο ηλεκτρικό Lexus, έχουν τιμόνι πεταλουδοειδές. Στα απλά επιβατικά αυτοκίνητα, μόνο το στρογγυλό τιμόνι διευκολύνει στις στροφές, λόγω της συνήθως κοντής σχέσης του συστήματος διεύθυνσης. Στα αυτοκίνητα υψηλότερων επιδόσεων, όσο η σχέση του συστήματος διεύθυνσης μακραίνει, ένα τιμόνι πεταλούδα, του οποίου την κίνηση παρακολουθούν τα paddles, είναι καλύτερο για τον οδηγό.

Τα κλειδιά έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακές πλακέτες διαφόρων σχεδιάσεων. Πλησιάζεις το αυτοκίνητο και απασφαλίζει μόνο του, το ταμπλό φωτίζεται αλλά δεν είσαι βέβαιος τι άλλο πρέπει να κάνεις για να φύγεις. Όταν τελειώσει η μπαταρία της πλακέτας, δεν ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί απασφάλισης του αυτοκινήτου και των ηλεκτρονικών του, και αυτό μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα. Και αλλοίμονο αν το παιδί πετάξει την πλακέτα από το παράθυρο ενώ το αυτοκίνητο κινείται!

Έβδομο και τελευταίο. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερα. Στο μήκος είναι γύρω στα 4,5m, με πολλά μοντέλα να ακουμπούν τα 5m. Στο φάρδος βρίσκονται μεταξύ 1,85 και 2m και στο ύψος ξεπερνούν το 1.5m, με τα SUV να φτάνουν τα 2m. Το βάρος, με τη διεύρυνση των διαστάσεων και των απαιτήσεων άνεσης και ασφαλείας, έχει αυξηθεί από τα 1,000 kg κατά μέσο όρο στην δεκαετια του 1970 στα 1,400 kg . Τα ελαφρύτερα σύγχρονα ξεπερνούν τον ένα τόνο, αρκετά φτάνουν στους 2 τόνους ενώ τα ηλεκτρικά με τις μπαταρίες στους 2,5 τόνους. Παρά τα συστήματα υποβοήθησης, το παρκάρισμα θέλει μεγαλύτερους χώρους απ’ ότι στο παρελθόν, η είσοδος με την όπισθεν στο γκαράζ του σπιτιού απαιτητει περισσότερη προσοχή και στην γρηγορη οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους , το βάρος και ο όγκος δεν βοηθούν τον οδηγό.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διατηρούν το βασικό σχεδιασμό και την λειτουργικότητα των περασμένων δεκαετιών, και μεταφέρουνε με ταχύτητα, άνεση και ασφάλεια επιβάτες και αποσκευές. ¨Εχουν όμως μεγαλώσει πολύ σε μέγεθος και έχουν αναπτύξει μια τελείως διαφορετική διεπαφή με τον οδηγό. Είναι σαν να σε τιμωρούν που θέλεις να τα οδηγήσεις και τα ίδια θα ήταν ευτυχέστερα να οδηγούνταν μόνα τους. Προφανώς η εποχή της οδηγικής ευχαρίστησης έφτασε στο τέλος της.