Το φθινόπωρο έφυγε

Αντίδοτο στη μελαγχολία που αφήνει πίσω του, μια αναδρομή σε όσα μας έφτιαξαν τη διάθεση τους τελευταίους μήνες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, βρεθήκαμε σε πλήρη σύνθεση στο Τάνις της Δανίας, για το «Car of the Year». Ακόμα ένα Τάνις… στις αποσκευές μας, 38 χρόνια από την πρώτη –επί προσωπικού– παρουσία μας εκεί. Οι 4ΤΡΟΧΟΙ συνεχίζουν τη συμμετοχή τους στον θεσμό, σήμερα με εκλέκτορα την Ελένη Ξενάκη, στον δρόμο που χάραξε ο ΚΚ.

Τον Οκτώβριο, βρεθήκαμε σε δύο εκδηλώσεις για το κλασικό αυτοκίνητο. Διαφορετικές μεταξύ τους, με κοινό στοιχείο την ελληνική υπογραφή. Το 2ο Mille Miglia Experience, με την υποστήριξη και της Lexus (!), και το 13ο Tour du Péloponnèse από το Τρισκέλιον, με τη διαχρονική του αξία. Το TdP, στο οποίο θα επανέλθουμε στους 4Τ του Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας διοργάνωσης που προβάλλει σεμνά και με στυλ την Ελλάδα που λατρεύουμε.

Για το ιστορικό αυτοκίνητο βρεθήκαμε και στην Αρχαία Ολυμπία, προσκεκλημένοι του ΣΦΙΠΟΠ σε σεμινάριο για την ασφαλή χρήση του. Μια εξαιρετική εκδήλωση, με κοινό υψηλού επιπέδου, που παρακολούθησε με ενδιαφέρον, συμμετείχε ουσιαστικά και έθεσε εύστοχες ερωτήσεις σε ένα πάνελ με ειδικό βάρος.

Η ιστορία των ελληνικών αγώνων και της αγοράς αυτοκινήτου είχε τη δική της θέση στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, στην Πάτρα, τη γενέτειρά του. Έντονη η συναισθηματική φόρτιση, με τις εμπειρίες μιας ολόκληρης εποχής καταγεγραμμένες σε μια προσωπική διαδρομή την οποία αξίζει να γνωρίσουν και οι νεότεροι.

Το συναίσθημα στο κόκκινο και σε ένα άψογα οργανωμένο γεύμα, με αφορμή το «εις το επανιδείν» στον Ανδρέα Χριστοφορίδη και το «welcome» στον Δημήτρη Ψυλλάκη. Ο πρώτος κάνει μια παύση, ενώ ο δεύτερος, με τη διεθνή εμπειρία στις αποσκευές του, επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα που τον ανέδειξε.

Από εκεί, στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στο Παρίσι, για το γαλλικό Σαλόνι Αυτοκινήτου, όπως άλλοτε. Από τις περιπτώσεις όπου σταματά ο χρόνος, χωρίς να χρειάζεται να μετράς τα φώτα ή να συγκρίνεις την υποδοχή με εκείνη άλλων εποχών. Ζητούμενο παραμένει το αυτοκίνητο, όχι μόνο ως προϊόν, αλλά και ως φιλοσοφία κατασκευής. Οι Κορεάτες αντιστέκονται με όσα παρουσιάζουν, αλλά και με όσα επικοινωνούν off the record. Η Renault αριστεύει στο παιχνίδι με το παρελθόν της, την ώρα που στη Stellantis αναζητούν τον βηματισμό τους.

Στο μεταξύ, νέοι πρωταγωνιστές διεκδικούν τη θέση τους και στην ελληνική αγορά. Η κινεζική AVATR αποτελεί τη νέα είσοδο στη χώρα μας, με φιλόδοξο πλάνο και ισχυρή υποστήριξη, ενώ το ενδιαφέρον μας στο Παρίσι μοιράστηκε σε μικρομεσαία από την Gelly, την Chery, αλλά και την Dacia. Την ίδια ώρα, μάλλον οι παλαιότεροι βρεθήκαμε σε αμηχανία αντικρίζοντας το σύγχρονο, ηλεκτρικό Peugeot T16.

Από τις αναμνήσεις του Τάνις και τις διαδρομές των ιστορικών αυτοκινήτων μέχρι το Παρίσι και τους νέους πρωταγωνιστές της αγοράς, το φθινόπωρο μέχρι στιγμής έχει απ’ όλα. Κυρίως ανθρώπους, συναντήσεις και γεγονότα ικανά να σε κάνουν να βάλεις τη μελαγχολία στην άκρη και να περιμένεις με ενδιαφέρον όσα ακολουθούν.