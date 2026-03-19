Το καλύτερο παιδί και η ανερχόμενη δύναμη

Η Zeekr επέλεξε τον Γιώργο Πρίντεζη για πρεσβευτή της επωνυμίας της, σε μια κίνηση που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Όταν στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024 η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβαζε τη φανέλα του Γιώργου Πρίντεζη στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τον εμβληματικό αρχηγό των ερυθρολεύκων δεν χειροκροτούσαν αποκλειστικά οι φίλοι του συλλόγου· αλλά και δεκάδες χιλιάδες οπαδοί άλλων ομάδων. Πράσινοι, κίτρινοι, ασπρόμαυροι ή τουλάχιστον όσοι δεν έχουν τυφλωθεί από τον τοξικό οπαδισμό.

Αυτό διότι εκείνη τη στιγμή γινόμασταν μάρτυρες της αυτονόητης αναγνώρισης όχι απλά ενός σπουδαίου καλαθοσφαιριστή, ενός αθλητή που κέρδισε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 2 Κύπελλα, 2 Ευρωλίγκες και 1 Διηπειρωτικό. Αλλά και ενός ανθρώπου που ενέπνεε επί χρόνια με το ήθος, την πίστη και την εργατικότητά του, που σεβόταν πάντα τον αντίπαλο και στον τέλος τον «κέρδιζε» με τον χαρακτήρα του, ακόμα και αν ο τελευταίος ήξερε ότι… ο Γιώργος είναι βαμμένος κόκκινος.

Όταν έφτασε η φανέλα με το νούμερο 15 στον ουρανό του ΣΕΦ, αποχαιρετούσαμε από τα παρκέ ένα από τα καλύτερα παιδιά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Και όταν βλέπεις ένα παιδί-διαμάντι να επιλέγεται από μια εταιρεία ως πρεσβευτής της επωνυμίας της, δεν μπορείς παρά να την επικροτήσεις για την επιλογή της.

Αυτό έπραξε με τον Γιώργο Πρίντεζη η Zeekr, γνωστοποιώντας τη συγκεκριμένη ενέργεια παράλληλα με την παρουσίαση του πανίσχυρου ηλεκτρικού shooting brake Zeekr 7GT σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, τέτοιες προσωπικότητες είναι αυτές που δίνουν πραγματική αξία σε ένα brand — και είναι εκείνες που θα άξιζε να βλέπουμε πιο συχνά σε αντίστοιχους ρόλους. Άνθρωποι που έχουν προάγει ποικιλοτρόπως το ευ αγωνίζεσθαι, που έχουν αποδείξει ότι με σκληρή δουλειά τίποτα δεν είναι αδύνατο, που όσα και αν έχουν καταφέρει συνεχίζουν να είναι… τα παιδιά της γειτονιάς τους.

Η ανερχόμενη δύναμη

Με έτος ίδρυσης το 2021, η Zeekr, η premium ηλεκτρική μάρκα με επίσημη έδρα την πόλη Νίγμπο στην Ανατολική Κίνα -αν και άρρηκτα συνδεδεδεμένη με το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, καθώς εκεί γεννιούνται τα μοντέλα της- δεν διαθέτει το λαμπερό ιστορικό των δυτικών ή άλλων κινεζικών εταιρειών που συναντά στο διάβα της στην ευρωπαϊκή αυτοκινητική σκηνή. Δεν διαθέτει τους πιστούς οπαδούς της Mercedes, της BMW, της Audi που θα την ακολουθήσουν «τυφλά», σε κάθε επιλογή της.

Διεκδικεί, ωστόσο, με αξιώσεις την προσοχή του αγοραστικού κοινού, προτάσσοντας μοντέλα που πανθομολογουμένως ξεχωρίζουν σε επίπεδο σχεδίασης, επιδόσεων και ταχύτητας φόρτισης. Αρκεί η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα του Zeekr 7GT, η φόρτιση της μπαταρίας του από το 10 στο 80% σε 13 λεπτά, ή το καλλίγραμμο σουλούπι του, για να εδραιωθεί ένας νέος κατασκευαστής στην ευρωπαϊκή αγορά και να λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης από τον -σωστά- απαιτητικό καταναλωτή;

Όχι, εφόσον τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν συνοδεύονται από αυθεντικότητα, πάθος, εργατικότητα και δίψα για διαρκή πρόοδο. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Γιώργο Πρίντεζη και σύμφωνα με τη Geo Mobility Hellas, εισαγωγική της Zeekr στην Ελλάδα, αποτελούν την πυξίδα της μάρκας κατά τη δραστηριοποίησή της στο ολοένα και πιο απαιτητικό ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι.