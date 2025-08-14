Το λάθος των οδηγών στην Εθνική Οδό – Πότε μια προσπέραση κοστίζει 150 ευρώ

Καθιστώντας άχρηστο τον μοχλό στα αριστερά του τιμονιού, ο οδηγός αυξάνει τις πιθανότητες αφενός να εμπλακεί σε ατύχημα και αφετέρου να πιαστεί στις δαγκάνες της Τροχαίας

Κλιμακώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με τα λιμάνια και τους τουριστικούς προορισμούς να κατακλύζονται από εκδρομείς.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν πλημμυρίσει από ΙΧ, σχηματίζοντας ουρές στα διόδια.

Αναντίρρητα, η ανάγκη για διακοπές και απομάκρυνση από την παράνοια της Αθήνας και των υπόλοιπων μεγαλουπόλεων είναι μεγάλη, αλλά οι οδηγοί οφείλουν να δείχνουν υπομονή και φυσικά να μην υποπίπτουν σε τροχαίες παραβάσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Ο διεξοδικός έλεγχος του αυτοκινήτου πριν το ταξίδι, ο σεβασμός στα όρια ταχύτητας, η αποφυγή οδήγησης όταν έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ αποτελούν αδιαπραγμάτευτη συνθήκη. Αλλά δεν αρκεί.

Οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και κατά την τέλεση προσπέρασης -κάτι το οποίο όπως παρατηρείται δεν συμβαίνει πάντα.

Ειδικότερα, αποτελεί… κακή συνήθεια πολλών, πριν τελέσουν προσπέραση και εισέλθουν στην αριστερή λωρίδα, να μην ενεργοποιούν τους δείκτες κατεύθυνσης (κοινώς φλας), με αποτέλεσμα να μην καθιστούν σαφή την πρόθεσή τους στους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

Πρόκειται για ένα «κουσούρι», που όσο αθώο και αν προβάλλει μπορεί να οδηγήσει σε τραγικό συμβάν. Η παράλειψη του φλας συνεπάγεται μη γνωστοποίηση της πρόθεσης για προσπέραση, και επομένως οδηγός που βρίσκεται ήδη, λίγα μέτρα πιο πίσω, στην αριστερή λωρίδα ίσως δεν επιβραδύνει, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό.

Καθιστώντας άχρηστο τον μοχλό στα αριστερά του τιμονιού, ο οδηγός αυξάνει τις πιθανότητες αφενός να εμπλακεί σε ατύχημα και αφετέρου να πιαστεί στις δαγκάνες της Τροχαίας, η οποία αυτές τις μέρες έχει αυξημένη παρουσία στις εθνικές οδούς.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η συγκεκριμένη παράβαση, τότε, σύμφωνα με το Άρθρο 21 του νέου ΚΟΚ, ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, «ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνο εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 25, περί κανόνων για τους ελιγμούς των οχημάτων» -ήτοι ενεργοποιώντας τα φλας.