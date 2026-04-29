Το σκληρό ροκ των ελληνικών δρόμων

Αγριεμένη η κοινωνία μας, χωρίς νευρικό σύστημα οι περισσότεροι, και η συμπεριφορά του ευέξαπτου στο δρόμο θυμίζει ασπρόμαυρη ταινία western.

Μόνο που, σε αντίθεση με τις παλιές ταινίες, εδώ δεν υπάρχει το ταλέντο των ηθοποιών εκείνης της εποχής, το οποίο είχαμε την τύχη να ζήσουμε και να απολαύσουμε.

Στο παρελθόν ανήκουν και οι άδειοι δρόμοι της Αθήνας, όπου η γενιά μου, όπως και η προηγούμενη έμαθε και τη γρήγορη οδήγηση μέσα στην πόλη, αξιοποιώντας από τη μία το γλιστερό οδόστρωμα και από την άλλη την περιορισμένη αστυνόμευση.

ΠΑΡΤΟ ΑΛΛΙΩΣ …

Δικαιολογίες και αφορμές για να αντιδράς εκτός ελέγχου έχεις πολλές. Από τις κυρίες που έχουν χάσει την ισορροπία ανάμεσα στη χρήση του κινητού και του εισπνεόμενου, με το τιμόνι, μέχρι την ευγενική τάξη ορισμένων delivery που οδηγούν όπως τα κακά ρυθμισμένα ρομπότ.

Προσθέστε ότι ο δίκυκλος ζει για να χωθεί, μην περιμένετε να ακούσετε «ευχαριστώ» αν δημιουργήσετε χώρο για να πορευτεί, όπως δεν θα ακούσετε «ευχαριστώ» και από την κυρία ή τον κύριο που της/του δώσατε προτεραιότητα. Ούτε ευχαριστώ, ούτε αμοιβαία συμπεριφορά και… κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό αρχής γενομένης από τον πεζό, που όντας σε διάβαση είναι και κοινωνική σου υποχρέωση να ακινητοποιηθείς ώστε να πορευτεί με ασφάλεια.

Το κάνουν και οι επαγγελματίες με τα ταξί, με τους παλιούς να ακολουθούν τη νέα φρουρά. Μορφωμένα παιδιά με άποψη και χαρακτήρα -ίσως και με στιλ- οι οργανωμένοι και η αντίδραση πλέον προκύπτει από όλους εμάς τους συγχυσμένους που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε την πίεση από την καθημερινότητα.

Δεν αντιλαμβανόμαστε το πόσο σημαντική είναι η προσοχή μας σε κάθε μετακίνηση, δεν αλλάζουμε το κινητό με τη χρήση του ραδιοφώνου επιλέγοντας σταθμούς με λίγα λόγια και πολλή μουσική και δεν κατανοούμε πόσο αναγκαίο είναι να βρισκόμαστε -με την καλή έννοια- στην τσίτα.

Σήμερα, κάποιοι βέβαια είναι και στην πρίζα. Βρισκόμενοι οπότε μακριά από την πραγματικότητα της οδήγησης, δεν διαβάζουμε τη φάση, δεν προβλέπουμε, αιφνιδιαζόμαστε και αστοχούμε. Τα νεύρα μας στα κόκκινα, το δίκιο χάνεται και αν ο άλλος που τον βλέπουμε αντίπαλο, λειτουργήσει αντίστοιχα, η εξέλιξη δεν μας τιμάει ως σύγχρονους πολίτες μιας πολιτισμένης χώρας.

Ακόμα και αν κάποιος δώσει ρεσιτάλ αγένειας στον δρόμο, υποχρέωση να τον επαναφέρουμε στην τάξη, ψύχραιμα και με τον καλό μας τρόπο, εξαφανίζοντας τον κακό μας εαυτό.

Πιτσιρίκια το 1960-65 καμάρωνες αν ο πατέρας, ή ο μπάρμπας όπως και ο μεγαλύτερος ξάδελφος αρπαζόντουσαν στο δρόμο όπου κυριαρχούσαν τα… γαλλικά με την παρεκτροπή να φτάνει μέχρι την κοκορομαχία.

Σήμερα, εξελίσσεται δυσάρεστα η παρεξήγηση στο δρόμο και δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει ψυχολόγος ώστε να αντιλαμβάνεσαι ότι τα αίτια ξεπερνούν μια θέση στάθμευσης, ή την προτεραιότητα. Η ένταση έχει αυξηθεί, οι “άμυνες” των ανθρώπων έχουν χαθεί και το επίπεδο της αντιπαράθεσης έχει φτάσει στο σημείο που η φυσική βία (χειροδικία) είναι συχνά η “λύση” για την επίλυση αυτών των διαφωνιών.

Αδιαφόρησε, ειδικά από τη στιγμή που δεν κινδυνεύεις εσύ η οικογένεια σου, άφησε τον έναν ή τον άλλον να αισθάνεται πιο σπουδαίος και δυνατός σε αυτό το παιχνίδι στο δρόμο που εξελίσσεται ως ακήρυχτος πόλεμος με θύμα τον πολιτισμό μας.

Δεν μας αξίζει λοιπόν όλο αυτό που είναι μια άλλη μορφή τροχαίου ατυχήματος που εξελίσσεται σε βαριά επιδημία αφού έχει να κάνει με τον ψυχισμό μας, ό,τι ξεπερνάει την τυποποιημένη εκπαίδευση.

Περήφανοι στον Όμιλο μας και με ατού το 4Τροχοι με πυξίδα την ιστορία του σε σχέση με τον οδηγό αυτοκινητου και μοτό, θα επανέλθουμε με δράση για τον άνθρωπο στο δρόμο και τη συμπεριφορά του, οδηγώντας, αλλά και όχι.

Υποστηρίζοντας την ιδέα του Μιχάλη Σταυρόπουλου, που εξελίχθηκε σε πρόταση απότην Ελένη Ξενάκη, ότι αξιοποιούν υποδειγματικά οι ενωμένες δυνάμεις των συνεργατών μας της Εμπορικής διεύθυνσης και του ιδιαίτερα δημιουργικού τμήματος μάρκετιγκ και μείνετε συντονισμένοι.

Προτεραιότητά μας, διαχρονικά ο άνθρωπος που άλλωστε, σε κάθε δραστηριότητα κάνει η διαφορά.

Δεν πρόκειται για sport και το Vive επί του προκειμένου, αφορά τη ζωή μας, συνδεδεμένη με τον πολιτισμό μας._ ΣΧ