Το Βρώμικο ψωμί στο μικροσκόπιο

«Διονύσης Σαββόπουλος, Βρώμικο ψωμί», το νέο βιβλίο του Χριστόφορου Κάσδαγλη.

Ο Χριστόφορος Κάσδαγλης, ο επί σειρά ετών συνεργάτης μας, που υπέγραφε τις σελίδες του «Αντιλόγου», παρουσίασε σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Zatopek Book Cafe στην Καλλιθέα το 9ο βιβλίο του, το οποίο αφορά το Βρώμικο Ψωμί, τον δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου που επέδρασε περισσότερο από κάθε άλλον στη ζωή του και στα ακούσματα της γενιάς του.

Δεν ήταν η συγκυρία των 50 ετών από την κυκλοφορία του δίσκου, η αφορμή για τη συγκεκριμένη έκδοση. «Από τότε που ανακαλύφθηκαν οι επέτειοι, χάθηκε η αυτογνωσία. Περίσσεψε η αυταρέσκεια», λέει ο ίδιος.

«Αν είχα υποψιαστεί εγκαίρως ότι η έκδοση αυτού του βιβλίου θα συνέπιπτε με την επέτειο των 50 χρόνων του δίσκου, θα έγραφα για άλλον δίσκο.

Αλλά δεν ήθελα να γράψω για άλλον δίσκο. Ήθελα να γράψω γι’ αυτόν, που άκουσα live την πρώτη μου φορά στο Κύτταρο πριν κυκλοφορήσει κι έτρεξα στα δισκάδικα να τον αγοράσω την πρώτη μέρα. Να μετριάσω κάπως την ενοχή για την απουσία μου από το Κύτταρο το φθινόπωρο του ’73.

Ήθελα να ξανατραγουδήσω εκείνα τα τραγούδια, να αναλύσω κάθε πτυχή τους και να εκμαιεύσω κάθε αποκάλυψη που εξακολουθούσαν να κρύβουν μέσα τους.»

(Βρώμικο Ψωμί, σελ. 195, εκδόσεις οξυ, Μάιος 2022)

Το βιβλίο ανήκει στα πρώτα 13 της σειράς 33 1/3 που λανσάρουν στην Ελλάδα οι Εκδόσεις οξυ, στην οποία παρουσιάζονται εμβληματικοί δίσκοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους «The Beatles / Let it Be», «Pink Floyd / The Piper at the Gates of dawn», «Bob Dylan / Highway 61 Revisited».

Τα βιβλία «Διονύσης Σαββόπουλος / Βρώμικο Ψωμί» και «Μάνος Χατζιδάκις / Ο Μεγάλος Ερωτικός», που υπογράφει ο Αλέξης Βάκης, αποτελούν την ελληνική συμβολή σ’ αυτή την πρώτη εμφάνιση της σειράς στη χώρα μας.

Το «Βρώμικο Ψωμί» συνοδεύεται από επίμετρο της Ναταλί Χατζηαντωνίου, με την οποία έγινε μια υπέροχη συζήτηση στην παρουσίαση του βιβλίου, όπου αποσπάσματά του διαβάστηκαν από την ηθοποιό Μαρία Μαυροματάκη, ενώ τη βραδιά άνοιξε ο επιμελητής της σειράς 33 1/3, Μάκης Μηλάτος.

Διαβάσαμε μια πρόσφατη κριτική του βιβλίου από τον Κώστα Γιαννακίδη στο Protagon. «Πέρα από την υπέροχη γραφή του, το βιβλίο, συμπυκνώνει πολλά debate για τον καλλιτέχνη, το έργο του, την εξέλιξη των χαρακτήρων, τη συνέπεια ή την ασυνέπεια πάνω σε ιδέες και στάσεις ζωής», γράφει ο Κ.Γ. και καταλήγει: «Να το διαβάσετε οπωσδήποτε, ειδικά αν τα συναισθήματα σας για τον Σαββόπουλο είναι ακραία, θετικά ή αρνητικά».