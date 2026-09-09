Το ξεχασμένο πείραμα της Goodyear με τα φωσφοριζέ ελαστικά

Το 1961, η Goodyear παρουσίασε ένα ημιδιαφανές ελαστικό που μπορούσε να βαφτεί σε διαφορετικά χρώματα και να φωτίζεται από το εσωτερικό του.

Ο σχεδιασμός των αυτοκινήτων έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά από την εποχή που το Benz Patent-Motorwagen -το οποίο θεωρείται ευρέως το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο- έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ωστόσο, τα μόνα μέρη ενός αυτοκινήτου που έρχονται σε επαφή με τον δρόμο -τα ελαστικά– μέχρι σήμερα εξακολουθούν να μοιάζουν με μαύρους, λαστιχένιους κύκλους.

Κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν η αμερικανική σχεδιαστική φιλοσοφία στα αυτοκίνητα ξεχείλιζε από υπερβολή και φουτουρισμό, η κατασκευάστρια ελαστικών Goodyear είδε μια ευκαιρία να ακολουθήσει αυτή την τάση και να προσφέρει στο ταπεινό ελαστικό μια σημαντική οπτική εξέλιξη.

Το 1961, η Goodyear παρουσίασε ένα ημιδιαφανές ελαστικό που μπορούσε να βαφτεί σε διαφορετικά χρώματα και να φωτίζεται από το εσωτερικό του -κάτι σαν ατμοσφαιρικός φωτισμός για ελαστικά.

Το βασικό συστατικό πίσω από αυτή την καινοτομία ήταν το νεοθάνιο (Νeothane), ένα υλικό με βάση την πολυουρεθάνη, το οποίο ανέπτυξαν οι χημικοί της Goodyear William Larson και Anthony Finelli.

Σε αντίθεση με το συμβατικό μαύρο καουτσούκ, μπορούσε να διαμορφωθεί σε ημιδιαφανή ελαστικά. Στη συνέχεια, η Goodyear πρόσθεσε χρωστικές για να δημιουργήσει διαφορετικά χρώματα και εξόπλισε τις ζάντες με 18 μικρούς λαμπτήρες που φώτιζαν τα ελαστικά από το εσωτερικό.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα σετ ελαστικών που έλαμπαν έντονα τη νύχτα σε χρώματα όπως κίτρινο, κόκκινο, πράσινο ή μπλε.

Η Goodyear πέρασε περίπου μία δεκαετία αναπτύσσοντας, δοκιμάζοντας και παρουσιάζοντας την τεχνολογία των φωσφοριζόντων ελαστικών της, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων δοκιμών στους δρόμους του κέντρου του Μαϊάμι και του Μανχάταν.

Ωστόσο, παρά όλη τη δουλειά που είχε επενδυθεί σε αυτά και την τεράστια προσοχή που προσέλκυσαν, τα φωσφορίζοντα ελαστικά της Goodyear δεν κατάφεραν να περάσουν στη μαζική παραγωγή, λόγω προβλημάτων ασφάλειας και επιδόσεων, αλλά και του απαγορευτικού κόστους κατασκευής.

Το όραμα της Goodyear για τα φωσφορίζοντα ελαστικά

Παρότι τα φωσφορίζοντα ελαστικά προφανώς έδειχναν εντυπωσιακά και φουτουριστικά, η Goodyear οραματιζόταν και ορισμένα πρακτικά πλεονεκτήματα για αυτά. Η λάμψη των ελαστικών θα μπορούσε να βελτιώσει την ορατότητα σε κακές καιρικές συνθήκες και ενδεχομένως ακόμη και να λειτουργεί ως φώτα φρένων ή φλας, με τον οδηγό να ελέγχει τον φωτισμό από έναν πίνακα κοντά στο τιμόνι.

Θεωρητικά, το νεοθάνιο παρουσίαζε επίσης ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή κατασκευή ελαστικών. Η διαδικασία περιλάμβανε την έκχυση λιωμένου νεοθανίου σε καλούπια και στη συνέχεια το ψήσιμό τους στους 121 βαθμούς Κελσίου.

Αυτή η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλότερη από εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των συμβατικών ελαστικών. Επειδή κατασκευάζονταν με καλούπια, τα ελαστικά από νεοθάνιο δεν χρειάζονταν επίσης την περίπλοκη πολυστρωματική κατασκευή των συμβατικών ελαστικών, απλοποιώντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία παραγωγής.

Η Goodyear άρχισε να παρουσιάζει δημόσια τα φωσφορίζοντα ελαστικά της στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με αυτοκίνητα επίδειξης όπως το Dodge Polara, το Chrysler Silver 300 και το φουτουριστικής εμφάνισης Golden Sahara II. Η εταιρεία παρουσίασε αυτά τα αυτοκίνητα σε μέρη όπως το Μαϊάμι και το Μανχάταν, όπου τα φωσφορίζοντα ελαστικά φυσικά προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή.

Το Golden Sahara II έγινε η πιο γνωστή βιτρίνα για τα φωσφορίζοντα ελαστικά. Κατασκευασμένο από τους θρύλους των custom αυτοκινήτων George Barris και Jim «Street» Skonzakes, το Golden Sahara II έμοιαζε ήδη με κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, οπότε τα φωσφορίζοντα ελαστικά ταίριαζαν απόλυτα στην εμφάνισή του.

Γιατί τα φωσφορίζοντα ελαστικά δεν κατάφεραν να περάσουν στη μαζική αγορά

Παρότι τα φωσφορίζοντα ελαστικά της Goodyear διέθεταν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά, τελικά δεν κατάφεραν να αποτελέσουν μια αξιόπιστη για τον δρόμο αντικατάσταση του καουτσούκ.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν ότι το νεοθάνιο δυσκολευόταν να προσφέρει επαρκή πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ οι δοκιμές έδειξαν ότι το υλικό μπορούσε να γίνει ασταθές σε ταχύτητες άνω των 105 χλμ/ώρα.

Είχε επίσης χαμηλή αντοχή στη θερμότητα που παράγεται κατά το έντονο φρενάρισμα και, με βάρος 68 κιλών το καθένα, τα ελαστικά από νεοθάνιο ήταν ιδιαίτερα βαριά. Υπό ακραίες συνθήκες, τα ελαστικά από νεοθάνιο μπορούσαν ακόμη και να μαλακώσουν και να παραμορφωθούν, γεγονός που τα καθιστούσε ακατάλληλα για κανονική χρήση στον δρόμο.

Το ημιδιαφανές υλικό δημιουργούσε επίσης το πρόβλημα ότι η βρομιά του δρόμου και η φθορά θόλωναν γρήγορα τα ελαστικά, μειώνοντας το οπτικό τους αποτέλεσμα.

Επιπλέον, το σύστημα φωτισμού πρόσθετε εύθραυστους λαμπτήρες, καλωδιώσεις και ηλεκτρικές συνδέσεις σε ένα σημείο που ήταν ήδη εκτεθειμένο στη βρομιά, τους κραδασμούς και τις καταπονήσεις της οδήγησης.

Αυτό σήμαινε περισσότερη συντήρηση σε σχέση με ένα συμβατικό ελαστικό, καθώς και πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς εάν κάποια από τα καλώδια φθείρονταν με την πάροδο του χρόνου και προκαλούσαν σπινθήρες.

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα των φωσφοριζόντων ελαστικών ήταν το κόστος. Ακόμη κι αν η Goodyear μπορούσε να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονταν με την πρόσφυση, την αντοχή και τη θερμότητα, το νεοθάνιο και ο απαραίτητος εξοπλισμός φωτισμού ήταν απλώς υπερβολικά ακριβά για να κατασκευαστούν ως ελαστικά μαζικής αγοράς.

Έτσι, μετά από 10 χρόνια επενδύσεων και επιδείξεων, η Goodyear τελικά εγκατέλειψε την προοπτική να περάσει τα φωσφορίζοντα ελαστικά της στην παραγωγή.