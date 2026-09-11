Vive Le Sport

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που το motorsport έχει την τιμητική του, με αγώνες-φωτιά στην F1, που φέτος σε προκαλεί, αλλά και στο WRC, που σε γοητεύει ακόμη και όταν σε απογοητεύει.

Σε ενθουσιάζουν και σε βάζουν σε δημιουργικές σκέψεις τόσο οι επιδόσεις του 20χρονου Ιταλού Αντρέα Κίμι Αντονέλι στην F1 όσο και η νίκη του 24χρονου Φινλανδού Σάμι Πάγιαρι στο Ράλλυ Εσθονίας. Αντίστοιχα, πρόκληση για φορείς και χορηγούς αποτελούν οι επιδόσεις του 24χρονου Σταύρου Γρύλλη από την Κω σε διεθνείς αγώνες ντριφτ και, ακόμη περισσότερο, λόγω και της προοπτικής του, η προσπάθεια του 15χρονου Βασίλη Π. Ηλιόπουλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Autocross, όπου προηγείται στη βαθμολογία μετά από τρεις αγώνες!

Κακά τα ψέματα, η διάκριση νέων σε κορυφαίο επίπεδο αποτελεί σημαντικό γεγονός, το οποίο δεν προκύπτει τυχαία, αλλά φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σε χώρες που πιστεύουν σε αυτόν και επενδύουν, δίνοντας ευκαιρίες στον πιτσιρικά που μαρσάρει από τα γεννοφάσκιά του. Όταν, λοιπόν, η πορεία του ξεπερνά τα σύνορα, αφορά πλέον και την εκπροσώπηση της χώρας του σε διεθνές επίπεδο.

Ο ανταγωνισμός ακονίζει το μυαλό και συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση της αγωγής μας και, αν ο Ιταλός όργωσε τις πίστες από παιδί για να φτάσει να κερδίζει αγώνες της F1 στα 19 του χρόνια, έχοντας και τη στήριξη του οικογενειακού του περιβάλλοντος, ο Φινλανδός ακολούθησε τη δική του διαδρομή σε μια χώρα με καλά δουλεμένο όραμα για την ανάδειξη των νέων που συμμετέχουν σε ράλλυ.

Έλληνας Αντονέλι δεν προβλέπεται να υπάρξει, μπορεί όμως να προκύψει μια αντίστοιχη ελληνική παρουσία στο WRC, εφόσον αξιοποιηθεί και η δυναμική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ομοσπονδία και το αρμόδιο υπουργείο, με την υποστήριξη της Motorsport Greece, να καθορίσουν προδιαγραφές για την προετοιμασία νέων με ταλέντο και να προκηρύξουν υποτροφίες, ώστε να προκύψουν ξανά ήρωες-σημεία αναφοράς, όπως στο παρελθόν, όταν ο Γιώργος Μοσχούς, ο Ιαβέρης και, για τους νεότερους, ο Άρης Βωβός αποτελούσαν έμπνευση για όλους μας.

Σε μια χώρα που διοργανώνει τουλάχιστον τρεις διεθνείς αγώνες ράλλυ, η μεθοδική δουλειά για την ανάδειξη ενός Έλληνα διεθνούς αθλητή-πρεσβευτή αποτελεί υποχρέωση, με στόχο την ανταγωνιστική παρουσία του στο Ράλλυ Ακρόπολις και μέσα από τη συμμετοχή του σε αγώνες εκτός έδρας. Η τεχνογνωσία που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία μπορεί, με τον κατάλληλο τρόπο, να αξιοποιηθεί και για τη διαμόρφωση καλύτερων οδηγών στην καθημερινότητα.