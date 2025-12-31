Vive Le Sport

Boss is back και με διαφορετικούς τρόπους ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος επιστρέφει στη σκηνή, τέρμα γκάζι όπως μας έχει συνηθίσει.

Όπως αντιμετωπίσαμε τον «Λεωνίδα» στους αγώνες, (σ.σ.: πώς βγήκε ο χρόνος σας στο Δήλεσι δεν μου εξηγήσατε ποτέ…) με την Τώνια Παυλή να σχολιάζει αργότερα ότι «ο Αλέξανδρος οδηγεί τα Renault τέρμα γκάζι στον κακό δρόμο όπως εσείς τα Nissan».

Τότε, μετά το άστοχο 83, εποχή που ο Αντωνάκης άλλαξε σπίτι στην κυριολεξία. Αντίστοιχα τα χρόνια εκείνα ούτε στα όνειρα του Γκοζν και των Γάλλων ότι θα προκύψει συνεργασία και ιστορικά σχολιάζεις πως όταν προέκυψε κρίμα που ο Τάκης Θεοχαράκης, (Nissan) δεν συνεργάστηκε με τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο (Renault) στο Ράλλυ των πωλήσεων.

Ακριβώς όπως σήμερα το «πίτσι», το αγωνιστικό μου βαφτιστήρι, ο Θέμης Β. Χαλκιάς που αξιοποιεί το ιαπωνικό DNA με γαλλικό άρωμα και κορεάτικο dessert.

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ! Στην κυριολεξία ευεργέτης των Ελληνικών αγώνων, σε διάφορα επίπεδα και για πολλά χρόνια, με ουσιαστική παρέμβαση υποστήριξης αγωνιζομένων και θεσμών και όχι με ευχολόγια.

Τέρμα γκάζι στην ΕΘΕΑ και στο ΡΑ με αποφάσεις σε χρόνους DT. Ισοπεδωτικός και αποφασισμένος και στο 4T-Safetrack και ήταν άμεσα αποδεκτές και υλοποιήσιμες στη στιγμή, οι προτάσεις του Νίκου Τσάδαρη που είχε την ευθύνη ενός project 25 χρόνια εμπρός από την εποχή του.

Ο Μανιατόπουλος, όπως και ο αείμνηστος Δαμάσκος οι πρώτοι σε αυτόν τον τόπο που υποστήριξαν τον Ειδικό Τύπο και ειδικότερα τους 4Τροχούς με γεγονός τη βαθιά φιλία τους με τον ιδρυτή του περιοδικού και με τον μετέπειτα Διευθυντή του. Ο ΑλΜαν, μαζί με τον Τάκη Αθανασόπουλο και τον Τάκη Θεοχαράκη παρόντες στο τελευταίο αντίο στον Κώστα Καββαθά. Πα όπως κ.α., όλοι φίλοι του και στο μνημόσυνο με αφορμή τα 55 χρόνια του έργου του, στο δρόμο για τα 100 χρόνια-4Τροχοί.

