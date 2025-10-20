WRC 2025: H αβεβαιότητα που γοητεύει

Σε εκκρεμότητα το WRC των οδηγών, μόνο θαυμασμός για τον ένατο τίτλο της Τoyota συνολικά, πέμπτος σερί με σοβαρή ευθύνη και της Hyundai.

Γεγονός ότι με τη Hyundai απέναντι, κρίνεται σημαντική η επίδοση της Toyota και το ερώτημα με πολλές απορίες αφορά στο τι θα γίνει από το 2027 και μετά. Σε εκκρεμότητα ο νέος τεχνικός κανονισμός που αφορά και τους Κορεάτες που φαίνεται πως μένουν, μέχρι να φύγουν. Με προβλήματα η Κορεάτικη ομάδα, ίσως και με λαθεμένη αγωνιστική φιλοσοφία οι επικεφαλείς, κρίνοντας από διάφορες επιλογές τους. Οπως η επιλογή του i20N-2024 για τον Τάνακ στο CER. Ισως μάλιστα κρίνοντας από το αποτέλεσμα οδηγήσουν όλοι το αυτοκίνητο του 2024 στην Ιαπωνία που αν γίνει των “Καναρίων Νήσων” μεθαύριο εκεί, κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Στην Ιαπωνία “αύριο” στις 7-9 Νοεμβρίου όπου η Hyundai φαίνεται πως δεν μπορεί να χαλάσει το πάρτι της Τοyota. Με δικά τους “προβλήματα” στην Ιαπωνική ομάδα που καταδικασμένοι από την έντιμη φιλοσοφία τους, θα αφήσουν ελεύθερους τους οδηγούς τους ώστε ο τίτλος να κριθεί στις Ε.δ. Το πιθανότερο στη Σαουδική Αραβία αργότερα το Νοέμβριο και δίνουμε ίσες πιθανότητες και στους τρεις διεκδικητές.

Ogier γράψαμε πριν το CER και διαψευστήκαμε ενώ με την αγωνιστική στατιστική των υποθέσεων είναι η σειρά του Kalle να κάνει λάθος. Ότι δεν αναμένεται από τον Εvans, όταν ο παλιός σχολιαστής υποκλίνεται στις επιδόσεις του Γάλλου την Κυριακή. Ο Ogier το θέλει το ένατο και θα μείνει το 2026 με φουλ πρόγραμμα, αν το χάσει είτε από τον Rovanpera που το θέλει για να αποχωρήσει τρεις φορές Παγκόσμιος, είτε από τον Evans. Του το χρωστάει η τύχη; Δεν προκύπτει τέτοια ανάλυση στο Motosport και αν το κερδίσει θα είναι τίτλος συνδεδεμένος με ταλέντο, εμπειρία, κόπο και υπομονή. Άλλωστε εκτός από ορισμένους φανατικούς υποστηριχτές του Ogier, με συναισθηματικής αξίας κριτήρια συμπάθειας, δεν τους ξεχωρίζεις για διαφορετικούς λόγους. Η σταθερή αξία στα γαλλικά που πρέπει να ερμηνεύσεις είναι ότι «ο παλιός είναι αλλιώς», ενώ στα Φινλανδικά το ταλέντο του “πίτσι” συνδυάζεται με ότι “ο νέος είναι ωραίος”, ενώ ο τίτλος για τον Evans είναι «Simply RallyMan».

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ…

Το πρωτάθλημα του Solberg στην league-2 και οι επιδόσεις του με Rally1, λογικά σφραγίζει το μπάκετ του στη Super League, για το 2026 και λογικά (;) η Toyota συνεχίζει με πέντε GR Yaris, οπότε απλά (;) ο Οliver αντικαθιστά τον Κalle. Aντίστοιχα, ο Πρωταθλητής JWRC, ο νεαρός Σουηδός Mille Johansson θα ζήσει τη στιγμή με φουλ πρόγραμμα στο WRC-2 /2026 και πλήρη υποστήριξη.

Του ονείρου ο θεσμός για τους Junior, εξαίρεση στην άποψη ότι “όλα γίνονται” συγκρίνοντας με την Ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν είναι προτεραιότητα, ούτε καν στην ατζέντα των αρμοδίων, το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε παρουσία Έλληνα αθλητή υψηλού επιπέδου στο ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ. Θα ήταν πολύ όμορφο μέσα από τη συμμετοχή του στο JWRC με πλήρες πρόγραμμα για τον αριστούχο Ακαδημίας που μόνο η πολιτεία μπορεί να υποστηρίξει ως σημαντική δραστηριότητα της Motosport Greece. Του ονείρου, σωστά … _Stratissino

