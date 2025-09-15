Με γεγονός ότι εντολές και ρυθμίσεις δεν ταιριάζουν στην Τoyota, τι μέλλει γενέσθαι από́ εδώ και πέρα;

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ τρεις αγώνες για το τέλος, με τους Ogier και Evans της Toyota περίπου σε ισοβαθμία. Σε απόσταση βολής και ο Rovanpera, αλλά δύσκολα θα κερδίσει στην άσφαλτο, ότι έχασε στο χώμα και ειδικά στη Νότιο Αμερική.

Όλοι τους με Toyota, με το GR Yaris που προσαρμόζεται με επιτυχία σε κάθε terrain κάθε φορά καλύτερο και κατά τη γνώμη μας δεν θα κριθεί ο τίτλος από τα χαρακτηριστικά του terrain που δεν είναι το ίδιο στην Ευρώπη, συγκρίνοντας με την Ιαπωνία. Ο καιρός αποτελεί σημαντικό παράγοντα και αλλιώς γλιστράει όταν βρέχει εδώ και αλλιώς εκεί και ειδικά στην Ιαπωνία όπου οι ουρανοί ανοίγουν και ο έλεγχος υπό πίεση που χαρακτηρίζει τους Παγκόσμιους, ξεπερνιέται από́ την ορατότητα.

Βλέπουν αντίστοιχα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πως εξελίσσεται το κρυφτό με την ομίχλη. Άλλωστε ο Ogier λατρεύει τις μικτές συνθήκες, θυμίζοντας Walter Roerl οπότε και διαβάζει την άσφαλτο, ενώ ξέρει πως να ρυθμίσουν οι τεχνικοί του και κυρίως να διαλέξει λάστιχα και να τα προστατεύσει κατ’ αρχάς, ώστε να τα αξιοποιήσει στη συνέχεια. Η ταχύτητα του είναι αντίστοιχη με του Evans όπως και με του Neville στη στεγνή, καθαρή άσφαλτο με τις διαφορές να προκύπτουν λόγω συνθηκών και κατά περίπτωση.

Το Ράλλυ της Ευρώπης και οι ασφάλτινες ειδικές διαδρομές στη Γερμανία είναι διαφορετικές από́ ότι στην Αυστρία ή στην Τσεχία, στον ίδιο αγώνα. Τρεις αγώνες σε έναν, ότι απαιτεί προσαρμογή ανθρώπου και μηχανής από́ τη μία στιγμή στην άλλη. Ταχύτατος ο Evans και στο βρεγμένο, ικανός ο Ουαλλός και στην ομίχλη αλλά το ζητούμενο είναι να παρακολουθείς και να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές. Δίνοντας και τις σωστές πληροφορίες στους τεχνικούς σου, ενώ άγνωστο είναι και το πώς θα αποδώσουν τα Hankook στη μία ή στην άλλη περίπτωση.

Οι οδηγοί στο σύγχρονο WRC πάνε περισσότερο γρήγορα από́ ποτέ, με δικό τους στιλ συνδεδεμένο με αυτό των Rally-1 αυτοκινήτων τους και συγκλονίζει τον αναλυτή η προσαρμογή του 42χρονου Ogier στον σύγχρονο τρόπο. Άλλωστε είναι δικό του έργο, το στρίβω λιγότερο αλλά είμαι και θεαματικός χωρίς να υστερώ σε αποτέλεσμα. Από τα DS3 στα Polo, αλλά το σωστό προέκυψε με τα Fiesta και C3 ώστε να τα εξαντλεί κερδίζοντας νεότερους. Δίδαξε τον Tanak και τον Rovanpera το κόλπο της υψηλής μ.ω.τ. και μάλιστα φάνηκε να τον ξεπερνούν. Η σειρά του όμως να ισορροπήσει και να τους ανταγωνίζεται, προσθέτοντας στοιχεία συνδεδεμένα με το στήσιμο π.χ. του Yaris, ενώ διατηρείται στην κορυφή αξιοποιώντας και τα νεοφερμένα λάστιχα.

Τα στατιστικά του για σεμινάριο αλλά είναι ο τρόπος του, ακόμα και οι αντιδράσεις του είτε κερδίζει δύσκολα, είτε με την απλότητα που τον διακρίνει, ότι μας καταδικάζει ώστε να μένουμε συνδεδεμένοι με το θεσμό πέρα από́ την ειδική σχέση του Έλληνα με το WRC, λόγω Ράλλυ Ακρόπολις.

Η ποιότητα του Ogier o λόγος που σέβεσαι και υπολογίζεις τον Evans, ικανός για το καλύτερο στους τρεις αγώνες που απομένουν για να ολοκληρωθεί η χρονιά.

Τον Οκτώβριο, στις 16-19, το «τριεθνές» στην Ευρώπη και το Νοέμβριο οι αγώνες στην Ιαπωνία και στη Σαουδική Αραβία.

Σημειώστε: Ogier 224β, Evans 222β και αναρωτιόμαστε αν στους δύο χωράει τρίτος με τον Rovanpera να ακολουθεί με 203β. Μείνετε συντονισμένοι σε 4Troxoi.gr._ΣΧ

WRC ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΔΗΓΩΝ

Sebastien Ogier 224

Elfyn Evans 222

Kalle Rovanpera 203

Ott Tanak 181

Thierry Neuville 166

Takamoto Katsuta 94

Adrien Fourmaux 86

Sami Pajari 70

Oliver Solberg 60

Gregoire Munster 25

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 572

Hyundai 447

Ford 157

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης 16-19 Οκτωβρίου

Ράλλυ Ιαπωνίας 6-9 Νοεμβρίου

Ράλλυ Σαουδικής Αραβίας 26-29 Νοεμβρίου