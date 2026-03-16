WRC 2026: Πάμε για άλλα…

Έκλεισε ο πρώτος κύκλος, ο πρόλογος της αγωνιστικής χρονιάς στο WRC, με το Μόντε Κάρλο σε μικτό terrain, με το Σουηδικό ράλλυ στο χιόνι και με το Σαφάρι στην Κένυα, όπου η λάσπη σκοτώνει μηχανές και φθείρει ανθρώπους, τριπλέτα αγώνων που δεν προσφέρεται σε προβλέψεις για τη συνέχεια.

Το σίγουρο είναι πως η Toyota έχει ένα καθαρό προβάδισμα εφ όλης της ύλης, ενώ με τις επιδόσεις των Fourmaux και Katsuta και στους τρεις πρώτους αγώνες του WRC, πιστοποιείται πως οι σύγχρονοι επαγγελματίες οδηγοί, είναι παντός καιρού και εδάφους. Οταν οι αρνητικές επιδόσεις του κουρασμένου Neville πιστοποιούν ότι και οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έχουν ψυχή, ενώ ο Lappi πιστοποίησε πως διαθέτουν και φωνή. Ο Φινλανδός, ο εκλεκτός της Hyundai για το τρίτο αυτοκίνητο φυσιολογικά στη Σουηδία και ανεξήγητα στην Κένυα, δεν δίστασε να σχολιάσει τις αρνητικές επιδόσεις του i20 N rally 1, αφήνοντας και υπονοούμενα για το πώς συντονίζεται η Κορεατική μηχανή με έντονο άρωμα Neville. Τρεις αγώνες με τρεις διαφορετικούς νικητές, αλλά με έναν κατασκευαστή-νικητή, με βάθρο που δεν απέχει από την πραγματικότητα στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην Κένυα περίπου όλοι ευχαριστημένοι με τον Katsuta να επαναφέρει το ενδιαφέρον που τρέφει την κοινή γνώμη, αφού ο Ιάπωνας του θεσμού με το ιαπωνικό αυτοκίνητο είναι πλέον και νικητής και μάλιστα, σε αγώνα που οι μάγοι μηχανικοί της Τoyota αστόχησαν ώστε να προστατεύσουν τη μηχανή τους από τα στοιχεία της φύσης που δεν τους χαρίστηκε. Σπάνιο, αλλά ο Kankkunen που ως οδηγός έχει αξιοποιήσει εκεί την ιαπωνική αξιοπιστία και μάλιστα με Group Β και με Group Α, ως επικεφαλής είδε τα τρία από τα πέντε Yaris να σταθμεύουν πληγωμένα και θεατές τους κορυφαίους της ομάδας του οδηγούς. Περίπου όπως το 1989 με τις Celica στο ΡΑ.

O Ελληνικός αγώνας το 2026 με ευφυέστατη σχεδίαση στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο που γνωρίζει ο Φινλανδός και καιρός είναι να τη γνωρίσουν και οι σύγχρονοι Πρωταθλητές απολαμβάνοντας κ.α καινοτομίες που θα αναστατώσουν για τα καλά ένα θεσμό που ευαισθητοποιεί. Είτε με την ιστορία του και με κεκτημένη ταχύτητα, είτε όταν συμβαίνουν γεγονότα και δυσάρεστα και προκύπτουν ειδήσεις. Στο Σαφάρι, βρακυκύκλωσαν τα alternator και δεν έκαναν το 1-5 οι Τογιοταίοι στην Αφρική, ενώ κάπως έτσι η Hyundai είχε δύο i20 N στις τέσσερις πρώτες θέσεις.

Απαραίτητο στοιχείο η πληροφορία, οι αλλαγές, το ανακάτεμα των κανονισμών σε σωστό χρόνο και άλλα στοιχεία που συνδυάζονται, ό,τι αναβαθμίζει ένα θεσμό που χρειάζεται γερή ώθηση ώστε να επιστρέψει σε ρυθμίσεις για τη διαχείριση τριών τουλάχιστον κατασκευαστών. Σήμερα έχουμε να λέμε για μια σοβαρή συμμετοχή κατασκευαστή όπως της Toyota με πρόεδρο που το όραμά του ξεπερνάει τη λογική, μία που αλληθωρίζει όπως της Hyundai με το μυαλό στο WEC και μια στα χαρτιά όπως της Ford. Mε την επιλογή του Armstrong να κρίνεται επιτυχημένη και μάλιστα παρά την πρώτη του φορά ειδικά στο Σαφάρι και αναμένεται η συμμετοχή του Sesks. Ώστε να δούμε πραγματικά πού βρίσκεται συγκριτικά ο Βρετανός και πού το Puma, οπότε και θα κριθεί αν προκύπτει προοπτική άμεσα. Μελλοντικά, το 2027 με το Fiesta εξελιγμένο με τους νέους κανονισμούς, η εικόνα αναμένεται διαφορετική.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ …

Ακόμα και σε καθεστώς Super Rally τα Hyundai άλλοτε ομάδα ειδικών για τους έξτρα βαθμούς. δεν αντιδρούν και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αντιπαράθεση με τα GR Yaris που κερδίζουν ακόμα και όταν όλα είναι στραβά και ανάποδα. Θα πείτε ίσως στην άσφαλτο και μακάρι, αλλά σπάνια ό,τι περίπου ανταγωνιστικό στο χώμα αποδεικνύεται νικητής στην άσφαλτο. Στη συνέχεια χώμα και άσφαλτος μέχρι να έρθει τον Ιούνιο ο θίασος στην Ελλάδα οπότε και με τους αγώνες που θα προηγηθούν, ίσως προκύψουν συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση αν όχι στο Λουτράκι, σίγουρα στη Σαρδηνία αμέσως μετά θα γνωρίζουμε τον Παγκόσμιο κατασκευαστή, αλλά και τους υποψήφιους για τον τίτλο των οδηγών.

Ιδια γεύση και για WRC2 με τον Mikkelsen να αναστατώνει με την επιστροφή του, αφήνοντας τις επιδόσεις για τη συνέχεια. Στο Σαφάρι πάντως έγινε αγώνας στην κατηγορία Rally 2 και αν είναι σύμπτωση ότι πέντε συνδυασμοί βρέθηκαν στη δεκάδα, δεν ισχύει το ίδιο για την πορεία τους στις ειδικές διαδρομές με τους ανθρώπους και τις μηχανές τους, σε ισορροπία τα Fabia-νικητές με τα GR Yaris, να αποδεικνύονται αξιόπιστοι, ότι εξασφαλίζει προοπτική στην ουσία των αποτελεσμάτων και ενδιαφέρον στην επικοινωνία, όπου πρωταγωνιστούν οι Lancia που αναμένονται και στην Ελλάδα.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Με τον Γιώργο, νικητή της κατηγορίας WRC3 στο Σαφάρι, μας συνδέει πολύχρονη και ισορροπημένη γνωριμία και είναι δεδομένος ο σεβασμός για το πώς θέλει να περνά απαρατήρητος συμμετέχοντας στο WRC με το δικό του διακριτικό τρόπο και ζητούμενο τη διασκέδαση. Καταρχήν των συνεργατών του όπως ο Allan Harryman και ο Νώντας Γ. Καρανικόλας σε διαφορετικούς ρόλους ευθύνης και στη συνέχεια για τον ίδιο, γιατί απλά αυτός είναι ο Γιώργος Βασιλάκης. Στο Safari, για τρίτη φορά στην Κένυα, δεν κυνήγησαν με το Rally3 τα Rally2, αλλά ήταν αξιοπρεπείς, όντας στο ρυθμό και με στοιχεία αξιοπιστίας που ξεπερνούν και επαγγελματίες σε terrain περισσότερο Baja και Off Road παρά αγώνα του WRC, όπου συμμετέχουν στο master cup των επτά αγώνων. Ήταν τρίτοι το 2025, αλλά για τέτοιου επιπέδου ανθρώπους πρέσβεις της gentlemen φιλοσοφίας σε σκληρό και σπάνια γοητευτικό περιβάλλον, αποτελεί λεπτομέρεια το αποτέλεσμα, οι βαθμοί και τα έπαθλα. Ισως απαραίτητα ώστε να ακολουθείς με συνέπεια χωρίς να επηρεάζεσαι και να απογοητεύεσαι από αστοχίες που άλλωστε με την εμπειρία, εξελίσσονται σε τρόπο ζωής.

Νεαρούς αθλητές δεν έχουμε στο θεσμό, από ώριμους και νεότερους περιμένουμε στο Ράλλυ Ακρόπολις την ελληνική αγωνιστική αξιοπρέπεια, ώστε να δέσει και με την οργάνωση που αριστεύει, όταν ο master chief στο WRC είναι Έλληνας και δίπλα του ξεχωρίζει το κατεργασμένο ιρλανδικό ατσάλι που ταιριάζει σε ένα δύσκολο ρόλο με το χαμόγελο του Allan να χαρακτηρίζει τη συμμετοχή του Έλληνα στο WRC.

Ζηλεύουμε…

Όταν στην Ομοσπονδία βραβεύουν χωρίς ποτέ να ασχοληθούν. Ιδού λοιπόν η πρόκληση πού δεν συνδέεται με την παρουσία στο WRC ενός ανεπανάληπτου με δικό του στιλ, αλλά αφορά στο πως θα συμμετέχει επιτέλους Έλληνας στο JWRC. Όσο ζεις, ελπίζεις._ΣΧ