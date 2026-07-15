WRC 2026 – Ράλλυ Εσθονίας: Flat Out

H αγαπημένη πρακτική του Μάρκου Άλεν, ότι υποστηρίζουν όλοι οι σύγχρονοι συνάδελφοί του πρώτης γραμμής και όπως στη Φινλανδία «μεθαύριο», έτσι και στην Εσθονία από «αύριο» δεν υπάρχουν περιθώρια στρατηγικής.

Ούτε και προβλέψεων και εκτίμηση μας ότι δεν θα είναι ανάμεσα στους διεκδικητές τα Puma, παρά τις υποσχέσεις που άφησαν «προχθές» στο ΕΚΟ Ακρόπολις Ράλλυ…

Οι συνήθεις ύποπτοι, οι πέντε της Toyota, με φαβορί ακολουθώντας τη λογική που όμως ο ίδιος δεν υποστηρίζει τον Oliver Solberg, που έγραψε ιστορία το 2025 και οι τρεις της Hyundai, θα διεκδικήσουν τον αγώνα και διαβάστε σχετικά το άρθρο μας, με την αναγγελία του αγώνα στην Εσθονία. Πρόκειται για τον ένατο γύρος του WRC 2026, με το shakedown, την αφετηρία και το πρώτο σκέλος από την Παρασκευή 17 Ιουλίου για μια τριήμερη γιορτή σε ιδιαίτερα φιλόξενο περιβάλλον.

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Ώρα Sami…

Του ταιριάζει του Pajari η διαδρομή του τύπου τέρμα γκάζι, όπως και στη Φινλανδία, στην πατρίδας του. Ο προστατευόμενος του Latvala με ένα αξιόπιστο παλμαρέ την τελευταία τριετία, ήταν ανταγωνιστικός στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, ότι δείχνει ότι πλέον δεν του αρκεί απλά μια θέση ανάμεσα στα Toyota, αλλά για τη συνέχεια, απαιτείται κάτι παραπάνω. Το βάθρο είναι στα μέτρα του και μένει να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, σε ποιο σκαλί μπορεί να ανέβει, με γεγονός ότι αποφεύγει τα λάθη, φοράει το GR Yaris Rally1, αξιοποιεί τα Hankook όπως και ο Solbarg, ενώ εκκινεί την πρώτη ημέρα από την τέταρτη θέση, που του επιτρέπει να οδηγεί σε καθαρό δρόμο.

Μπροστά του ο Ogier και στο κατόπι του ο Solberg και με την ευκαιρία εν όψει 2027 άνοιξε πάλι η συζήτηση για τη σειρά εκκίνησης. Δεν αποκλείεται να επανέλθει ο κανονισμός ώστε ο καθένας να επιλέγει τη σειρά του, ανάλογα με το χρόνο του στο shake down, οπότε έτσι επιστρέφει και το ενδιαφέρον για αυτή την άσκηση, πέρα από κάποιες ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής.

Να υπενθυμίσουμε ότι με ενδιαφέρον αναμένεται και ο αγώνας στην κατηγορία WRC2, όπου στη βαθμολογία μετά τον αγώνα μας, προηγείται ο Korhonen με GR Yaris, όταν φαβορί είναι ο τοπικός Virves και είναι αυτονόητο ότι από τη μια ζηλεύουμε και από την άλλη αρνούμαστε το σχόλιο της ηττοπάθειας ότι δεν συγκρίνονται εποχές, δικαιολογώντας τα αδικαιολόγητα.

Για τον αγώνα, σημαντικό, ότι οι πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, δεν αναφέρουν ότι μπορεί ο αγώνας να κριθεί από τις καιρικές συνθήκες.

Στην Εσθονία…

Θα παρακολουθήσεις τον αγώνα απολαμβάνοντας υψηλές ταχύτητες, ενώ θα αναζητήσεις και θα βρεις τον Tanak για συζήτηση που αφορά και στο 2027, χρονιά που η Toyota διατηρεί την άριστη προσέγγιση της, όταν στη Hyundai δεν θεωρούν τη στιγμή κατάλληλη για ανακοινώσεις που αφορούν στο μέλλον τους._ΣΧ