WRC 2027: Toyota vs Toyota

Βρήκαν αντίπαλο οι Ιάπωνες και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να μείνει ζωντανό το ενδιαφέρον στο WRC, σε θεσμό που δεν απέχει από τον χαρακτηρισμό, παραπαίει.

Η ευθύνη αποτελεί λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή και μέχρι και η Hyundai να ανακοινώσει τη συμμετοχή της με i20 N περίπου Rally1 με την προσαρμογή του περίφημου κιτ, όπως επιτρέπει ο σχετικός κανονισμός, η Toyota κατάφερε «να έχουμε να λέμε».

Ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές τους που προσαρμόζουν κιτ, τους κανονισμούς σε θολό τοπίο, το πλάνο του promoter που πείθει μόνο τον πρόεδρο Μπιν και τον vice Μάλκομ, αλλά και τον “εαυτό” της, με το κόλπο Celica vs Yaris, να δημιουργεί ερωτηματικά και ειδήσεις που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Ακόμα και το αυτονόητο, Rovanpera vs Tanak, δεν έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα, αφού ο αστερίσκος στη συμμετοχή του Kalle που επιστρέφει, αλλά με περιορισμένο πρόγραμμα που θα εξελιχθεί κατά περίπτωση.

Έγινε και στο παρελθόν, αλλά τότε η Toyota είχε αντίπαλο έστω θεωρητικά τη Ford και με απόδειξη τη Hyundai, οπότε στηρίχθηκε στους part time οδηγούς της όπως ο Kalle και ο Ogier, στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος κατασκευαστών που παραμένει πρoτεραιότητα τους.

Η Toyota, οι μόνοι ικανοί να εξελίξουν αυτοκίνητο Rally1 – 2027, μόλις αντιλήφθηκαν ότι τουλάχιστον για το 2027, δεν προκύπτει σοβαρός αντίπαλος, ερμήνευσαν τον κανονισμό όπως μόνο αυτοί μπορούν να αξιοποιήσουν, έδωσαν συγχωροχάρτι στον Tanak, εντολή στον Kalle, πράσινο στους σχεδιαστές τους και βγάλε από τώρα εισιτήρια για την SS του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ έχεις ανανεώσει την πρόσβαση σου στα σχετικά συνδρομητικά κανάλια ώστε να απολαύσεις θέαμα και συναγωνισμό.

Ανάμεσα σε βραβευμένους της ίδιας ομάδας και σε άλλους, όπως ο παντός καιρού Katsuta που θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει και άλλη ενέργεια μετά από ένα γεμάτο 2026 και βέβαια, ο Pajari, επίσης έτοιμοι για τον τίτλο. Με το νεαρό Φινλανδό σε επίπεδα Rovanpera, Solberg και Tanak, όταν δεν υποτιμάς, τον Evans, τον Παγκόσμιο Πραταθληρτή του 2026.

Έχουμε έξι οδηγούς Rally1 στην Toyota με την τριάδα των Evans, Solberg και Pajari, να οδηγούν τη Celica Rally1 και την άλλη, των Katsuta, Tanak και Rovanpera, να οδηγούν το GR Yaris Rally1.

Η Celica, που ουδείς γνωρίζει αν η επιλογή τους προδίδει την παραγωγή αντίστοιχου αυτοκινήτου, με γεγονός πως οδεύοντας στο 2030, όπως έχει διαμορφωθεί η αγορά μόνο η Toyota μπορεί να υποστηρίξει, διεκδικώντας και τη διαφορετικού επιπέδου επικοινωνία με αυτοκίνητο τύπου GT, όπως στο παρελθόν.

Με Celica ξεκίνησαν τότε το 1973 και συνεχίζουν και μάλιστα δεν ακολουθούν τον εύκολο (;) δρόμο με την εξέλιξη της GT86, αλλά τον δύσκολο που τους αρέσει και θα το χάσεις το στοίχημα σύντεκνε Μανώλη Πετράκη, αν πιστεύεις ότι αυτός ο Ιάπωνας θα μείνει στην αγωνιστική συμμετοχή, επιλέγοντας απλά ένα sportive αμάξωμα με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Η λογική επιβάλλει την εξέλιξη του αυτοκινήτου παραγωγής σε αγωνιστικό, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεγαλείο του Τογιοτισμού, οπότε παρουσιάζεται πρώτα το αγωνιστικό αυτοκίνητο και μάλιστα κόντρα στον πολυνίκη παγκόσμιο στο Yaris που παραμένει ενεργό και καμία αμφιβολία ότι θα εξελιχθεί σε ένα κουπέ παραγωγής.

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Βαρύ όνομα, μεγάλη η ιστορία και από τη μια ήθελες να τις βλέπεις και να τις ακούς μέχρι και το 1985 σε διαφορετικές εκδοχές με την κίνηση μόνο πίσω και από την άλλη μελετάς πώς από το 1988 μέχρι και το 1995 ταρακούνησαν το WRC, αλλά και την τέλεια διαδρομή της αγοράς με τις τετρακίνητες. Όπως και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ αλλά και των πωλήσεων, με την ST205 να παραμένει γοητευτική και ως συλλεκτική, ενώ έχει εκτοξευθεί η τιμή της πρώτης GT με τον 1.600 σε ιδιαίτερα σπάνια οκταβάλβιδη εκδοχή.

Η Toyota Celica κυρίαρχος, σε ειδικές και τέλειες διαδρομές σε διάστημα από το 1975 μέχρι το 1995 και δεν είναι τυχαία η επιστροφή, με τον Ιάπωνα να αντιπαθεί τις συμπτώσεις και να ακολουθεί το πλάνο του και ενίοτε τη μοναξιά του. Σε αυτοκίνητα παραγωγής με δείγμα γραφής τους το GR Yaris και παραπέρα, όπως με τη Hybrid τεχνολογία, ενώ έπεται η χρήση του υδρογόνου.

ΣΤΟ ΜΟΝΤΕ

Να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν και οι έξι συνδυασμοί της Toyota, θα βρουν στο δρόμο τους τα ανανεωμένα Ford Fiesta και τα Skoda Fabia ως εξέλιξη των Rally2 που γνωρίζουμε ακολουθώντας τον κανονισμό του 2027, ενώ αναμένεται η επιβεβαίωση της συμμετοχής της Hyundai. Για τα περιβόητα Rally1 των Βέλγων και των Ισπανών δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους, ενώ η Lancia παραμένει στη Rally2 κατηγορία όπου θα συναντήσει την Toyota και τη Skoda, με αντίστοιχα GR Yaris και Fabia RS. Όπως και να έχει, τουλάχιστον στους πρώτους αγώνες το ερώτημα για το νικητή θα αφορά την Toyota και πλέον στο ερώτημα για τον οδηγό, προστίθεται και αυτό για το ποιο αμάξωμα της Toyota;

Vive Le Sport; Όντας μια πρωτόγνωρη εξέλιξη, γιατί όχι και μένουμε συντονισμένοι._ΣΧ

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