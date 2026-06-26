WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (2η μέρα): Μόνο Ακρόπολις

Με το καλημέρα από την πρώτη ημέρα οι διαφορές συνδεδεμένες με το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει τον κορυφαίο αγώνα στο WRC.

Ελλήνων έργο όλο αυτό και με μαεστρία αξιοποιείται το ελληνικό περιβάλλον, που το αδικείς αν σχολιάσεις έτσι απλά «η άγρια φύση», ως υπεραξία, στην προσπάθεια των πληρωμάτων, των κριτών και των μηχανικών με αντικείμενο εξαιρετικές «μηχανές» σε όλες τις κατηγορίες.

Στα κόκκινα…

Όπως το πλοίο της SuperFast, ένα πλωτό SP, που άλλαξε τα δεδομένα της επικοινωνίας στο WRC, με ελληνική σφραγίδα και υπογραφή των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη μιας συλλογική προσπάθειας υψηλού επιπέδου.

Το κόκκινο, το χρώμα που προκαλεί, ειδοποιεί και αναστατώνει και είναι γεγονός πως σήμερα σε ένα σκέλος με Στερεά Ελλάδα, οι θερμοκρασίες κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα.

Η ζέστη ως υπερχείλιση σε γεμάτο φλυτζάνι με καυτό τσάι, σε συνδυασμό με τη σκόνη και τις πέτρες και στο βουνό, αποδεικνύονται ήρωες οι κριτές και οι ενδιάμεσοι, τα στελέχη της οργάνωσης που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη του θεατή, του αγωνιζόμενου και του οργανωτή, με το καραβάνι των πλοηγών σε ρυθμό τόσο-όσο ανάλογα με την περίσταση.

Απλά, όλοι τους professors στο Πανεπιστήμιο Ράλλυ Ακρόπολις, προσαρμόζοντας το ρυθμό τους ανάλογα με τις συνθήκες.

Ιτέα – Λειβαδιά – Λουτράκι

Το πλοίο που έδεσε νωρίς, η καταπακτή που άνοιξε στις 7 και η υποδοχή στην προβλήτα από την κ. Αναγνωστάκου και τον Τάκη Πουρναράκη και ήταν συγκλονιστική η στιγμή όπου άτυπα χωρίς να ζητηθεί έγινε ενός λεπτού σιωπή ώστε να τιμηθεί από όσους ξέρουν ο Ανδρέας Καλαφάτης, ο μεγάλος απών του φετινού αγώνα, όπου η Ιτέα του τιμήθηκε όπως της ταιριάζει.

Στη Λειβαδιά…

Η πρώτη ανασυγκρότηση της ημέρας και μόνο ο Νικόλας Παπασταθόπουλος μπορεί να οργανώσει χώρο όπου τον ξεπερνούν τα αυτοκίνητα θηρία της υποστήριξης… Με τους Έλληνες τεχνικούς εφόρους συντονισμένοι από τον Νάσο Παπακώστα, να διδάσκουν έλεγχο και σε Rally1… ενώ στο Θόλο διδάσκουν την Ελληνική φιλοξενία με εξαιρετικό value for money. «Ήρθες φίλε μας στην Ελλάδα για να κάνεις τη δουλειά σου»;

Σε υποστηρίζουμε (!) και δεν σου πληγώνουμε την τσέπη.

Οι πληγές σήμερα στα λάστιχα, με την περιβόητη Hankook να αποδεικνύεται μετεξεταστέα, μετρώντας διαλυμένους τροχούς, ενώ επεξεργάζεσαι το υλικό εσωτερικά, τα λινά όπως λέγονται, στους οπτικά αλώβητους…

Απορίες και ερωτηματικά που συνδέονται για το πόσο σκληρά εργάστηκαν για έναν αγώνα όπου τα λάστιχα σε δικαιώνουν ή σε καταστρέφουν, ειδικά όταν οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ξεφύγει από τον περασμένο μήνα…

Όπως και άλλοτε

Μετά την πρώτη ουσιαστικά ημέρα του αγώνα, με συνολικά επτά ε.δ., των 130 χιλιομέτρων προηγείται ο Neuville με το i20 N ενώ ακολουθεί ο Ogier με το GR Yaris σε πολύ μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Στο άτυπο βάθρο και ο Fourmaux με το δεύτερο i20 N και είναι οι τρεις συνδυασμοί που θα μας απασχολήσουν αύριο σε έξι ε.δ., τρεις επαναλαμβανόμενες και μάλιστα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Κυριακή, στη Super Sunday με τέσσερις ε.δ., δύο επαναλαμβανόμενες. Την Κυριακή, που θα έχουν λόγο, τόσο ο άστοχος και σήμερα Oliver Solberg όπως κ.α. που σήμερα καθυστέρησαν.

WRC2

Η μάχη (στην κυριολεξία) της κατηγορίας εξελίσσεται σε υπόθεση των Skoda Fabia RS που οδηγούν οι Μikkelsen και Virves ενώ ακολουθεί ο Cachon με GR Yaris R2. Σε κατηγορία, με πολύ μικρές διαφορές όπου συμμετέχουν πέντε κατασκευαστές, με το ελληνικό ενδιαφέρον να περιορίζεται στους Πλάγος και Χαλκιά με Skoda Fabia WRC2, ενώ εγκατέλειψαν οι Ρουστέμης (ανάρτηση) και Αθανασούλας (κινητήρας), με Skoda και Hyundai αντίστοιχα.

WRC3

Αγώνας ενιαίου τύπου με Ford Fiesta στη μικρότερη κατηγορία όπου προηγείται ο Fontana του Abramowski σε ένα ωραίο βάθρο με υπεραξία, από τους Flandy-Στεφανή με το δικό τους Shell – Ford Fiesta Rally3.

Η συνέχεια αύριο Σάββατο πρωί με αφετηρία της ε.δ. Γυμνό -1, στις 7:54. _ΣΧ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Κατάταξη μετά την SS7

1. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 01:26:48.2

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +9.7

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +42.4

4. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +1:10.1

5. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +1:16.9

6. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1:33.2

7. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:08.4

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +2:49.5

9. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS WRC2 +3:10.6

10. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +3:13.1

Πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων Cosmote TV:

Σάββατο 27/6

SS8 Γυμνό 1 (7:50)

SS9 Κολλίνες (9:15)

SS10 Μαίναλο 1 (11:00 & COSMOTE SPORT START)

SS11 Κεφαλάρι (12:55)

SS12 Γυμνό 2 (16:35)

SS13 Μαίναλο 2 (19:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (20:30)

Κυριακή 28/6

SS14 Άγιοι Θεόδωροι 1 (8:25)

SS15 Λουτράκι 1 (9:30)

SS16 Άγιοι Θεόδωροι 2 (12:10)

SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage (14:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (15:45)

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