WRC – ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 (3η μέρα): Πάρ’ το αλλιώς

Από την άλλη πλευρά του λόφου σήμερα και σε αγαπημένα μέρη στην Πελοπόννησο φόρεσαν τα καλά τους ώστε να απολαύσουν τον αγώνα όπως σε περασμένα χρόνια που δεν είναι ξεχασμένα.

Σήμερα που έστρωσαν χαλί και στο SP στο Λουτράκι ώστε να υποδεχτούν περισσότερο ή λιγότερο ειδικούς από όλη τη χώρα όντας στην κυριολεξία μια γκάζια από την Αθήνα.

Μια όμορφη πόλη που όλα τριγύρω αλλάζουν όπως και εδώ άλλωστε όπου ότι νεότερο προκύπτει αποδεικνύεται και όμορφο και αν παραμένει στο εξ Waves ο καλύτερος καφές, αλλά έχεις ξένους να φιλοξενήσεις θα επισκεφτείς το Paladar όπου το ηλιοβασίλεμα και για τη σχετική φωτογραφία συνδυάζεται με αστεράτο εστιατόριο και ευτυχώς η Hankook δεν έχει ασχοληθεί με εστιατόρια όπως η Michelin, γιατί θα ήταν μια επιλογή υψηλού ρίσκου.

Από την άλλη, δεν θα βρεις χρυσάφι, τα αξεσουάρ της ΕΚΟ για το «δικό» της ΡΑ στο εμβληματικό πρατήριο της πόλης απέναντι από την είσοδο του Καζινό που άλλαξε πρόσφατα χρώματα και αναμένεται να προσαρμοστεί … Όπως από την πλευρά μας αρνούμαστε να προσαρμοστούμε σε διακριτικές υποδείξεις και να επισκεφτούμε έκθεση ζωγραφικής που δεν αφορά τη δική μας πενηντάχρονη συμμετοχή σε έναν αγώνα εθνική υπόθεση που απαιτεί σεβασμό. Ακριβώς ότι ευτυχώς εκφράζεται από το αρμόδιο Υπουργείο και από την οργάνωση όπως και από την ΕΚΟ και από την Toyota με σημείο αναφοράς της προσπάθειας όλων ο κριτής πίσω από τη σκηνή, συνεργάτης με τον σπουδαίο Έλληνα θεατή που του οφείλεις σεβασμό όπου βρεθεί.

Από νωρίς…

Στον δρόμο από τα ξημερώματα όλοι όσοι συνεπείς στο ρόλο τους και πρώτοι γύρισαν τη μίζα στο park ferme οι σκληροί στα S που δεν είναι στρατιωτικά Jeep και αμέσως μετά ο S0 που έχει τη γνώση και την ποιότητα να διαχειριστεί με μαεστρία το Hilux σε έκδοση GR με τα θηρία της General, όπλα σε σκληρό οδοιπορικό που δεν είναι παιχνίδι. Λεπτομέρεια τα ονόματα συνεργατών όταν αναφερόμαστε σε πολεμιστές στα πιτς, στα ΣΕΧ, στα χρονόμετρα και όλοι όσοι πάνε-έρχονται σε διάταξη όπως το καραβάνι.

Οι ειδικοί της FIA πάνε και έρχονται και αλλάζουν συχνά-πυκνά και μακάρι αφού ήρθε να μείνει ο ex Kris Meek, o περίφημος Paul Nagle, στον αγώνα με οδηγό-συνεργάτη του επιτετραμμένου της FIA, έναν δικό μας, τον Δημήτρη Αμαξόπουλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής ένας specialist σε μικτό οδόστρωμα, ο πρώτος Έλληνας που απολαμβάνει το νέο RAV σε έκδοση plug-in και μάλιστα κάτω από συνθήκες off road σε ΡΑ, χθες όπως το ΙΡΑ, ακολουθώντας τον έξυπνο ρυθμό που απαιτείται.

Στη Νεμέα…

Τέλος μισής αγωνιστικής ημέρας με τον Ogier να μαζεύει λίγο-λίγο χρόνο από τον Neuville, με τρόπο που χαρακτηρίζει τον Γάλλο Στρατηγό. Ατού της Hyundai ο Fourmaux που φαίνεται πως δεν απειλεί αλλά το έχουμε πει, στο Ακρόπολις ποτέ μη λες ποτέ.

Αντίστοιχη η εικόνα στην κατηγορία WRC2 που εξελίσσεται σε μάχη μεταξύ των Skoda Fabia RS και ειδικά ανάμεσα στους Mikkelsen και Virves.

Στον ελληνικό αγώνα τα όργανα άρχισαν από νωρίς με την τελική εγκατάλειψη του Λάμπρου Αθανασούλα από ηλεκτρικά κ.α., ενώ ο Ρουστέμης έχει πάρει το όπλο του ξεπερνώντας το ψυχολογικό χάντικαπ του SR με τη μαεστρία που τον χαρακτηρίζει, ειδικά οταγ πρέπει να αξιοποιήσει το πάθος του Μπακλώρη και τις δυνατότητες του Fabia RS.

Οπλισμένος και ο Καρανικόλας που οδηγεί σε πτήση τη Fiesta του, ήδη τοποθετημένη ανάμεσα στους Πλάγο και Flandy με τον Χαλκιά να ακολουθεί.

Μετά το μεσημεριανό σέρβις ακολουθεί το απογευματινό σκέλος με τις επαναλαμβανόμενες ε.δ. Γυμνό (2) και Μαίναλο (2) όπου και η αποθέωση της αυτοσχέδιας κερκίδας, όπου κυριαρχεί και η ασφάλεια του θεατή.

Από την πλευρά μας να η ευκαιρία για τον «ανεφοδιασμό» των στελεχών της ομάδας των πλοηγών στη Νεμέα με γεύμα εργασίας στο πεντάστερο εστιατόριο «Σοφός»…

Μείνετε συντονισμένοι και ζήσε τον αγώνα από το εξαιρετικό site της οργάνωσης με τις έγκυρες ειδήσεις στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο._ ΣΧ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις – Κατάταξη μετά την SS11

1. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 02:20:28.2

2. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +3.7

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +56.0

4. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2:03.2

5. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +2:30.7

6. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +2:39.2

7. Sesks/Francis Ford Puma Rally1 +2:56.3

8. Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +4:04.6

9. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +4:21.5

10. Mikkelsen/Listerud Skoda Fabia RS WRC2 +5:06.1

Πρόγραμμα τηλεοπτικών μεταδόσεων Cosmote TV:

Σάββατο 27/6

SS12 Γυμνό 2 (16:35)

SS13 Μαίναλο 2 (19:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (20:30)

Κυριακή 28/6

SS14 Άγιοι Θεόδωροι 1 (8:25)

SS15 Λουτράκι 1 (9:30)

SS16 Άγιοι Θεόδωροι 2 (12:10)

SS17 Λουτράκι 2 Wolf Power Stage (14:00)

Εκπομπή «Acropolis Rally Show» (15:45)

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