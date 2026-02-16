WRC – Φαινόμενο Elfyn Evans

Ένας πραγματικός rallyman, με στοιχεία παλιάς κοπής στη προσέγγιση, αλλά με σύγχρονο τρόπο στην οδήγηση.

Ο Evans, ο νεότερος, ένας σχεδόν παλιός αυτός ο 37 χρόνος Ουαλλός που συμπλήρωσε είκοσι χρόνια αγωνιστικής διαδρομής και συνεχίζει να εκπλήσσει αφού κερδίζει αγώνες που κρίνονται ειδικές περιπτώσεις.

Με παλμαρές του ονείρου ο Evans Jr, κερδίζει για τρίτη φορά στη Σουηδία, ενώ προσμετράει δύο νίκες στη Φινλανδία. Αγώνες όπου τον πρώτο λόγο έχουν συνήθως Σκανδιναβοί οδηγοί και ο Ουαλλός με τη νίκη του χθες στη Σουηδία, ισοφαρίζει τις τρεις νίκες του Γάλλου Ogier, όντας και οι δύο τους ψηλά στα στατιστικά του αγώνα, όπου κυριαρχούν Σουηδοί και Φινλανδοί οδηγοί και από τη σημερινή «φρουρά» έχουν κερδίσει στη Σουηδία και οι Lappi, Neuville.

Γεγονός πως ο Εvans έχει δουλέψει σκληρά και από το 2006 που ξεκίνησε με Nissan Micra δεν υπάρχει χρονιά που δεν συμμετείχε καταρχάς στο Βρετανικό και στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μαθητής της σχολής Malcom Wilson, αριστούχος στο δύσκολο Βρετανικό Πρωτάθλημα, απογείωσε όλων των κατηγοριών τα αγωνιστικά Ford Fiesta μέχρι να πάει στην Toyota το 2020, αγγίζοντας μάλιστα τον τίτλο. Ικανός σε κάθε τύπου αγώνα, είπαμε εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, εμπνέεται από τις δυσκολίες, ενώ έχει την τέχνη ώστε να διαχειρίζεται την πίεση χωρίς να τη μεταφέρει στο συνοδηγό του και στην ομάδα τους.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Toyota των αστέρων από τον Elfyn ξεκινούν οι ανανεώσεις των συμβολαίων. Οδηγός που εμπνέει τους μηχανικούς του, με σοβαρές τεχνικές γνώσεις όπως και ο πατέρας του και είναι πλεονέκτημα η τέχνη του στη στήσιμο του αυτοκινήτου, ότι απολαμβάνουν και τα στελέχη της ομάδας ΕΛΕΜ, στις δοκιμές εξέλιξης της Toyota στη χώρα μας.

Μετά το 2020 όπου έχασε τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ελάχιστοι πίστεψαν ότι με όπλο το DNA του θα ξεπεράσει την αστοχία που άλλωστε τον κυνηγάει, αυξάνοντας τα ποσοστά του στη διεκδίκηση του τίτλου ειδικά τον επόμενο χρόνο. Πολυεργαλείο, ικανός να κερδίζει και στα ίσια σε σχέση με τους πολύ βραβευμένους του team mates, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση των έξι τίτλων των κατασκευαστών της Toyota και με αντικειμενικά στοιχεία, κρίνεται ότι μπορεί να κερδίσει φέτος, τον τίτλο που έχασε και το 2025 στον επίλογο του θεσμού στη Σαουδική Αραβία.

Ατρόμητος, είτε τέρμα γκάζι στον πάγο με τελική ταχύτητα, είτε με αντίστοιχα υψηλές ταχύτητες στη Φινλανδία, ενώ αν σε κλασικούς αγώνες χάνει σε λεπτομέρειες, ουδέποτε καταποντίζεται χάνοντας το ρυθμό, ενώ δεν μας συνηθίζει σε λάθη και αστοχίες. Πρόκειται για τέρας αξιοπιστίας ακριβώς όπως και οι Toyota που οδηγεί και άλλωστε η μηχανή του και η ομάδα του τον έχουν κατατάξει στους σημαντικούς, σε εποχή που λείπουν οι σπουδαίοι από το WRC.

Τη φετινή χρονιά, σε ισορροπία με τον Ogier και τον Solberg Jr., όντας και στην ίδια ομάδα, δεν του αφαιρείς αλλά και δεν του προσθέτεις ποσοστά στο παιχνίδι των προβλέψεων, προσθέτοντας πως αν ο Γάλλος τον υποτιμήσει δύσκολα θα κερδίσει τον δέκατο τίτλο του. Επίδοση του ονείρου, το απόλυτο ρεκόρ σε θεσμό που δεν θα βρεθεί άλλος ικανός να βελτιώσει.

Περισσότερα, το Μάρτιο, στο Σαφάρι._ΣΧ