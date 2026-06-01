WRC – Μετά το Ράλλυ Ιαπωνίας τι;

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και αυτό είναι το φυσιολογικό, αλλά το ερώτημα αφορά στην εξέλιξη του Πρωταθλήματος των οδηγών, ενώ προκύπτει και ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα μεταξύ των οδηγών στην κατηγορία WRC2.

Γεγονός ότι στην WRC3, η τέλεια φόρμουλα για εθνικά πρωταθλήματα, το ενδιαφέρον περιορίζεται στις επιδόσεις του Fontana και στο Master Cup, στην προσπάθεια των Γιώργου Βασιλάκη-Allan Harryman, που ακόμα μια φορά δίδαξαν και αγωνιστική συμπεριφορά.

Με γεγονός πως ο πολιτισμένος και ισορροπημένος στα δύσκολα φαίνεται. Τεράστιο το «sorry guys», απάντηση και στο παραλήρημα καθενός από εμάς που ψάχνει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αντί να σκύψει το κεφάλι ζητώντας συγγνώμη καταρχάς από τον αγωνιστικό εαυτό του.

«Sorry Guys»…

Μεγάλη φράση ενός σημαντικού όπως είναι ο Sir Allan Harryman και δυστυχώς δεν ειπώθηκε από τον Oliver Solberg στην Ιαπωνία και αναρωτιέσαι για το πως αντιδρά αυτό το παλικάρι; Ταχύτερος όλων και μάλιστα παντός εδάφους οδηγώντας το φετινό GR Yaris Rally1 με τα Hankook, δυστυχώς όμως, συνήθως μέχρι να βγει από́ τον δρόμο.

Η συμπεριφορά του Oliver στα social media δεν συνάδει με Μηχανοκίνητο Πρωταθλητή, ενώ η ταχύτητα του επαληθεύτηκε και στον αγώνα της Κυριακής. Η ποιότητα όμως εκκρεμεί και ξεπερνάει τα περί απειρίας και κακά τα ψέματα τα είπε όλα ο Ogier και σε όποιον αρέσει. Λόγια που ξεπερνούν τον συνοδηγό του, τον μπαμπά Peter και τον Latvala και μόνο ο Kankkunen -μετρ σε στρατηγική- που συνδέεται με υπομονή, μπορεί να του εξηγήσει ότι και ο δεύτερος ή τρίτος κερδίζει…

Θα φανεί άλλωστε η φιλοσοφία του KKK και στο φετινό Πρωτάθλημα που φαίνεται υπόθεση των Evans και Katsuta με σχετική μάλιστα διαφορά μεταξύ τους, αλλά μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι Solberg και Ogier; Γεγονός ότι στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τα πάντα μπορεί να συμβούν. Αγώνας όπου μπορεί και η Hyundai να διακριθεί ή τουλάχιστον να αποδειχθεί ρυθμιστής τουλάχιστον του ενδιαφέροντος σε έναν αγώνα, όπου οι εκπλήξεις παραδοσιακά τον χαρακτηρίζουν.

Εκπλήξεις αναμένονται και στην κατηγορία WRC2 και η εικόνα θα είναι διαφορετική στην Ελλάδα, από αυτή που είδαμε στην Ιαπωνία.

Περισσότερα όμως με την ανακοίνωση των συμμετοχών. Καλό μήνα. Ιούνιος με Ράλλυ Ακρόπολις. Η ζωή μας, όλη._Στρατισίνο

Διαβάστε επίσης: WRC – Ράλλυ Ιαπανίας (3η μέρα): Ρεσιτάλ Toyota