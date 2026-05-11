WRC – Μετά το Ράλλυ Πορτογαλίας: Αυτό είναι το σωστό

Οι αλλαγές στην κορυφή πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα θεσμό όπως το WRC, ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον και να προκύπτει το ζητούμενο.

Η εξέλιξη των ανθρώπων και της μηχανής τους, ώστε αυτή η σημαντική κοινότητα να δημιουργεί όραμα και να λειτουργεί θετικά για την κοινωνία, που χρειάζεται εμπνευσμένους αθλητές παράδειγμα για τους νεότερους και εξελιγμένα αυτοκίνητα, με επιλογές που εφαρμόζονται ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε, ευρύτερα στην αυτοκίνηση.

Κάποτε όλο αυτό και ειδικά περί της εξέλιξης των αυτοκινήτων ήταν μονόδρομος, αλλά είναι γεγονός πως με άλλοθι το κόστος, από τότε έχει περάσει πολύς καιρός. Σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μόνο στις κατηγορίες Rally 2-3 ίσως βρεις λύσεις που χαρακτηρίζονται προσβάσιμες και σε ιδιώτες εξελιχτές και αποδεικνύεται όλο αυτό με τη συμμετοχή έξι κατασκευαστών στο WRC2, όπως και με τη συμμετοχή νέων αλλά και ώριμων οδηγών στο WRC3, όπου το φυτώριο συνδυάζεται με το Master cup.

Οι αντιθέσεις που ταιριάζουν στο WRC, θεσμός που ανακουφίστηκε με την αλλαγή στην κορυφή χθες στην Πορτογαλία και μακριά από εμάς το σχόλιο ότι ήταν τυχερός νικητής ο Neuville, με γεγονός πως ο Βέλγος έκανε τον τέλειο αγώνα αξιοποιώντας το λάστιχο που έπαθε ο Ogier που ακολουθούσε, που είχε ένα μαγικό ρυθμό, χωρίς όμως περιθώρια ώστε να χτίσει διαφορά, ότι άλλωστε χαρακτηρίζει το σύγχρονο WRC. Πολλά τα κλαταρισμένα λάστιχα στην Πορτογαλία όπου οι καιρικές συνθήκες ανακάτεψαν το συνήθως καλό χώμα, ενώ φέτος τσαλάκωσαν και την ποιότητα του οργανωτή, που εκτέθηκε σε διάφορες περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, επικρατεί γενικότερα αναβρασμός στο θεσμό όπου φαίνεται πως μόνο η Toyota έχει πλάνο και ανησυχεί ουσιαστικά, επιστρατεύοντας μάλιστα τον Tanak, ώστε πιθανόν να αντικαταστήσει μέχρι κάποιο σημείο τον Οgier ιδανικά και εκτός μπάκετ, αφού οι Toyoda και Kankkounen γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ισχυρές προσωπικότητες κάνουν τη διαφορά, στοιχείο που διαθέτει ο Εσθονός.

Άλλος Ogier δεν θα προκύψει ποτέ στο WRC, αλλά με έναν έτοιμο Τanak και τον Solberg που οφείλει να σοβαρευτεί, μπορεί να προκύψει σύγχρονος Τογιοτισμός. Σε συνδυασμό με την ποιότητα του ΚΚΚ και τη χαρισματική συμπεριφορά του Katsuta, χωρίς να υποτιμούμε τον Pajari που στην Πορτογαλία άγγιξε κάμποσα από αυτά που διεκδικεί ένας επαγγελματίας, μέλος της κορυφαίας ομάδας στον πλανήτη της αυτοκίνησης.

Πρέσβης ήταν και παραμένει ο Ogier, ενώ ήρθε αλλά έφυγε νωρίς ο Rovanpera, οπότε μονόδρομος η επιλογή Tanak, υπεράνω του όποιου συναγωνισμού.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ασφάλτινο το terrain αύριο στην Ιαπωνία, όπου ο Katsuta γνωρίζει ότι πρέπει να οδηγήσει αλάνθαστα και να κερδίσει αν θέλει να είναι σοβαρός διεκδικητής του τίτλου. Ότι ισχύει όμως και για τον Solberg, με τον Evans να κρύβει την αυτοπεποίθηση του, ότι διαθέτει σε περίσσευμα ο Ogier ακόμα και όταν φαίνεται εκτός μάχης.

Στην Ιαπωνία όπου επιστρέφουν και οι δικοί μας, οι Γιώργος Βασιλάκης-Allan Harryman με τη Fiesta Rally 3 στο master cup, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τους δούμε και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Τα σπουδαία για τον αγώνα μας, στην κυριολεξία μεθαύριο, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στο Ελληνικό, με συνέντευξη Τύπου για τη διαδρομή του αγώνα, από τον Γιάννη Βρούτση, τον αρμόδιο Υπουργό και το ενδιαφέρον αφορά στην ανακοίνωση της SS.

Μένουμε συντονισμένοι._ ΣΧ

WRC – Πρόγραμμα αγώνων

Ιαπωνία 28-31 Μαίου

Ελλάδα 25-28 Ιουνίου

Εσθονία 16-19 Ιουλίου

Φινλανδία 30 Ιουλίου – 2 Αυγούστου

Παραγουάη 27-30 Αυγούστου

Χιλή 10-13 Σεπτεμβρίου

Ιταλίας 1-4 Οκτωβρίου

Σαουδική Αραβία 12-15 Νοεμβρίου