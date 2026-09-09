WRC – Ράλλυ Χιλής: Στο επίκεντρο των εξελίξεων

Το 6ο Bio Bio Ράλλυ στη Χιλή, ο δωδέκατος γύρος του θεσμού το 2026 και σε αντίθεση με το σχετικό άσμα, το τηλέφωνο χτυπάει ακατάπαυστα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, το αν θα γίνουν οι δύο αγώνες που απομένουν, όταν Toyota και Hyundai δήλωσαν αδυναμία για τη συμμετοχή τους στο Ράλλυ στη Σαουδική Αραβία, σε περιοχή που μυρίζει μπαρούτι. Επιλογή που κρίνει τίτλο και αν είναι δεδομένο ότι ο τίτλος των κατασκευαστών θα κριθεί, στην κυριολεξία αύριο στη Χιλή, εκκρεμεί αυτός των οδηγών. Λεπτομέρεια για κάθε πλήρωμα που τον διεκδικεί, ότι πρόκειται για μάχη μεταξύ οδηγών της ίδιας ομάδας.

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Toyota εδώ, Toyota εκεί, Toyota και στις πωλήσεις, Toyota και στο WEC που όπως σημειώνει με συνέπεια ο κ. Χατήρας, ο τίτλος θα κριθεί εντός έδρας, μεθαύριο στο Fuji. Η αποθέωση του Τογιοτισμού, όλη αυτή η δυναμική, που εκφράστηκε άλλωστε με εξαιρετική ευγένεια και ουσία που ξεπερνάει τα συνηθισμένα στη ΔΕΘ και φυσιολογικά η ελληνική αυτοκίνηση σε όλες της διαστάσεις, δεν επισκίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού οδηγώντας την κούρσα για έναν ακόμα τίτλο, αλλά έλαμψε, υποστηρίζοντας μάλιστα και το κοινωνικό της πρόσωπο.

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Η Καθημερινή, οι 4Τροχοί και η Τoyota Hellas by Inchcape. σε ένα μοναδικό κρεσέντο, υποστηρίζοντας με ρεσιτάλ επικοινωνίας την καμπάνια μας, όπου ο Πεζός, προηγείται όλων μας, ενώ όλο αυτό ως άσκηση-ιεροτελεστία, αφορά στη σωματική μας ακεραιότητα και στην ψυχική μας υγεία.

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H Τoyota στο επίκεντρο και για το WRC 2027, όπου όλοι, από τον νέο Promoter μέχρι τη Hyundai, βρίσκονται σε αμηχανία για το τι μέλλει γενέσθαι με γεγονός, πέρα κ.α. που δεν είναι λεπτομέρειες, ότι χαρακτηρίζεται θολό το τοπίο για τη συμμετοχή των Ισπανών που θα εξελίξουν με τον Sordo και των Βέλγων που εξελίσσουν με τον Καμιλί τα πρωτότυπά τους.

Ώρα Χιλής

Αγώνας των 56 συμμετοχών, που θα εξελιχθεί σε χωμάτινο terrain, με στοιχεία εδάφους και κλίσης των στροφών, όπως και με πολλά χασίματα, που συναντάς και στην Παραγουάη.

Ράλλυ στη Χιλή, το πιθανότερο για τελευταία φορά, ένας τριήμερος ουσιαστικά αγώνας που ακολουθεί το κλασικό μοτίβο με τις επαναλαμβανόμενες ε.δ. στη σχεδίαση του.

Λογικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στα δέκα Rally1 χωρίς να υποτιμούμε την αρμάδα των Rally2 και τη διμοιρία των Rally3, – με την παρουσία και των Βασιλάκη-Χάριμαν, σε αγώνα με καλό χώμα, όπου δεν λείπουν και τα Rally4 (6).

Evans vs Pajari για τον τίτλο και θα πρέπει να γνωρίζουν από την αφετηρία, για το πόσοι αγώνες απομένουν, αν προκύπτει αγωνιστική εντιμότητα που ξεπερνάει τα πολιτικά παιχνίδια, όπου εκτίθεται και η ανεπάρκεια του Προέδρου της FIA Ben Sulayem.

Για τη νίκη και οι Ogier και Solberg Jr και δεν υποτιμούμε ούτε τον Katsuta που συμμετέχει με άλλο συνοδηγό, ούτε και τα Hyundai που ήταν στη μάχη στην Παραγουάη. Με τα i20Ν, όπου στη Χιλή ο Lappi αντικαθιστά τον Paddon, ως σωματοφύλακας των Neuville και Fourmaux.

Στην κατηγορία Rally 2, όλοι παρόντες με φαβορί τους “γείτονες” από την Παραγουάη που τα βάζουν στα ίσια και με τους διεκδικητές του τίτλου όπως ο Εσθονός Virves και είναι σαφές πως αντίστοιχη ελληνική παρουσία δεν προβλέπεται παρότι κυριαρχεί το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC, με την καθαρή υποστήριξη της πολιτείας. Με ευαισθησία μάλιστα και για την εξέλιξη της πίστας στις Σέρρες που μεθαύριο θα φιλοξενήσει και αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ντριφτ.

Ζηλεύουμε…

… όχι για το δημιουργικό κομμάτι, ούτε γιατί εκκρεμεί η παρέμβαση της πολιτείας στην πίστα των Μεγάρων, για έναν ασφαλή Έλληνα οδηγό στην καθημερινότητα, αλλά για τη σαφή πλέον ανταγωνιστική ανεπάρκεια στα χωμάτινα Ράλλυ.

Γεγονός ότι όπως πιστοποιήθηκε στη Λαμία, ο Flandy σώζει τα προσχήματα στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ τύποι όπως ο Νικόλας Παπαχριστόπουλος υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν ακόμα ήρωες. Ο Mr EMC-R2, ένας σύγχρονος Σκαλτσάς η Ζήβας η Αμαξόπουλος αν προτιμάτε, ενώ αναμένοντας το come back του Αχιλλέα του Κου Αλέξανδρου, πάντα ελπίζεις να βρει την άκρη, -τα χρήματα, ο Αμούτζας ώστε να επιστρέψει, ενώ μόνο ο “Ζορό” ενδιαφέρεται για τη συμμετοχή του Ρουστέμη Jr.

ΙΝ & ΟUΤ

* Το Ράλι Χιλής εντάχθηκε στο ημερολόγιο του WRC το 2019 και επέστρεψε το 2023, μετά από απουσία λόγω COVID.

* Ο Ott Tänak κέρδισε την πρώτη διοργάνωση το 2019 με Toyota. όπως και το 2023 με Ford.

* Η έδρα του αγώνα, η πόλη Concepción, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Χιλής και βρίσκεται στην ενδοχώρα, μακριά από τις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

* Η περιοχή Biobío φημίζεται για τη δασοκομία της, και πολλές από τις ειδικές διαδρομές του αγώνα διασχίζουν ιδιόκτητες δασικές εκτάσεις.

Ε.Δ. Ράλλυ Χιλής 2026 (ώρα Ελλάδας)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:00: Shakedown (5.76 km)

19:00 Ceremonial Start, Concepcion

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

01:00 Ceremonial Start, Concepcion

14:53: SS1 Turquía 1 (22.94 km)

15:48: SS2 Nuevo Rere 1 (10.76 km)

16:36: SS3 Hualqui 1 (16.69 km)

21:09: SS4 Turquía 2 (22.94 km)

22:04: SS5 Nuevo Rere 2 (10.76 km)

22:52: SS6 Hualqui 2 (16.69 km)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

15:08: SS7 Pelun 1 (15.65 km)

16:01: SS8 Lota 1 (25.64 km)

17:05: SS9 Mara las Cruces 1 (28.31 km)

21:08: SS10 Pelun 2 (15.65 km)

22:01: SS11 Lota 2 (25.64 km)

23:05: SS12 Mara las Cruces 2 (28.31 km)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

15:00: SS13 Carampangue 1 (26.82 km)

16:05: SS14 BioBío 1 (8.78 km)

17:13: SS15 Carampangue 2 (26.82 km)

19:15: WOLF POWER STAGE – SS16 BioBío 2 (8.78 km)

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Elfyn Evans 216

2. Sami Pajari 196

3. Oliver Solberg 175

4. Takamoto Katsuta 160

5. Adrien Fourmaux 149

6. Sebastien Ogier 148

7. Thierry Neuville 129

8. Hayden Paddon 38

9. Joshua McErlaen 29

10. Esapekka Lappi 25

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 554

2. Hyundai 381

3. Toyota 210

4. Ford 138

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Robert Virves 100

2. Roope Korhonen 79

3. Teemu Suninen 76

4. Nikolay Gryazin 66

5. Leo Rossel 64

6. Alejandro Cachon 61

7. Yohan Rossel 60

8. Diego Dominguez 45

9. Andreas Mikelsen 44

10. Roberto Dapra 37