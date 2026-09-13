WRC – Ράλλυ Χιλής: We are the champions

Για την Toyota, ακόμα ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το ένατο στο δρόμο για τα δέκα της Lancia, από τον Ιάπωνα κατασκευαστή, που διαχειρίζεται με σπάνιο αγωνιστικό ήθος και την προσπάθεια του Έβανς στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ο Ουαλός, άτυχος απέναντι στους team mate του και αν ο ανταγωνισμός οδηγών με ίδια αυτοκίνητα στο μακρινό παρελθόν ήταν ανιαρό, όντας και συχνά “με εντολές”, στη σύγχρονη εποχή, είναι η φιλοσοφία Toyota που το καθιστά ενδιαφέρον, ως σεμινάριο στο WRC, στο Motorsport αλλά και ευρύτερα στον αθλητισμό. Η εντιμότητα τους, το ατού που τους χαρακτηρίζει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των πωλήσεων και αν έχεις την εμπειρία, της after sales στρατηγικής τους, γνωρίζεις γιατί έχουν επικρατήσει και σε εποχές που τα αυτοκίνητα τους δεν προκαλούσαν.

Toyota 1-2

Στη Χιλή τα GR Yaris σε συνηθισμένη τους κατάταξη, σε αγώνα που χαρακτηρίστηκε από το λάστιχο του Εβανς στην προτελευταία ε,δ και σε εξόδους που άφησαν συντρίμμια. Οι εικόνες του GR Yaris και του i20Ν των Κατσούτα και Νεβίλ, από τη μία σοκάρουν τον αδαή λάτρη των social media και από την άλλη, εντυπωσιάζουν τον γνώστη. Τα πληρώματα ανέγγιχτα και το GR Yaris του Ιάπωνα, την επομένη ημέρα ξανά στη μάχη!

Αγώνας με σφραγίδα Όλιβερ Σόλμπεργκ στην πρώτη θέση, με τον δικό του πειστικό τρόπο, όταν οδηγεί και δεν αστοχεί. Ο Junior όπως και στο Monte, με εύσημα και για την ταχύτητα του την Κυριακή ενώ δεν τον απειλούσαν, αλλά και με το πώς διαχειρίστηκε τη σκόνη του Εβανς μετά το λάστιχο, που ίσως κρίνει και τον τίτλο, με τον Πάγιαρι στο παιχνίδι, όπως και τον Όλιβερ με ελπίδες, ακολουθώντας τη λογική των βαθμών.

Στην αρχή, την πρώτη ημέρα σε τριήμερο αγώνα, στο ρυθμό του νικητή κινήθηκε μόνο ο Εβανς, που στη συνέχεια και ειδικά το Σάββατο σε συνδυασμό και με την υποχώρηση του Πάγιαρι, με το βαθμολογικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται, έχασε χρόνο, ενώ τον πλησίασε και ο εξαιρετικός Οζιέ, που υπενθύμισε ποιος είναι ο master. Οδήγηση στο όριο από τον Γάλλο, αξιοποίηση του GR Yaris σε terrain τύπου και Παραγουάης που του ταιριάζει και λασπωμένο και έλεγχος για τα πάντα όλα, όπως και την Κυριακή, από τη γενική κατάταξη και τους βαθμούς της Κυριακής, μέχρι το Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών, αλλά και τον φιλόδοξο Φουρμό. Καμία αμφιβολία, ότι ο Μοζίρο “σαν”, θα κάνει τα πάντα ώστε το WRC να μη στερηθεί το διαμάντι του, που ξεπερνάει τον τίτλο του Γάλλου ευγενή, αλλά και τα εννέα Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε ένα ανεπανάληπτο παλμαρέ και σε στατιστικά.

Από εκεί και πέρα…

Στην κατηγορία WRC2, o Γκριάζιν ήταν ταχύτερος μέχρι να βγεί από το δρόμο αλλάζοντας όψη στο αγωνιστικό Y10, που μακάρι να αποδειχθεί ο δούρειος ίππος της Stellantis στο WRC. Στη συνέχεια, ενώ όλοι σχολίαζαν στο SP ότι είναι του Βίρβες ο αγώνας και το Πρωτάθλημα, o Γιοχάν Ροσέλ άλλαξε τα δεδομένα. Εξαιρετικός ο Γάλλος απογείωσε το δικό του Lancia Y10 Integrale και άφησε στη σκόνη του τον Εσθονό με το Skoda που όπως δύσκολα θα χάσει τον τίτλο, όπως και τον Γκρίνσμιθ (GR-Yaris Rally2), με δύο δεύτερες θέσεις στη Ν. Αμερική, όντας και αξιόπιστος. Ακολούθησε ο Τζιλ Τάιλορ και επιτέλους αποδείχθηκε ένα Ford Fiesta Rally 2 ανταγωνιστικό, ίσως και δείγμα γραφής για το πώς θα κινηθεί η εξελιγμένη τύπου Rally1 εκδοχή του το 2027.

Μέχρι τότε…

Στη Rally3 νικητής ο Αλί Τουρκάν, κέρδισε και το Πρωτάθλημα JWRC και το αναβαθμισμένο μπάκετ για το 2027 στην τρίτη του χρονιά στο θεσμό με Fiesta Rally 3, ότι και οι Βασιλάκης-Χαρυμαν οδήγησαν σε έναν ακόμα τερματισμό σε αγώνα του WRC.

Επόμενος αγώνας, στη Σαρδηνία στις 1-4 Οκτωβρίου, ενώ παραμένει ερωτηματικό το τι μέλλει γενέσθαι, με τον αγώνα-επίλογος του WRC-2026. _ΣΧ

Ράλλυ Χιλής 2026 – Τελική κατάταξη

1. Σόλμπεργκ/Έντομονσον Toyota GR Yaris Rally1 02:57:08.2

2. Οζιέ/Λαντέ Toyota GR Yaris Rally1 +16.6

3. Φουρμό/Κοριά Hyundai i20 N Rally1 +33.3

4. Πάγιαρι/Σάλμινεν Toyota GR Yaris Rally1 +1:33.9

5. Έβανς/Μάρτιν Toyota GR Yaris Rally1 +2:22.3

6. Λάπι/Μάλκονεν Hyundai i20 N Rally1 +5:07.0

7. ΜακΕρλιν/Τρέισι Ford Puma Rally1 +7:31.5

8. Ροσέλ/Ντουνάντ Lancia Ypsilon Rally2 +9:31.0

9. Βίρβες/Βίιλο Skoda Fabia RS WRC2 +10:24.0

10. Γκρίνσμιθ/Άντερσον Toyota GR Yaris WRC2 +10:58.2

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Έλφιν Έβανς 230

2. Σάμι Πάγιαρι 213

3. Όλιβερ Σόλμπεργκ 209

4. Σεμπαστιάν Οζιέ 171

5. Αντριάν Φουρμό 167

6. Τακαμότο Κατσούτα 163

7. Θιερί Νεβίλ 129

8. Χάιντεν Παντόν 38

9. Τζόσουα ΜακΕρλίν 35

10. Εσαπέκα Λάπι 33

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 614

2. Hyundai 410

3. Toyota 227

4. Ford 152

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Ρόμπερτ Βίρβες 117

2. Γιοχάν Ροσέλ 85

3. Ρόπ Κόρχονεν 79

4. Τέμου Σούνινεν 76

5. Νικολάι Γκριάζιν 66

6. Λεό Ροσέλ 64

7. Αλεσάντρο Καχόν 61

8. Ντιέγκο Ντομίνγκεζ 53

9. Γκας Γκρίνσμιθ 50

10. Αντρέας Μίκελσεν 44

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC3

1. Ματέο Φοντανά 117

2.Γκίλ Μεμπράντο 99

3. Τυμεκ Αμπράμοβσκι 91