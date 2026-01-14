WRC – Rally Monte Carlo 2026: Καλή χρονιά!

H πρεμιέρα και ο πανηγυρικός χαρακτήρα της, ξεπερνούν τα προγνωστικά σε αγώνα που κρύβει εκπλήξεις και ειδικά φέτος, το πιθανότερο είναι ότι σε κάθε αγώνα το ενδιαφέρον-αγωνία για το 2027 και παρά πέρα, θα επισκιάζεις επιδόσεις, ακόμα και αποτελέσματα.

Σε μεταβατικό στάδιο το WRC, αλλά από την πλευρά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να επικεντρωθούμε στο σήμερα, υποβαθμίζοντας στο σημείωμα μας το αύριο, όπου άλλωστε κυριαρχεί η παραφιλολογία.

Σε θολό τοπίο λοιπόν το μέλλον του θεσμού, οπότε να επικεντρωθούμε στο Rally Monte Carlo με την αφετηρία για τις 66 συμμετοχές να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου το απόγευμα, από το Μονακό.

Πρώτη διανυκτέρευση στη GAP μετά από τέσσερις ε.δ. και κλασικό μοτίβο την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή δεύτερη και μεγαλύτερη ημέρα του αγώνα, με τρεις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και το ίδιο επίκεντρο, την πόλη, διαχρονικά, από τα σημεία αναφοράς του αγώνα. Το Σάββατο επιστροφή στο Mονακό και μάλιστα, με πανηγυρικό τρόπο αφού επαναλαμβάνεται η SS μέσα στη πόλη, στη διαδρομή του αγώνα της F1. Σε άσκηση τύπου σπριντ που προσφέρεται για την προβολή ευρύτερα του WRC.

Το Monte ολοκληρώνεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου με δύο επαναλαμβανόμενες ε.δ. που σε ταξιδεύουν στο παρελθόν και πληρώνεις για να παρακολουθήσεις την PS, τη Moullinet 2 των 23.45 χιλ. στις 14:15, δική μας ώρα. Μπορεί να μην κρίνει το νικητή, πιθανόν θα επηρεάσει το βάθρο της βαθμολογίας, ενώ αποδεδειγμένα εκεί θα κριθούν θέσεις στη γενική και στις κατηγορίες…

Χωρίς προγνωστικά…

Δεν χωρούν προβλέψεις στο Μόντε Carlo Rally, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν το οδόστρωμα δημιουργώντας ένα κλασικό Μόντε σε μικτές συνθήκες. Αγώνας όπου ο Rohrl έχτισε το μύθο του, ο Tomi Makinen εκτόξευσε το palmares του και οι δύο Γάλλοι, οι Seb με τους 18 τίτλους, τοποθέτησαν τον πήχη σε ύψος που ουδείς μπορεί να ξεπεράσει.

Μικτό Monte λοιπόν και ίσως μάλιστα το χιόνι να κυριαρχεί οπότε μπορεί το λογικό φαβορί να είναι ο Ogier με τις δέκα νίκες, αλλά από τη μια θα ανοίγει το δρόμο την πρώτη ημέρα και από την άλλη, ποτέ μη λες ποτέ σε αγώνα όπου και οι δύο γαλλόφωνοι της Hyundai, επίσης συμμετέχουν για να κερδίσουν.

Ρισκάροντας να εκτεθείς, ένας από τους Ogier, (Toyota), Neuville & Fourmaux (Hyundai) θα είναι ο νικητής στον τερματισμό την Κυριακή, στην πρεμιέρα του θεσμού και αν θέλουμε την ασφαλή πρόβλεψη μπορεί να κερδίσει και ο Evans επίσης με GR Yaris Rally1, ενώ ρισκάροντας στο παιχνίδι της πρόβλεψης, ικανός για τη νίκη μπορεί να αποδειχθεί και ο Oliver Solberg.

Δεν τους υποτιμούμε, αλλά εκεί σε δύσκολο μικτό ασφάλτινο terrain, σε ένα σκληρό πόκερ με την πρόσφυση, δεν είναι δυνατή η νίκη για έναν από τους Pajari, Katsuta της Toyota, ούτε από τον Paddon της Hyundai. Tα Ford Puma με πλεονέκτημα σε άτυπο «Concourse d’ Elegence» και μέχρις εκεί, οδηγούν οι Munster, στον τελευταίο του αγώνα με Rally1, McErlean και Armstrong.

Lancia is back

Στο Rally Monte Carlo, παραδοσιακά δεν αποκαλύπτεται ούτε η δυναμική της κατηγορίας WRC2, αλλά στο φετινό αγώνα, γιορτάζει ευρύτερα ο θεσμός.

Με τη συμμετοχή των Lancis Ypsilon Rally2 που οδηγούν οι Yohan Rossel και Gryazin. Συμμετοχές που θα απασχολήσουν την επικοινωνία και θα αναβαθμίσουν την ευαισθησία των θεατών, υπεράνω αποτελεσμάτων και επιδόσεων. Γεγονός ότι τουλάχιστον στην πρεμιέρα του θεσμού και λιγότερο στη συνέχεια, στους επτά αγώνες όπου επίσης θα συμμετέχουν οι Lancia, μακάρι και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, θα αισθάνονται άβολα, αφού ουδείς θα ασχολείται μαζί τους, όσοι με Yaris και Fabia, όπως και ο μικρότερος Rossel με το «Σε Τρουά».

Στην ουσία, με τη λογική φαίνεται αδύνατον να δούμε άμεσα επιδόσεις Yaris και Fabia από τα Υpsilon όσο και αν έχουν δουλέψει οι Γάλλοι-Ιταλοί, όπως και αν οδηγεί ο ποιοτικός Rossel, όσο εύστοχα και αν πυροβολεί ο «ρίσκος» Gryazin, αλλά να μην παραβλέπουμε ότι πρόκειται για κατηγορία με τεχνολογικό πακέτο όπου εύκολα προσαρμόζεται και ο νεοφερμένος, οπότε και μένουμε συντονισμένοι.

Eιδικά όσοι των Ελληνικών αγώνων, ώστε να παρακολουθήσουμε και τους Δημήτρη Δριβάκο-Κατερίνα Μπαντέ (Hyundai i20Ν-R2), με το Ελληνικό πλήρωμα να στοχεύει σε έναν ακόμα τερματισμό, σε terrain που το γνωρίζουν και τους ταιριάζει. Vive Le Sport, Dimitris-Catherine._ΣΧ