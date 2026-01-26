WRC – Ράλλυ Μόντε Κάρλο: Πρεμιέρα με ενδείξεις

Αποδείξεις και συμπεράσματα που αφορούν στη συνέχεια, δεν προκύπτουν ως απόηχοι ενός ιδιαίτερου αγώνα όπως το Ράλλυ στο Monte Carlo.

Όμως, δεν αποφεύγεις σχόλια συνδεδεμένα με την εξέλιξη του αγώνα, όπου έλαμψε ο Oliver Solberg, αστόχησαν οι οδηγοί της Ford και της Lancia, ενώ έχουν πέσει σε κατάθλιψη οι ιθύνοντες της Hyundai, την ώρα που ο Fontana βρίσκεται ψηλά στη λίστα των οδηγών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, στο WRC και σε επίπεδα γενικής.

Oliver IN-Sami OUT,

Για τον 25 χρόνο Oliver Solberg, «μιλήσαμε» όλο το τετραήμερο του αγώνα. Διακριτικά στην αρχή, αφού εκεί και μάλιστα σε μικτές συνθήκες, μπορεί να εκτεθείς αν βιαστείς, πιο θαρραλέα στη συνέχεια και χωρίς περιορισμούς από το Σάββατο βράδυ, παρά την αστοχία του. Τυχερός και βρέθηκε σε χιονισμένο χωράφι αλλά επέστρεψε αλώβητος, πιστοποιώντας το «My Toyota is Fantastic», όπως και ότι η τύχη πηγαίνει με τους ικανούς και με ασφάλεια τη διαφοράς του ενός λεπτού, σφράγισε μια πεντακάθαρη νίκη. Στα ίσια και παλικαρίσια, κερδίζοντας τους mate του Evans και Ogier, με τον Γάλλο δέκα φορές νικητή στο Monte και εννέα φορές Παγκόσμιος, να συγχαίρει τον Junior για την επίδοση του. Χωρίς δικαιολογίες, δείγμα αγωνιστικής αρχοντιάς, ότι χαρακτηρίζει τον Sebastian Ogier που αντιμετωπίζει χωρίς συμπλέγματα την παρουσία νέων και ικανών.

Για τον Oliver Solberg, δεν λειτούργησαν τα πάντα όλα όπως σε όνειρο, επειδή είναι Σκανδιναβός, συνέβαινε κάποτε, όπως και επειδή είναι ο γιος του Peter, που ίσως μάλιστα το παράκανε σε προβολή και φασαρία στα Media όταν ξεκινούσε το παλικάρι του. Δούλεψε σκληρά ο Oliver που δοκιμάστηκε χωρίς σοβαρές προδιαγραφές, μέχρι που ο Latvalla το 2025, του εμπιστεύθηκε το «παιδί» του, το GR Yaris, Rally2. O τίτλος εξασφαλίστηκε πιο δύσκολα από ότι φαίνεται στα στατιστικά, αλλά η δουλειά για την ετοιμότητα του ολοκληρώθηκε και μάλιστα με πιστοποιητικό, όπως η νίκη του στην Εσθονία με το μεγάλο, με το GR Yaris Rally1.

H συνέχεια είναι γνωστή και η ουσία δεν συνδέεται απόλυτα με την αποχώρηση του Kalle Rovanpera, αφού κατά τη γνώμη μας αν δεν έφευγε ο Kale, η Toyota θα είχε δύο διαδόχους στην ομάδα, ότι πιθανόν θα κόστιζε τη θέση του, στον Sami Pajari.

Επιλογή του Latvalla και ο περίπου συνομήλικος του Οliver, ο Φινλανδός Pajari, που ήρθε από το WRC2 στους μεγάλους, αλλά ο καιρός περνάει και δεν πείθει. Μια φορά στο podium, στην Ιαπωνία το 2025 και μέχρις εκεί. Αντίστοιχα πολλές αστοχίες και μάλιστα, συχνά χωρίς πίεση, σε αντίθεση με τον Katsuta, που συνήθως διεκδικεί, όταν πιέζει και αστοχεί. Ο Κatsuta, ο οδηγός του WRC που θέλεις να καλέσεις σε γεύμα, ενώ δεν είναι σίγουρο ότι έχεις να πεις κάτι με τον Pajari, το ίδιο βράδυ σε επίσημο δείπνο. Κάποτε ήταν συνήθεια αυτές οι εκδηλώσεις επικοινωνίας, ότι δεν προκύπτει σήμερα, ούτε από το μηχανισμό της Toyota που κερδίζει, ούτε από της Hyundai που ξέρει να χάνει, πολεμώντας με πείσμα και με τον έντιμο τρόπο που τους χαρακτηρίζει.

Στη Hyundai με τον Neuville σε κρίση, από την επομένη του τίτλου του και με τον Fourmaux υπό πίεση, σε ομάδα που δεν πείθεται ότι είναι κ.α. εξαιρετικοί στην οικογένεια, όπως ήταν ο Tanak και είναι ο Γάλλος που έφυγε από τη Ford, -άγιο είχε- και πήγε στους Κορεάτες για να κερδίσει. Δεν ήξερε, δεν ρώτησε, αλλά και που αλλού να πάει, οπότε υπομονή μήπως από το 2027 αλλάξουν τα δεδομένα. Αντίστοιχα, αναρωτιέσαι για το όνειρο των επικεφαλής της ομάδας, δεν είναι ένας, για την επιλογή του Paddon στο Μόντε, αφήνοντας στον πάγκο, ή μήπως στον πάγο τον Sordo που μακάρι να τον δούμε στο ΡΑ, ενώ χωρίς αμφιβολία στη Σουηδία θα λάμψει ο Lappi, με το τρίτο i20 N Rally1. Αέρα από το πρώτο μέτρο, ζεστός όπως έρχεται, από αγώνες στην ευρύτερη περιοχή με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Για το αν οι τεχνικοί τους χάθηκαν και το χάλασαν το κόσμημα, ειδικά στο σύστημα μετάδοσης όπως λέγεται, θα φανεί στους αγώνες μετά την Κροατία…

Ford – Lancia OUT

Με κοινό παρονομαστή την αστοχία των οδηγών, αλλά είναι διαφορετικά για την ομάδα με τα Ford που επιμένουν να χρησιμοποιούν οδηγούς-χορηγούς που την εκθέτουν, σε σχέση με τη Lancia. Τους περίπου Ιταλούς, από τη μία τους καλωσορίζεις και από την άλλη, αναρωτιέσαι για το που πάνε με τον 31 ετών Yohan Rossel ex (;) Citroen και με τον ταχύτατο αλλά απρόβλεπτα ζημιάρη Gryazin;

Ο Γάλλος, θα πείτε κουβαλάει εμπειρία στην κατηγορία WRC2, όπως και το εφ’ όλης της ύλης πακέτο από την αδελφή ομάδα με τα «Σε Τρουά». O Ρώσος, τα χρήματα. Συμφωνούμε, αν πρόκειται για ανάγκη, οπότε αποδεικνύεται πως δεν πρόκειται για σοβαρό εγχείρημα. Όσο και αν ο Miki Biasion προσπαθεί, ρισκάροντας και την αξιοπρέπεια του, να μας πείσει για το αντίθετο.

Με συμπάθεια, αλλά είσαι ένας υψηλά ιστάμενος «a Paris», σε συμβούλιο με πρόεδρο τον John Elkan και σχεδιάζεις την επιστροφή της Lancia και στο Παγκόσμιο των πωλήσεων, -σε ποιον αιώνα να μας πουν και δεν πας στο WRC με ιπτάμενους και ποιοτικούς Ιταλούς, όπως ο Crugnola και ο Fontana, ενώ είναι εκτός μάχης ο Mikkelsen που μπορεί να σε αναβαθμίσει συνολικά, με παραστάσεις Rally1; Εδώ η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια και αν πρόκειται για διερευνητική προσπάθεια, να αφήσουν ήσυχο το θρύλο και την ιστορία του και να ασχοληθούν με τις επιδόσεις του Dapra και του Pelamourgues, πέρα από τις εντυπώσεις που τις φθείρει ο χρόνος.

Στη Lancia, αρίστευσαν, στην επικοινωνία, στοχεύοντας στο «επιστρέψαμε» (ΣΧ: ψυχραιμία) και στους χρόνους των Ypsilon, ο Yohan Rossel αξιοποιώντας και τη σειρά του στο δρόμο όντας σε SR, αλλά τι γίνεται από εδώ και πέρα, καταρχήν στους επτά αγώνες που έχουν επιλέξει για τη συνέχεια, όπως όμως και το 2027…

H χρονιά του Restart που φαίνεται πως απασχολεί τη Ford κρίνοντας από την επιλογή του Armstrong, με επιδόσεις που δεν μετριάζονται από το τελικό άστοχο αποτέλεσμα στον πρώτο του αγώνα με το Puma Rally1. Εκτεθειμένος ο Sir Malcom Wilson που φθείρει το όνομα του και τσαλακώνει το θρύλο της Ford στο WRC, όταν επιμένει με οδηγούς που δεν ανταποκρίνονται και ευτυχώς στη Σουηδία επιστρέφει ο Sesks που έρχεται και στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, Ford Fiesta Rally3 οδηγεί αέρα και χωρίς λάθη ο έμπειρος πλέον Fontana, ενώ με Fiesta Rally2 που πιθανότατα δεν εξελίσσεται, άφησε υποσχέσεις ο 26 χρόνος Εσθονός Jurgenson. Σε κάθε περίπτωση, το WRC χρειάζεται δυνατή τη Ford και την ομάδα του Wilson, ενώ το Puma που παραμένει νικητής σε άτυπο «Concours d Elegence» του θεσμού, έχει δείξει που φτάνει όντας εξελιγμένο και στα χέρια οδηγού της κλάσης του Tanak.

Μεθαύριο τα σπουδαία, στη Σουηδία από τις 12 Φεβρουαρίου, σε αγώνα χωρίς Ogier και Lancia και όταν προκύπτουν αποτελέσματα, σβήνουν οι υποθέσεις και αμφισβητούνται οι θεωρίες. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._ΣΧ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ

1. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 4:24:59.0

2. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +51.8

3. Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +2:02.2

4. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +5:59.3

5. Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +10:29.8

6. Rossel/Mercoiret Citroën C3 Rally2 +12:58.4

7. Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +13:05.4

8. Dapra/Guglielmetti Skoda Fabia RS Rally2 +15:07.9

9. Camilli//De La Haye Skoda Fabia RS +15:16.4

10. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +17:47.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Oliver Solberg 32

Elfyn Evans 27

Sebastien Ogier 19

Adrien Fourmaux 18

Thierry Neuville 10

Leo Rossel 8

Takamoto Katsuta 6

Roberto Dapra 4

Hayden Paddon 2

Arthur Pelamourgues 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Toyota 59

Hyundai 35