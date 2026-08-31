WRC – Ράλλυ Παραγουάης: Χατ τρικ για τον Sami Pajari

Ο 24χρονος Φινλανδός κέρδισε και στην Παραγουάη μετά την Εσθονία και τη Φινλανδία, αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την καταγωγή του και το μεγαλείο της Toyota και στο Motorsport.

Είδε ο Latvala που κατάλαβε, τον στήριξε, του εμπιστεύθηκαν το Rally2 όπου αρίστευσε και είναι για σεμινάριο η διαδρομή του με το GR Yaris Rally1, ως ισότιμο μέλος της ομάδας των Πρωταθλητών. Από τους τελευταίους flying Fin, έμπνευση για οδηγούς Ράλλυ σε όλο τον κόσμο και λειτούργησε υποστηρίζοντας το Safe and Fast που χαρακτηρίζει τους σημαντικούς.

Όταν τον ευνόησαν οι συνθήκες επιβλήθηκε στα ίσια στην Εσθονία, ενώ ουδείς του χαρίστηκε στη Φινλανδία, όταν στην Παραγουάη αξιοποίησε υπέρ του τα προβλήματα κυρίως με τα λάστιχα που ταλαιπώρησαν τους συναδέλφους του.

Αν θεωρείται ο Oliver Solberg σήμερα ο ταχύτερος με αυτό το Yaris και αυτά τα λάστιχα, που γκρεμίζει εκτός μπάκετ με ανεξέλεγκτη φλυαρία ό,τι χτίζει σε ε.δ., όταν όλα οκ όπως την Κυριακή στην PS στην Παραγουάη, ο Pajari κρίνεται ο πιο ικανός, όντας ταχύς και αποτελεσματικός, ακολουθώντας εξαιρετικό ρυθμό, έργο και του συνοδηγού του, του 48χρονου Φινλανδού Μάρκο Σάμινεν. Το κυριότερο, απτόητοι, με εξαιρετική διαχείριση και των κορυφαίων στην ομάδα τους.

Ο «πολύς» Ogier που ταλαιπωρήθηκε και στην Παραγουάη, όπου ανέκαμψε στη συνέχεια και ο έμπειρος Evans που δεν κρύβεται πως θέλει τον τίτλο, με τον Pajari στους είκοσι βαθμούς (!), όταν ο Katsuta δεν αποφεύγει λάθη, ακόμα και όταν δεν πιέζεται όπως με το καλημέρα, την Παρασκευή και με το αντίο την Κυριακή στη Ν. Αμερική. Τα μέγιστα συμπαθής, ταχύς και παντός εδάφους, αλλά από εκεί και πέρα; Με γεγονός, ότι τον αδικεί ότι οδηγεί επειδή είναι Ιάπωνας.

Hyundai is back?

Η ερώτηση, δεν αφορά στα αποτελέσματα στην Παραγουάη, που αφήνουν και ερωτηματικά οι επιλογές τους για τον τρίτο οδηγό, με τον Lappi στις συμμετοχές, αλλά με τη δυναμική που εκφράστηκε από τα i20Ν Rally1 και τόσο από τον σταθερό Paddon που ολοκλήρωσε δεύτερος (!) όσο και από τον τρίτο Fourmaux που πετούσε το Σάββατο, ότι δημιουργεί αισιοδοξία για τις επιδόσεις στους προσεχείς αγώνες -σε χώμα όλοι (;) , όπως και για σοβαρή παρουσία τους το 2027.

Για τον Neuville αντίστοιχα, αφορά ειδικούς αν το πρόβλημα του είναι σε σχέση του με τον εαυτό του, ή δεν μπορεί να δεχτεί ότι ο Fourmaux, σε απόλυτες «τιμές» τον ξεπερνάει.

Να ζηλεύουμε…

Κέρδισε εύκολα στην πατρίδα του ο Dominguez με το GR Yaris και το ποιοι ζηλεύουμε και μας απασχολεί, πέρα από «βαρεμένους» τύπους όπως οι ΕλΕμ, Παυλίδη, Κυρκαίους, ΣΧ ίσως κ.α., είναι μια άλλη συζήτηση. Γεγονός ότι δεν περιμένεις την υπέρβαση από κουρασμένους γενικώς, ούτε από τους ανιστόρητους της Ομοσπονδίας, ούτε από τους βολεμένους των Σωματείων, ούτε βέβαια από τους ανίδεους του Υπουργείου που δεν έχουν δεχτεί, ούτε το απαραίτητο σκούντημα.

Δυστυχώς μόνο ιδιώτης μπορεί να ξυπνήσει το θηρίο, τον Έλληνα οδηγό αγώνων, ώστε να προκύψει ο νέος Βωβός και σε βάθος χρόνου με επιμονή και επιμονή να έχουμε να λέμε, να ανησυχούμε, να πικραινόμαστε και να πανηγυρίζουμε, «για το βάθρο ρε γμτ»… Στην όποια κατηγορία στο WRC…

Δυστυχώς ο άνθρωπος κλειδί, ο εξής ένας, ο Παύλος Αθανασούλας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, τυπικά δεν νομιμοποιείται να ασχοληθεί, ούτε όμως και διακριτικά για ευνόητους λόγους…

Yπομονή…

Έχει ενδιαφέρον η επόμενη ημέρα στο WRC, τόσο για το 2026 που εκκρεμεί το αν μπορεί να γίνει ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία, διευκρίνιση που αφορά κυρίως τον Evans, όσο και για το 2027 με τον νέο Promoter, τους νέους κανονισμούς και στην κυριολεξία θολό τοπίο, για τις συμμετοχές σε επίπεδο κορυφής.

Επόμενος αγώνας, ο δωδέκατος της χρονιάς, στη Χιλή, στις 10-13 Σεπτεμβρίου._ΣΧ

Ράλλυ Παραγουάης 2026 – Τελική κατάταξη

1. Pajari/Salminen Toyota GR Yaris Rally1 3:12:28.5

2. Paddon/Kennard Hyundai i20 N Rally1 +25.8

3. Fourmaux/Coria Hyundai i20 N Rally1 +40.0

4. Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +45.1

5. Solberg/Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 +2:57.0

6. McErlean/Treacy Ford Puma Rally1 +4:19.0

7. Dominguez/Penate Toyota GR Yaris Rally2 +7:40.5

8. Greensmith/Andersson Toyota GR Yaris Rally2 +8:03.2

9. Galanti/Toyotoshi Toyota GR Yaris WRC2 +10:23.0

10. Gill/Brkic Skoda Fabia RS WRC2 +10:36.9

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Elfyn Evans 216

2. Sami Pajari 196

3. Oliver Solberg 175

4. Takamoto Katsuta 160

5. Adrien Fourmaux 149

6. Sebastien Ogier 148

7. Thierry Neuville 129

8. Hayden Paddon 38

9. Joshua McErlaen 29

10. Esapekka Lappi 25

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 554

2. Hyundai 381

3. Toyota 210

4. Ford 138

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Robert Virves 100

2. Roope Korhonen 79

3. Teemu Suninen 76

4. Nikolay Gryazin 66

5. Leo Rossel 64

6. Alejandro Cachon 61

7. Yohan Rossel 60

8. Diego Dominguez 45

9. Andreas Mikelsen 44

10. Roberto Dapra 37