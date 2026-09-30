WRC – Ράλλυ Σαρδηνίας (preview): L’ Ultimo Ballo

Τελευταίος χορός στη Σαρδηνία, ο τελευταίος γύρος του WRC 2026, με γεγονός πως ματαιώθηκε ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία και μένει να κριθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των οδηγών, που διεκδικούν οι τρεις από τους πέντε οδηγούς της Toyota.

Το ερώτημα αφορά στο αν η ιστορία στο κεφάλαιο για το 2026 θα γραφτεί στα Αγγλικά από τον Έβανς, ή στα Φινλανδικά από τον Πάγιαρι, ή στα Σουηδικά από έναν Νορβηγό, όπως ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, με σταθερή αξία, ακόμα έναν τίτλο, -ο δέκατος, κατασκευαστών για την Toyota στο WRC. Ακριβώς όσοι και οι τίτλοι της Lancia, που στη Σαρδηνία έχει γράψει ένα μέρος της ιστορίας.

Δεν πρόκειται για ισορροπία βαθμών και πιθανοτήτων, ανάμεσά στους τρεις διεκδικητές και στους συνοδηγούς τους, αλλά στα Ράλλυ και ειδικά στο WRC, ποτέ μη λες ποτέ και το καθαρό προβάδισμα του Έβανς, που θέλει να σπάσει το ρόδι μετά από τις πέντε φορές δεύτερος, μπορεί να μην αρκεί ειδικά αν ο Πάγιαρι ή ο Σόλμπεργκ συγκεντρώσουν τους μέγιστους βαθμούς στη γενική, στην κατάταξη της Κυριακής και στην PS, οπότε ο έμπειρος Βρετανός θέλει 19 βαθμούς για να εξασφαλίσει τον τίτλο.

Sami Pajari

Αναλύοντας φαίνεται εύκολο και η θεωρεία απλουστεύεται όταν αναλύεις βαθμούς, αλλά η πραγματικότητα έχει αποδειχθεί διαφορετική. Από τη μία, νίκη θέλουν και οι Φουρμό, Νεβίλ με τα Hyundai, χωρίς να υποτιμάτε τους Οζιέ και Κατσούτα της Toyota που δεν θα χαριστούν ούτε άλλωστε θα τους ζητηθεί και από την άλλη, θα παίξει το ρόλο της και η ψυχολογία, το κρύο αίμα στην πίεση.

Σε κοκτέιλ με την εμπειρία θα πείτε και αν έχουμε δύο 25άρηδες vs έναν σχεδόν 40άρη, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτό το παιχνίδι το πάνω χέρι το έχει ο Πάγιαρι, που άλλωστε γνωρίζει ότι όπως και για τον Όλιβερ, δεν είναι η τελευταία τους ευκαιρία, ότι χαρακτηρίζει την προσπάθεια του Έβανς.

MADE IN ITALY

Αγώνας, με shake down, αφετηρία και SS την Πέμπτη με το “καλό μήνα” και στη συνέχεια, το γνωστό μοτίβο με τις επαναλαμβανόμενες ε.δ. και την καυτή Κυριακή, “Super Sunday” όπως χαρακτηρίζεται, όπου υπολογίστε τέσσερις ε.δ., -δύο επαναλαμβανόμενες που αθροίζουν 62 χιλιόμετρα. Η PS των 14 χιλιομέτρων, το μεσημέρι στις 15:15 και δεν αποκλείεται εκεί να κριθεί ο τίτλος.

Σε σχέση με τον αγώνα, είναι επτά οι υποψήφιοι νικητές και το κακό οδόστρωμα, ειδικά όταν οι ε.δ. επαναλαμβάνονται, αλλά και το υψηλό κόστος ζωής εκεί, περιόρισαν τις συμμετοχές στις 60 και τα έντεκα rally1, μαζί με τους part time, Σόρντο και Σεσκς με i20N και Puma αντίστοιχα, πλαισιώνουν 35 Rally2, επτά Rally3 μαζί με τον Γιώργο Βασιλάκη, που συμμετέχει στο master cup με τις 6 συμμετοχές.

Από την Πέμπτη τα τυπικά, από την Παρασκευή τα ουσιαστικά σε δυνατό τριήμερο για το Motorsport, όπου ο αγώνας του WRC, συνδυάζεται με αγώνες της F1 και του moto GP.

Στα καθ’ ημάς, την Κυριακή, έχουμε το Ράλλυ Ευβοϊκού από τον ΑΣΙΣΑ, αγώνας του Πρωταθλήματος στην άσφαλτο και για ΙΑ, με τις Lancia και τα Ford να σε ταξιδεύουν πρώτη θέση στην ιστορία.

Vive le sport, στην κυριολεξία._ΣΧ

Ειδικές διαδρομές Ράλλυ Σαρδηνίας σε ώρα Ελλάδας

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

08:01 Shakedown – Monte Baranta (3.27 km)

15:05: SSS1 ITTIRI ARENA SHOW (2.08 km)

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

07:01: SS2 TULA – ERULA 1 (18.77 km)

08:01: SS3 SU FILIGOSU – LERNO 1 (17.83 km)

09:08: SS4 MONTI DI ALA’-SA CONCHEDDA-LERNO 1 (23.23 km)

13:31: SS5 TULA – ERULA 2 (18.77 km)

14:31: SS6 SU FILIGOSU – LERNO 2 (17.83 km)

15:38: SS7 MONTI DI ALA’-SA CONCHEDDA-LERNO 2 (23.23 km)

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

07:01: SS8 LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA’ 1 (24.14 km)

08:11: SS9 COILUNA – LOELLE 1 (24.83 km)

09:07: SS10 SOLORCHE’ 1 (12.86 km)

13:31: SS11 LERNO-SA CONCHEDDA-MONTI DI ALA’ 2 (24.14 km)

14:41: SS12 COILUNA – LOELLE 2 (24.83 km)

15:37: SS13 SOLORCHE’ 2 (12.86 km)

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

07:31: SS14 OSILO – TERGU 1 (23.71 km)

09:05: SS15 SASSARI – ARGENTIERA 1 (7.10 km)

10:38: SS16 OSILO – TERGU 2 (23.71 km)

13:15: SS17 WOLF POWER STAGE – SASSARI – ARGENTIERA 2 (7.10 km)

Ακολουθούν οι πίνακες με την κατάταξη οδηγών και κατασκευαστών πριν το Ράλλυ Σαρδηνίας:

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Έλφιν Έβανς 230

2. Σάμι Πάγιαρι 213

3. Όλιβερ Σόλμπεργκ 209

4. Σεμπαστιάν Οζιέ 171

5. Αντριάν Φουρμό 167

6. Τακαμότο Κατσούτα 163

7. Θιερί Νεβίλ 129

8. Χάιντεν Παντόν 38

9. Τζόσουα ΜακΕρλίν 35

10. Εσαπέκα Λάπι 33

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 614

2. Hyundai 410

3. Toyota 227

4. Ford 152

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Ρόμπερτ Βίρβες 117

2. Γιοχάν Ροσέλ 85

3. Ρόπ Κόρχονεν 79

4. Τέμου Σούνινεν 76

5. Νικολάι Γκριάζιν 66

6. Λεό Ροσέλ 64

7. Αλεσάντρο Καχόν 61

8. Ντιέγκο Ντομίνγκεζ 53

9. Γκας Γκρίνσμιθ 50

10. Αντρέας Μίκελσεν 44

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC3

1. Ματέο Φοντανά 117

2.Γκίλ Μεμπράντο 99

3. Τυμεκ Αμπράμοβσκι 91

Λίστα συμμετοχών 👇