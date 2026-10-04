WRC – Ράλλυ Σαρδηνίας: Vive Le Sport!

Έξοδος του Solberg λίγα μέτρα πριν το τέλος της PS στη Σαρδηνία και ο 37χρονος Βρετανός Elfyn Evans επιτέλους Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rally, μετά από πολύχρονη προσπάθεια που μεταφράζεται σε πέντε φορές δεύτερος στο θεσμό. Ακριβώς αντίστοιχο παλμαρές και ο 44 χρόνος συμπατριώτης του, ο συνοδηγός του Scott Martin, μαζί από το 2019.

Με το αποτέλεσμα τους, σφραγίστηκε ακόμα ένα νταμπλ της Toyota στο WRC, με γεγονός πως για το θεσμό, το 2027, αναμένεται να εξελιχθεί σε θολό τοπίο, με όαση την εμπλοκή του Ιάπωνα κατασκευαστή αναζητώντας αντίπαλο. Σοβαρό κατασκευαστή πέρα από τις μεμονωμένες προσπάθειες στην Ισπανία και στο Βέλγιο, με πρωτότυπες κατασκευές και ιδιωτικές ομάδες.

Στην Ιταλία…

Αγώνας παλιάς κοπής και η Σαρδηνία είναι μαγική όσο και πανάκριβη για διακοπές, αλλά στους χωματόδρομους η εικόνα είναι διαφορετική. Προκύπτει ένα ιδιαίτερα Μεσογειακό προφίλ που δεν το χαρακτηρίζεις γοητευτικό. Αντίστοιχα δεν κρύβεται ότι τα Hankook δεν έχουν ερωτική σχέση με τις πέτρες, οπότε ακόμα μια φορά ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής, κλειδί αν θέλετε, για τις επιδόσεις αρκετών όπως και του Evans, αλλά και του Fourmaux που διεκδικούσε με πάθος τη νίκη, αξιοποιώντας και το Hyundai i20 Rally 1, τη νίκη στον τελευταίο αγώνα του με τον Κορεάτικο πύραυλο.

Την πρώτη του νίκη στο WRC ήθελε ο Γάλλος, ότι θα διεκδικήσει το 27 και κυρίως από το 2028 με άλλον κατασκευαστή. Το πιθανότερο, αξιοποιώντας το “Ford is Back” το 2028, είδηση που φυσιολογικά έχει εξελιχθεί σε πρωτοσέλιδο, αφού δεν κρύβεται η αγωνία όλων για το μέλλον του WRC.

Στη Σαρδηνία, πρώτος σε αγωνία φυσιολογικά ο Evans ακολουθώντας την τακτική της αναμονής που τον χαρακτηρίζει και όταν φάνηκε ότι ο τίτλος χάθηκε έχοντας λάστιχο, στη συνέχεια δικαιώθηκε και στέφθηκε Πρωταθλητής, ακριβώς μετά την έξοδο του Solberg, σε πτήση διεκδικώντας το maximum των βαθμών.

Ο Oliver, καθυστέρησε λίγα μέτρα πριν το flying αλλά επανήλθε και κέρδισε το Ράλλυ, χάνοντας βαθμούς και τον τίτλο στην PS.

Νικητής του αγώνα ο Junior, η τρίτη του νίκη φέτος και στο βάθρο, βρήκε τους Ogier και Pajari, με τον Γάλλο σε ρόλο του μεγάλου αδελφού και του Φινλανδού, professor σε σεμινάριο υπομονής, μια σημαντική επιλογή στο WRC. Ο Sami Pajari, για κάποιους ο άνθρωπος της χρονιάς με τις τρεις σερί νίκες του, οπότε και έφτασε να διεκδικεί τον τίτλο, επιλέγοντας όμως στον επίλογο μια ασφαλή τακτική, που του εξασφαλίζει μια ήρεμη όσο και αισιόδοξη συνέχεια το 2027 και παραπέρα…

Γεύση από το 2027

Στην κατηγορία WRC2, επίσης νίκη για το GR Yaris με τον Φινλανδό Korhonen οριακά εμπρός από τον Εσθονό Virves με το Skoda Fabia RS ήδη πρωταθλητής από τη Χιλή, στην κατηγορία για το 2026. Στο βάθρο μαζί τους ο Greensmith, επίσης με Yaris.

Στην Ιταλία, συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν σε καθεστώς SR οι Γιώργος Βασιλάκης-Άλαν Χάρρυμαν με το Ford Fiesta Rally3 μετά από μια εξαιρετική χρονιά σε οδοιπορικό του ονείρου.

Πρεμιέρα για το WRC 2027 τον Ιανουάριο με το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, μια όμορφη συνήθεια._ΣΧ

Ράλλυ Σαρδηνίας 2026 – Τελική κατάταξη

1. Σόλμπεργκ/Έντομονσον Toyota GR Yaris Rally1 03:24:57.0

2. Οζιέ/Λαντέ Toyota GR Yaris Rally1 +57.6

3. Πάγιαρι/Σάλμινεν Toyota GR Yaris Rally1 +1:37.4

4. Φουρμό/Κοριά Hyundai i20 N Rally1 +2:38.6

5. Έβανς/Μάρτιν Toyota GR Yaris Rally1 +4:48.1

6. Κατσούτα/Τζόνστον Toyota GR Yaris Rally1 +6:02.4

7. Άρμστρονγκ/Μπιρν Ford Puma Rally1 +7:32.2

8. Κόρχονεν/Βίινικα Toyota GR Yaris Rally2 +12:10.4

9. Βίρβες/Βίιλο Skoda Fabia RS WRC2 +13:02.2

10. Γκρίνσμιθ/Άντερσον Toyota GR Yaris WRC2 +16:13.9

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC1

1. Έλφιν Έβανς 243

2. Όλιβερ Σόλμπεργκ 238

3. Σάμι Πάγιαρι 237

4. Σεμπαστιάν Οζιέ 189

5. Αντριάν Φουρμό 183

6. Τακαμότο Κατσούτα 175

7. Θιερί Νεβίλ 134

8. Χάιντεν Παντόν 38

9. Τζόσουα ΜακΕρλίν 35

10. Εσαπέκα Λάπι 33

Κατάταξη Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

1. Toyota 662

2. Hyundai 440

3. Toyota 251

4. Ford 168

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC2

1. Ρόμπερτ Βίρβες 134

2. Ροπ Κόρχονεν 94

3. Γιοχάν Ροσέλ 85

4. Τέμου Σούνινεν 84

5. Νικολάι Γκριάζιν 66

6. Γκας Γκρίνσμιθ 65

7. Λεό Ροσέλ 64

8. Αλεσάντρο Καχόν 61

9. Ντιέγκο Ντομίνγκεζ 53

10. Ρομπέρτο Νταπρά 47

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών WRC3

1. Ματέο Φοντανά 109

2.Γκίλ Μεμπράντο 91

3. Τυμεκ Αμπράμοβσκι 91

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών Junior WRC3

Αλι Τουρκάν 130

Λεβί Λασιλα 113

Τζιλ Μεμπράντο 100