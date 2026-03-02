Έφυγε από τη ζωή προχθές ο 86 χρόνος Sandro Munari.

O κορυφαίος Ιταλός rally man πριν τον Massimo «Miki» Biasion, ένας από τους καλύτερους της εποχής των θρύλων.

Στην ίδια τάξη του πανεπιστημίου WRC με τους αείμνηστους Clark, Thérier, Mikkola και Waldegard, ενώ ευτυχώς παραμένουν στη ζωή οι Blomqvist και Rohrl όπως και οι νεότεροι Αlen, Kankkunen, Mouton, Βiasion, και άλλοι κορυφαίοι.

Για τον Munari, διαβάστε σχετικά το εξαιρετικό άρθρο του Σπύρου Χατήρα στο site μας, ενώ είναι γνωστό ότι θεωρήθηκε ένας tarmac specialist όπως δεν ήταν οι συμφοιτητές του, της μεγάλης των Σκανδιναβών σχολής.

Ο Munari, που όμως λάτρευε και το Safari και το RAC, αγώνες που αντιπαθούσε πχ ο Rohrl, ενώ ήταν εξαιρετικός σε άσφαλτο και χώμα. Ο Carlos Sainz, o συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εποχή των Σκανδιναβών, του Ιταλού και κάποιων Γάλλων όπως και οι Darniche, Andruet, με τη νεότερη γενιά της κυριαρχίας Loeb και Ogier, ενώ τα ράλλυ αλλάζουν από το 1986, προοδευτικά και με συνέπεια.

Οι θρύλοι

Ήταν η προσωπικότητα οδηγών όπως ο Munari και ο Rohrl που έκαναν τη διαφορά χωρίς να υποτιμούμε τα αντίστοιχα στοιχεία σε Σκανδιναβούς που έφυγαν ή παραμένουν στη ζωή, οπότε τους συναντήσαμε σε διαφορετικούς χώρους. Σήμερα όταν πας στη Φινλανδία τον Alen θέλεις να συναντήσεις, ενώ μακάρι να έρθει βόλτα στο Λουτράκι η Mouton οπότε, επιτέλους θα τη φιλοξενήσεις υποδειγματικά.

Εκεί θα συναντήσουμε μεθαύριο τον Kankkunen και τον Biasion σε διαφορετικές τέντες.

Συναντήσεις που ξεπερνούν τα τετριμμένα και συνδέονται με την ιστορία ενός χώρου όπως το WRC, όπου κυριαρχεί το συναίσθημα, σε υψηλού επιπέδου επαγγελματικό περιβάλλον.

Το συναίσθημα στη μέγιστη τιμή και στο Safari και παραμένει στις καρδιές όλων και μάλιστα σε περίοπτη θέση ο πολυνίκης ο Shekhar Mehta. Επίσης ισχυρή προσωπικότητα ξεπερνώντας το μπάκετ όπως και ο φίλος του Uve Andersson.

Munari vs Rohrl

Συναντήθηκαν, αλλά μάχες μεταξύ τους δεν προέκυψαν. Τα κοινά τους στοιχεία συνδεδεμένα με την αρχοντιά τους, ότι άλλωστε χαρακτήριζε και τον δικό μας, τον αείμνηστο Γιώργο Μοσχού που τους λάτρευε.

Μόνο συμπτωματικά δεν βρέθηκε ο Munari για πολλά χρόνια να εργάζεται στο PR και όχι μόνο της Lamborghini και ο Rohrl στο τμήμα εξέλιξης αλλά και επικοινωνίας της Porsche, ενώ ο Γιώργος ήταν και για κάποιους παραμένει η καρδιά της Alfa Romeo στον τόπο μας. Ότι τον πρόδωσε.

Τυχεροί, είδαμε Munari να κατεβαίνει αέρα στο Πλατανάκι με το 131, ενώ τον γνωρίσαμε σε παρουσίαση της Lambo, χάρη στον Γιώργο Λυμπεράκη ο signore Maserati, Lambo και Lotus στην Ελλάδα.

Συγκλονιστικός ο Ιταλός ένας συνομιλητής υψηλού επιπέδου όπως και ο Rohrl που συναντήσαμε συχνά μαζί κ.α. Έλληνες συνάδελφοι, σε παρουσιάσεις της Porsche την εποχή της SportsCar. Διαφορετικός ο Γερμανός σε κέρδιζε με την ειλικρίνεια του, ενώ είχες πολλά να πεις μαζί του, όντας και πολυνίκης στο Ράλλυ των Θεών.

Munari και Rohrl συναντήθηκαν και σε πίστες οδηγώντας για πολλά χρόνια για το Ιταλικό γκρουπ, ενώ ο Γερμανός ήταν εξαιρετικός και με Audi και με Porsche σε αγώνες ταχύτητας.

Άλλες εποχές όπου η ειδικότητα είχε να κάνει με τη συμμετοχή σε αγώνες με αυτοκίνητα ώστε να ζεις τη στιγμή ξεπερνώντας την εξειδίκευση.

Αφορμή για το σημείωμα, το «αντίο Sandro», μεθαύριο το Safari του Seckhar και για τα καθημάς, διαβάζοντας το βαρύ βιβλίο του «Λεωνίδα» από τα 24 γράμματα, που σε καθηλώνει. Με τον ΑΛΜΑΝ, διαρκώς τέρμα γκάζι, στη λωρίδα του υψηλού ρίσκου. _ ΣΧ