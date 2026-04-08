XPeng G6 Pro Performance AWD: Δεν είναι όλα μία από τα ίδια

Είναι σαφές πως πλέον οδηγείς αναζητώντας τα όρια τα δικά σου και της μηχανής σου, μόνο σε αγώνες ή σε οργανωμένο track day στο Μέγαρο του Χρίστου Αναστασιάδη, όπου ο Σταύρος Γ. Γρυλλάκης έχει αλλάξει ταχύτητα στην Παροχή Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να σχεδιάσεις τη συμμετοχή του με το RAV του 94 ή με τη Μερκ του 69, όπως και με ένα από τα κοσμήματα του κ. Άρη, σε εκδηλώσεις τύπου regularity, του ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ ή του ΣΙΣΑ, ενώ αναζητάς τις οικογενειακές εκδηλώσεις του ΑΡΣΟΕ.

Από την άλλη, είναι η καθημερινότητα, που με άλλοθι την όποια επαγγελματική σου σχέση, επιβάλλει την καθαρή και ασφαλή μετακίνηση, οπότε και στην πόλη απολαμβάνεις το σύγχρονο Yaris Hybrid με τον 130αρι κινητήρα και κάθε φορά αναρωτιέσαι πως τα καταφέρνεις και παραμένεις με κατανάλωση κάτω από τα 5 λτ./100 χιλ.

Με το XPeng

Με το G6 Performance, ο κωδικός που μεταφράζεται σε περίπου 500 ίππους και τετρακίνηση για ένα αμάξωμα των 2.200 κιλών που δεν φτάνει τα 4,8 μέτρα. Διαστάσεις τόσο-όσο, ώστε οριακά να μην ταλαιπωρούν την παρέα του Ηλία στο πάρκινγκ της οδού Βαλτινών, όπως και τους φίλους μας στο Parking στο Ν. Φάληρο που μαζί μας, μαθαίνουν και αυτοί για τα ηλεκτρικά και τα κινέζικα.

Το G6 με σχεδίαση τύπου Tesla Y και Changan, ίσως και κάποιων προτάσεων της Geely και σταθμευμένο σε προκαλεί να το οδηγήσεις και είναι σαφές πως οι Κινέζοι, με Ευρωπαίους στη σχεδίαση, έχουν ξεπεράσει τουλάχιστον την Tesla, ενώ στην περίπτωση του XPeng το αναγνωρίζεις αμέσως και δεν αναζητάς τα διακριτικά του, ώστε να το ονομάσεις όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις.

Σε σχέση με την αρχική έκδοση Long Range, η κορυφαία Pro Performance AWD των 487 ίππων, τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες. Στον εμπρός άξονα συναντάμε ένα μοτέρ απόδοσης 190 ίππων και 220 Nm, ενώ στον πίσω, έχουμε μια μονάδα 296 ίππων και 440 Nm. Το αποτέλεσμα είναι 487 ίπποι με 660 Nm που περνάνε στον δρόμο μέσω και των τεσσάρων τροχών, χαρίζοντας καταιγιστικές επιδόσεις για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου με 0-100 χλμ./ώρα σε 4,1 δλ. και τελική ταχύτητα 202 χλμ./ώρα.

Υπενθυμίζουμε, ότι βασίζεται στην πλατφόρμα SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) με ηλεκτρικό κύκλωμα στα 800V, προσφέροντας δυνατότητα Super Fast Charging που μπορεί να δώσει έως και… 451 kW ισχύ φόρτισης (DC). Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μόλις 12 λεπτά για το 10-80% της μπαταρίας, σε αντίστοιχων δυνατοτήτων φορτιστή.

Η LFP μπαταρία έχει ονομαστική χωρητικότητα 80,8 kWh, ικανή όπως αποδείχθηκε να προσφέρει έως και 500 χλμ. αυτονομίας!

Πρόκληση για σύγκριση…

Στο δρόμο για το 2030, το πρώτο που αναζητάς όταν πρόκειται για αυτοκίνητα ίδιου μεγέθους και αντίστοιχου αμαξώματος, με την αισθητική να παραμένει σε υποκειμενικά κριτήρια, είναι τι τα διαφοροποιεί, με γεγονός πως έχει περάσει η εποχή της επαλήθευσης των επιδόσεων, ενώ η οδική συμπεριφορά δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε για τον παλιό δοκιμαστή που προσαρμόζεται.

Ως μία σύντομη ανασκόπηση, ούτε καν άτυπη σύγκριση, με τα δικά μας μέτρα και με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται άσκηση περί στριψίματος σε πίστα ή σε ε.δ., παραμένει κορυφαίο το περίπου sedan BUD Seal που ευνοείται από τον τύπο του αμαξώματος και ενώ στα μεσαία SUV σε περίπου C διαστάσεις, η κορυφή στην ατζέντα μας γράφει Omoda 5 Hybrid, όταν στα μεγαλύτερα είναι ξεκάθαρη πλέον η πρωτοκαθεδρία του XPeng G6 “perfo”.

H XPeng, δεν είναι η Κινεζική Cupra, -άλλωστε μια είναι αυτή η Ευρωπαϊκή μάρκα με την Ισπανική φινέτσα και προτεραιότητα στα θέλω του ΠΟ, αλλά πρόκειται για έναν super premium Κινέζο κατασκευαστή με πολλά στοιχεία τύπου Audi, ότι εξασφαλίζει έναν ζηλευτό πλουραλισμό σε κάθε επιμέρους μέτρηση, με την ποιότητα κύλισης που συνδυάζεται με κορυφαίες επιδόσεις, να προσφέρεται για σεμινάριο με συμμετέχοντες από όλες τις τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Προσθέστε το στιλ και έχετε μια πρόταση που στην παλέτα των ηλεκτρικών, σε αυτές τις διαστάσεις δεν προκύπτει συναγωνισμός, ακόμα και αν πρόκειται για το Tavascan και το ZEEKR 001 από τα ξεχωριστά αυτής της άτυπης κατηγορίας με άποψη, όπου πλέον υπολείπεται πεντακάθαρα η Tesla.

Είναι σημαντικό ότι οδηγώντας αυτό το XPeng αλλάζεις διάθεση και μάλιστα πριν ενημερωθείς για την εξαιρετική τιμή του με ζηλευτά επίπεδα εξοπλισμού και χωρίς να αξιοποιείς τις συγκλονιστικές του επιδόσεις, κυρίως εν κινήσει και σε κρυφτό διαρκείας με τα όρια ταχύτητας.

Προσαρμόζεσαι εύκολα στην κάθε τύπου ρύθμιση, μέσα από ένα αρκετά φιλικό menu στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, επιλέγεις ηλεκτρικά τη θέση οδήγησης που σου ταιριάζει και κακά τα ψέματα και χωρίς εμμονές και με αντικειμενικά κριτήρια απολαμβάνεις κάθε μετακίνηση, που άλλωστε παραμένει το ζητούμενο.

Για τα περί after sales απαντάει ο Όμιλος Βασιλάκη, ενώ τα «περί Κινεζιάς» απαντούν οι δημιουργοί διδάσκοντας κύλιση θηρίων των 2,5 τόνων, ενώ δεν συμμετέχουμε στο παιχνίδι περί της κατάρρευσης τους πριν συμπληρωθεί η πενταετία.

Άλλωστε, χρησιμοποιούμε για δεύτερη χρονιά τα δύο MG που με εμπιστοσύνη και περίσσιο θάρρος μας έχουν διατεθεί, ότι δημιουργεί και ψυχολογικό πλεονέκτημα στην περί των Κινέζων δημιουργών αξιοπιστία.

Το XPeng G6 AWD, μας αρέσει σταθμευμένο, με σχεδίαση που κρύβει τον όγκο του χωρίς να υποβαθμίσει το κύρος του, μας βελτιώνει την ψυχολογία στο εσωτερικό του, ενώ μας ικανοποιεί οδηγώντας, ακολουθώντας τους σύγχρονους κανόνες.

Αντίστοιχα, βάζει φωτιά στο excel της επιλογής αυτή η πρόταση της XPeng και είναι ζήτημα τιμής αν θα επιλέξεις το AWD ή το επίσης ισορροπημένο 2WD, ότι ισχύει και με το αντίστοιχο Changan, με περισσότερο mainstream προσέγγιση, περίπτωση όπου αναμένονται και προτάσεις Hybrid με εξωτερικό καλώδιο, αλλά και χωρίς. _ ΣΧ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

XPeng G6 Pro Performance AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΙΣΧΥΣ: 487 ίπποι

ΡΟΠΗ: 660 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: AWD

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 80,8 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.758×1.920×1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 571 – 1.374 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.220 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,13 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 18,4 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 510 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100% σε 9,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (451 kW): 10%-80% σε 12 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 53.990 ευρώ