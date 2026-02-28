Υγιής αθλητισμός, του ερασιτέχνη ανάγνωσμα

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, όπου η επιτυχία εξαρτάται από την επαγγελματική προσέγγιση και του ανιδιοτελούς ερασιτέχνη και είναι σημαντικό άνθρωποι με αυτή τη φιλοσοφία, συνδεδεμένη και με την αγωγή τους, να προσφέρουν σε βάθος χρόνου.

Με το αποτέλεσμα της προσπάθειας τους συνδεδεμένο και με την απαραίτητη σε επίπεδα ηθικής τάξης αναγνώριση, οπότε να ανανεώνεται ο χρόνος και να μην αποχωρείς απογοητευμένος, νιώθοντας προδομένος.

Σκοπός, σε κάθε κοινότητα, όταν σπάνια προκύπτει ικανός της προσφοράς, να προστατεύεται και να μην απογοητεύεται…

Μέγαρα-Ριζούπολη IN-ΟUT

Μηχανοκίνητος αθλητισμός στη μία περίπτωση, ερασιτεχνικός αθλητισμός-κρυφό σχολείο στην άλλη και λογικά δεν συγκρίνονται, ότι όμως προκύπτει σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται μικρά παιδιά και έφηβοι αθλητές, όπου απαιτείται ιδιαίτερη συμπεριφορά, με την πατρική φροντίδα σημείο αναφοράς.

Στα Μέγαρα…

…όπου και η πίστα, το Ελληνικό Mugello, μεθαύριο και η βάση, το επίκεντρο της πρεμιέρας των Ελληνικών αγώνων για το 2026 με προγραμματισμένο χωμάτινο sprint των 13 χιλιόμετρα, που επαναλαμβάνεται τρεις φορές.

Το Rally sprint στη Βένιζα, η σημαντική πρεμιέρα με τη συμμετοχή και Ιστορικών αυτοκινήτων, στις 7-8 Μαρτίου από το Σωματείο ΑΣΙΣΑ, η sporting έκφραση του ΣΙΣΑ με περγαμηνές στη regularity κοινότητα, περιπτώσεις όπου εμπνευσμένες ομάδες κάνουν τη διαφορά.

Στη Ριζούπολη…

… όπου η έδρα του Απόλλων οι δραστηριότητες ξεπερνούν την ποδοσφαιρική ομάδα και από τη μία λάμπει το polo σε κατάταξη top 4 στην Ελλάδα και στο ρετιρέ στην Ευρώπη, ευθύνη χαρισματικών και από την άλλη, οι ομάδες του γυναικείου βόλεϊ και του ανδρικού μπάσκετ, με εφόρους παράδειγμα για το πως πρέπει να εργάζεται ένας ευαίσθητος οργανισμός όπως ο Απόλλων.

Οι Ακαδημίες σε κάθε δραστηριότητα, πλεονέκτημα της προσπάθειας του ΓΣ, με ΔΣ όπου λάμπουν ικανοί όπως ο Κοντάκος και έντιμοι όπως ο Ζαρδής, όταν ο Αθανασέκος τους συνδέει με το χθες, σε ομάδα που διαθέτει κομάντο όπως ο Βασίλης Χριστοδούλου, ενώ λείπει ο μάνατζερ κλάσης Ζάχου Π. Αφρουδάκη.

Να βλέπεις τα πίτσι στα μπλε στην πισίνα, στο γήπεδο που ξαναζεί και στο κλειστό που αναγεννήθηκε και να λιώνεις. Σε συνδυασμό με τους γονείς, ωραίοι άνθρωποι που παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους, με εμπιστοσύνη, -στοιχείο που λείπει στο ελληνικό Motorsport, στο σύλλογο και στους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά.

Η διαφορά…

…σε κάθε περίπτωση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, προϋπόθεση για μια υγιή και σύγχρονη χώρα, έχει να κάνει με τους ανθρώπους επικεφαλής, που κοπιάζουν ανιδιοτελώς και μάλιστα ενίοτε πληρώνοντας, ότι για ευνόητους λόγους μένει μακριά από την οικογένειά τους και τους φίλους τους. Πρόκειται για την πεμπτουσία του ερασιτεχνικού αθλητισμού η προσφορά του κρυφού χορηγού, παράγοντα της προσφοράς και απαιτείται όραμα ώστε να επενδύσεις σε χρόνο, αλλά και παραπέρα, με στόχο το αποτέλεσμα και την προοπτική…

Στη Βένιζα

Η ειδική διαδρομή, πρώτος αγώνας αυτοκινήτου για φέτος και αν οι οργανωτές δεν πειράξουν το δρόμο με σκοπό να τον βελτιώσουν, η φυσική του ομορφιά θα γοητεύσει τον πραγματικό rallyman. Η διαφορά θα προκύψει από ευφυείς λάτρεις του ρυθμού και είναι οι ισορροπημένοι συνδυασμοί οδηγού-συνοδηγού σε ελαφρύ ευέλικτο αυτοκίνητο που θα διακριθούν. Τα έχει όλα αυτή η διαδρομή, με τις εναλλαγές να φαίνονται σπαζοκεφαλιά ενώ θα αποδειχθούν πλεονέκτημα για όσους καταφέρουν να περιγράψουν σωστά και να προσαρμοστούν.

Αγώνας με εξαιρετική επικοινωνία, -καθρέπτης η υψηλής αισθητικής αφίσα, σε διαδρομή πολύ κοντά στην Αθήνα, ενώ δεν έχουμε αμφιβολία ότι οι συμμετοχές θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τις πενήντα, με τους είκοσι και πλέον ιστορικούς να προσκαλούν το θεατή και να προκαλούν όσους έμειναν εκτός…

Το Rally Sprint στη Βένιζα με σφραγίδα ΑΣΙΣΑ και υπογραφή Ανδρέας Ντούσιας και αυτός ο 55 χρόνος κύριος, μετεξεταστέος στην εμπάθεια, στέλεχος που επικρίναμε και παρεξηγήσαμε, ξεκινάει με την κατάθεση ψυχής, ώστε να προκύπτει αποτέλεσμα σε όφελος του αγωνιζόμενου. Τίποτα στην τύχη, σκληρή δουλειά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Επιλογές που απογειώνουν το κύρος του οργανωτή και δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σεβασμού στην εποπτεύουσα ΟΜΑΕ.

Σημαντικό να χάνει τον ύπνο του ο υπεύθυνος, που έτσι καταδικάζει τους συνεργάτες του να ακολουθούν, όταν ο αγωνιζόμενος εισπράττει εμπιστοσύνη και νιώθει ασφαλής και η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται ότι κάτι καλό εξελίσσεται, αφού κάποιος σοβαρός με άποψη απασχολείται και δεν ξεπετάει. Οι Ελληνικοί αγώνες είχαν διαχρονικά τέτοια στελέχη και μακάρι να βρουν μιμητές ο Ντούσιας κ.α. αντίστοιχοι της προσφοράς όπως η κ. Χαλιβελάκη, ο Αποστολόπουλος, η ομάδα της ΑΛΜΑ στο Αίγιο κ.α. όπως οι πολύπειροι της SL, o καθένας με τον τρόπο του.

Κακά τα Ψέματα, Αγαπητοί. Ήταν η αείμνηστη «Κα Καίτη», ήρθε ο κ. Ανδρέας, όντας πολύ ψηλά ο πήχης της προσφοράς τους…

Στο «Κλειστό»…

Στο μπλε στρατόπαιδο του Απόλλων, η αγωνία αφορά στο ποδόσφαιρο, που είναι υποχρέωση όλων να αναρριχηθεί, η ευτυχία που τη δικαιούται ο Απολλωνιστής, αφορά στο πόλο, αλλά η διαφορετική προσέγγιση της προοπτικής, γίνεται στο «κλειστό» γήπεδο-στολίδι. Πέρα από την πεντάστερη καφετέρια στην είσοδο, μια όμορφη συνήθεια άλλωστε το πολύτιμο εσπρεσάκι εκεί.

Την Κυριακή, θα παρακολουθήσεις ανδρικό μπάσκετ και τη Δευτέρα γυναικείο βόλεϊ. Προσπάθεια ετών, με υπογραφή Δημήτρης Αθανασέκος, ένας Motosport man, με θετική προσφορά όπου εμπλέκεται. Συνεργαστήκαμε, εύστοχα στον Απόλλων όπου δίδαξε γνώση και ήθος, άστοχα στην ΕΠΑγώνων, υπό ειδικές συνθήκες που ράγισαν τη φιλία μας, αλλά δεν μετριάζουν την προσφορά του σε κάθε δραστηριότητα, είτε στον πάγκο συντονίζοντας κυρίες, είτε στο βουνό με μικτή ομάδα, κορυφαία στο WRC. Ηγέτης, αυτός ο 60χρονος μηχανικός.

Φαινόμενο: Βασίλης Χριστοδούλου

Ειδική περίπτωση, το μπλε 45ρη, ο Basket Man-οδοστρωτήρας στον Απόλλων.

Ένας ανήσυχος μπλε τύπος ευαίσθητος και για τα κοινά της πόλης του, με ατού το λόγο του και την αποφασιστικότητα που τον διακρίνει. Για σεμινάριο ο τρόπος του στην επικοινωνία, είτε απευθύνεται σε οικονομικά ισχυρούς, είτε σε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και το κυριότερο ευρύτερα της κοινωνίας, ότι άλλωστε τον κάνει αγαπητό σε αθλητές και γονείς. Ένας αρσενικός, ευαίσθητος για τον κάτοικο της Ν. Ιωνίας που θέλει να υπηρετήσει όπως και για το μπάσκετ του Απόλλων που υπηρετεί και το έχει τοποθετήσει σε τροχιά του ονείρου, αναλαμβάνοντας και το υψηλό κόστος της ευθύνης, όπως όμως και σε κυριολεξία.

Με ψυχή και με πλάνο για το απόλυτο, με πίστη στην ανδρική ομάδα που εκπλήσσει ευχάριστα, αλλά και με όραμα συνδεδεμένο με τις Ακαδημίες που λάμπουν δείχνοντας το δρόμο το σωστό. Λεπτομέρεια για τη ψυχοσύνθεση του, δεν περιορίζει το πλάνο του, η καχυποψία και η αμφισβήτηση που προκύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις από βολεμένους που αρνούνται, δεν έχουν και την ικανότητα, να ακολουθήσουν.

Σημαντικό ότι στον Απόλλων ο «Μπιλ» δεν πρέπει να είναι μόνος του, πέρα από τη στήριξη του παλιού μας συνεργάτη Τάσου Ανδρασκέλα, πρέσβης της μπλε ανιδιοτέλειας, μαζί με τους Ζαρδή, Ιταλό και Αγγελάκη. Χαρακτηρίζονται έτσι αρκετοί εκεί, με τη μπλε ψυχή της προσφοράς να ξεπερνάει καρέκλες και τίτλους…

Κακά τα ψέματα

Τύποι όπως ο Ντούσιας στο Motorsport και ο Χριστοδούλου στη μπλε κοινότητα, σε καταδικάζουν να τους ακολουθείς και κάπως έτσι εξελίσσεται η ιστορία, σε χώρους όπου κυριαρχεί το συναίσθημα. Κακά τα ψέματα. _ΣΧ