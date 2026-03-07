Αφορμή, η μετεκπαίδευση του Έλληνα οδηγού, με σκέψεις που θέλουν να γίνουν πρόταση απέναντι στην κοινή αγωνία για την οδική ασφάλεια.

Με σεβασμό στις απώλειες αλλά και με παρέμβαση ευθύνης, μεταφράζοντας την τραγωδία ως το τρίτο κουδούνι. Επιβάλλεται, στη μνήμη των ανθρώπων που χάνονται στον δρόμο, να κτιστεί μια εθνική στρατηγική με στόχο λιγότερους νεκρούς από τροχαία. Υπερκομματική προσπάθεια, με ευθύνη του πρωθυπουργού και με αναγνωρισμένη την κοινωνική του ευαισθησία, όπως πηγάζει από την προσωπική του στάση.

Η οδική ασφάλεια απαιτεί υπέρβαση. Η Πολιτεία μπορεί να εποπτεύει μια σωστά δομημένη άσκηση από διαπιστευμένους ιδιώτες, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, ποτέ δεν είναι αργά για την παρέμβαση του ΣΕΑΑ, με σημαντικά μέλη που οφείλουν να ξεπεράσουν τον τυπικό τους ρόλο. Προωθούμε στην αγορά ηλεκτροκίνητους «πυραύλους» και πολυτελή εννεαθέσια, όμως είναι εξίσου σημαντικό για την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη να γνωρίζει πώς να τα οδηγεί και πώς να αξιοποιεί τα συστήματά τους. Αυτονόητη η προσοχή στο 101% οδηγώντας. Από εκεί ξεκινά η μετεκπαίδευση, που ξεπερνά τα τυπικά της απόκτησης διπλώματος και αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τις μετακινήσεις μας, ξεπερνώντας και τον κακό δρόμο και τον κακό οδηγό. Υπολογίστε ότι, αποδεδειγμένα, μόλις το 5% των ατυχημάτων είναι αναπόφευκτα.

Οι 4Τροχοί έχουν εκφραστεί σχετικά, με την ίδρυση του 4Τ Safetrack, ευθύνη τότε του Νίκου Τσάδαρη, σήμερα προέδρου του ΠΑΥΔΑΜ, με μέλη τους ειδικούς συντάκτες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Στη σύγχρονη εποχή, η μετεκπαίδευση έχει αλλάξει ταχύτητες χάρη στον Θωμά Παπαπάσχο, ως κοινωνική παρέμβαση υψηλού επιπέδου. Η έδρα της ακαδημίας του στα Μέγαρα προσφέρει εκπαίδευση προσαρμοσμένη και στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, που στοχεύουν στην ασφάλειά μας στον δρόμο.

Γεγονός είναι ότι η προσπάθεια συνεχίζεται στη διαδρομή προς τα 60 χρόνια του περιοδικού, με ατού τις δημιουργικές δυνατότητες που διαθέτουν πλέον οι 4Τροχοί. Ισότιμο μέλος ενός ομίλου με στελέχη που δεν κρύβουν την ευαισθησία τους σε σχέση με την κοινωνική ευθύνη, όπου ξεχωρίζει η ασφάλεια στον δρόμο, είτε οδηγείς είτε είσαι επιβάτης, με τον πεζό συχνά πρωταγωνιστή σε ατύχημα, όπως και όσους μετακινούνται με κάθε τύπου δίκυκλο. Μείνετε συντονισμένοι.