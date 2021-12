Κυκλοφόρησε το νέο Nitro

Το 3ο τεύχος του Nitro κυκλοφορεί στα περίπτερα

To τεύχος του Nitro για το χειμώνα του 2022 είναι στα περίπτερα με την πάντα ξεχωριστή θεματολογία του:

Το θαύμα είναι τα παιδιά. Ο Πέτρος Κωστόπουλος σκιαγραφεί τη Νέα Υόρκη της πανδημίας μέσα από ένα ταξίδι με τον γιο του

Το 2021 σε εικόνες: Τα γεγονότα που στιγμάτισαν το χρόνο που φεύγει.

Rising Stars: 4 νέες ηθοποιοί κατακτούν την TV

Unlike a Virgin: Η Madonna κάνει ινσταγκραμικό VFX στο πρόσωπό της.

Ψεκ: Όλα ξεκίνησαν την εποχή του Ιησού; Ο Δημήτρης Καμπουράκης μας «μεταφέρει» το κλίμα από τα Χριστούγεννα των ψεκασμένων

Timothée Chalamet: Είναι φάση το αγόρι, είναι φάση το πιο hot όνομα στο Χόλιγουντ

Από το «Σικελικό Ειδύλλιο» στο cancel culture και τον Johnny Depp: Η Σώτη Τριανταφύλλου εξηγεί στον Πέτρο Κωστόπουλο γιατί ο κόσμος έχει…τρελαθεί

Transpolitics: Γιατί οι τρανς στην Αμερική θέλουν να καταργήσουν τον όρο «γυναίκα»; Γιατί επιτίθενται στη J. K. Rowling; Γράφει ο Γιώργος Χ. Πανόπουλος

Η Καλλιστώ Καλλονιάτη μας βάζει στη ζωή μιας τρανς γυναίκας στην Ελλάδα του 2021 και της πολιτικής ορθότητας

Ένα editorial φόρος τιμής στον Helmut Newton τον φωτογράφο με τα πιο ζωντανά ασπρόμαυρα

Η Ελένη Φουρέιρα είναι η greatest showwoman in Greece: Η κορυφαία Ελληνίδα ποπστάρ είναι…αντιστάρ, προσιτή και down to earth

Panik Attacks: Το 2011 ήταν ένα νέο και «δειλό» brand. Σήμερα, η Panik Entertainment είναι συνώνυμο της κυριαρχίας

Marabou Project: Οι Κωνσταντίνος κι ο Πέτρος Σοφικίτης φωτογραφίζουν τους «αθέατους» ανθρώπους του Αιγαίου

Από το Instagram στις πλαστικές επεμβάσεις: Το παραμύθι της τελειότητας δεν έχει ποτέ happy end για τις νέες κοπέλες

Color: Ευφάνταστο και φουτουριστικό, ένα παιχνίδι σκιών και χρωμάτων

Γιατί τα παιδιά βλέπουν πορνό από 10 χρονών; Η Ειρήνη Χειρδάρη μιλάει για την πρόωρη σεξουαλικοποίηση των παιδιών

Biohackers. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γεμίσουν τσιπάκια το κορμί τους.

Covid-19 από το 2009: Ο Θανάσης Χειμωνάς γράφει ένα σενάριο που κάποτε έμοιαζε μακρινό. Σήμερα, δεν είναι.

Η Zendaya είναι το νέο icon: Φιλόδοξη, διεκδικητική, εξωτική και super she–ro

Οδοιπορικό: Ο Αλέξανδρος Τσούτης φωτογραφίζει ένα άλλο Αφγανιστάν, της μεσο-ταλιμπάν εποχής

Τεχνητή Νοημοσύνη. Βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν τη βλέπουμε.

Ζάχα Χαντίντ, η αρχιτέκτονας από το Ιράκ που έκανε τον πλανήτη να της υποκλιθεί

Stray Child: Ο Στέλιος Κοξ. έχει σκοπό της ζωής του να σώσει όλα τα αδέσποτα

Από τον Andy Warhol στην Barbara Kruger και την Pipilotti Rist: 3 retrospective εκθέσεις στις ΗΠΑ

Opera Table: Ο Γιώργος Ντάβλας μας κάνει μια επιτραπέζια «ξενάγηση»