30 ημέρες με το πλήρως υβριδικό Renault Austral: Θέλεις να ζεις μαζί του

Πλήρως υβριδικό για χαμηλή κατανάλωση, τεχνολογικά προηγμένο, καλό σε χώρους, ομολογουμένως ελκυστικό στο μάτι και σε ανταγωνιστική τιμή. Το Renault Austral E-Tech αξίζει την προσοχή σου.

Η δοκιμή ενός αυτοκινήτου για λίγες ημέρες προσφέρει μια πρώτη, ασφαλή εικόνα, όμως η προσωπικότητα ενός μοντέλου αποκαλύπτεται μόνο όταν ζήσεις μαζί του στην καθημερινότητα.

Η ευκαιρία να περάσουμε 30 ολόκληρες ημέρες πίσω από το τιμόνι του ανανεωμένου Renault Austral αποδείχθηκε η ιδανική συνθήκη για να διαπιστώσουμε αν η γαλλική πρόταση διαθέτει τα προσόντα να πρωταγωνιστήσει στην απαιτητική και πολυπληθή κατηγορία των C-SUV.

Η ίδια η ονομασία του αυτοκινήτου δεν είναι τυχαία. Η λέξη «Austral» αντλεί τις ρίζες της από τη λατινική «australis», που μεταφράζεται ως «νότιος», υποδηλώνοντας τη θερμή, ζωντανή αύρα και τις ταξιδιωτικές διαθέσεις που θέλει να προσδώσει η Renault στο αυτοκίνητό της. Και έτσι κάναμε.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 30 ημέρων, το Renault Austral στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine σε αυτό το έντονο κόκκινο (Flame) χρώμα που συνδυάζεται με μαύρη οροφή – στη περίπτωσή μας – κάλυψε εκατοντάδες χιλιόμετρα σε κάθε πιθανό σενάριο: από τις αστικές – συχνά μποτιλιαρισμένες – αρτηρίες της ελληνικής πρωτεύουσας, μέχρι ανοιχτούς σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους και «φιδίσιες» επαρχιακές διαδρομές.

Σύμμαχος μας ήταν το προηγμένο πλήρως υβριδικό σύστημα του Austral που διακρίνεται τόσο για την αποδοτικότητά του όσο και για την χαμηλή κατανάλωση που προσφέρει. Για αυτό όμως, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

Γαλλική φινέτσα

Κάτω από τις προσεκτικά λαξευμένες επιφάνειες του αμαξώματος κρύβεται η τρίτη γενιά της προηγμένης πλατφόρμας CMF-CD, η οποία αποτελεί προϊόν της πολυετούς τεχνολογικής συμμαχίας των Renault, Nissan και Mitsubishi.

Το εμπρός μέρος κυριαρχείται από το επιβλητικό καπό με τις έντονες πτυχώσεις που κατευθύνουν το βλέμμα προς τη φαρδιά μαύρη μάσκα, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει υπερήφανα το ανανεωμένο έμβλημα «Nouvel’R» της γαλλικής φίρμας, ενώ στις δύο άκρες είναι τοποθετημένα τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED που ενσωματώνουν τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της Renault.

Η ίδια αισθητική λογική ακολουθείται και στο πίσω μέρος, όπου τα LED φώτα εκτείνονται προς το κέντρο της θύρας του πορτ-μπαγκάζ (έστω και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το προ-ανανέωσης μοντέλο) χαρίζοντας στο Austral μια κομψή εικόνα που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Συνολικά, το αυτοκίνητο διακρίνεται για τη μυώδη και αθλητική του σιλουέτα, ειδικά στην σπορτίφ έκδοση Esprit Alpine που φέρνει μαζί της αισθητικές αναβαθμίσεις όπως ράγες οροφής και πλαίσια παραθύρων σε μαύρο χρώμα και μεγαλύτερες ζάντες 20 ιντσών, μεταξύ άλλων.

Φιλόξενη και εργονομική καμπίνα

Η πολύωρη παραμονή μας στην καμπίνα του Austral αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία. Η Renault έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην απτή ποιότητα, επενδύοντας τις καίριες επιφάνειες του ταμπλό με ευχάριστα στην αφή, μαλακά πλαστικά και υλικά υψηλής συναρμογής, η θέση οδήγησης είναι σωστά μελετημένη, τα μπουτόν βρίσκονται σε σωστές θέσεις, ενώ το πολυλειτουργικό τιμόνι προσφέρει άμεσο έλεγχο των βασικών λειτουργιών χωρίς να αποσπά τη προσοχή του οδηγού.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δεσπόζει το εντυπωσιακό ψηφιακό πάνελ OpenR, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών στην ευθεία της οράσεως του οδηγού και την κατακόρυφα τοποθετημένη 12άρα οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Η παρουσία του λογισμικού Android Automotive της Google μεταμορφώνει την εμπειρία χρήσης, χαρίζοντας ακαριαία απόκριση και παράλληλα οι ενσωματωμένες εφαρμογές Google Maps, Google Assistant και Google Play εξασφαλίζουν κορυφαία πλοήγηση και λειτουργικότητα. Η ασύρματη υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto είναι δεδομένη, όπως και η δυνατότητα ασύρματης φόρτισης smartphone στο χώρο ανάμεσα στα δύο καθίσματα.

Εστιάζοντας στην έκδοση Esprit Alpine της δοκιμής μας, ο εξοπλισμός άνεσης κρίνεται υπερπλήρης στα βασικά του στοιχεία. Τα θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, ο διζωνικός αυτόματος κλιματισμός, η κάμερα οπισθοπορείας και οι περιμετρικοί αισθητήρες στάθμευσης (εμπρός, πίσω και στο πλάι) με ηχητική και οπτική καθοδήγηση διευκολύνουν αισθητά την καθημερινότητα.

Ωστόσο, αναλογιζόμενος κανείς τον premium και σπορτίφ χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης, θα περίμενε να περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό στοιχεία όπως το Head-Up Display, η κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών ή το κορυφαίο ηχοσύστημα της Harman Kardon – τεχνολογίες που παραμένουν στη λίστα των προαιρετικών επιλογών.

Στο κομμάτι της καθημερινής χρηστικότητας, η μετακόμιση του επιλογέα ταχυτήτων στη δεξιά πλευρά της κολώνας του τιμονιού επέτρεψε στους σχεδιαστές να αναδιαμορφώσουν πλήρως την περιοχή ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα.

Εκεί δημιουργήθηκε μια τεράστια κεντρική κονσόλα με το χαρακτηριστικό συρόμενο κάλυμμα που θυμίζει κάτι από χειριστήριο αεροσκάφους, το οποίο σε συνδυασμό με τις ευρύχωρες θήκες στις πόρτες, ανεβάζει τη συνολική χωρητικότητα για μικροαντικείμενα στα 35 λίτρα.

Όσο για τη χωροταξία των χειριστηρίων στη δεξιά πλευρά του τιμονιού – όπου συγκατοικούν ο επιλογέας σχέσεων, ο διακόπτης των υαλοκαθαριστήρων και το χειριστήριο του ηχοσυστήματος – απαιτείται μια μικρή περίοδος εξοικείωσης.

Παρ’ όλα αυτά, το στάδιο προσαρμογής διαρκεί μόλις δύο με τρεις ημέρες, μετά τις οποίες η μυϊκή μνήμη αναλαμβάνει δράση και το χέρι κατευθύνεται ενστικτωδώς στον σωστό διακόπτη.

Ατού το συρόμενο πίσω κάθισμα

Οι επιβάτες που θα κάτσουν στο πίσω κάθισμα θα το κάνουν άνετα, έχοντας αρκετό χώρο τόσο για γόνατα όσο και για τα κεφάλια τους. Εάν οι πίσω επιβάτες χρειάζονται περισσότερο χώρο, ο πάγκος μπορεί να μετακινηθεί προς τα πίσω (ή προς τα εμπρός) κατά 16 εκατοστά, δυνατότητα που παράλληλα αυξομειώνει τον όγκο του χώρου αποσκευών.

Το πορτ-μπαγκάζ (ηλεκτρικά ανοιγόμενο στην έκδοση Esprit Alpine) συνεπώς κυμαίνεται από 430 έως 657 λίτρα, ενώ, με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα («πέφτουν» πανεύκολα μέσω ειδικών μοχλών από το πορτ-μπαγκάζ ή τραβώντας τα μικρά σχοινάκια που βρίσκονται κοντά στις ζώνες ασφαλείας), η συνολική χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.736 λίτρα, δημιουργώντας έναν σχεδόν επίπεδο χώρο.

Κάτω από το πάτωμα του πορτ-μπαγκάζ βρίσκεται τοποθετημένη η ρεζέρβα ανάγκης, μια επιλογή που σπανίζει ακόμη και για αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά σε αυτόν που θα επιχειρήσει ένα ταξίδι μακριά από την ασφάλεια των πόλεων.

Πάντως, στην περίπτωση που ο αγοραστής επιλέξει το προαιρετικό σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control, η ρεζέρβα αντικαθίσταται αναγκαστικά από κιτ επισκευής ελαστικού λόγω χωροταξικών περιορισμών στον πίσω άξονα.

Η μηχανολογική ευφυΐα ενός υβριδικού συστήματος

Στη βάση της γκάμας του Austral τοποθετείται ο γνώριμος τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1,3 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με ήπια υβριδικό σύστημα 12V και αποδίδει 160 ίππους. Ωστόσο, το αυτοκίνητο που μας συνόδευσε αυτές τις μέρες ήταν αυτό που ενσωματώνει την τεχνολογική αιχμή του δόρατος: την πλήρως υβριδική έκδοση E-Tech των 200 ίππων.

Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικά προηγμένο παράδειγμα μηχανολογικής εξέλιξης και ευφυίας. Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρων με άμεσο ψεκασμό, ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες.

Ο κύριος ηλεκτροκινητήρας, ισχύος 50 kW, αναλαμβάνει την κίνηση του αυτοκινήτου και τη φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου 400 Volt, χωρητικότητας 1,73 kWh. Ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας (25 kW) εκτελεί χρέη μίζας/γεννήτριας και συνδράμει στη φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Η ειδοποιός διαφορά του γαλλικού συστήματος έναντι του υβριδικού ανταγωνισμού συμπυκνώνεται στο καινοτόμο multi-mode αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό διαθέτει 2 σχέσεις για την αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και 4 σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα. Μέσα από τη συνδυασμένη λειτουργία τους προκύπτουν συνολικά 15 διαφορετικοί συνδυασμοί εμπλοκής, με το λογισμικό να επιλέγει αυτόματα και ακαριαία την ιδανική σχέση ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, το φορτίο και την ανάγκη για ισχύ.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του υβριδικού συνόλου, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, η μέση κατανάλωση σε μικτές συνθήκες σταθεροποιήθηκε στα 6,5 λίτρα/100 χλμ. Στο αστικό περιβάλλον ωστόσο, όπου η ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό και το αυτοκίνητο κινείται συχνά με τον θερμικό κινητήρα σβηστό, η κατανάλωση υποχωρεί στα 5,3 λίτρα/100 χλμ., τιμή εντυπωσιακή για ένα SUV αυτού του μεγέθους και αυτής της ισχύος.

Ώριμο στην πόλη, αποτελεσματικό εκτός

Στη ραθυμία της καθημερινής μετακίνησης, το Austral αναδεικνύει την ωριμότητά του. Εκτός από οικονομικές μετακινήσεις, το αυτοκίνητο εντυπωσιάζει με την ποιοτική του κύλιση, ένας τομέας στον οποίο είναι φανερό πως η Renault έδωσε ιδιαίτερη έμφαση.

Η βασική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο πίσω άξονα, με τη ρύθμιση να είναι προσανατολισμένη στην άνεση, με τα αμορτισέρ να απορροφούν αποτελεσματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος στις χαμηλές ταχύτητες. Για τους πιο απαιτητικούς, η Renault προσφέρει προαιρετικά με επιπλέον κόστος 1.600 ευρώ το προηγμένο σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, το οποίο συνοδεύεται από ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, αναβαθμίζοντας κατακόρυφα τόσο την ευελιξία στην πόλη όσο και τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κινητήριου συνόλο του Austral είναι το multi-mode κιβώτιο, από το οποίο απουσιάζει κάποια λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων. Ωστόσο, στην καθημερινότητα, η ηλεκτρονική διαχείριση αποδεικνύεται ιδιαίτερα έξυπνη: πραγματοποιεί ομαλότατες αλλαγές στις χαμηλές ταχύτητες και αντιδρά με σβελτάδα όταν ο οδηγός ανεβάσει ρυθμό.

Τα paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι δεν χρησιμοποιούνται για την αλλαγή ταχυτήτων, αλλά αποκλειστικά για τη ρύθμιση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση σε τέσσεριςδιαφορετικές βαθμίδες, ενώ παράλληλα, για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο που οδηγούν, το ενσωματωμένο σύστημα Driving Eco αναλύει συνεχώς τις παραμέτρους οδήγησης, βαθμολογεί τον οδηγό και τον εκπαιδεύει να οδηγεί οικονομικότερα.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επίσης το σύστημα Multi-Sense, το οποίο ενεργοποιείται από τον ειδικό διακόπτη στο τιμόνι και προσφέρει τέσσερα προγράμματα οδήγησης: Eco, Normal, Sport και Personal. Ενώ τα προγράμματα Eco και Normal εστιάζουν στην άνεση και την οικονομία, η επιλογή Sport μεταμορφώνει αισθητά την προσωπικότητα του αυτοκινήτου. Το τιμόνι αποκτά περισσότερο βάρος, η απόκριση στο γκάζι γίνεται πιο άμεση και το κιβώτιο επιλέγει τις σχέσεις με κριτήριο τις γρήγορες επιδόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η απόκριση του γκαζιού είναι προοδευτική, χωρίς ενοχλητικά ξεσπάσματα. Όταν όμως ο οδηγός πιέσει το πεντάλ, η άμεση συνδρομή του ηλεκτροκινητήρα προσφέρει μια αισθητή ώθηση επιτρέποντας στο γαλλικό SUV να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,4 δευτερόλεπτα.

Στις στροφές οι κλίσεις του αμαξώματος διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το τιμόνι προσφέρει καλή αίσθηση και ακρίβεια, ενώ η συνολική οδική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από υψηλά περιθώρια πρόσφυσης, ουδετερότητα και αίσθηση ασφάλειας, με την υποσημείωση ότι τα ελαστικά Michelin e-Primacy (235/45) που καλύπτουν τους 20άρηδες τροχούς φτάνουν σχετικά νωρίς στο όριο της πρόσφυσής τους και διαμαρτύρονται με το χαρακτηριστικό τους σφύριγμα.

Συμπέρασμα

Συμπληρώνοντας 30 ημέρες και αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι του Renault Austral E-Tech 200, η συνολική αποτίμηση είναι απόλυτα θετική. Είναι ένα ολοκληρωμένο SUV που συνδυάζει την σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα των Γάλλων και μια πρακτική και τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα με την ώριμη οδική συμπεριφορά και την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου σε μια τιμή σημαντικά πιο ανταγωνιστική σε σχέση με το προ-ανανέωσης μοντέλο, όπου το κόστος ξεπερνούσε ακόμη και τις 40.000 ευρώ.

Το Renault Austral κοιτάει στα μάτια τον ανταγωνισμό. Στα «μέτρα» του έχει αντιπάλους προτάσεις όπως η Alfa Romeo Tonale, το Audi Q3, το VW Tiguan, το Peugeot 3008 και τα νοτιοκορεατικά Hyundai Tucson και Kia Sportage, ενώ λόγω υβριδικού συστήματος, διεκδικεί μερίδιο και από την πίτα των full hybrid υβριδικών SUV, όπως το Toyota Corolla Cross και το Nissan Qashqai e-Power.

Σε ένα υποθετικό σενάριο που θα έπρεπε να διαλέξουμε ένα από τα παραπάνω, η τελική επιλογή δεν θα ήταν εύκολη σε καμία περίπτωση. Αναμφίβολα όμως, το Renault Austral E-Tech πρέπει να βρίσκεται μέσα στη λίστα κάθε υποψήφιου αγοραστή.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RENAULT AUSTRAL E–TECH FULL HYBRID

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ >

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 130 ίπποι/4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 205 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 50 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 205 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 200 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο multi-mode

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.533×1.830×1.645 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.667 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 430 έως 657 (ρυθμιζόμενο κάθισμα) – 1.736 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.538 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 4,6-5,2 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 107-118 γρ./χλμ.

ΤΙΜΕΣ: Από 35.500 ευρώ στην Techno – από 37.500 ευρώ στην έκδοση Esprit Alpine της δοκιμής