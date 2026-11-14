Fiat 131 Racing – Συνήθεια με διαχρονική αξία

Υπεράνω χρονολογίας κατασκευής τα ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, με το ενδιαφέρον να μην εξαντλείται στην ηλικία τους, αλλά να συνδέεται με την εξέλιξη, τη συντήρηση και, τελικά, με τον τρόπο που εξακολουθούν να λειτουργούν και να αγωνίζονται.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

Εξωπραγματικά τα σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα του WRC, και ίσως γι’ αυτό η επιστροφή σε ένα ιστορικό αγωνιστικό ράλλυ να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πρόταση παλαιάς κοπής, με ατμοσφαιρικό κινητήρα και, ιδανικά, κίνηση πίσω, αλλά και με την αξιοπιστία να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Ακριβώς όπως το EMC Fiat 131 Racing με τα σήματα των 4ΤΡΟΧΩΝ, που πρόσφατα όργωσε την Ευρώπη με τους Νικόλα Παυλίδη – Δημήτρη Αμαξόπουλο.

ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΑ

Από το Κορωπί, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της EMC, στη Φινλανδία για το Rally Lahti και, μόλις μία εβδομάδα αργότερα, στη Σουηδία για τον τέταρτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αγωνιστικό «back to back» σε έναν θεσμό που περιλαμβάνει και το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, τον δικό μας αγώνα, με την ευθύνη της ΟΜΑΕ. Μια ολόκληρη αγωνιστική διαδρομή, με αφετηρία στην Πορτογαλία τον Απρίλιο, στο Ράλλυ Fafe, και τερματισμό στην Ιταλία τον Νοέμβριο, στο Ράλλυ del Brunello. Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον ο ελληνικός συνδυασμός αρίστευσε πρώτα απ’ όλα σε αξιοπιστία. Ατού το πλήρωμα, που επέδειξε υπομονή και καθαρό μυαλό, και σημαντικό πλεονέκτημα η ομάδα υποστήριξης, που κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της σε μια άσκηση όπου η διάρκεια και οι συνθήκες δεν συγχωρούν λάθη. Εκεί όπου η λεπτομέρεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προτεραιότητα. Νικόλας Παυλίδης – Δημήτρης Αμαξόπουλος και EMC, με τον Κώστα Σπύρου στον συντονισμό της ομάδας. «Αγία Τριάδα»; Απλώς, αξιόπιστοι. Και το αποδεικνύουν τα στατιστικά, με 4/4 εκκινήσεις και τερματισμούς, μεταξύ αυτών και στο ΙΡΑ.

Αν μάλιστα φορτώσεις το πρόγραμμά τους στην Google ή στο AI, αν προτιμάτε, το πιθανότερο είναι ότι, με την ηλεκτρονική λογική του παραλόγου, θα προκύψει πρόβλεψη για «εγκατάλειψη από τον Λευκό Πύργο» στη Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του οδηγού, πριν ακόμη από την αφετηρία του πρώτου αγώνα στην Πορτογαλία. Βλέπετε, ο Ιταλός (σ.σ. Fiat) έχει τη φήμη του… Ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για ένα αγωνιστικό άλλης εποχής. Γι’ αυτό και αξίζει περισσότερο όταν ο Έλληνας χαλάει τα σχετικά στατιστικά, οδηγώντας στοχευμένα και με μυαλό, ενώ πίσω από το αποτέλεσμα υπάρχει προετοιμασία, εξέλιξη και μεθοδική συντήρηση. Όπως στην περίπτωση του Σπύρου, που χειρίζεται με την ίδια άνεση τα παραδοσιακά εργαλεία και τα ηλεκτρονικά μέσα της σύγχρονης αγωνιστικής υποστήριξης. Περί επιδόσεων, πάντως, ψυχραιμία. Όταν έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις με Lancia Delta Integrale ή με Fiat 131 Abarth Group 4 και επιλέγεις τη Racing εκδοχή του Mirafiori με τον οκταβάλβιδο κινητήρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάτι λες και για την κουλτούρα σου γύρω από το αυτοκίνητο. Ο Παυλίδης υποστηρίζει αυτή την επιλογή με συνέπεια και ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές, με σεμνότητα και ευγένεια. Χαρακτηριστικά που συχνά επικαλούμαστε, αλλά δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπηρετηθούν, ειδικά στο motorsport, όπου η οικονομική άνεση μπορεί εύκολα να παρασύρει σε ένα παιχνίδι επίδειξης και υπερβολής. Οι αγώνες, άλλωστε, δεν είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη ζωή. Συχνά λειτουργούν και ως καθρέφτης της γενικότερης συμπεριφοράς μας.

ΑΠO ΤΟ ABARTH ΣΤΟ RACING

Σαράντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από το 1982, όταν δοκιμάσαμε το Fiat 131 Abarth Group 4 των Μοσχούτη – Σίλεφ κάπου στον Υμηττό, στην πίσω πλευρά του, σε μια χωμάτινη διαδρομή στην «πλάτη» της Σχολής Ευελπίδων. Συνοδηγός τότε ο μηχανικός τους, Γιώργος «Γάτος» Κατσούλας. Σήμερα, φθινόπωρο του 2026, η δοκιμή του Fiat 131 Racing, σε εξέλιξη Group 2 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ιστορικών, είχε αναπόφευκτα και συναισθηματική αξία. Στη Θήβα, αμέσως μετά τον αγώνα στη Σουηδία και με την ευκαιρία ενός shakedown για ασφαλείς ρυθμίσεις στην ανάρτηση, να λοιπόν η ευκαιρία μας. Στη σύνθεση ο οδηγός, ο μάνατζερ-μηχανικός-εξελιχτής Κώστας Σπύρου, ο δάσκαλος Άγγελος Ζήβας και ο αριστούχος μαθητής του θεσμού του περιοδικού «Γίνε Πρωταθλητής», Παναγιώτης Χαλάτσης. Ένας εξαιρετικός οδηγός, με αίσθηση στο στήσιμο του αυτοκινήτου και ιδιαίτερη ικανότητα στο χώμα. Στους φακούς ο PIT, Πέτρος Καστορίνης, και πάμε…

MADE IN ITALY

Καμία σχέση με τα «sedici valvole» 131 Abarth Group 4 που γνωρίσαμε με τους Άλεν και Ρερλ και που μας τρομοκράτησαν με τους Ιαβέρη – ΕΛ.ΕΜ. Κοινά στοιχεία το δίθυρο αμάξωμα, το δίλιτρο μπλοκ του κινητήρα και μέχρις εκεί. Με μία εξαίρεση: τον χρωματισμό του. Ακριβώς όπως τα Abarth του 1977, αλλά και εκείνο των Γιώργου Αργύρη – ΕΛΝΑΚ Sr. Φίλοι ο Γιώργος και ο αείμνηστος Νάκος Πανουργιάς. Ένας σπάνιος άνθρωπος, πατέρας του Πανουργιά Πανουργιά (ΕΛΝΑΚ Jr), πρωταθλητή στη σύγχρονη εποχή. Φίλοι και οι Παυλίδης – Αμαξόπουλος και, στην περίπτωσή τους, η συνεργασία έχει στοιχεία παλαιάς κοπής, που αναβαθμίζουν τόσο το συναίσθημα όσο και την απόδοση.

Το αυτοκίνητό «μας» ήρθε έτοιμο από την Ιταλία, με εξελιγμένο κινητήρα 180 ίππων. Σε συνδυασμό με τα 1.110 κιλά του αμαξώματος, τις προσεγμένες σχέσεις του κιβωτίου και το ελεγχόμενο διαφορικό, δίνει τη δυνατότητα σε έναν έμπειρο και ευφυή οδηγό όπως ο Παυλίδης να σημειώσει εξαιρετικούς χρόνους. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει ελεγχόμενη πίεση για το αποτέλεσμα, η οποία τελικά εξαργυρώνεται σε αξιοπιστία. Σημαντική η διάρκεια, ειδικά σε αγώνες όπως τα χωμάτινα Ράλλυ του θεσμού, και αποδείχθηκε ευλογία το γεγονός ότι έχουν υιοθετηθεί πιο «γήινες» λύσεις, κατάλληλες και για τις ελληνικές απαιτήσεις, σε κακό χώμα. Αντίστοιχα, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και τη θετική διάθεση του πληρώματος, ο συνδυασμός που φιγουράρει ψηλά στη βαθμολογία του Πανελλήνιου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδείχθηκε ανταγωνιστικός και στο καλό χώμα, με τρελές, πολύ υψηλές μέσες ωριαίες ταχύτητες, ειδικά στη Φινλανδία.

ΣΤΟ ΜΠΑΚΕΤ

Αγωνιστικό Fiat 131 από τα πρώτα σε αυτή την άσκηση των 4ΤΡΟΧΩΝ, απάντηση στο «who cares» περί αγώνων. Αγωνιστικό Fiat 131 και το τελευταίο του ΣΧ, που επί του προκειμένου συμπληρώνει έναν κύκλο σχεδόν σαράντα πέντε ετών. Και παρά την προσπάθεια για λιγότερο βάρος του δοκιμαστή, άνεση στο μπάκετ δεν προέκυψε. Είναι όμως σωστά τοποθετημένο, τόσο σε ύψος όσο και σε απόσταση από το τιμόνι των 35 εκ., που σε εμπνέει να το διαχειριστείς παρά την απουσία υδραυλικής υποβοήθησης. Ευλογία, μάλιστα, η κρεμαγιέρα χωρίς υποστήριξη. Σε επαναφέρει στην εποχή του, χωρίς να αποτελεί πρόβλημα σε ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο που γεννήθηκε για να χορεύει, προσφέροντας απόλαυση στον οδηγό και ικανοποίηση στον θεατή, που δύσκολα κρύβει τον ενθουσιασμό του.

Άψογα ζυγισμένο, «υπερστρέφει και σταθμευμένο». Σε παρασύρει στο παιχνίδι του, αλλά γρήγορα αντιλαμβάνεσαι ότι, για να προκύψουν ανταγωνιστικοί χρόνοι αξιοποιώντας τη λειτουργία του κινητήρα και τις σχέσεις του κιβωτίου, απαιτούνται τέλεια γνώση του δρόμου και υπομονή στο πάτημα του γκαζιού. Ίσως μάλιστα επιλέγοντας μία σχέση πάνω, ώστε να εκμεταλλευτείς και τη γραμμική απόδοση του κινητήρα. Κάτι που δεν μπορείς να επιλέξεις το ίδιο εύκολα σε ένα αντίστοιχο Ford Escort με τεσσάρι κιβώτιο και πίσω ανάρτηση, που μπορεί να σε εκθέσει και να σε πληγώσει. Μοναδική εξαίρεση, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Ιαβέρης. Ο μαέστρος που κέρδισε τα Group 4 με οκτώ βαλβίδες λιγότερες, κερδίζοντας ταυτόχρονα και τη μάχη με τις σούστες της πίσω ανάρτησης, που από τη φύση τους περισσότερο προβληματίζουν παρά υποστηρίζουν. Με το Fiat είναι αλλιώς. Εδώ ο Ιταλός διδάσκει, χωρίς να καταφεύγει στους ακριβούς δρόμους και στις λύσεις ενός Group 4. Κρατάς τον ήχο του κινητήρα και την εντυπωσιακή ελαστικότητά του. Τον επιλογέα, που σε προκαλεί με τις σχέσεις του κιβωτίου και όχι με τη διαδρομή του. Αξιοποιείς την ανάρτηση, που σου επιτρέπει να γνωρίζεις πού βρίσκονται οι τροχοί ακόμη και στο κακό οδόστρωμα, και αμέσως η σκέψη γίνεται εικόνα. Ζωντανεύει η στιγμή. Το βίντεο με τον Νίκο και τον Δημήτρη να προσεγγίζουν τη φιλόξενη τέντα της EMC στο Service Park και, έτσι απλά, Vive le Sport!

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ

Το «ταξίδι», το αυτοκίνητο, οι άνθρωποι.

ΜΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ

Το ότι ακολουθούν τον θεσμό μόνοι τους.

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Να βλέπουμε τον Νικόλα με τετρακίνητο ιστορικό, τον «Αμαξό» με Rally3, και να συναντήσουμε τον Σπύρου τον Νοέμβριο, στο αγαπημένο Μονταλτσίνο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FIAT 131 RACING ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος ατμοσφαιρικός β/κ ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.995 κ.εκ. ΙΣΧΥΣ: 175 ίπποι/6.800 σ.α.λ. ΡΟΠΗ: 200 Nm/3.800 σ.α.λ. KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Στους πίσω τροχούς ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.231 x 1.667 x 1.381 χλστ. ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.490 χλστ. ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ: 1.386 χλστ. ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΠΙΣΩ: 1.327 χλστ. ΒΑΡΟΣ: 1.110 κιλά