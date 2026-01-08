Lancia Ypsilon Rally 4: Italian Job

Δεν αντέχει σε ερμηνείες η επιλογή της Stellantis να υπενθυμίσει την ύπαρξη της Lancia, με το σωστό τρόπο. Στους αγώνες και ειδικά στα Ράλλυ και μάλιστα από το Μοντε Κάρλο 2026, στο WRC.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ο Κώστας Σπύρου, της EMC, ένας engineer -petrolhead με άποψη, τύπος με χαρακτήρα συνδεδεμένος με τον λόγο του και δεν εκπλήσσει με την επιλογή του να αποκτήσει η ομάδα του τη Lancia Ypsilon Rally 4. Με ασφάλτινη περιβολή και στα χρώματα του πολέμου. Επιλογή που δίνει υπεραξία στο ασφάλτινο περιβάλλον των Ελληνικών αγώνων Ράλλυ, με Σωματοφύλακες, τους Πρωταθλητές, Γιώργο Αργυρίου και Γιάννη Ακράτο. Κοινός παρανομαστής των τριών ανδρών, πέρα από την ηλικία τους, ότι είναι σεμνοί και ανήσυχοι.

Όπως όμως και λάτρεις του προγραμματισμού, ενώ οι δύο στο μπάκετ μαζί με τους συνοδηγούς τους, έχουν αποδειχθεί και μεθοδικοί, οπότε και η ταχύτητα τους, συνδυάζεται με ζηλευτή αξιοπιστία. Ατού στα Ράλλυ, με τον Γιώργο “Πρώτος στην Άσφαλτο” και τον Γιάννη “Παντός εδάφους”. Ο Γιάννης, της σχολής του 4T, “Γίνε Πρωταθλητής”, τελειόφοιτος σε τρεις τάξεις, τιτλούχος το 2019 στο χωματόδρομο, με τον πολυνίκη, το EMC-208 R2 που μοιράστηκε με τον νεότερο αδελφό του, κ. Ευάγγελο Ακράτο. Συνοδηγός-Πρωταθλητής και με τον Σάββα Λευκαδίτη, o κ. Ευάγγελος, Συνκυβερνήτης και στην οικογενειακή επιχείρηση και αν φορτώσεις στη Google “έλληνας πρωταθλητής, ο ταχύτερος κλειδαράς στα Βαλκάνια”, προκύπτει το πασίγνωστο πλέον “FastKeys–Akratos”. Aντίστοιχα, αν πληκτρολογήσεις Giorgos Argiriou ο τίτλος είναι RallyMan, δλδ ταχύς και αξιόπιστος εντός και εκτός μπάκετ. Το παλμαρές τους όπως και των συνοδηγών τους, λάμπει στο ewrc-results.com που για την Ελληνική κοινότητα το κρατάει επίκαιρο ο Απόστολος -Τόλης Παλάτος.

Lancia Ypsilon Rally4 HF,

Αγωνιστικό αυτοκίνητο με κίνηση στους εμπρός τροχούς, πρόταση και για νέους οδηγούς αγώνων. Κινητήρας, ο υπερτροφοδοτούμενος 3κύλινδρος του Γαλλικού-Ιταλικού Group, των 1,2 λίτρων, για την περίσταση με απόδοση 215 ίππους, σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων SADEV- 5 σχέσεων, μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και ρυθμιζόμενη ανάρτηση της Öhlins. Το βάρος του ενισχυμένου αμαξώματος υπολογίζεται στα 1.080 κιλά. Η εξέλιξη του, για την άσφαλτο και για το χώμα, με τις ανάλογες επεμβάσεις, σε ανάρτηση, φρένα και τροχούς, με λάστιχα της Pirelli.

EMC Motorsport…

Σε Ευρωπαϊκά επίπεδα η ομάδα με την έδρα της στο Κορωπί, λειτουργεί ως ρολόι της Garmin, υπό την καθοδήγηση του Κώστα Σπύρου. Τους βρίσκεις στη φιλόξενη τέντα τους, στα SP στους Ελληνικούς αγώνες, με οικοδεσπότη τον πολύπειρο Γιώργο Τροχάτο και συνολικά, πρόκειται για πρότυπο επαγγελματισμού στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Με δράση υψηλού ρίσκου, στον τομέα της ενοικίασης αγωνιστικών αυτοκινήτων, ενώ φροντίζουν να ανανεώνουν τον στόλο τους με σύγχρονα αγωνιστικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τις τελευταίες λύσεις κάθε κατασκευαστή και σε κάθε κατηγορία. Με σταθερή προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η ομάδα λειτουργεί ακολουθώντας αυστηρά τα οργανωτικά πρότυπα των μεγάλων ομάδων του εξωτερικού, αποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη παρουσία στα Ελληνικά rally λειτουργεί με διεθνή κριτήρια.

Η φιλοσοφία της EMC Motorsport τοποθετεί τον αγωνιζόμενο στο επίκεντρο, με την τεχνική ομάδα να βρίσκεται διαρκώς γύρω και πάνω στο αυτοκίνητο, αλλά και δίπλα στον οδηγό, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες, τεχνική καθοδήγηση και την απαραίτητη σιγουριά που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.

Η διάθεση για διαρκή εξέλιξη αντικατοπτρίζεται στην επιλογή του Lancia Ypsilon Rally4 για το 2025 που σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της Lancia στους αγώνες. Η απόφαση τους, βασίστηκε στην κορυφαία τεχνολογία του μοντέλου που διαθέτει όλες τις τελευταίες εξελίξεις των Rally4 σε κιβώτιο, φρένα, λογισμικό μονάδας ελέγχου, όπως και το νέο εξελιγμένο roll cage.

Το νέο απόκτημα της EMC, πλαισιώνει τον στόλο της ομάδας που περιλαμβάνει αυτοκίνητα των κατηγοριών Rally2, Rally3, Rally4 και R2, προσφέροντας πλέον μια πλήρη γκάμα επιλογών για ενοικίαση σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

ΕVO OUT–RALLY4 ΙΝ

Ο Γιώργος Αργυρίου, για την περίσταση από το μπάκετ και το πηδάλιο, βρέθηκε στα πλήκτρα, όπου και αποδεικνύεται εξαιρετικός. Άλλωστε όπως οδηγούσε το EVO, ήδη οδηγεί το μπιζού, τη Λάντσια, ενώ διαβάζοντας είναι σαφές πως δεν υστερεί στα πλήκτρα…

Γ.Α “Όλα ξεκίνησαν ένα μεσημέρι καλοκαιριού, όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από τον Κώστα Σπύρου της EMC Motorsport. Με τη γνώριμη ανησυχία και τη διορατικότητα του, καθώς δεν διστάζει να επενδύει στη δουλειά του, ανακοίνωσε την απόφαση του να παραγγείλει το νέο Lancia Ypsilon Rally4. Η συνεργασία μας, μετρά περισσότερα από 12 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ βαθύτερο από μια απλή επαγγελματική σχέση, οπότε τον εμπιστεύεσαι, ενώ η επιλογή του, αποτελεί και την αφορμή για να βρεθώ ξανά σε αγωνιστικό μπάκετ, έτοιμος να διαχειριστώ τις δυνατότητες μιας νέας πρόκλησης, με Ιταλικό άρωμα.

Έχοντας οδηγήσει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά τετρακίνητα αγωνιστικά, η πρόκληση της επιστροφής σε μια δικίνητη κατασκευή συνοδεύεται από προσδοκίες, αλλά και συγκρίσεις. Η εμπειρία μου με αυτοκίνητα όπως το Mitsubishi Lancer Evo IX Group N και το Skoda Fabia R5/Rally2 καθόρισε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την ταχύτητα στις ειδικές διαδρομές, καθώς πρόκειται για μηχανές που απαιτούν απόλυτη διαχείριση της ωμής δύναμης και των διαστάσεων τους. Από τη μία πλευρά, το Mitsubishi παραμένει ένα εξαιρετικά γρήγορο αυτοκίνητο που μαζεύει πολλά χιλιόμετρα, αλλά αποδεικνύεται δύστροπο αν προσπαθήσεις να υπερβείς τα όριά του. Από την άλλη, το Skoda αποτελεί ένα «εργοστασιακό WRC για ιδιώτες», μια κατασκευή που σου ανοίγει την παλέτα της αγωνιστικής οδήγησης σε απρόσιτα μέχρι πρότινος επίπεδα.

Με αυτές τις παραστάσεις ως σημείο αναφοράς, φτάσαμε στην πίστα των Μεγάρων για την πρώτη δοκιμή του Lancia Ypsilon Rally4 στο περιθώριο του Memorial του ΣΟΑΑ και η εμπειρία στάθηκε μια πραγματική αποκάλυψη.

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα έγινε σαφές το βάθος της δουλειάς που έχει γίνει στη Stellantis, μετουσιώνοντας την πολυετή τεχνογνωσία τους σε ένα σύνολο που «γράφει» χρόνους με ευκολία. Παρόλο που η πίστα δεν αποτελεί το φυσικό περιβάλλον ενός τέτοιου αγωνιστικού, προσδιορίζεται αμέσως η δυνατότητα που παρέχεται στον οδηγό να βρεθεί στο τιμόνι μιας απόλυτα έτοιμης κατασκευής.

Με πλεονέκτημα την άρτια εργονομία και τη σωστή θέση οδήγησης που σε κάνουν να νιώθεις οικεία από το πρώτο μέτρο. Σε τεχνικό επίπεδο, το αυτοκίνητο διακρίνεται για το στιβαρό και πλήρως ρυθμίσιμο πλαίσιο του, το οποίο συνεργάζεται υποδειγματικά με την ανάρτηση της Ohlins και τα λάστιχα της Pirelli, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις για να το φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου.

Η αίσθηση οδηγώντας είναι αντίστοιχη ενός «mini R5», καθώς το γρήγορο σύστημα διεύθυνσης μεταφέρει κάθε αξιοσημείωτη πληροφορία στα χέρια σου, ενώ η γραμμική λειτουργία του κινητήρα σε υποστηρίζει ώστε να παράγεται ουσιαστικό έργο με αντίκτυπο στο χρονόμετρο, με σχετική άνεση και χωρίς “ταλαιπωρεία”. Το Ypsilon Rally4, καταφέρνει να παντρέψει την κορυφαία αγωνιστική απόδοση με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα δεδομένα της κατηγορίας και αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για το πρώτο πραγματικό τεστ στις ειδικές διαδρομές, υπό πίεση”.

RALLY4…

Αληθινή, απαιτητική κατηγορία για αρσενικούς στα μπάκετ και ικανούς στην υποστήριξη-εξέλιξη. Κατηγορία για πυροβολάρχες με τσαγανό, αλλά και ευφυείς, που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κατασκευής, τη ρυθμίζουν στα μέτρα τους και δημιουργούν. Ακριβώς όπως το πιστοποιούν τα πληρώματα της EMC, ότι έχουν αποδείξει, οι Πρωταθλητές 2025 Χρήστος Αυγερόπουλος-Στράτης Γιαβάσης στην άσφαλτο και οι Σάββας Λευκαδίτης-Βαγγέλης Ακράτος στο χώμα με τα αντίστοιχα Peugeot 208 Rally4.

Ανατριχίλα τα περάσματα του Χρίστου σε πατημένα ή σε κατηφορικά κομμάτια υψηλών απαιτήσεων, όπως και τα πατήματα-ευθυγραμμίσεις του Σάββα. Σε μια άλλη χώρα θα πλήρωνες για να εξασφαλίσεις τα in car τους, για σεμινάριο, σε συνδυασμό με το διάβασμα των συνοδηγών τους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίες οι επιδόσεις του ex Rally4 Πασχάλη Χατζημάρκου στο χώμα με το Rally3, ενώ πλέον με το EMC-Lancia YR4 έχεις ακόμα ένα σοβαρό λόγο ώστε να απολαύσεις αγώνα στα όρια, σε ασφάλτινο terrain που δεν συγχωρεί, πέρα από τη συναισθηματική υπεραξία. Όπως προκύπτει με την επιστροφή του θρύλου, αύριο στο Μόντε, από μεθαύριο στους δικούς μας αγώνες του ΠαΠΡ (α) και μακάρι τον Ιούνιο από τις Ιντεγκράλε, στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Καλή Αγωνιστική Χρονιά._ Stratissino

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LANCIA YPSILON RALLY4

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος β/κ τούρμπο άμεσου ψεκασμού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 215 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 290 Nm/3.000 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Σειριακό 5 σχέσεων με χειροκίνητη λειτουργία

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Εμπρός τροχούς

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ: Περιορισμένης ολίσθησης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Γόνατα ΜακΦέρσον με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Ohlins

ΦΡΕΝΑ (Χώμα): Αερ. δίσκοι 283 χλστ.

ΦΡΕΝΑ (Άσφαλτος): Αερ. δίσκοι 330 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ (Χώμα): 17/65ZR15

ΤΡΟΧΟΙ (Άσφαλτος): 19/63ZR17

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.995 × 1.820 × ρυθμιζόμενο

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.533 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.080 κιλά

Φωτογραφίες: Χρήστος Κουρλής