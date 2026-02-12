Lancia Ypsilon Rally 4: Made in Italy

Η επιστροφή ενός θρύλου στο WRC είναι από μόνη της γεγονός που δεν αντέχει πολλές αναλύσεις. Στην Ελλάδα, όμως, η συμμετοχή-υπέρβαση της EMC αποκτά πρόσθετη αξία και λειτουργεί ακόμα και ως αφορμή για να μαθαίνουν οι νεότεροι.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΛΗΣ

«LANCIA is back» και πριν ακόμη επιστρέψει στην αγορά με ένα ολοκληρωτικό restart, αντάξιο της ιστορίας της και ικανό να υποστηρίξει τη διαχρονική της υπόσταση, η Ιταλίδα έκανε check-in στους αγώνες. Η αρχή έγινε πριν από δύο χρόνια, με το Ypsilon σε εξέλιξη Rally4 και τη δημιουργία θεσμικού κυπέλλου στην Ιταλία. Το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο ηχηρό, καθώς το 2026 η Lancia θα συμμετέχει στο WRC, με το Ypsilon Integrale, στην κατηγορία WRC2.

Για το 2027, με κανονισμό που ευνοεί τους νεοφερμένους, απλώς μένουμε συντονισμένοι. Χωρίς πρόωρες υποθέσεις και εύκολα «πώς έτσι;». Σήμερα… η τραυματισμένη γκάμα παραγωγής της περιορίζεται ουσιαστικά στο Y. Ένα κομψό, «θηλυκό» μικρομεσαίο hatchback, που ακόμη και στην Ιταλία δύσκολα το συναντάς στον δρόμο, την ώρα που τα Peugeot 208 με κοινά μηχανικά μέρη κατακλύζουν την αγορά. Όπως και στην περίπτωση του Corsa, η πλατφόρμα που κάνει θαύματα στην παραγωγή αποδεικνύεται εξαιρετική βάση και για αγωνιστική εξέλιξη.

Η Lancia Ypsilon Rally4 περνά και στους ελληνικούς αγώνες από την EMC του Κώστα Σπύρου. Έναν άνθρωπο που αγαπά την υπέρβαση, δεν βολεύεται και, στην περίπτωση του «project Lancia», επέλεξε να υποστηρίξει το όραμα με «σωματοφύλακες» τους πρωταθλητές Γιώργο Αργυρίου και Γιάννη Άκρατο.

Το Lancia Ypsilon Rally4 HF είναι ένα αγωνιστικό προσθιοκίνητο, σχεδιασμένο και ως πρόταση για νέους οδηγούς. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο υπερτροφοδοτούμενος τρικύλινδρος κινητήρας των 1,2 λίτρων του Group, με απόδοση 215 ίππων, σε συνδυασμό με σειριακό κιβώτιο SADEV πέντε σχέσεων, μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης και ρυθμιζόμενη ανάρτηση Ohlins. Το ενισχυμένο αμάξωμα ζυγίζει 1.080 κιλά, ενώ η εξέλιξή του καλύπτει τόσο την άσφαλτο όσο και το χώμα, με τις αντίστοιχες επεμβάσεις σε ανάρτηση, φρένα και τροχούς.

EMC MOTORSPORT

Η αγωνιστική ομάδα με έδρα το Κορωπί, υπό τον συντονισμό του Κώστα Σπύρου, αποτελεί σταθερό παράδειγμα επαγγελματισμού στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε ένα αντικείμενο υψηλού ρίσκου, όπως η ενοικίαση αγωνιστικών αυτοκινήτων, η EMC δεν ξεχωρίζει μόνο για την υποδειγματική υποστήριξη, αλλά και για τη συνεχή ανανέωση του στόλου της, στον σωστό χρόνο.

Κάτω από την κυριολεκτικά φιλόξενη τέντα της EMC συναντά κανείς ό,τι θα έβρισκε και σε αντίστοιχες αγωνιστικές ομάδες της Ευρώπης. Αντίστοιχα υψηλού επιπέδου είναι τόσο η προετοιμασία πριν από τον αγώνα όσο και η υποστήριξη κατά τη διάρκειά του, με το πλήρωμα να έχει όλα τα εργαλεία για να κυριαρχήσει. Στα αγωνιστικά της ομάδας αξιοποιούνται οι τελευταίες τεχνικές εξελίξεις, γεγονός που επιτρέπει σε όσους την εμπιστεύονται να έχουν στη διάθεσή τους ανταγωνιστικά αυτοκίνητα στις κατηγορίες R2, Rally3 και Rally4, καθώς και R5, για άσφαλτο και χώμα.

Παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας, η ομάδα επιλέγει να καινοτομεί, επενδύοντας σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία που ξεπερνούν τα τοπικά δεδομένα. Κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η επιλογή του ολοκαίνουργιου Lancia Ypsilon Rally4 για το 2025, ενός αυτοκινήτου που συμπίπτει με το restart της Lancia στους αγώνες. Η απόφαση αυτή, καθρέφτης και της κουλτούρας της EMC, συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία του μοντέλου και τις δυνατότητές του στους ελληνικούς αγώνες, σε μια κατηγορία όπου, με το σωστό πλήρωμα, μπορεί να διακριθεί και να «αναστατώσει» ακόμη και τον θεατή, κουβαλώντας παράλληλα το βάρος της ιστορίας της Lancia.

Το EMC-Y διαθέτει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της κατηγορίας Rally4 σε κιβώτιο και φρένα, καθώς και στο λογισμικό της κεντρικής μονάδας ελέγχου. Η ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα Rally4 αφορά το νέο, εξελιγμένο roll cage, το οποίο συνδυάζεται ιδανικά με την ανάρτηση. Τα αμορτισέρ και τα ελατήρια συνεργάζονται με τα αγωνιστικά ελαστικά της Pirelli και, με τις σωστές ρυθμίσεις, εκεί ακριβώς προκύπτει η διαφορά στο όριο ανθρώπου και μηχανής.

Η ίδια η κατασκευή σε προκαλεί να συνεργαστείς με τους μηχανικούς σου, να αναθεωρήσεις συνήθειες και, μόνο όταν εξαντλήσεις τις δυνατότητές σου, να έρθει το αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα γοητευτικό αλλά απαιτητικό σύνολο, κάτι που άλλωστε ισχύει για κάθε αγωνιστικό αυτοκίνητο όταν κινείται στο όριο και τελικά σε ξεπερνά. Αυτή η απαιτητική συνταγή, με κίνηση μόνο στους εμπρός τροχούς, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, σχετικά βαρύ αμάξωμα και ένα σειριακό κιβώτιο που δεν είναι παιχνίδι, μπορεί να σε απογειώσει –όπως τον Χρήστο Αυγερόπουλο στην άσφαλτο και τον Σάββα Λευκαδίτη στο χώμα– αλλά μπορεί και να σε εκθέσει.

ΣΤΟ ΜΠΑΚΕΤ

Στα «πλήκτρα», ο Γιώργος Αργυρίου. Δώδεκα χρόνια «βασικός» στην EMC και δεν το κρύβει. Κεραυνός σε ήσυχο καλοκαιρινό απόγευμα ήταν η απόφαση του συνεργάτη και φίλου του, Κώστα Σπύρου, να κάνει την υπέρβαση και να παραγγείλει το νέο Lancia Ypsilon Rally4. Μια επιλογή-ευκαιρία και για το «George is back», στον χώρο που αγάπησε και όπου διακρίθηκε με τον δικό του, σεμνό τρόπο. Η επικοινωνία έρχεται μέσα από τις επιδόσεις και τα λίγα, ουσιαστικά λόγια. Έτσι λειτουργεί ένας οδηγός που στα 50 του χρόνια διαθέτει πλούσιο παλμαρέ, παρά τις μεγάλες απουσίες του από την ενεργό δράση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

(σε πρώτο πρόσωπο)

«Ξανά σε αγωνιστικό μπάκετ, για να εξοικειωθώ με το Y, με αφορμή το Memorial του ΣΟΑΑ στα Μέγαρα. Μια καλή ευκαιρία και για να αφομοιώσω στοιχεία της ιταλικής σχολής. Έχοντας οδηγήσει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά τετρακίνητα αγωνιστικά, η πρόκληση της επιστροφής σε μια δικίνητη κατασκευή συνοδεύεται από συγκεκριμένες προσδοκίες αλλά και αναπόφευκτες συγκρίσεις.

»Η εμπειρία με το Lancer Evo IX Group N και το Fabia R5/Rally2 έχει διαμορφώσει τον τρόπο αντίληψης της ταχύτητας στις ειδικές διαδρομές. Πρόκειται για μηχανές που απαιτούν διαχείριση της ωμής δύναμης αλλά και των διαστάσεών τους. Το Mitsubishi είναι ένα γρήγορο αυτοκίνητο που “μαζεύει” πολλά χιλιόμετρα μέσα στην ειδική, αλλά γίνεται δύστροπο αν επιχειρήσεις να υπερβείς τα όριά του. Το Skoda, από την άλλη, θυμίζει ένα “WRC για ιδιώτες”: μια κατασκευή που ανοίγει την παλέτα της αγωνιστικής οδήγησης σε επίπεδα μέχρι πρόσφατα απρόσιτα.

»Με αυτές τις παραστάσεις ως σημείο αναφοράς, φτάσαμε στην πρώτη δοκιμή του Lancia Y Rally4 και η εμπειρία αποδείχθηκε αποκαλυπτική. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα γίνεται σαφές το βάθος της δουλειάς των ανθρώπων της Stellantis, που μετουσιώνουν την πολυετή τεχνογνωσία τους σε ένα σύνολο ικανό να “γράφει” χρόνους με ασφάλεια.

»Η πίστα δεν αποτελεί το φυσικό περιβάλλον ενός τέτοιου αγωνιστικού, ωστόσο σου επιτρέπει να αντιληφθείς άμεσα ότι βρίσκεσαι στο τιμόνι μιας ολοκληρωμένης κατασκευής. Η άρτια εργονομία και η σωστή θέση οδήγησης δημιουργούν αίσθηση οικειότητας από το πρώτο μέτρο. Σε τεχνικό επίπεδο, το αυτοκίνητο ξεχωρίζει για το στιβαρό και πλήρως ρυθμίσιμο πλαίσιο, το οποίο συνεργάζεται υποδειγματικά με την ανάρτηση της Ohlins, προσφέροντας όλες τις παραμέτρους για να το φέρεις στα μέτρα σου.

»Οδηγικά, η αίσθηση παραπέμπει σε ένα “mini R5”. Το γρήγορο σύστημα διεύθυνσης μεταφέρει πλούσια πληροφόρηση, ενώ η γραμμική λειτουργία του κινητήρα σε υποστηρίζει ώστε να παράγεις ουσιαστικό έργο, που αποτυπώνεται στο χρονόμετρο χωρίς να σε προβληματίζει. Το Ypsilon Rally4 καταφέρνει να συνδυάσει υψηλή αγωνιστική απόδοση με αυστηρό έλεγχο κόστους, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα δεδομένα της κατηγορίας και αφήνει τις καλύτερες υποσχέσεις για το πρώτο, πραγματικό τεστ στις ειδικές διαδρομές».

COLPO GROSSO

Οι πολύ παλιοί ταξιδεύουμε αναπόφευκτα και στο παρελθόν. Πίσω στο 1986, στη ΛΑΜΔΑ –έναν οργανισμό που ζει και εξελίσσεται ακόμη– την εποχή του αείμνηστου Χρήστου Δαμάσκου. Με τεχνικό διευθυντή τον μηχανολόγο μηχανικό Περικλή Μπιλάλη, εξελίχθηκε και παρουσιάστηκε στους ελληνικούς αγώνες ένα αγωνιστικό Lancia Y10 Turbo για τους Κώστα Αποστόλου και Μιχάλη Κριάδη. Μια επιλογή-υπέρβαση και τότε, άμεσα συνδεδεμένη με το πάθος του Δαμάσκου για το τέλειο, μέσα από το διαφορετικό. Αντίστοιχα και σήμερα, η επιλογή της Stellantis δεν ερμηνεύεται με στενά λογικά κριτήρια. Η ιταλική πρόταση του θρύλου στις Ειδικές Διαδρομές έχει υπεραξία, ιδιαίτερα στα ελληνικά, απαιτητικά εδάφη. Πρόκειται για μια επιλογή της EMC, με εξαιρετικά πληρώματα που αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιδόσεων.

Η EMC–Lancia FWD, στα εμβληματικά της χρώματα, αναβαθμίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, σε μια κατηγορία όπου ήδη λάμπει το αντίστοιχο Peugeot με πρωταθλητές τους Χρήστο Αυγερόπουλο και Στράτο Γιαβάση. Η ανατριχίλα από τα περάσματα των Rally4 είναι δεδομένη, αρχικά στην άσφαλτο, και εύλογα αναρωτιέσαι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Y σε ρυθμούς γενικής, χωρίς πάτα-άσε. Μένουμε συντονισμένοι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LANCIA YPSILON RALLY4

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος β/κ τούρμπο άμεσου ψεκασμού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 215 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 290 Nm/3.000 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Σειριακό 5 σχέσεων με χειροκίνητη λειτουργία

ΜΕΤΑΔΟΣΗ: Εμπρός τροχούς

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ: Περιορισμένης ολίσθησης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Γόνατα ΜακΦέρσον με ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Ohlins

ΦΡΕΝΑ (Χώμα): Αερ. δίσκοι 283 χλστ.

ΦΡΕΝΑ (Άσφαλτος): Αερ. δίσκοι 330 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ (Χώμα): 17/65ZR15

ΤΡΟΧΟΙ (Άσφαλτος): 19/63ZR17

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.995 × 1.820 × ρυθμιζόμενο

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.533 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.080 κιλά