Αποστολή στην Αυστρία: Οδηγούμε το ηλεκτρικό Skoda Epiq

Αποτελώντας τον Βενιαμίν των ηλεκτρικών «προσφορών» της Skoda, το νέο Epiq που οδηγούμε για πρώτη φορά στην Αυστρία επιχειρεί να εκδημοκρατήσει την ηλεκτροκίνηση για λογαριασμό του Τσέχου κατασκευαστή εν μέσω σημαντικών ανακατατάξεων και προσθηκών στην πάντοτε λαοφιλή κατηγορία των B-SUV.

Η μέχρι σήμερα πορεία της Skoda στην ηλεκτροκίνηση είναι γνωστή στους περισσότερους. Την αρχή έκανε στα τέλη του 2020 το μεγάλο Enyaq, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το μικρότερο Elroq, που με μιας άφησε το δικό του στίγμα στην κατηγορία των μικρομεσαίων EV με την πρακτικότητα και την ισορροπημένη εν γένει απόδοσή του στους πιο κρίσιμους τομείς που παραδοσιακά καθορίζουν σήμερα την «πορεία» ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Ωστόσο, από την υπάρχουσα έως τώρα «ηλεκτρική σύνθεση» της μάρκας έλλειπε κάτι ακόμα πιο μικρό -ένα EV δηλαδή στο μέγεθος του σημερινού και αποκλειστικά «θερμικού» Kamiq- ώστε η πάντοτε φιλόδοξη Skoda να καταφέρει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην ταχέως αναπτυσσόμενη ηλεκτρική αρένα της Ευρώπης. Και για να το επιτύχει, φέρνει σήμερα στο φως το νέο Epiq.

Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα συμπαγές σε διαστάσεις B-SUV που τοποθετείται στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας Skoda. Πρωταρχικός στόχος του Epiq είναι να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή, χωρίς να θυσιάζει ως προϊόν την πρακτικότητα που αποτελεί διαχρονικά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων που υπογράφουν οι Τσέχοι. Ωστόσο, η… βαρύτητα του Epiq δεν περιορίζεται απλώς στο γεγονός ότι αποτελεί το μικρότερο και πιο οικονομικό EV της μάρκας, καθώς παράλληλα είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής των Τσέχων που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το πρώτο προσθιοκίνητο ηλεκτρικό της μάρκας και συνάμα το πρώτο EV της που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική MEB+. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εξελιχθεί ειδικά για τα μικρότερα ηλεκτρικά μοντέλα του Volkswagen Group, με έμφαση στη μείωση του βάρους, την αποδοτικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων. Και ως εκ τούτου κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η ταυτόχρονη «εγκατάστασή» του κάτω από τις μεταλλικές επιφάνειες των ομογάλακτων Cupra Raval και Volkswagen ID. Polo και ID. Cross.

Skoda μεν, αλλά με νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Με την πρώτη ματιά γίνεται σαφές ότι το νέο Epiq υιοθετεί μια ολοκαίνουργια, πιο καθαρή και πιο «γεωμετρική» αισθητική, με έντονες ακμές και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως σε SUV. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το Tech-Deck Face, με άλλα λόγια η μαύρη επιφάνεια που αντικαθιστά την παραδοσιακή μάσκα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ. Πρόκειται για ένα στοιχείο που κάνει την πρεμιέρα του σε μοντέλο παραγωγής της Skoda και αναμένεται να αποτελέσει χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελλοντικών SUV της μάρκας. Από εκεί και πέρα, η Skoda έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην αεροδυναμική απόδοση, βελτιστοποιώντας με μέθοδο στοιχεία της εξωτερικής περιβολής του Epiq, όπως η οροφή, το πίσω σπόιλερ και τα ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία στους θόλους των τροχών. Έτσι, ο σχετικός συντελεστής περιορίζεται στην τιμή 0,275. Από πλευράς μεγέθους τώρα, έχουμε να κάνουμε μ’ ένα «αυθεντικό» B-SUV με μήκος 4.171 χλστ., πλάτος 1.798 χλστ. και ύψος 1.581 χλστ., ενώ το μεταξόνιό του ξεπερνά οριακά και κατά μόλις ένα χιλιοστό τα 2,6 μ. Το Epiq «πατά» σε ελαστικά που συνδυάζονται με ζάντες με διάμετρο από 17 έως 19 ίντσες, ενώ η ειδική έκδοση λανσαρίσματος (λέγε με First Edition) διαθέτει με τη σειρά της τροχούς 20 ιντσών. Από εκεί και πέρα, η γκάμα των εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει έξι επιλογές (Timiano Green, Marble Grey, Platinum White, Jasper Red, Pebble Silver και Mystery Black), ενώ προαιρετικά διατίθεται και πανοραμική οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Μικρό εξωτερικά, μεγάλο εσωτερικά

Η λογική «Simply Clever» της Skoda βρίσκει στο Epiq ένα ακόμη πεδίο εφαρμογής. Παρά τις «μαζεμένες» εξωτερικές διαστάσεις, η καμπίνα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερους διαθέσιμους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το πορτμπαγκάζ, για παράδειγμα, έχει χωρητικότητα 475 λίτρα, τιμή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για την κατηγορία, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται στα 1.344 λίτρα. Επιπλέον, κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας χώρος αποθήκευσης 25 λίτρων, το γνωστό πλέον frunk, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος σε μοντέλα που θα παραχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Στο θάλαμο… διαβίωσης υπάρχουν επίσης επιπλέον 28 χρήσιμα λίτρα έξτρα αποθηκευτικών χώρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη βιωσιμότητα. Στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς ζωικά συστατικά, ενώ συνολικά περισσότερα από 34 κιλά ανακυκλωμένων πρώτων υλών ενσωματώνονται στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της καμπίνας βρίσκεται μια οθόνη αφής 13 ιντσών με λειτουργικό περιβάλλον βασισμένο στο Android. Το σύστημα υποστηρίζει online υπηρεσίες, δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσβαση σε ειδικό app store. Το Epiq είναι, επίσης, πλήρως «συντονισμένο» με την εφαρμογή MySkoda, μέσω της οποίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να ελέγχει από απόσταση διάφορες πληροφορίες του αυτοκινήτου, να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τη φόρτιση, αλλά και να χειρίζεται επιλεγμένες λειτουργίες άνεσης. Παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι ότι η Skoda έχει προετοιμάσει το αυτοκίνητο προκειμένου ο οδηγός του να μπαινοβγαίνει σε αυτό με την αρωγή ενός ψηφιακού κλειδιού (βλ. smartphone).

Καμία έκπτωση δεν παρατηρείται στον τομέα της ασφάλειας, καθώς στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα και καλούδια όπως τα Front Assist, Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning, Lane Assist, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, Predictive Speed Limiter και Intelligent Speed Assist. Παράλληλα, στάνταρ είναι και οι 7 αερόσακοι, μεταξύ των οποίων και κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Προαιρετικά διατίθεται το Travel Assist 3.0, το οποίο προσθέτει λειτουργίες όπως οι Traffic Jam Assist και Emergency Assist. Στη λίστα του έξτρα εξοπλισμού όσον αφορά τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης υπάρχουν επίσης λειτουργίες όπως οι Crossroad Assist, Adaptive Lane Assist και προηγμένα συστήματα στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων των Intelligent Park Assist, Trained Park Assist και Remote Park Assist.

Η νέα πλατφόρμα MEB+

Το σημαντικότερο τεχνικό στοιχείο του Epiq βρίσκεται κάτω από το αμάξωμα – και συγκεκριμένα στην αρχιτεκτονική του, που δεν είναι άλλη την MEB+. Σε αντίθεση με τα έως τώρα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας MEB, εδώ η Skoda έχει επιλέξει μικρότερες και ελαφρύτερες μπαταρίες, επιλογή που μειώνει το βάρος και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αφήνει περισσότερο διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα.

Πιο συγκεκριμένα, το Epiq προσφέρεται με δύο μπαταρίες και τρεις εκδόσεις ισχύος. Η βασική φέρει την ονομασία «35» και χρησιμοποιεί έναν συσσωρευτή ενέργειας με χημεία LFP χωρητικότητας 38,5 kWh (ωφέλιμη: 37 kWh). Ο ηλεκτροκινητήρας με τον κωδικό AP290, ο οποίος σε όλα τα Epiq κινεί τους εμπρός τροχούς, αποδίδει 85 kW, δηλαδή 116 ίππους και ροπή 267 Nm. Η έκδοση «40» αξιοποιεί την ίδια μπαταρία, με τη διαφορά ότι ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 99 kW, δηλαδή 135 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή παραμένει στα 267 Nm. Τέλος, στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η παραλλαγή «55», η οποία συνδυάζεται με μεγαλύτερη μπαταρία με δυναμική όσον αφορά την ενέργεια που κουβαλά η οποία ενέεχεται σε 55 kWh (ωφέλιμη: 52 kWh), αλλά με χημεία NMC. Σε αυτή την εκδοχή, ο ηλεκτροκινητήρας σκαρφαλώνει ακόμα πιο ψηλά, αποδίδοντας ισχύ 155 kW, δηλαδή 211 ίππους, και μέγιστη ροπή 290 Nm.

Με αυτονομία έως και 440 χιλιόμετρα

Η μικρότερη μπαταρία των 38,5 ονομαστικών kWh προσφέρει στα Epiq 35 και Epiq 40 αυτονομία της τάξης των 310 χλμ. με ένα πλήρες γέμισμα, ενώ η μεγαλύτερη των 55 kWh ανεβάζει την πήχη στο Epiq 55 στα 440 χλμ. Και όπως διαπιστώσαμε στην top-end έκδοση που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην Αυστρία κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής παρουσίασης του μοντέλου, οι… εργοστασιακοί ισχυρισμοί κάθε άλλο παρά αισιόδοξοι είναι, με την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να κυμαίνεται στην «περιοχή» των 12-13 kWh/100 χλμ.

Από εκεί και πέρα, όλες οι εκδόσεις προσφέρουν δυνατότητα φόρτισης σε παροχή AC με ισχύ έως 11 kW γεμίζοντας σε αυτό το σενάριο τις δύο μπαταρίες από 0 σε 100% σε 4 και 5,5 ώρες. Στη γρήγορη φόρτιση DC, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση. Η βασική παραλλαγή «35» υποστηρίζει σε συνεχές ρεύμα μέγιστη ισχύ μόλις 50 kW, η μεγαλύτερη «40» ανεβαίνει στα 90 kW, ενώ η κορυφαία «55» τερματίζει στα 105 kW. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για την αναπλήρωση από 10 σε 80% οι τρεις παραλλαγές του νέου Skoda Epiq θα χρειαστούν 33, 23 και 24 λεπτά αντίστοιχα. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης που προσφέρει το νέο EV των Τσέχων λειτουργώντας ως πηγή ενέργειας όχι μόνο για εξωτερικές συσκευές (V2L), αλλά, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, και για ένα σπίτι (V2H) ή ακόμη και για το ηλεκτρικό δίκτυο (V2G).

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στο οποίο πρέπει να σταθεί κανείς είναι η δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ, καθώς πλέον στη θέση B του σχετικού επιλογέα που βρίσκεται δεξιά, πίσω από το τιμόνι, μπορεί να ενεργοποιηθεί η «ισχυρή ανάκτηση» με αποτέλεσμα ο οδηγός να μπορεί να επιβραδύνει μέχρι την ακινητοποίηση του οχήματος χωρίς να χρησιμοποιεί το σχετικό πεντάλ. Επίσης, ακόμα και η ένταση της ανάκτησης μπορεί να ρυθμιστεί, με τον οδηγό να πραγματοποιεί τις σχετικές επιλογές μέσω της οθόνης αφής.

Ένα μικρό Skoda με μεγάλη αποστολή

Από τα πρώτα κιόλας μέτρα πίσω από το τιμόνι της μεγαλύτερης εκ των τριών διαθέσιμων εκδόσεων, και παρά την έντονη βροχόπτωση καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το Τιρόλο της Αυστρίας στο Μόναχο, το Epiq «μας» δεν δυσκολεύτηκε να ξεδιπλώσει τα χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου που έχει εξελιχθεί με προτεραιότητα την άνεση, την ευκολία και την αίσθηση ασφάλειας, χωρίς όμως να γίνεται αδιάφορο οδηγικά. Η ανάρτηση καταφέρνει να φιλτράρει αποτελεσματικά τις λιγοστές εν προκειμένω ανωμαλίες του δρόμου, απορροφώντας με χαρακτηριστική άνεση λακκούβες και εγκάρσιες ανωμαλίες, διατηρώντας πολύ καλό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος. Η εικόνα αυτή συνεχίζεται και όταν ο ρυθμός ανεβαίνει. Το Epiq δείχνει σταθερό και σίγουρο στις πιο ανοιχτές καμπές, με την ανάρτηση με ημιάκαμπτο άξονα πίσω και γόνατα Μακφέρσον μπροστά να ελέγχει αποτελεσματικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αμαξώματος και να μην αφήνει τον οδηγό να αισθανθεί ότι βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός «νευρικού» SUV. Η συμπεριφορά του Epiq είναι, εν γένει, προοδευτική και προβλέψιμη, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους που χαρακτηρίζει κάθε ηλεκτρικό μοντέλο λειτουργεί προς όφελος της σταθερότητας.

Θετικές εντυπώσεις αφήνει και το τιμόνι. Είναι ελαφρύ όσο χρειάζεται στις χαμηλές ταχύτητες, αλλά ταυτόχρονα ακριβές και με αρκετά καλή πληροφόρηση για τα δεδομένα της κατηγορίας όσο τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν. Έτσι, το «μεγάλο» Epiq των 211 ίππων που οδηγήσαμε, εκτός από ταχύ (0-100 χλμ./ώρα σε 7,1 δλ.), αλλάζει κατεύθυνση άμεσα και με ακρίβεια. Σημαντικό ρόλο στην ευχάριστη οδηγική εμπειρία έχει και η λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, με την απόκριση του γκαζιού να είναι γραμμική.

Στην Ελλάδα μέσα στο φθινόπωρο

Μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η ελληνική αντιπροσωπεία της Skoda δεν έχει ακόμα αποσαφηνίσει τον ακριβή χρόνο λανσαρίσματος του νέου της EV στην ελληνική αγορά – που σίγουρα θα είναι μέσα στο φθινόπωρο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές του, οι οποίες, αν μη τι άλλο, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο με δεδομένο ότι «δίπλα» του το νέο Skoda Epiq θα βρει το ομόσταβλο Volkswagen ID. Cross που αναμένεται στη χώρα μας επίσης μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

SKODA EPIQ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 35, 40, 55

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 116, 135, 211 ίπποι

ΡΟΠΗ: 267, 267, 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 37, 37, 52 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.171×1.798×1.581 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.601 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 475 + 25 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 1.542 κιλά (37 kWh), 1.612 κιλά (52 kWh)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11, 9,8, 7,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 50, 90, 105 kW