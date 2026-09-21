Αποστολή στην Αυστρία: Οδηγούμε το ηλεκτρικό Skoda Peaq

Μετά το νέο και πολύ μικρότερο Epiq, και σε συνέχεια των ήδη γνωστών Enyaq και Elroq, η Skoda συμπληρώνει τώρα το ηλεκτρικό της «καρέ» μ’ ένα μοντέλο-ναυαρχίδα. Ιδού, λοιπόν, το νέο Peaq, το οποίο οδηγούμε για πρώτη φορά στην Αυστρία.

Με παρουσιαστικό που δεν περνά απαρατήρητο, σύγχρονο εσωτερικό για έως και 7 επιβάτες, αυτονομία άνω των 640 χλμ. και ένα συνολικό πακέτο τεχνολογίας που μέχρι σήμερα δεν είχε συναντήσει κανείς σε μοντέλο της Skoda, το ολοκαίνουργιο Peaq που είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε πριν λίγες μέρες στην Αυστρία έρχεται να τοποθετηθεί στην κορυφή –όνομα και πράγμα!- της ηλεκτρικής γκάμας του Τσέχου κατασκευαστή. Και μάλιστα με αξιώσεις και αρκετούς άσσους στο μανίκι, σε μία ομολογουμένως λιγότερο mainstream αλλά και δύσκολη από πλευράς ανταγωνισμού κατηγορία.

Τόσο στη θεωρία λοιπόν, όσο και στην πράξη, το νέο Peaq είναι το μεγαλύτερο SUV στην ιστορία της Skoda και, ταυτόχρονα, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο των Τσέχων στην κατηγορία των μεγάλων SUV, συνδυάζοντας τους χώρους και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν τη μάρκα με ένα ιδιαίτερα προηγμένο τεχνολογικό υπόβαθρο.

Το μέγεθος μετράει

Το Peaq έχει μήκος 4.874 χλστ. και μεταξόνιο 2.965 χλστ., διαστάσεις που το καθιστούν όχι μόνο μεγαλύτερο από το «τρέχον» Kodiaq, αλλά και πιο μακρύ σε μεταξόνιο από το υπάρχουν Superb. Σχεδιαστικά, όπως και το εξίσου νέο αλλά πολύ μικτότερο αδελφάκι του –το Epiq– ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία Modern Solid, με τις καθαρές επιφάνειες, τα λεπτά φωτιστικά σώματα σε σχήμα «Τ» και τη χαρακτηριστική γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια Tech-Deck Face στο εμπρός μέρος να αποτελούν τα κυρίαρχα γνωρίσματα της εξωτερικής του περιβολής.

Παρά τις αδιαμφισβήτητα μεγάλες διαστάσεις του, η αεροδυναμική απόδοση αποτέλεσε σημαντική παράμετρο κατά τον σχεδιασμό του Peaq, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να περιορίζεται στην τιμή 0,249. Σε αυτό συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, οι ενεργές περσίδες στην περιοχή του εμπρός προφυλακτήρα, οι αεροκουρτίνες, τα αεροδυναμικά καλύμματα των τροχών, το επίπεδο κάτω μέρος του αμαξώματος και, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Skoda, οι χωνευτές, τύπου pop-up χειρολαβές των θυρών, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι ιθύνοντες της Skoda, διαθέτουν ειδικό μηχανισμό ώστε, όταν «παγώσουν», να εκτείνονται ακόμα και στην περίπτωση που το αυτοκίνητο βρεθεί σταθμευμένο για ώρες σε πολύ ψυχρά περιβάλλοντα.

Εξίσου χαρακτηριστική όσον αφορά το «θεαθήναι» του νέου Peaq είναι και η γυάλινη οροφή, που είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε Skoda. Η επιφάνειά της ξεπερνά τα 2,1 τ.μ. και χρησιμοποιεί την ηλεκτροχρωμική τεχνολογία Dynamic Shade Control, διαθέτοντας εννέα ανεξάρτητα τμήματα που έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν το πόσο διαφανής είναι η οροφή – και κατ’ επέκταση πόσο φως περνά από το εξωτερικό περιβάλλον με κατεύθυνση το εσωτερικό. Εν προκειμένω, η λειτουργία του Dynamic Shade Control γίνεται είτε μέσα από το σύστημα πολυμέσων είτε με την αρωγή ενός ειδικού χειριστηρίου που βρίσκεται στην οροφή.

Με έμφαση στους χώρους

Στο εσωτερικό, το νέο Skoda Peaq επιχειρεί να αξιοποιήσει στο έπακρο το μεγάλο του μεταξόνιο, προσφέροντας χώρους για έως και επτά ενήλικες. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων μετακινείται κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος, ώστε να μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, ο διαθέσιμος χώρος για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους, ενώ και η τρίτη σειρά έχει σχεδιαστεί με έμφαση την πρακτικότητα. Με όλα τα καθίσματα στη… θέση τους, ο χώρος αποσκευών δεν υπερβαίνει σε δυναμική τα 299 λίτρα (έως το ύψος των προσκεφάλων της δεύτερης σειράς) στην 7θεσια εκδοχή του μοντέλου, ενώ με την τρίτη σειρά αναδιπλωμένη αυξάνεται στα 890 λίτρα. Στην 5θέσια δε παραλλαγή του, το Peaq προσφέρει έως και 935 λίτρα από την πλάτη της δεύτερης σειράς και πίσω – ο μεγαλύτερος χώρος αποσκευών που έχει να παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Skoda. Επιπλέον, βροντερό «παρών» δίνει σε κάθε εκδοχή του μοντέλου και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος που βρίσκεται κάτω από το εμπρός καπό (37 λίτρα), ενώ επιπλέον πρακτικότητα έρχονται να εξασφαλίσουν οι διάσπαρτοι και ουκ ολίγοι σε αριθμό αποθηκευτικοί χώροι συνολικής χωρητικότητας 33 λίτρων οι οποίοι απαντώνται εντός της καμπίνας.

Η λογική του «lounge on wheels» γίνεται ακόμη πιο εμφανής με το προαιρετικό πακέτο Relax Package. Χάρη σε αυτό, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση, λειτουργία μασάζ και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια, ενώ στις εκδόσεις με το πακέτο Suite υπάρχει και εξαερισμός. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης δύο μαξιλάρια για τα προσκέφαλα, αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην κεντρική κονσόλα και εφαρμογή ευεξίας με έξι διαφορετικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να μεταβάλλουν τον κλιματισμό, τον φωτισμό και τη λειτουργία μασάζ των καθισμάτων. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και το νέο ηχοσύστημα της Sonos, με 16 ηχεία και συνολική ισχύ 755 W.

Ξεχωριστή έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια – και φυσικά στα συστήματα που την υποστηρίζουν. Ως εκ τούτου, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία όπως τα Predictive Cruise Control, Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Lane Assist και Side Assist με Rear Traffic Alert και Exit Warning. Συνολικά 10 αερόσακοι, μεταξύ των οποίων κεντρικός αερόσακος και πλευρικοί για τους πίσω επιβάτες, ανήκουν στον στάνταρ εξοπλισμό. Προαιρετικά διατίθεται το Travel Assist 3.0, το πιο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης της Skoda, μαζί με Traffic Jam Assist, Emergency Assist και δυνατότητα αυτόματης αλλαγής λωρίδας.

Το τεχνολογικό πακέτο συμπληρώνεται από το νέο σύστημα πολυμέσων με οθόνη 13,6 ιντσών, η οποία τοποθετείται με κατακόρυφο προσανατολισμό για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda. Το σύστημα βασίζεται στο Android, διαθέτει Google Places, δορυφορική απεικόνιση, καθημερινές ενημερώσεις της βάσης χαρτών και πρόσβαση σε περισσότερες από 150 εφαρμογές μέσω του Connect Store. Παράλληλα, η ψηφιακή βοηθός Laura μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το αυτοκίνητο και τις λειτουργίες του, ενώ η εφαρμογή MySkoda επιτρέπει απομακρυσμένη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών φόρτισης.

Τεχνολογική πρωτοπορία με σημείο αναφοράς την πλατφόρμα MEB+

Στην καρδιά του Peaq βρίσκεται η γνωστή πλέον πλατφόρμα MEB+, στην… μακρύτερη πλέον εκδοχή της. Από εκεί και πέρα, η γκάμα του μοντέλου-ναυαρχίδα της Skoda περιλαμβάνει εκδόσεις με δύο μπαταρίες, αμφότερες με χημεία NMC. Η μικρότερη έχει μικτή χωρητικότητα 63 kWh και καθαρή 59 kWh, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τις 91 kWh και 86 kWh αντίστοιχα. Η φόρτιση από το 10% στο 80% απαιτεί 27 λεπτά για τη μικρότερη και 28 λεπτά για τη μεγαλύτερη μπαταρία, καθώς το ηλεκτρικό κύκλωμα υποστηρίζει ταχεία φόρτιση σε παροχή DC με μέγιστη ισχύ 160 και 199 αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, η μέγιστη ισχύς φόρτισης σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC() δεν υπερβαίνει και στις δύο περιπτώσεις τα 11 kW.

Οι διαθέσιμες εκδόσεις ως προς την ισχύ του συστήματος κίνησης είναι τρεις. Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνει η παραλλαγή «60», η οποία χρησιμοποιεί τη μικρότερη από τις δύο μπαταρίες και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Αυτός, αποδίδει 150 kW, δηλαδή 204 ίππους, και ροπή 350 Nm, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 8,4 δλ.. Εδώ, η αυτονομία ανέρχεται στα 459 χλμ. Το Peaq με τον διακριτικό «90» αξιοποιεί τη μεγαλύτερη μπαταρία των 91 μικτών kWh, είναι ομοίως πισωκίνητο, αλλά με μεγαλύτερη ισχύ και ροπή που ανέρχονται αντίστοιχα στα 210 kW (286 ίπποι) και 545 Nm. Σε αντίθεση με το «60», το «90» επιτυγχάνει όχι μόνο καλύτερο «0-100» (μόλις 7,1 δλ.) αλλά και υψηλότερη κατά 20 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα (180 χλμ./ώρα). Αυτή είναι και η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία που αγγίζει τα 647 χλμ. σύμφωνα με τις επίσημες πιστοποιήσεις κατά WLTP. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται το τετρακίνητο «90x», με συνδυαστική ισχύ 220 kW (299 ίπποι), επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δλ., τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα και αυτονομία που αγγίζει τα 613 χλμ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης. Στη λειτουργία V2L, η ενέργεια της μπαταρίας μπορεί να τροφοδοτήσει ηλεκτρικές συσκευές ή ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, για παράδειγμα, είτε από την πρίζα των 230V που βρίσκεται στον χώρο αποσκευών είτε μέσω ειδικού αντάπτορα στη θύρα φόρτισης. Παράλληλα, το νέο Peaq υποστηρίζει αμφίδρομη φόρτιση V2H, επιτρέποντας τη χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας για την τροφοδοσία μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου, με την προϋπόθεση συμβατού αμφίδρομου wallbox συνεχούς ρεύματος. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης μια προαιρετική, νέας γενιάς αντλία θερμότητας, η οποία βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αυτονομία σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Οδηγώντας από το Μόναχο προς το Τιρόλο

Μπορεί το μέγεθος του Peaq να μην περνά απαρατήρητο όταν το αντικρίζεις από κοντά, όμως πίσω από το τιμόνι η εικόνα είναι διαφορετική. Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Skoda, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα σε γερμανικό για την περίσταση τερέν, δείχνει να διαχειρίζεται αβίαστα τον όγκο του και, κυρίως, τα σχεδόν 2.200 κιλά που ζυγίζει η βασική έκδοση «60» που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε. Με το καλημέρα λοιπόν, η αίσθηση που δημιουργεί στον οδηγό ότι βρίσκεται σε ένα ευκίνητο, τηρουμένων των αναλογιών, αυτοκίνητο. Στον ανοιχτό δρόμο πατά σταθερά, κινείται με ηρεμία και «κρύβει» σε σημαντικό βαθμό τις μεγάλες του διαστάσεις.

Σίγουρα, δεν πρόκειται για ένα e-SUV με σπορ προσανατολισμό. Το Peaq δίνει προτεραιότητα στην άνεση και την ασφάλεια, στοιχεία που ταιριάζουν περισσότερο στον χαρακτήρα μιας μεγάλης ηλεκτρικής ναυαρχίδας. Σίγουρα, η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο δάπεδο παίζουν το δικό τους θετικό ρόλο ώστε το Peaq να καθιστά τις μετακινήσεις, και δη το ταξίδι στον ανοιχτό δρόμο, ξεκούραστο και ασφαλές.

Σύντομα κοντά μας

Στην ελληνική αγορά το νέο Skoda Peaq αναμένεται να πραγματοποιήσει το επίσημο εμπορικό του ντεμπούτο μέσα στους επόμενους μήνες, σε τιμές που μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα καθοριστεί από την ελληνική αντιπροσωπεία.

SKODA PEAQ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 60, 90, 90x

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ πίσω, 1 η/κ πίσω, 2 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 204, 286, 299 ίπποι

ΡΟΠΗ: 350, 545, 545 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Πίσω, πίσω, στους τέσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ανεξάρτητη πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 59, 59, 86 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.874×1.867×1.664 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.965 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Έως 935+ 37 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: Από 2.125, 2.309, 2.382 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,4, 7,1, 6,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160, 180, 180 χλμ./ώρα

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ AC: 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 160, 199, 199 kW