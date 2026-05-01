Αποστολή στην Κίνα: Το Omoda 4 σε πρώτο πλάνο

Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε από κοντά το νέο Omoda 4 αλλά και την «ενισχυμένη» γκάμα της ομογάλακτης Jaecoo.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει τον καλπασμό της και εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς «ρίχνοντας» το ένα μετά το άλλο τα κάστρα της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκακιέρας. Η Omoda & Jaecoo, ως ένα από τα πλέον δυναμικά μέλη του ομίλου Chery, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής με μια γκάμα μοντέλων που διαρκώς διευρύνεται με νέες προτάσεις.

Στο επίκεντρο της επέλασης της Omoda & Jaecoo, που πλέον μπορεί να καυχιέται για το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μόλις 3 χρόνια εμπορικής παρουσίας στο αυτοκινητικό γίγνεσθαι, βρίσκεται το νέο Omoda 4, ένα μοντέλο που είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι στα πλαίσια μιας πολυήμερης επίσκεψής μας στο Πεκίνο και εν συνεχεία στη Wuhu, την κατασκευαστική και όχι μόνο έδρα του Νο 1 εξαγωγέα οχημάτων της Κίνας.

Omoda 4: Το νέο entry-level μοντέλο της μάρκας

Το Omoda 4 είναι το μικρότερο μοντέλο της εταιρείας, τοποθετούμενο στη βάση της προϊοντικής πυραμίδας, κάτω από τα Omoda 5, Omoda 7 και Omoda 9. Διαθέτει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με μήκος κοντά στα 4,3 μ. και μοιράζεται ουκ ολίγα μηχανικά μέρη με τα Omoda 5 και Jaecoo 5.

Το Omoda 4 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Cyber ​​​​Mecha, σφυρηλατώντας μια μοντέρνα οπτική ταυτότητα. Οι προβολείς Cyber ​​​​Lightning μιμούνται το σχήμα του κεραυνού, χρησιμοποιώντας αιχμηρές γραμμές και φωτεινές λωρίδες για να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη σχεδιαστική υπογραφή.

Το εσωτερικό διαθέτει γνώριμες γραμμές, με highlight το κόκκινο καπάκι του μπουτόν εκκίνησης που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Όσον αφορά τα έξυπνα χαρακτηριστικά, το Omoda 4 είναι εξοπλισμένο με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη, που βασίζεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, κάμερα 540° και ασύρματη φόρτιση 50W. Ταυτόχρονα, το «παρών» δίνουν πάνω από 20 παιχνίδια, ενώ υποστηρίζεται ασύρματη σύνδεση gamepad, μετατρέποντας τον χρόνο αναμονής εντός του οχήματος σε διασκεδαστικές στιγμές παιχνιδιού.

Όπως ανακοινώθηκε, το Omoda 4 θα διατίθεται τόσο σε full hybrid όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση στο μέλλον. Το υβριδικό σύστημα κίνησης είναι αυτό που γνωρίσαμε στο αντίστοιχο Omoda 5, αποτελούμενο από έναν θερμικό τούρμπο κινητήρα 1,5 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες (σ.σ.: ο βασικός αποδίδει 204 ίππους) και μπαταρία 1,83 kWh για συνδυαστική απόδοση 224 ίππων.

Η σύντομη επαφή μας με το νέο Omoda 4 πραγματοποιήθηκε στην… Κίνα, σε ελεγχόμενο χώρο και υπό έντονη βροχή. Γεγονός που δεν άφησε πολλά περιθώρια να αξιολογήσει κανείς το οδηγικό ποιόν του νέου crossover. Ωστόσο, η ευελιξία ήταν «παρούσα», αλλά και η ευκολία χειρισμών, ενώ καλές εντυπώσεις μάς άφησε και η λειτουργία του υβριδικού συστήματος που παρά του 200+ ίππους εστιάζει με τον τρόπο που λειτουργεί περισσότερο στην οικονομία παρά στις επιδόσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Omoda 4 θα κυκλοφορήσει και στην σπορ full-hybrid παραλλαγή Ultra, η οποία θα διαθέτει ένα επιθετικό bodykit που θα βελτιστοποιεί την αεροδυναμική και τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Θα διαθέτει επίσης λειτουργία «ελέγχου εκκίνησης» για βελτιστοποιημένη επιτάχυνση από στάση και ειδικό tuning στην ανάρτηση, το τιμόνι και την απόκριση ισχύος.

Η άφιξη του Omoda 4 στην Ελλάδα τοποθετείται στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Jaecoo 5: Ένα compact SUV με πρακτικότητα και άνεση

Το Jaecoo 5, το οποίο «γνωρίσαμε» σε αντίστοιχες συνθήκες στην Κίνα, είναι ένα κόμπακτ SUV μήκους 4,42 μέτρων, το οποίο τοποθετείται ένα σκαλί κάτω από το ήδη γνωστό Jaecoo 7, το οποίο με τη σειρά του αναμένεται στη χώρα μας μέσα στο 2026 και στην πλήρως υβριδική έκδοση SHS-H.

Μηχανικά, το Jaecoo 5 θα συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας και εδώ 224 ίππων. Το σύστημα υπόσχεται χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και τη δυνατότητα «περιστασιακής» αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλές ταχύτητες.

Στο εσωτερικό, το Jaecoo 5 υιοθετεί μοντέρνα διάταξη με δύο μεγάλες οθόνες, ενώ οι χώροι που προσφέρει είναι άνετοι για τέσσερις ενήλικες και τις αποσκευές τους. Το Jaecoo 5 αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες σε τιμή ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με το υβριδικό Omoda 5 των 24.900 ευρώ.