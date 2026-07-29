Αποστολή στο Ελσίνκι: Αυτή είναι η νέα Mercedes GLA, τώρα και ηλεκτρική

Η Mercedes ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της GLA, παρουσιάζοντας τη δεύτερη γενιά του συμπαγούς SUV της.

Με εντελώς νέα σχεδίαση, περισσότερους χώρους, προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία και για πρώτη φορά διαθέσιμη και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις που θα συνυπάρχουν με τις εξηλεκτρισμένες θερμικές, η νέα Mercedes GLA που είδαμε από κοντά στο Ελσίνκι, στο περιθώριο της οδηγικής πρεμιέρας της ηλεκτρικής C-Class, φιλοδοξεί να διατηρήσει τον τίτλο του πιο εμπορικού κόμπακτ μοντέλου της γερμανικής φίρμας από την Στουτγάρδη, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά ένα premium SUV με έντονη προσωπικότητα, υψηλή πρακτικότητα και τεχνολογία αιχμής.

Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή –πέρα από την προσθήκη ηλεκτρικών εκδόσεων για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου- αφορά φυσικά την εμφάνιση. Η νέα GLA, η οποία πατά στο ίδιο δάπεδο με εκείνο της CLA, αποκτά σαφώς πιο δυναμικές αναλογίες, με χαμηλότερο αμάξωμα κατά 20 χλστ., μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 61 χλστ. και φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο κατά 31 χλστ.. Οι αλλαγές αυτές δεν βελτιώνουν μόνο το… θεαθήναι του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζουν και τη συνολική του κορμοστασιά στον δρόμο, χαρίζοντάς του πιο στιβαρή και αθλητική παρουσία. Οι τροχοί με διάμετρο από 18 έως 20 ίντσες βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα φτερά, ενώ οι έντονες επιφάνειες και οι μυώδεις ώμοι δημιουργούν μια εικόνα που παραπέμπει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Αισθητικά και όχι μόνο

Το νέο εμπρός μέρος αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοντέλου. Η ηλεκτρική GLA είναι το πρώτο κόμπακτ μοντέλο της Mercedes που υιοθετεί τη νέα φωτιζόμενη μάσκα της εταιρείας, με περισσότερα από 600 φωτιζόμενα στοιχεία και δυνατότητα δημιουργίας εντυπωσιακών animation κατά το ξεκλείδωμα ή την υποδοχή του οδηγού. Το μεγάλο και φωτιζόμενο αστέρι στη μάσκα, οι LED φωτεινές υπογραφές και η ενιαία φωτεινή λωρίδα στο πίσω μέρος δημιουργούν μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη εικόνα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Στις υβριδικές εκδόσεις, αντί της κλειστής μάσκας συναντάμε μια νέα παραλλαγή με 150 χρωμιωμένα αστέρια, διατηρώντας ωστόσο τη χαρακτηριστική ταυτότητα της νέας γενιάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις δυνατότητες εξατομίκευσης. Για πρώτη φορά η GLA προσφέρεται με τέσσερα διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού -από τη βασική Style μέχρι τις πιο σπορ AMG Line και AMG Line Plus– ενώ στην κορυφή τοποθετείται η Night Edition με έντονες μαύρες λεπτομέρειες, αποκλειστικές ζάντες και ιδιαίτερους χρωματικούς συνδυασμούς στο εσωτερικό. Νέα εξωτερικά χρώματα και περισσότερες επιλογές επενδύσεων επιτρέπουν στον αγοραστή να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στο προσωπικό του γούστο περισσότερο από ποτέ.

Premium και high-tech εσωτερικό

Η νέα GLA δεν αλλάζει μόνο εξωτερικά. Οι μεγαλύτερες διαστάσεις μεταφράζονται σε σημαντικά καλύτερους χώρους για όλους τους επιβάτες. Το αυξημένο μεταξόνιο προσφέρει περισσότερο χώρο για τα πόδια, ιδιαίτερα στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, ενώ έχει αυξηθεί και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ φτάνει πλέον τα 410 λίτρα, δηλαδή 70 περισσότερα από πριν, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.400 λίτρα. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις υπάρχει επιπλέον και εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) με χωρητικότητα 107 λίτρα. Η πρακτικότητα ενισχύεται ακόμη περισσότερο χάρη στα πίσω καθίσματα που αναδιπλώνονται σε αναλογία 40:20:40, δημιουργώντας έναν σχεδόν επίπεδο χώρο φόρτωσης. Οι τετρακίνητες ηλεκτρικές εκδόσεις μπορούν επίσης να ρυμουλκήσουν έως και 2 τόνους, επίδοση εξαιρετικά υψηλή για αμιγώς ηλεκτρικό SUV αυτής της κατηγορίας.

Στο εσωτερικό, η Mercedes εγκαταλείπει τη μέχρι σήμερα πιο σύνθετη αισθητική και υιοθετεί μια καθαρή, μινιμαλιστική σχεδίαση, όπου κυριαρχεί η τεχνολογία. Πρωταγωνιστής είναι η νέα MBUX Superscreen, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό και μπορεί να φιλοξενεί έως τρεις οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων, μία κεντρική αφής και μία ακόμη για τον συνοδηγό. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική συνοδεύεται από μία ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα, περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους και αναβαθμισμένα υλικά, δημιουργώντας μια αίσθηση πολυτέλειας που πλησιάζει τα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η τεχνολογία που συνοδεύει τον οδηγό. Το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS αποτελεί τη βάση για μια σειρά από προηγμένες λειτουργίες, με το MBUX Virtual Assistant να εξελίσσεται σε έναν πραγματικό ψηφιακό συνοδηγό. Χάρη στη συνδυασμένη αξιοποίηση τεχνολογιών ChatGPT, Google Gemini και Microsoft Bing, ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να διεξάγει φυσικούς διαλόγους, να θυμάται προηγούμενες πληροφορίες της συνομιλίας και να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις, από την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος μέχρι πληροφορίες για διαθέσιμους φορτιστές, καιρικές συνθήκες ή ακόμη και την κατάσταση των χιονοδρομικών κέντρων.

Η πλοήγηση βασίζεται πλέον στο Google Maps και αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον σχεδιασμό της ιδανικής διαδρομής, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορία, την κατανάλωση ενέργειας, τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης και πλήθος ακόμη παραμέτρων. Παράλληλα, το MBUX Surround Navigation προβάλλει σε πραγματικό χρόνο τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος, εμφανίζοντας πεζούς, ποδηλάτες, μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα, προσφέροντας στον οδηγό μια σαφέστερη εικόνα του τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο.

Ιδιαίτερα αναβαθμισμένα εμφανίζονται και τα συστήματα υποβοήθησης. Η νέα GLA διαθέτει 8 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, ενώ η υπολογιστική μονάδα μπορεί να επεξεργάζεται έως και 254 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο. Το MB.Drive Assist υποστηρίζει τον οδηγό στη διατήρηση λωρίδας, στην επιτάχυνση, στην πέδηση και στην αυτόματη αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ το αναβαθμισμένο σύστημα στάθμευσης μπορεί ακόμη και να βγάλει αυτόνομα το αυτοκίνητο από μια θέση στάθμευσης. Η Mercedes έδωσε ιδιαίτερη προσοχή και στην άνεση των επιβατών. Η καμπίνα είναι καλύτερα μονωμένη από ποτέ, ενώ το προαιρετικό πανοραμικό Sky Comtrol επιτρέπει στους επιβάτες να ρυθμίζουν ηλεκτρονικά το πόσο διαφανής είναι η γυάλινη οροφή. Μάλιστα, τη νύχτα η επιφάνειά της μπορεί να φωτίζεται δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό έναστρο ουρανό με 172 φωτιζόμενα αστέρια, προσθέτοντας μια ξεχωριστή νότα πολυτέλειας στην εμπειρία μετακίνησης.

Και με ηλεκτρική καρδιά

Στην καρδιά της νέας GLA βρίσκεται μια εντελώς νέα γκάμα συστημάτων κίνησης, με τη Mercedes να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς όμως να εγκαταλείπει τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Κατά το λανσάρισμα, το μοντέλο θα διατίθεται σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Η βασική GLA 200 αποδίδει 224 ίππους και χρησιμοποιεί μπαταρία τεχνολογίας LFP ωφέλιμης χωρητικότητας 58 kWh, ενώ οι ισχυρότερες GLA 250+ και GLA 350 4Matic αποδίδουν 272 και 354 ίππους αντίστοιχα, αξιοποιώντας μια μπαταρία NMC με ενεργειακό περιεχόμενο 85 kWh. Η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δλ., αποδεικνύοντας ότι οι επιδόσεις παραμένουν αναπόσπαστο στοιχείο του χαρακτήρα της Mercedes ακόμη και στην ηλεκτρική εποχή.

Η αυτονομία φτάνει, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως και τα 657 χλμ. (WLTP), τοποθετώντας τη νέα GLA ανάμεσα στις κορυφαίες προτάσεις της κατηγορίας. Παράλληλα, η ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800V επιτρέπει φόρτιση σε παροχή DC με ισχύ έως και 320 kW, με αποτέλεσμα να μπορούν να ανακτηθούν έως 270 χλμ. αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Η δυνατότητα φόρτισης σε σταθμούς 400V μέσω προαιρετικού μετατροπέα, αλλά και η φόρτιση AC έως και τα 22 kW, ενισχύουν ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρηστικότητα.

Εντούτοις, για όσους εξακολουθούν να προτιμούν τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Mercedes προσφέρει για τη νέα GLA μία νέα γενιά ήπιων υβριδικών συνόλων. Ο ολοκαίνουργιος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 1,5 λίτρων που είδαμε και στην CLA συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 22 kW, ενσωματωμένο στο νέο 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Χάρη στη νέα μπαταρία των 48 Volt, η GLA μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, να «ρολάρει» με σβηστό κινητήρα σε υψηλότερες ταχύτητες και να ανακτά ενέργεια σε όλες τις σχέσεις του κιβωτίου, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε κατανάλωση και εκπομπές.

Το βέβαιο είναι ότι με τη νέα GLA η Mercedes δημιούργησε ένα premium κόμπακτ SUV που συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, κορυφαία ψηφιακή τεχνολογία, αυξημένη πρακτικότητα και μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων εκδόσεων. Δίχως άλλο, πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Mercedes για τη νέα εποχή της αυτοκίνησης.

Φωτογραφίες: Mercedes, Χρήστος Αποστολόπουλος