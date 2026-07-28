Αποστολή στο Ελσίνκι: Οδηγούμε την νέα ηλεκτρική Mercedes C-Class

Η Mercedes ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία της, παρουσιάζοντας την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά μοντέλα της.

H Mercedes C-Class δεν θα μπορούσε παρά να διαβεί και αυτή τον Ρουβίκωνα της ηλεκτρικής εποχής, όχι απλώς αντικαθιστώντας τον θερμικό κινητήρα με ένα αθόρυβο σύστημα κίνησης με μηδενικές εκπομπές στο «σώμα» ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της γκάμας της, αλλά δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο από λευκό χαρτί, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην κατηγορία, έχοντας εξελιχθεί πάνω αλλά και γύρω από μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική.

Για την περίσταση, μιλάμε για την πολυσυζητημένη πλατφόρμα MB.EA, η οποία είναι η ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής και επίσης νέας GLC, ενώ, όσο κι αν ψάξεις στα τεχνικά εγχειρίδια του Γερμανού κατασκευαστή, καμία σχέση δεν θα βρεις τόσο με την MRA των θερμικών C-Class, όσο και με τη μικρότερου μεγέθους ΜΜΑ των ηλεκτρικών GLB και CLA. Όπως και να ’χει, στόχος των ανθρώπων από τη Στουτγάρδη και της νέας C-Class που οδηγούμε για πρώτη φορά στο Ελσίνκι –πέρα από την απευθείας αντιπαράθεση της τελευταίας με την αντίστοιχη «τριάρα» από το Μόναχο– είναι να συνδυάσει τη σπορ οδική συμπεριφορά, την πολυτέλεια και την τεχνολογία, που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το μοντέλο, με αρετές όπως η μεγάλη αυτονομία, η εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση και η ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία που βασίζεται στο νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS.

Διαφορετική στο μάτι

Σχεδιαστικά, η ηλεκτρική C-Class, που αρχικά λανσάρεται ως C400 4Matic, διατηρεί την αναγνωρίσιμη ταυτότητα του μεσαίου μοντέλου της Mercedes, υιοθετώντας όμως μια σαφώς πιο δυναμική και αεροδυναμική προσέγγιση. Το χαμηλό εμπρός τμήμα, η έντονα κεκλιμένη γραμμή της οροφής και το fastback πίσω μέρος δημιουργούν μια σιλουέτα που θυμίζει περισσότερο τετράθυρο κουπέ παρά κλασικό σεντάν. Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί η νέα φωτιζόμενη μάσκα με περισσότερα από 1.000 φωτεινά στοιχεία και το μεγάλο αστέρι της Mercedes στο κέντρο, ενώ τα φωτιστικά σώματα με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή σε σχήμα αστεριού ολοκληρώνουν μια ιδιαίτερη, αλλά πάντοτε σύγχρονη εικόνα. Στο πίσω μέρος, τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα και οι έντονοι ώμοι δημιουργούν την απαραίτητη ένταση και ενισχύουν τον δυναμισμό του αμαξώματος, ενώ ο εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής οπισθέλκουσας, μόλις στην τιμή 0,22, συμβάλλει καθοριστικά στην υψηλή αποδοτικότητα και κατ’ επέκταση στη μεγάλη αυτονομία που προσφέρει το νέο EV από την Στουτγάρδη.

Την ίδια στιγμή, η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα είναι αυτή που επέτρεψε στους μηχανικούς να αυξήσουν σημαντικά το μέγεθος του αυτοκινήτου αλλά και τους διαθέσιμους χώρους στο εσωτερικό του. Το μεταξόνιο είναι κατά 97 χλστ. μεγαλύτερο από εκείνο της συμβατικής C-Class, προσφέροντας περισσότερο χώρο για τα πόδια των επιβατών και αυξημένο ύψος για τα κεφάλια, χάρη και στη στάνταρντ πανοραμική οροφή. Ο χώρος αποσκευών δεν ξεπερνά σε αποθηκευτική δυναμική τα 470 λίτρα, ενώ υπάρχει και εμπρός χώρος αποσκευών (frunk) χωρητικότητας 101 λίτρων, αρκετός για καλώδια φόρτισης, μικρές βαλίτσες ή άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Όπως είναι αναμενόμενο, για το νέο ηλεκτρικό της αστέρι η Mercedes έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην αίσθηση που αποκομίζουν οι επιβάτες μόλις επιβιβαστούν στην καμπίνα. Η φιλοσοφία Welcome Home εξελίσσεται ακόμη περισσότερο, με μια καλά… σκηνοθετημένη εμπειρία υποδοχής που περιλαμβάνει φωτισμούς, ηχητικά εφέ και ειδικά animation των οθονών πριν καν ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Πέραν τούτων, το εσωτερικό συνδυάζει πολυτελή υλικά, κορυφαία απτή ποιότητα κατασκευής και φυσικά προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θυμίζει μεγαλύτερες και ακριβότερες Mercedes.

Πρωταγωνιστής εδώ είναι το νέο MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, το οποίο εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του ταμπλό και συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη και ξεχωριστή οθόνη για τον συνοδηγό κάτω από μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το γερμανικό εργοστάσιο, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ψηφιακή οθόνη που διατίθεται σήμερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Παράλληλα, στην κεντρική κονσόλα διατηρούνται οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες, ενώ το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι διευκολύνει ακόμη περισσότερο τον χειρισμό των συστημάτων. Ωστόσο, ένας σεβαστός χρόνος εξοικείωσης με το πού βρίσκεται κάθε τι είναι απαραίτητος. Εκ των ων ουκ άνευ τα νέα ηλεκτρικά καθίσματα, τα οποία διαθέτουν λειτουργίες θέρμανσης, αερισμού, μασάζ και προηγμένη οσφυϊκή υποστήριξη, ενώ η πανοραμική οροφή με το έξτρα σύστημα Sky Control μπορεί να αλλάζει ηλεκτρονικά και τοπικά το πόσο διαφανής είναι, διαθέτοντας ταυτόχρονα 162 φωτιζόμενα αστέρια που ακολουθούν τον χρωματισμό του επίσης προαιρετικού ατμοσφαιρικού φωτισμού της καμπίνας.

Το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS αποτελεί τη βάση για όλες τις ψηφιακές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Μέσω συνεχών over-the-air αναβαθμίσεων, η ηλεκτρική C-Class μπορεί να αποκτά νέα χαρακτηριστικά χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο. Επίσης, το νέο MBUX αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζοντας ChatGPT, Google Gemini και Microsoft Bing, επιτρέποντας φυσικές συνομιλίες με τον εικονικό βοηθό «Hey Mercedes», ο οποίος θυμάται προηγούμενες συνομιλίες και προσαρμόζει τις απαντήσεις του στις προτιμήσεις του οδηγού. Η πλοήγηση βασίζεται φυσικά στους χάρτες της Google και υπολογίζει δυναμικά τη βέλτιστη διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ενέργειας, την κίνηση, τις καιρικές συνθήκες αλλά και τις απαιτούμενες στάσεις φόρτισης. Εξίσου προηγμένα και… πολλά σε αριθμό είναι και τα συστήματα ασφάλειας, με το νέο EV των Γερμανών να διαθέτει έως και 27 κάμερες και αισθητήρες. Προαιρετικά διατίθεται και το εξελιγμένο MB.Drive Assist Pro, το οποίο μπορεί να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της οδήγησης ακόμη και μέσα σε πυκνή αστική κυκλοφορία, όπου το επιτρέπει η νομοθεσία.

Ηλεκτρική πανοπλία

Η Mercedes χαρακτηρίζει τη νέα ηλεκτρική C-Class ως την πιο σπορτίφ που έχει κατασκευάσει ποτέ, με τα τεχνικά της χαρακτηριστικά να δικαιολογούν -τουλάχιστον στα χαρτιά- αυτή την τοποθέτηση. Η κορυφαία έκδοση C400 4Matic, που είναι η μόνη διαθέσιμη αυτή τη στιγμή, παίρνει κίνηση από δύο ηλεκτροκινητήρες PSM, αποδίδει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 360 kW (490 ίπποι) και ροπή 800 Nm, επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δλ. και «πιάνει» σε τελική ταχύτητα τα 210 χλμ./ώρα. Το ηλεκτρικό αυτό πακέτο κίνησης συνδυάζεται με κιβώτιο δύο ταχυτήτων, το οποίο εξασφαλίζει αστραπιαίες επιταχύνσεις έχοντας επιλέξει την πρώτη σχέση και βέλτιστη παροχή ισχύος σε υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο στη δεύτερη, με την εμπλοκή να γίνεται αυτόματα και ανάλογα με το επιλεχθέν drive mode μέσω του Dynamic Select. Για λόγους αποδοτικότητας, πάντως, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας της νέας C-Class ενεργοποιείται μόνο όταν χρειάζεται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς, περιορίζοντας τις ενεργειακές απώλειες.

Ενσωματώνοντας μια προηγμένη αρχιτεκτονική 800 Volt, η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μία μπαταρία υψηλής τάσης με ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία έως και 762 χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP και φόρτιση με μέγιστη ισχύ έως και 330 kW. Αυτή η επίδοση εξασφαλίζει την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη έως και 325 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά. Η Mercedes αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με μία μόνο σύντομη στάση για ταχυφόρτιση, η νέα C400 4Matic μπορεί να καλύψει διαδρομές άνω των 1.000 χλμ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προαιρετική ανάρτηση Airmatic νέας γενιάς (με προγνωστικό έλεγχο απόσβεσης), η οποία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί δεδομένα από άλλες Mercedes μέσω Car-to-X αλλά και πληροφορίες από τους χάρτες της Google, ώστε να «προετοιμάζει» την ανάρτηση πριν ακόμη οι τροχοί του αυτοκινήτου περάσουν πάνω από ανωμαλίες. Παράλληλα, η τετραδιεύθυνση είναι παρούσα για να μειώσει τον κύκλο στροφής στα 11,2 μέτρα, διευκολύνοντας σημαντικά τους ελιγμούς στην πόλη, ενώ στις υψηλές ταχύτητες αναβαθμίζει τη σταθερότητα και την ακρίβεια ελέγχου.

Πίσω από το τιμόνι

Από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα στη δροσερή εν προκειμένω πρωτεύουσα της Φινλανδίας γίνεται σαφές ότι η ηλεκτρική C-Class έχει εξελιχθεί με βασικό γνώμονα την άνεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αδιαφορεί για την οδηγική ακρίβεια. Η ανάρτηση, ειδικά στην επιλογή Comfort, απορροφά με χαρακτηριστική ευκολία τις όποιες ανωμαλίες, διατηρώντας το αμάξωμα σταθερό και την καμπίνα εντυπωσιακά «ακλόνητη» ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες. Συνολικά, η αίσθηση πίσω από το τιμόνι θυμίζει μεγαλύτερα μοντέλα της Mercedes, συνοδευόμενη από εξαιρετική κύλιση, γεγονός που κάνει τα χιλιόμετρα να περνούν ξεκούραστα. Παρά τον «comfort» προσανατολισμό της, όταν αποφασίσεις να ανακαλύψεις τις δυνατότητες του πλαισίου και των σχεδόν 500 ίππων της (καλό είναι να έχεις επιλέξει προηγουμένως το πρόγραμμα Sport), η C-Class δείχνει ιδιαίτερα δεμένη, τουλάχιστον στους δρόμους του σκανδιναβικού βορρά, με πολύ καλό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος και άφθονη πρόσφυση. Το τιμόνι δείχνει ακριβές σε πρώτη επαφή, ενώ η προαιρετική τετραδιεύθυνση μειώνει τον… όγκο, αφού, καλώς ή κακώς, πρόκειται για ένα μεγάλο σε μέγεθος σεντάν (ή μήπως για ένα ψευδο-κουπέ;) με μήκος που αγγίζει αισίως τα 4,9 μ. και βάρος 2,5 τόνους. Πάντως, η συγκεκριμένη εκδοχή της ηλεκτρικής C-Class σε καμία περίπτωση δεν επιχειρεί να μετατραπεί στο πλέον σκληροπυρηνικό μεσαίο σπορ σεντάν της νέας ηλεκτρικής εποχής, ρόλο άλλωστε που σίγουρα θα αναλάβουν πιο καυτές παραλλαγές της, τις οποίες σίγουρα θα δούμε να παρουσιάζονται την προσεχή περίοδο.

Ραντεβού τον Νοέμβριο

Το ζητούμενο για την πρώτη στα χρονικά C-Class με ηλεκτρική καρδιά δεν ήταν μόνο οι κορυφαίες επιδόσεις ή η μεγάλη αυτονομία, αλλά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου first class αυτοκινήτου που συνδυάζει σε ιδανικές αναλογίες τα παραπάνω με την πολυτέλεια, την τεχνολογία, την αποδοτικότητα και την οδηγική ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Αν πάντως κρίνουμε από όσα… ζήσαμε μαζί της στο Ελσίνκι, στην πρώτη επίσημη πρεμιέρα της σε δημόσιους δρόμους, η νέα C-Class δείχνει να διαθέτει όλα τα συστατικά για να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης και να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παίκτες της κατηγορίας. Και αυτό είναι κάτι που μένει απλώς να επικυρωθεί και με τη… βούλα από τον προσεχή Νοέμβριο, όταν τα πρώτα αντίτυπά της θα πατήσουν και επίσημα τους τροχούς τους στη χώρα μας, κοστίζοντας τουλάχιστον 72.500 ευρώ στη βασική έκδοση C400 4Matic. Stay tuned.

MERCEDES C400 4MATIC ELECTRIC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΙΣΧΥΣ ΕΜΠΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 218 ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 408 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 490 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 800 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Δύο σχέσεων

AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 94 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.883 x 1.892 × 1.503 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.965 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 470 λίτρα (+ frunk 101 λίτρα)

ΒΑΡΟΣ: 2.460 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 18,5 – 14,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP): 592-762 χλμ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑC: 11 kW (προαιρετικά 22 kW)

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC: 330 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 28 λεπτά