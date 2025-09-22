BYD Sealion 7 AWD Excellence – Tesla Model Y LR AWD: Match point

Δύο διαφορετικοί κόσμοι και φιλοσοφίες συγκρούονται σε μια τελική αναμέτρηση, με στόχο την απόλυτη επικράτηση σε μία από τις δημοφιλέστερες και πιο ανταγωνιστικές «ηλεκτρικές» κατηγορίες της εποχής μας.

Εδώ και σχεδόν μια πενταετία, η Tesla έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και να θέσει τους κανόνες του παιχνιδιού στην ηλεκτρική κινητικότητα με αιχμή του δόρατος το Model Y. Από το 2020, όταν και ξεκίνησε η διάθεσή του για πρώτη φορά, μέχρι και στις μέρες μας, το μεσαίο e-SUV της αμερικανικής εταιρείας του Ίλον Μασκ αποτελεί δικαίως το σημείο αναφοράς όχι μόνο για την τεχνολογία και τις επιμέρους επιδόσεις του, αλλά και για την αδιαμφισβήτητη, σχεδόν σαρωτική εμπορική απήχηση και επιτυχία του ανά τον κόσμο.

Τώρα όμως το σκηνικό δείχνει να αλλάζει. Όχι τόσο εξαιτίας των πληγμάτων που δέχεται η αμερικανική εταιρεία από τις επιλογές και τη δημόσια εικόνα του «διοικητή» της, αλλά επειδή η κινεζική BYD -ο ισχυρότερος αντίπαλος της αμερικανικής φίρμας στο σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι- κάνει δυναμική είσοδο με το Sealion 7 στην καρδιά της κατηγορίας στην οποία μεσουρανεί το Model Y όλα αυτά τα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκριτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον έως τώρα κυρίαρχο του θρόνου και τον φιλόδοξο σφετεριστή του από την Κίνα, στις κορυφαίες για την περίσταση παραλλαγές τους, αποκτά έναν βαθύτερο συμβολισμό, καθώς δεν πρόκειται απλώς για δύο προηγμένα SUV με πάνω από 500 ίππους, αλλά για δύο τεχνολογικά οικοσυστήματα που κονταροχτυπιούνται για την κυριαρχία στη νέα εποχή της πράσινης κινητικότητας.

Πώς λοιπόν αποδίδουν στην πράξη; Ποιο είναι πιο ώριμο τεχνολογικά; Ποιο από τα δύο προσφέρει καλύτερη οδηγική εμπειρία, ποιότητα κατασκευής και αξία;

Η ΕΙΚΟΝΑ

Η πρώτη εντύπωση είναι ενδεικτική των προθέσεων αλλά και της ίδιας της ταυτότητας κάθε μοντέλου. Αδιαμφισβήτητα, το νέο Model Y έρχεται να εξελίξει ένα αρκούντως γνώριμο στο ευρύ κοινό σχεδιαστικό μοτίβο, χωρίς όμως να επιχειρεί να εντυπωσιάσει με τις πληθωρικές γραμμές ή την έντονη αισθητική του, αλλά με μια high-tech προσέγγιση που αποδεικνύεται αρκούντως απέριττη και αεροδυναμικά καθαρή – εξ ου και ο βελτιωμένος στην τιμή 0,22 συντελεστής οπισθέλκουσας της νέας γενιάς. Με σαφείς επιρροές από το αμφιλεγόμενο Cybertruck, είναι σίγουρα το πιο… SUV στο μάτι ανάμεσα στα δύο, έχοντας ως σημείο αναφοράς ένα παρμπρίζ που εξακολουθεί να κατεβαίνει χαμηλά και μια νέα μπάρα φώτων που ενώνειτα νέα και πολύ λεπτά φωτιστικά σώματα. Νέα, αν και λιγότερο τολμηρή, είναι η φωτιστική «υπογραφή» στο πίσω μέρος, διαμορφώνοντας μαζί με το σχεδόν απαράλλαχτο πλαϊνό μέρος (που κακά τα ψέματα εξακολουθεί να μοιάζει με ένα «πρησμένο» προς τα πάνω Model 3)μια σιλουέτα που σίγουρα δεν κρύβει τον όγκο της. Και που εξίσου σίγουρα δεν θα αρέσει σε όλους.

Απέναντί του, το Sealion 7 ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι, σαφώς πιο συμβατό στο μάτι, θυμίζοντας περισσότερο ένα σπορ SUV με κουπέ χαρακτηριστικά και ένα EV νέας κοπής με σχεδίαση χωρίς φιοριτούρες που συνολικά αποδεικνύεται πιο «προσγειωμένη» και πιο αποδεκτή. Αλλά και πιο ευρωπαϊκή. Ωστόσο, παρά το διαφορετικό φαίνεσθαι, το αντικειμενικό τους μέγεθος είναι σχεδόν ταυτόσημο, με το Sealion 7 απλώς να υπερέχει οριακάμόνο σε μήκος κατά 40 χλστ. σε σχέση με το Model Y -με ταυτόσημο μάλιστα πλεονέκτημα όσον αφορά το μέγεθος του μεταξονίου του.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Ανάλογες είναι οι ισορροπίες που διαμορφώνονται και στο εσωτερικό. Τουλάχιστον, σε ότι αφορά την εικόνα και την προσλαμβάνουσα αίσθηση. Το νέο Model Y επιμένει στον απόλυτο μινιμαλισμό, με ένα συμβατικό τριάκτινο τιμόνι με χορταστική στεφάνη, έναν κλασικό μοχλοδιακόπτη στα αριστερά του για την ενεργοποίηση των δεικτών πορείας και μια οθόνη 15 ιντσών στο μέσο του μονοκόμματου ταμπλό -από την οποία ενεργοποιούνται σχεδόν τα πάντα- να είναι τα μόνα στοιχεία που συνθέτουν την συνολική εικόνα εμπρός από το οπτικό πεδίο οδηγού και συνοδηγού. Το περιβάλλον είναι ό,τι πιο καθαρό μπορεί κανείς να συναντήσει σήμερα στον κλάδο, κατά τι πιο καλοφτιαγμένο σε σχέση με πριν, αλλά σίγουρα όχι και τόσο «θερμό» και φιλόξενο, θυμίζοντας περισσότερο interface ηλεκτρονικής συσκευής παρά έναν συνήθη χώρο διαβίωσης για έως και πέντε επιβάτες.

Αντίθετα, το Sealion 7 αντιπαρατάσσει μία πιο γήινη καμπίνα. Σε αυτήν, οι φυσικοί διακόπτες για βασικές λειτουργίες δηλώνουν βροντερό «παρών», χωρίς αυτό να μειώνει τον high-tech προσανατολισμό. Η κεντρική οθόνη αφής των 15,6 ιντσών, όπως σε όλα τα BYD, περιστρέφεται, ενώ η απτή ποιότητα και το συνολικό φινίρισμα δείχνουν ανώτερα σε σχέση με εκείνα του Model Y– πρωτίστως χάρη στη σωστή συναρμογή και το διάσπαρτο δέρμα σε ουκ ολίγα σημεία του ταμπλό. Τα δε καθίσματά του είναι πιο αναπαυτικά, χωρίς ωστόσο να προσφέρουν ανάλογη πλευρική στήριξη σε σχέση με τα επίσης δερμάτινα του αμερικανικού SUV.

Σίγουρα το τελευταίο χρειάζεται περισσότερο χρόνο εξοικείωσης προκειμένου να το… λειτουργήσεις στην καθημερινότητα, καθώς σχεδόν κάθε τι ελέγχεται μέσω της κεντρικής οθόνης του – από το να επιλέξεις αν το όχημα θα κινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και να ανοίξεις το ντουλαπάκι εμπρός από τον συνοδηγό, έως το να ενεργοποιήσεις τους καθαριστήρες και να απασφαλίσεις το καπό. Ευτυχώς που η Tesla φρόντισε ώστε τα αλάρμ να ενεργοποιούνται μέσω ενός κλασικού μπουτόν, το οποίο όμως βρίσκεται στην πλαφονιέρα (όπως στις παλιές Alfa Romeo 75!).

Χωροταξικά ωστόσο, το Model Y είναι εμφανώς ανώτερο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και μια καλύτερη, αν και πιο ψηλή, θέση οδήγησης, στην οποία το τιμόνι έχει τη σωστή κλίση και γωνία σε σχέση με εκείνο του Sealion 7. Με τη βάση των πίσω καθισμάτων να είναι τοποθετημένη πλέον πιο χαμηλά στο Model Y, το τελευταίο προσφέρει μεν εφάμιλλο «αέρα» για τα πόδια των αντίστοιχων επιβατών σε σχέση με το Sealion 7, αλλά ταυτόχρονα δε επαρκέστερο ύψος για το κεφάλι τους. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο EV αποκτά χαοτικές διαστάσεις υπέρ του Model Y στον χώρο αποσκευών, που με χωρητικότητα 854 λίτρα αφήνει πολύ πίσω του τα 520 λίτρα που προσφέρονται στο πίσω μέρος το Sealion 7. Αναδιπλώνοντας πλήρως τα πίσω καθίσματα, οι ισορροπίες δεν διαταράσσονται με τη διαφορά να παραμένει σε ανάλογα επίπεδα, φτάνοντας τα 2.022 και 1.789 λίτρα αντίστοιχα. Για ακόμα… περισσότερα, το frunk του Model Y μπορεί να χωρέσει αντικείμενα με όγκο έως και 117 λίτρα, ενώ εκείνο του Sealion 7 έως και 58 λίτρα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς σίγουρά δεν θα λείψει σε κανέναν από τους δυνητικούς αγοραστές των αυτοκινήτων της δοκιμής. Στο μεν Model Y, στην κορυφαία για την περίσταση παραλλαγή του, έχουν επιστρατευτεί δύο ηλεκτροκινητήρες -όσοι και στο κορυφαίο Sealion 7- με τον εμπρός να αποδίδει 215 ίππους και τον πίσω 299, που τυπικά εξασφαλίζουν συνδυαστική ισχύ 514 ίππων αλλά… άγνωστη στους κοινούς θνητούς ροπή. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, και συγκεκριμένα στην top-end έκδοση Excellence, το αποτέλεσμα «βγάζει» 532 ίππους, με τις δύο μονάδες να συνεισφέρουν με 218 και 313 ίππους εμπρός και πίσω αντίστοιχα. Η δε μέγιστη ροπή φτάνει την καθ’ όλα εντυπωσιακή τιμή των 690 Nm. Με την απόδοση στα χαρτιά ανάμεσα στα κορυφαία Model Y και Sealion 7 να μην αποκλίνει ιδιαίτερα –όπως και η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC των 250 kW και 230 kW- η πρόταση της BYD εφοδιάζεται με μια μπαταρία LFP της οικογένειας Blade Battery, με «μεγάλη» για την περίσταση χωρητικότητα που φτάνει τα 91,3 kWh (net), ενώ εκείνη της Tesla με έναν συσσωρευτή ενέργειας με χημεία NMC και καθαρό περιεχόμενο «μόλις» 75 kWh.

Ωστόσο, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την πλήρη αλήθεια, καθώς το Model Y, παρά τη μικρότερη μπαταρία του, αποδεικνύεται εμφανώς πιο αποδοτικό καλύπτοντας τα ίδια χιλιόμετρα με το Sealion 7 με μια πλήρη φόρτιση, αλλά με μικρότερες συγκριτικά ενεργειακές απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής μας, το αμερικανικό SUV δεν χρειάστηκε περισσότερες από 16 kWh για κάθε 100 «μικτά» χιλιόμετρα κίνησης -τιμή που μεταφράζεται σε σχεδόν 470 χλμ. πραγματικής αυτονομίας- όταν το «μεγάλο» Sealion 7 δεν κατάφερε να ρίξει την αντίστοιχη δίψα του κάτω από τις 19 kWh καλύπτοντας μόλις 10 επιπλέον χιλιόμετρα. Το «πώς» και το «γιατί» είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πρέπει να αναζητηθεί σε παράγοντες όπως η θερμική διαχείριση, το βάρος (1.997 κιλά για το Model Y και 2.435 κιλά για το Sealion 7) και ενδεχομένως στην επιπλέον ισχύ του κινεζικού SUV.

Για τις επιδόσεις των δύο αυτοκινήτων, λίγα πράγματα μπορεί να πει κανείς, καθώς αμφότερα επιταχύνουν σχεδόν καταιγιστικά, ακατάπαυστα με τέρμα γκάζι έως και την τελική τους ταχύτητα και σε ρυθμούς εν γένει που άλλες εποχές θα παρέπεμπαν σε sporstcar. Για τους λάτρεις των αριθμών, αξίζει να επισημάνουμε ότι το Model Y χρειάζεται 4,8 δλ. για το τυπικό «0-100» όταν ο αντίπαλός του από την Κίνα αρκείται -όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι δημιουργοί του στο κάτω δεξιά μέρος της πέμπτης πόρτας!- στα 4,5 δλ. Ανάλογο είναι και το προβάδισμα στην τελική ταχύτητα, η οποία ανέρχεται στα 215 χλμ./ώρα για το Sealion 7 και στα 201 χλμ./ώρα για το Model Y.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΜΟΝΙ

Ελάχιστοι εξ υμών θα μπορούσαν φανταστούν πριν από μόλις λίγα χρόνια ότι ένα κινεζικό και ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο θα μπορούσαν να θέσουν το σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό αυτοκινητικό τοπίο στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς. Έστω κι αν μιλάμε για μεγάλα και κατά τεκμήριο βαριά EV. Η καλύτερη απόδειξη της αποτυχίας να προβλέψει κανείς αυτήν την εξέλιξη είναι τα Model Y και Sealion 7, τα οποία αποτελούν δύο απόλυτα συγκροτημένες προτάσεις με υψηλό «ευ οδηγείν» που πράγματι θέτουν τους κανόνες του παιχνιδιού στην κατηγορία τους. Καθένα βέβαιααπό τη δική του σκοπιά και με τους δικούς του άσους στο μανίκι.

Πίσω από το τιμόνι του Mode lY είναι απολύτως διακριτό ότι οι «διορθώσεις» της Tesla στη ρύθμιση της ανάρτησης του μοντέλου νέας γενιάς έπιασαν τόπο. Χωρίς να χάσει το παραμικρό σε ακρίβεια χειρισμών σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Juniper (όπως άτυπα ονομάζεται η ανανεωμένη έκδοση) είναι πλέον πιο άνετο, χωρίς μάλιστα να «κοπανά», αλλά και χωρίς να είναι «χαλαρό» στην οδήγηση. Θα γείρει «τόσο όσο», ενώ το τιμόνι παραμένει το βασικό του ατού, όντας άμεσο, κοφτερό και όσο βαρύ πρέπει – και μάλιστα σε κάθε μια από τις τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις του. Η δυνατότητα one-pedal οδήγησης,που απουσιάζει από τον αντίπαλό του, αποτελεί σίγουρα ακόμα ένα στοιχείο που θα εκτιμήσει το «ηλεκτρικό» κοινό, ενώ οι έξτρα 20άρες ζάντες όχι μόνο δεν πλήττουν την άνεση που προσφέρει το αμερικανικό SUV, αλλά συγχρόνως συνεισφέρουν καθοριστικά ώστε η ισχύς να περνά ομαλά στο δρόμο. Σε αυτό συνηγορούν και τα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι εξόχως διακριτικά στέλνοντας ταυτόχρονα όση δύναμη πρέπει σε κάθε άξονα, με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία ή ακόμα και με τέρμα γκάζι στην ευθεία. Από εκεί και πέρα βέβαια, το βάρος είναι πάντα εκεί, σίγουρα όμως «κρύβεται» καλύτερα στα πιο σφιχτά κομμάτια του οδικού δικτύου απ’ ότι στο Sealion 7.

Το τελευταίο, χάρη στα αμορτισέρ που λειτουργούν με βάση τη συχνότητα των κραδασμών, δεν είναι όσο σπορτίφ «παρουσιάζεται» στο δρόμο το Model Y. Ωστόσο, θα ταξιδέψει κατά τι πιο άνετα και «αφράτα», ενώ σίγουρα ο πιο απαιτητικός θα αναζητήσει ένα πηδάλιο με πιο βαριά και ακριβή αίσθηση. Οι κλίσεις του πλαισίου είναι μικρές και λογικές, αλλά πιο αισθητές πίσω από το τιμόνι του σε σχέση με το Model Y. Και εδώ, τα ηλεκτρονικά και ιδιαίτερα το DiSus Intelligent Body Control, τιθασεύουν αποτελεσματικά την rear-biased διάθεση του συστήματος μετάδοσης κίνησης όταν ο οδηγός υπερβάλει ή στην περίπτωση που ο δρόμος γλιστρά.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το BYD Sealiοn 7 δεν δυσκολεύεται να κοιτάξει στα μάτια το Model Y προτάσσοντας ένα ιδιαίτερα συγκροτημένο προφίλ, χωρίς «θολά» σημεία σε οποινδήποτε από τους επιμέρους τομείς. Αφήνοντας στην άκρη τον υποκειμενικό τομέα της σχεδίασης, είναι οριακά πιο γρήγορο στον δρόμο αλλά και πιο ποιοτικό από τον αντίπαλό του, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται απόλυτα επαρκές σε σχέση με τους χώρους, τις τεχνολογίες και την αυτονομία που προσφέρει με μια φόρτιση. Ωστόσο, το αμερικανικό SUV αποδεικνύεται πολύ σκληρό για να λυγίσει, διαθέτοντας ακόμα καλύτερες επιδόσεις στον τομέα των εσωτερικών… μεταφορών, υψηλότερη αποδοτικότητα και, προπάντων, μια οδική συμπεριφορά που κάνει τη διαφορά για όλους όσοι αναζητούν ένα όσο το δυνατόν πιο οδηγοκεντρικό οικογενειακό e-SUV. Στο ταμείο, το Model Y αντιπαραβάλλει ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μικρό μεν, αλλά απολύτως αισθητό. Ωστόσο, το όφελος των 3.500€ όσον αφορά το αρχικό κόστος (52.990€ έναντι 56.490€) δεν πρόκειται να είναι αυτό που τελικά θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα στην τελική επιλογή ενός αυτοκινήτου το οποίο ούτως ή άλλως υπερβαίνει τα εσκαμμένα, περνώντας πάνω από τον άτυπο πήχη των 50.000€.

BYD SEALION 7 EXCELLENCE AWD

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 532 ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΕΜΠΡΟΣ Η/Κ: 218 ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΩ Η/Κ: 313 ίπποι

ΡΟΠΗ: 690 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 91,3 kWh (net)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.830×1.925×1.620 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.930 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 520 λίτρα + 58 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 2.435 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 215 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 19 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 480 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 230 kW

ΤΙΜΗ*: 56.490€ (Excellence)

* Δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση ύψους 3.000€ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

TESLA MODEL Y LONG RANGE AWD

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 514 ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΕΜΠΡΟΣ Η/Κ: 215ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΩ Η/Κ: 299 ίπποι

ΡΟΠΗ: – Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 75 kWh (net)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.790×1.920×1.624 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 854 λίτρα + 117 λίτρα frunk

ΒΑΡΟΣ: 1.997 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 201 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 470 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 250 kW

ΤΙΜΗ*: 52.990€ (Excellence)

* Δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση ύψους 3.000€ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

BYD SEALION 7 EXCELLENCE AWD

ΥΠΕΡ Απτή ποίτητα, Επιδόσεις, Άνεση ανάρτησης

ΚΑΤΑ Αίσθηση τιμονιού

TESLA MODEL Y LONG RANGE AWD

ΥΠΕΡ Αποδοτικότητα, Οδική συμπεριφορά, Χώρος αποσκευών

ΚΑΤΑ Άνεση ανάρτησης

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης