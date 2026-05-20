Defender Off-Road Experience: Μια εμπειρία πέρα από τα καθιερωμένα

Το νέο Defender απέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να κινηθεί πάνω σε αφιλόξενα τερέν, αξιοποιώντας στο έπακρο το off-road DNA του.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που «φοβούνται» το χώμα και υπάρχει το Defender, που το επιζητά.

Στο Iaveris Park, ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ως επίσημος εισαγωγέας του Defender στην Ελλάδα, το έθεσε στο επίκεντρο μιας δοκιμασίας που ανέδειξε την απόλυτη κυριαρχία του μοντέλου. Εκεί, ο σκληροτράχηλος χαρακτήρας που χαρακτηρίζει το Defender επί δεκαετίες συνάντησε μια νέα, εκλεπτυσμένη διάσταση πολυτέλειας, δημιουργώντας ένα σύνολο που δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Μέσα από δύο διαφορετικά σενάρια οδήγησης, αποκωδικοποιήθηκε ο λόγος για τον οποίο το Defender θεωρείται σήμερα το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Όταν το τερέν υποκλίνεται

Στο πρώτο σκέλος της δοκιμασίας, ο ρόλος του οδηγού ήταν να εμπιστευτεί την τεχνολογία και την καθοδήγηση του έμπειρου εκπαιδευτή. Σε μια διαδρομή σχεδιασμένη να εξαντλήσει τα όρια της ανάρτησης, το Defender ξεδίπλωσε το off-road DNA του και έδειξε ότι είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Η αίσθηση απόλυτης κυριαρχίας οφείλεται στα κορυφαία του χαρακτηριστικά. Με εντυπωσιακές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης (38°, 28° και 40° αντίστοιχα) και τη δυνατότητα διάσχισης υδάτινου κωλύματος έως και 900 χιλιοστών, το Defender μετατρέπει τις απότομες κλίσεις και το αφιλόξενο χωμάτινο τερέν σε τυπική διαδικασία.

Στη συνέχεια, η εμπειρία ανέβηκε επίπεδο με τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο στο τιμόνι. Σε μια διαδρομή που εναλλασσόταν μεταξύ ασφάλτου και χώματος, το Defender ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά του χαρακτήρα του. Παρά τον αυξημένο ρυθμό, το Defender εμφάνισε περιορισμένες κλίσεις για αυτοκίνητο της κατηγορίας του, το σύστημα πέδησης ήταν αποδοτικό και συνολικά, αποπνέει αίσθηση απόλυτου ελέγχου πάνω σε κάθε έδαφος.

Η νέα εποχή του Defender

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για το νέο κεφάλαιο που γράφεται εδώ και μικρό χρονικό διάστημα: το Defender δεν είναι πλέον ένα από τα μοντέλα της Land Rover, αλλά αποτελεί πλέον ξεχωριστή μάρκα με τα δικά της χαρακτηριστικά.

Το νέο Defender είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν συνδυάζεται η πολυτέλεια με το περιπετειώδες πνεύμα. Όπως τονίστηκε, το Defender πρεσβεύει την προσέγγιση “Modern Luxury”. Είναι μια φιλοσοφία που βασίζεται στην καθαρότητα των γραμμών, την απλότητα του design και την ουσία. Δεν έχει ανάγκη να “φωνάξει” για να κερδίσει τον θαυμασμό, καθώς στηρίζεται γερά στην κληρονομιά και την παράδοσή του, αγκαλιάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες αξίες της βιωσιμότητας.

Το Defender προτείνει κάτι διαφορετικό: μια διαχρονική εμπειρία που υπερβαίνει τα υλικά αγαθά. Εστιάζει στη δημιουργία μιας αίσθησης ολικής ποιότητας, προσφέροντας στον οδηγό του τα εφόδια να χαράξει τη δική του διαδρομή, ανεξαρτήτως τερέν ή συνθηκών.

Από 200 έως 635 ίππους

Το Defender διατίθεται στην Ελλάδα με μια ευρεία γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει plug-in υβριδική τεχνολογία (PHEV) και μια σειρά από βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με τεχνολογία mild hybrid (MHEV) ή χωρίς.

Το τρίθυρο Defender 90 προσφέρεται στην Ελλάδα αποκλειστικά με ήπια υβριδικούς τρίλιτρους diesel κινητήρες με ισχύ 200, 250 και 350 ίππους. Το 5θυρο Defender 110 έρχεται με τα σύνολα του Defender 90 αλλά προσθέτει δύο ακόμη επιλογές, μια PHEV έκδοση 300 ίππων και μια αποκλειστικά βενζινοκίνητη με V8 κινητήρα 4,4 λίτρων απόδοσης 635 PS.

To Defender 130 με τις τρεις σειρές καθισμάτων μπορεί να συνδυαστεί με τον ήπια υβριδικό diesel κινητήρα σε ιπποδυνάμεις 250 και 350 ίππων και τον 5,0 λτ. βενζινοκινητήρα των 500 PS.

Στην κορυφή τοποθετείται η έκδοση Octa (από τη λέξη Octagon) που έχει στο μηχανοστάσιο έναν 4,4 λτ. V8 twin turbo κινητήρα με 635 ίππους, καθιστώντας το το ισχυρότερο και γρηγορότερο Defender που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

