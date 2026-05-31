Δοκιμάζουμε την ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale Hybrid των 175 ίππων

Με στοχευμένες αναβαθμίσεις ουσίας και 175 ίππους, η φρεσκαρισμένη Alfa Romeo Tonale κοιτάζει στα μάτια το γερμανικό κατεστημένο.

Η απόφαση της Alfa Romeo να παρουσιάσει την ανανεωμένη Tonale στην Πίζα δεν ήταν τυχαία, αλλά μια σαφής δήλωση προθέσεων για τις αξίες που πρέπει να πρεσβεύει κάθε σύγχρονο μοντέλο της.

Η πόλη της βορειοδυτικής Ιταλίας με τον ξακουστό κεκλιμένο πύργο αποτελεί μια κοιτίδα τέχνης και πολιτισμού, αλλά ταυτόχρονα και ένα σύγχρονο κέντρο τεχνολογικής αριστείας.

Πρόκειται για το ιδανικό σκηνικό για ένα αυτοκίνητο που πραγματώνει την ιταλική ομορφιά, στοχεύει να ξυπνήσει αυθεντικά συναισθήματα πίσω από το τιμόνι και, παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες αιχμής.

Σχεδιαστικό ρετούς με άρωμα από το ένδοξο παρελθόν

Στην ανανεωμένη της εκδοχή, η Tonale ενσαρκώνει πλήρως αυτή τη φιλοσοφία. Αντλώντας έμπνευση από την απαράμιλλη κληρονομιά της μάρκας, εισάγει φρέσκα στοιχεία που την καθιστούν ακόμη πιο ελκυστική.

Στο εμπρός μέρος του δημιουργήματος του Αλέξανδρου Λιώκη δεσπόζει το νέο, τρισδιάστατο σήμα που παραπέμπει απευθείας στις εμβληματικές 33 Stradale και GT 2000.

Το θρυλικό Trilobe έχει επανασχεδιαστεί, υιοθετώντας πλέον καθαρές οριζόντιες γραμμές και αφήνοντας στο παρελθόν το κυψελωτό μοτίβο που τείνει να γίνει κοινός τόπος στη βιομηχανία.

Χαμηλότερα, οι διευρυμένοι αεραγωγοί «κλείνουν το μάτι» στη μικρότερη Junior, ενώ οι νέες πλαϊνές εσοχές δανείζονται γονίδια από τις σκληροπυρηνικές Giulia GTA και GTAm.

Οι αναλογίες του αμαξώματος δείχνουν πιο ισορροπημένες, χάρη στη μείωση του μήκους του εμπρός προβόλου και το φάρδαιμα των μετατροχίων.

Στις άκρες τους, οι νέας σχεδίασης σφυρήλατες ζάντες των 20 ιντσών του αυτοκινήτου δοκιμής δεν κλέβουν απλώς τις εντυπώσεις, αλλά εξοικονομούν και πολύτιμο μη αναρτώμενο βάρος.

Τα γράμματα του ονόματος του μοντέλου είναι βαμμένα μαύρα στο πίσω μέρος, όπως και τα λογότυπα των εκδόσεων Sport Speciale και Veloce.

Η παλέτα χρωμάτων της Tonale επεκτείνεται σε 8 επιλογές, χάρη στην προσθήκη τριών νέων μεταλλικών χρωμάτων (τα Rosso Brera, Verde Monza και Giallo Ocra) που έρχονται να προστεθούν στα Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal και Blu Misano. Η μαύρη οροφή διατίθεται προαιρετικά και ενισχύει περαιτέρω τον δυναμισμό του αυτοκινήτου.

Οδηγοκεντρικό και κομψό περιβάλλον

Περνώντας στην καμπίνα, η premium αύρα είναι διάχυτη χάρη στα αναβαθμισμένα υλικά και τους νέους χρωματικούς συνδυασμούς.

Η έκδοση Sport Speciale της δοκιμής ξεχωρίζει από την επένδυση Alcantara στο ταμπλό, η οποία ενσωματώνει ένα ατμοσφαιρικό light effect εμπνευσμένο από το ανάγλυφο δέρμα του Biscione (του διάσημου φιδιού της Alfa Romeo). Οι λευκές ραφές στο τιμόνι, το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών δημιουργούν μια ευπρόσδεκτη high-end αντίθεση.

Η κεντρική οθόνη του infotainment είναι ιδανικά ενσωματωμένη χωρίς να κυριαρχεί οπτικά, διατηρώντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της καμπίνας

Το τεχνολογικό προφίλ παραμένει ισχυρό, με επίκεντρο τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων «Cannocchiale» των 12,3 ιντσών. Τα γραφικά του είναι εξαιρετικά ευκρινή και η παραμετροποίηση απλή, επιτρέποντας στον οδηγό να παρατηρεί ανά πάσα στιγμή τη ροή ενέργειας της μπαταρίας των 0,77 kWh και τις εναλλαγές μεταξύ ηλεκτρικής και θερμικής κίνησης.

Η κεντρική οθόνη του infotainment (10,25 ίντσες) είναι ιδανικά ενσωματωμένη στο ταμπλό χωρίς να κυριαρχεί οπτικά, διατηρώντας τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του εσωτερικού.

Το μενού είναι εύχρηστο, η απόκριση στα αγγίγματα γρήγορη, ενώ η δυνατότητα real-time παρακολούθησης της θερμοκρασίας των λαδιών του κινητήρα και του κιβωτίου και της πίεσης του turbo υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη SUV αστικών μετακινήσεων.

Πάντως, σε επίπεδο βάθους λειτουργιών και εντυπωσιακών γραφικών, το σύστημα εξακολουθεί να υπολείπεται έναντι του γερμανικού ανταγωνισμού.

Στα θετικά καταγράφεται η διατήρηση των φυσικών διακοπτών για τον κλιματισμό κάτω από τους αεραγωγούς, όπως και ο γνώριμος περιστροφικός επιλογέας DNA.

Στην κεντρική κονσόλα, ο παραδοσιακός μοχλός του αυτόματου κιβωτίου έδωσε τη θέση του σε έναν μινιμαλιστικό πιεζοπεριστροφικό διακόπτη. Αν και απελευθερώνει χώρο, η αίσθηση στην αφή και το φινίρισμά του θα μπορούσαν να είναι πιο premium, στα πρότυπα των υλικών που χρησιμοποιεί ο όμιλος Stellantis στο νέο Jeep Compass.

Τα δίχρωμα bucket καθίσματα της έκδοσης Sport Speciale αποζημιώνουν και με το παραπάνω, προσφέροντας ηλεκτρική ρύθμιση 8 κατευθύνσεων, θέρμανση, αερισμό και κορυφαία πλευρική και οσφυϊκή υποστήριξη.

Σε επίπεδο χωροταξίας δεν υπάρχουν αλλαγές. Η Tonale θα φιλοξενήσει με άνεση τέσσερις ενήλικες και ένα παιδί, με τους πίσω επιβάτες να απολαμβάνουν επαρκή «αέρα» για τα γόνατα και το κεφάλι, αρκεί το ανάστημά τους να μην ξεπερνά το 1,90 μ.

Ο χώρος αποσκευών των 500 λίτρων βρίσκεται ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας και, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, εκτοξεύεται στα 1.550 λίτρα.

175 ίπποι με υβριδική ευφυΐα και λογική κατανάλωση

Στα σωθικά του ιταλικού SUV βρίσκεται ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.500άρης βενζινοκινητήρας με turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), ο οποίος στην ανανεωμένη Tonale δέχεται τις περιποιήσεις ενός αναβαθμισμένου ήπια υβριδικού κυκλώματος 48V.

Με τη συνδρομή του ηλεκτροκινητήρα των 20 ίππων που είναι ενσωματωμένος στο κιβώτιο, και σύμφωνα με τα νέα πρότυπα μέτρησης, η συνδυαστική ισχύς αγγίζει πλέον τους 175 ίππους (+15 PS σε σχέση με το παρελθόν) και τα 240 Nm ροπής.

Το μεγάλο κέρδος, ωστόσο, κρύβεται στον νέο, ταχύτερο επεξεργαστή διαχείρισης. Η ηλεκτρονική μονάδα εξασφαλίζει πλέον βελούδινες μεταβάσεις ανάμεσα στο θερμικό μοτέρ και το ηλεκτρικό κύκλωμα, εξαφανίζοντας τις όποιες υστερήσεις του παρελθόντος. Παράλληλα, το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται πλέον σε 8,5 δευτερόλεπτα (από 8,8 δλ.).

Στο πεδίο της κατανάλωσης, η Tonale αποδείχθηκε συγκρατημένη. Η μέση τιμή της δοκιμής κλείδωσε στα 7,0 λτ./100 χλμ., ένα νούμερο καλό αν αναλογιστεί κανείς ότι οι διαδρομές που έγιναν, περιελάμβαναν κυρίως επίμονες αστικές μετακινήσεις στο «σταμάτα-ξεκίνα» του Κηφισού και οδήγηση σε έντονους ρυθμούς σε επαρχιακό δίκτυο. Με λίγη παραπάνω παραμονή στον αυτοκινητόδρομο, το trip πέφτει με ευκολία κάτω από το φράγμα των 7 λίτρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υβριδική αυτή έκδοση δεν θα «παίζει» για πολύ μόνη της στην ελληνική αγορά. Η γκάμα της Tonale θα εμπλουτιστεί σύντομα με την κορυφαία plug-in υβριδική έκδοση των 270 ίππων, η οποία συνδυάζει έναν 1.300άρη turbo κινητήρα με ηλεκτροκινητήρα και σύστημα τετρακίνησης (Q4).

Παράλληλα, για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα στον ανοιχτό δρόμο και αναζητούν τη μέγιστη οικονομία σε μεγάλα ταξίδια, το «παρών» θα δίνει και μια πετρελαιοκίνητη έκδοση με 130 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Η ζωή με την Ιταλίδα

Από τα πρώτα μέτρα, η Tonale ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της. Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης με γόνατα ΜακΦέρσον σε όλους τους τροχούς έχει μια σαφώς σπορ, σφιχτή ρύθμιση.

Μπορεί στις έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες της πόλης οι 20άρηδες τροχοί να θυμίζουν το χαμηλό προφίλ (235/40) των ελαστικών τους, ωστόσο η απόσβεση παραμένει ποιοτική, χωρίς ξερές αντιδράσεις.

Παρά το μήκος των 4,52 μέτρων, το αυτοκίνητο ελίσσεται με ζωντάνια. Μοναδικός περιορισμός μέσα στα στενά είναι ο κύκλος στροφής των 11,6 μέτρων, που θα απαιτήσει μια επιπλέον μανούβρα σε πολύ κλειστά σημεία.

Στις χαμηλές ταχύτητες, κατά την εκκίνηση από το φανάρι ή στο παρκάρισμα, η Tonale κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, με τον 1.500άρη κινητήρα να μπαίνει στο παιχνίδι μόλις ζητηθεί περισσότερο γκάζι. Η περιφερειακή ορατότητα είναι απρόσκοπτη, ενώ το έργο του οδηγού διευκολύνεται από το εξαιρετικό σύστημα καμερών και αισθητήρων.

Όταν ο δρόμος αδειάσει και ο περιστροφικός διακόπτης του Alfa DNA γυρίσει στο Dynamic, η Tonale μεταμορφώνεται σε μια γνήσια Alfa. Το τιμόνι βαραίνει, η ανάρτηση σφίγγει και με λόγο μετάδοσης 13,6:1, η κορυφή της στροφής σημαδεύεται με κορυφαία ακρίβεια.

Το 7άρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (TCT) ακολουθεί πιστά τις εντολές από τα μεγάλα αλουμινένια paddles της κολώνας, την ώρα που το ιταλικό SUV αρνείται να πάρει έντονες κλίσεις.

Ακόμα κι όταν τα λάστιχα αρχίσουν να «στριγγλίζουν» υπό πίεση, η πορεία παραμένει ακλόνητη, με το Dynamic Torque Vectoring να εκμηδενίζει την υποστροφή στέλνοντας τη ροπή στον τροχό με την καλύτερη πρόσφυση, με την ουρά να ακολουθεί ευλαβικά. Όσο για τα ηλεκτρονικά; Ακόμα και με το ESP στο “Off”, το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας καραδοκεί και μαζεύει γλυκά κάθε παραπάνω γλίστρημα.

Όταν έρθει η ώρα της επιβράδυνσης, το σύστημα brake-by-wire (μεταλαμπαδευμένο από τις Giulia και Stelvio) σε συνδυασμό με τις τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo προσφέρει καλή αίσθηση και εμπνέει απόλυτη εμπιστοσύνη.

Η Tonale είναι μια συνειδητή διαφοροποίηση για όποιον αρνείται να δει το αυτοκίνητο ως μια απλή οικιακή συσκευή

Κατακλείδα

Στην εγχώρια αγορά των premium C-SUV, οι Γερμανοί κατασκευαστές διατηρούν παραδοσιακά τα σκήπτρα, ποντάροντας στην ψηφιακή υπερβολή και την ομογενοποιημένη άνεση. Η ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale, ωστόσο, αρνείται να μπει σε αυτό το καλούπι, αποτελώντας μια πιο προσιτή εναλλακτική επιλογή που μαγνητίζει τα βλέμματα, προκαλώντας αυθόρμητες αντιδράσεις, σχόλια και συζητήσεις με άλλους οδηγούς στα φανάρια.

Για εκείνους που βλέπουν το αυτοκίνητο ως κάτι περισσότερο από ένα άψυχο μέσο μετακίνησης, αυτή η αλληλεπίδραση σημαίνει πολλά. Είναι η επιβεβαίωση ότι η επιλογή τους έχει χαρακτήρα, άποψη και μια αισθητική που συγκινεί. Μπορεί η ψηφιακή της πλατφόρμα να μην έχει το high-end βάθος του ανταγωνισμού και η ανάρτησή της να μην κρύβει τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος με την ίδια μαεστρία, όμως η Tonale απαντά εκεί που οι άλλοι σιωπούν: στο συναίσθημα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ALFA ROMEO HYBRID 175 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος Turbo + mild hybrid

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.469 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 160 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 240 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 20 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 175 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ EΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: ΜακΦέρσον

ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 4.522×1.841×1.601 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.636 χλστ.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ: 500 – 1.550 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.525 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 212 χλμ./ώρα

MEΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,7 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,0 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 128 γραμ.CO2/χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 36.190 ευρώ στην εισαγωγική Ibrida, από 42.990 στην έκδοση Sport Speciale της δοκιμής

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Κείμενο: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου