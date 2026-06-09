Δοκιμάζουμε το BYD Atto 2 DM-i: Plug-in υβριδικό SUV σε λογική τιμή

Το BYD Atto 2 DM-i είναι το πιο προσιτό plug-in υβριδικό στην ελληνική αγορά, όμως τα προτερήματά του δεν περιορίζονται μόνο στην ανταγωνιστική του τιμή.

Η κατηγορία των B-SUV είναι αναμφίβολα η πιο «καυτή» της ελληνικής αγοράς, όμως μέχρι σήμερα, όποιος αναζητούσε ένα plug-in υβριδικό για να απολαύσει οικονομικές μετακινήσεις και ανεξαρτησία, έπρεπε να κοιτάξει ψηλότερα. Τόσο σε μέγεθος όσο, κυρίως, και σε τιμή.

Η BYD έρχεται να ανατρέψει αυτήν την πραγματικότητα, με το Atto 2 DM-i, ένα μικρό SUV με μήκος 4,33 μέτρα που κάνει την plug-in υβριδική τεχνολογία προσιτή.

Με τιμή εκκίνησης τα 26.990 ευρώ για την έκδοση Active (το φθηνότερο PHEV στην αγορά) και από τα 29.990 ευρώ για την έκδοση Boost, το Atto 2 DM-i γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα ακριβά plug-in υβριδικά οχήματα και τον μέσο καταναλωτή και προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή σε όποιον επιθυμεί να κάνει πολλά χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, χωρίς να βγάλει πολλά χρήματα από το πορτοφόλι του. Και δεν είναι μόνο η τιμή…

Super Hybrid DM: Η εναλλακτική στα πλήρως υβριδικά

Το σύστημα Super Hybrid DM (Dual Mode) δεν λειτουργεί σαν ένα τυπικό plug-in σύνολο, όπως αυτά που προσφέρουν οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες από την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων Xiaoyun, ο οποίος λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια για να τροφοδοτεί μέσω μετατροπέα την LFP μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα, θυσιάζοντας ελάχιστο καύσιμο από το ρεζερβουάρ των 55 λίτρων.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 212 ίππους και τα 300 Nm ροπής και οι επιδόσεις είναι αξιόλογες, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, παρά τα 1.600+ κιλά σε βάρος.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης Boost είναι η μπαταρία των 18 kWh, η οποία εξασφαλίζει έως και 90 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σε μικτές συνθήκες και 150 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη, ωστόσο φορτίζει μόνο με εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ έως 6,6 kW, δηλαδή χρειάζεται περίπου 3 ώρες για μια πλήρη φόρτιση (15%-100%).

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης του θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φορτίσει αρκετές ώρες στο σπίτι ή στη δουλειά του, προτιμότερα σε ένα wallbox, ενώ στον αυτοκινητόδρομο, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να επωφεληθεί από τους ταχυφορτιστές DC.

Όσον αφορά τη μέση κατανάλωση ενέργειας, η μάρκα ανακοινώνει σπατάλη 15,8 kWh/100 χλμ. όταν κινείται αμιγώς ηλεκτρικά και 5,1 λτ. βενζίνης κάθε 100 χλμ. στην υβριδική λειτουργία, με τη συνδυαστική τιμή να υπολογίζεται στα 1,8 λτ./100 χλμ..

Τι συμβαίνει στην πράξη

Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι υποδειγματικά πολιτισμένη ανεξαρτήτως του mode (EV ή HEV) που θα επιλέξει ο οδηγός. Στο EV (Ηλεκτρική), το Atto 2 DM-i κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε κάθε περίπτωση, μέχρι η στάθμη της μπαταρίας να πέσει στο 24-25% (ο οδηγός μπορεί να βάλει το όριο ψηλότερα).

Σε λειτουργία HEV (Υβριδική), το αυτοκίνητο λειτουργεί κυρίως ως series hybrid, δηλαδή ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που κινεί τους τροχούς, την ώρα που το θερμικό μοτέρ, γεμίζει με ενέργεια τη μπαταρία.

Όταν χρειαστεί (για παράδειγμα σε μια γρήγορη προσπέραση) η λειτουργία αλλάζει σε parallel hybrid, επιτρέποντας στον θερμικό κινητήρα να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο και να κινήσει εκείνος τους εμπρός τροχούς, με την εναλλαγή να πραγματοποιείται αυτόματα, γρήγορα και σχεδόν χωρίς να φτάσει καμία ενόχληση στα αυτιά των επιβατών.

Όσον αφορά την κατανάλωση σε πραγματικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας και τα δύο modes λειτουργίας, η τιμή (σε μικτές συνθήκες χρήσης) που έδειξε το δυσανάγνωστο σύστημα που διαθέτουν τα BYD σταμάτησε στα 4,0-4,2 λτ./100 χλμ. (συνδυαστικά), νούμερο που θεωρητικά επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πλησιάσει τα 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας χωρίς στάση για ανεφοδιασμό σε φορτιστή ή κάποια αντλία.

Μέσα στην πόλη, οι compact διαστάσεις του διώχνουν κάθε ίχνος άγχους στο παρκάρισμα, ενώ όσον αφορά την κίνηση, το ελαφρύ τιμόνι, η καλή θέση οδήγησης και η ακόμη καλύτερη περιφερειακή ορατότητα κάνει την οδήγηση αρκετά άνετη.

Ενώ το αυτοκίνητο καταφέρνει να φιλτράρει αποτελεσματικά τις περισσότερες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, η BYD αποφάσισε να δώσει στην πίσω ανάρτηση ημιάκαμπτο άξονα και όχι το σύστημα πολλαπλών συνδέσμων με το οποίο έρχεται το ηλεκτρικό Atto 2 με τη μεγάλη μπαταρία, προκειμένου, σύμφωνα με την εταιρεία, να συγκρατηθεί το κόστος όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Δικαιολογημένη απόφαση αλλά παραμένει μια παραχώρηση.

Όταν τώρα ο ρυθμός ανέβει και επιλέγοντας το Sport οδηγικό προφίλ (υπάρχει ακόμη Eco, Normal και Snow), το Atto 2 DM-i Boost αντιδρά ουδέτερα και προβλέψιμα αλλά χωρίς διάθεση για κάτι περισσότερο, με τα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) να λειτουργούν διακριτικά στο παρασκήνιο, χωρίς τις ενοχλητικές και απότομες παρεμβάσεις που συναντάμε συχνά σε άλλες υλοποιήσεις από τη χώρα της Άπω Ανατολής.

Διακριτικές πινελιές διαφοροποίησης

Σε σχέση με το αμιγώς ηλεκτρικό «αδελφάκι» του, το Atto 2 DM-i Boost δεν κρύβει την ταυτότητά του, αλλά τη δηλώνει με διακριτικότητα.

Σχεδιαστικά μπορεί να μην επιδιώκει να εντυπωσιάσει με ακραίους πειραματισμούς, ωστόσο η σιλουέτα του παραμένει απόλυτα ισορροπημένη, με τις compact διαστάσεις του να αποτελούν το μεγαλύτερο σύμμαχο του οδηγού στη αστική καθημερινότητα.

Στο εμπρός μέρος, η μεγαλύτερη γρίλια χαμηλά στον πρόβολο είναι η πιο ουσιαστική αλλαγή, απαραίτητη για τη σωστή ψύξη του βενζινοκινητήρα.

Οι σχεδιαστές της BYD επανατοποθέτησαν την εμπρός κάμερα, αφαίρεσαν τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γραμμή σε σχήμα C και πρόσθεσαν ένα κομψό ασημένιο διακοσμητικό στο κάτω μέρος.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην απόχρωση Midnight Blue του αυτοκινήτου της δοκιμής μας (με επιπλέον χρέωση 750 ευρώ), η οποία του προσδίδει μια σαφώς πιο premium αύρα. Διαθέσιμες είναι ακόμη τρεις επιλογές: Skiing White, Time Grey και Obsidian Black.

Στο πίσω μέρος, το λογότυπο της μάρκας δεσπόζει στο κέντρο της θύρας του χώρου αποσκευών, ενώ το αρκτικόλεξο «DM-i» κάτω αριστερά μαρτυρά την τεχνολογική του ιδιαιτερότητα.

Αν και το συνολικό του μήκος έχει αυξηθεί ανεπαίσθητα κατά 20 χλστ. συγκριτικά με το ηλεκτρικό, η συνολική του υπόσταση παραμένει εξαιρετικά ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη.

High-tech και ευρύχωρο εσωτερικό

Περνώντας στην καμπίνα, το Atto 2 DM-i ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της BYD, με τη συνολική εικόνα να πείθει αμέσως για την ποιότητα και την high-tech αύρα της.

Η μεταφορά του επιλογέα κίνησης σε μοχλό πίσω από το τιμόνι αποδεικνύεται εξαιρετική κίνηση, καθώς απελευθέρωσε πολύτιμο χώρο στην κεντρική κονσόλα για τη δημιουργία μιας εργονομικής θέσης ασύρματης φόρτισης smartphone, την ώρα που τα ανασχεδιασμένα εμπρός καθίσματα με τα ανεξάρτητα, ρυθμιζόμενα προσκέφαλα προσφέρουν ικανοποιητική πλευρική στήριξη.

Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η γνώριμη οθόνη αφής 12,8 ιντσών του infotainment, η οποία για πρώτη φορά σε PHEV της μάρκας ενσωματώνει λογισμικό Google built-in για κορυφαία ταχύτητα και διαισθητική πλοήγηση, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του έναν compact αλλά υπερπλήρη ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών.

Παράλληλα, η έξυπνη αρχιτεκτονική της e-Platform αποδείχθηκε θαυματουργή, καθώς παρά το σύνθετο, διττό κινητήριο σύνολο του Atto 2 DM-i με την παρουσία τόσο της μπαταρίας όσο και του βενζινοκινητήρα, οι χώροι παραμένουν άνω του μέσου όρου της κατηγορία, με την έκδοση Boost της δοκιμής να αναβαθμίζει περαιτέρω την αίσθηση ευρυχωρίας χάρη στάνταρ γυάλινη πανοραμική οροφή.

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο και ανέσεις που σπανίζουν στα B-SUV (όπως η ρύθμιση της κλίσης της πλάτης κατά 5 μοίρες και ο αποκλειστικός αεραγωγός), την ίδια στιγμή που ο χώρος αποσκευών των 425 λίτρων (που φτάνει τα 1.335 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων) ανταγωνίζεται ευθέως ακόμα και παραδοσιακά μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες.

Απολογισμός

Η BYD με το Atto 2 DM-i ανακατεύει την τράπουλα της αγοράς στην κατηγορία των B-SUV. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με compact διαστάσεις και φιλική εμφάνιση, high-tech και απρόσμενα ευρύχωρο εσωτερικό, premium ενέσεις (όπως η πανοραμική οροφή) που διαθέτει ένα υβριδικό κινητήριο σύνολο που προσφέρει πολύ οικονομικές μετακινήσεις, εφόσον ο χρήστης μάθει να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Αν συνυπολογιστεί το πολυετές δίχτυ προστασίας των εργοστασιακών εγγυήσεων (6 χρόνια για το αμάξωμα, 8 για τον ηλεκτροκινητήρα και 8 χρόνια ή 250.000 χλμ. για τη μπαταρία), γρήγορα γίνεται αντιληπτό ότι το BYD Atto 2 DM-i αποτελεί πλέον ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προσδοκίες της εισαγωγικής είναι -δικαιολογημένα- πολύ υψηλές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BYD ATTO 2 DM-i BOOST

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ ατμοσφαιρικός, 16βάλβιδος

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 98 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 122 Nm/4.500 σ.α.λ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 197 ίπποι

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 300 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 212 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: eCVT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18 kWh

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 90 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ: 3 ώρες με 6,6 kW

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.330 x 1.830 x 1.675 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.620 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 425 – 1.335 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.620 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,8 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 4,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 41 γρ./χλμ.

ΤΙΜΕΣ: Αρχική 26.990 ευρώ, 29.990 ευρώ κοστίζει η έκδοση Boost της δοκιμής

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης