Δοκιμάζουμε το Jeep Compass e-Hybrid των 145 ίππων: Θηρίο

Το Jeep Compass τρίτης γενιάς νιώθει άνετα στο χώμα αλλά δεν μένει εκεί. Ο χαρακτήρας του είναι πιο πολυσύνθετος από ποτέ και η ευρωπαϊκή του φιλοσοφία του επιτρέπει να ανταπεξέρχεται στις περισσότερες σύγχρονες ανάγκες.

Το Jeep Compass έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία παγκόσμιας επιτυχίας στην κατηγορία των C-SUV, έχοντας περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του από το λανσάρισμά του το 2006 μέχρι σήμερα.

Στην ολοκαίνουργια, τρίτη γενιά του, το Compass μοιάζει να αποκτά έναν πιο βαρυσήμαντο ρόλο. Το νέο Compass μετατρέπεται στην «πυξίδα» για τη νέα εποχή της Jeep, δείχνοντας το μονοπάτι που θα ακολουθήσει στο μέλλον μια μάρκα που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το απόλυτο συνώνυμο των σκληροτράχηλων SUV.

Αυτή η νέα σχεδιαστική και στρατηγική κατεύθυνση γεφυρώνει την off-road ταυτότητα της Jeep με τα σύγχρονα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, την προηγμένη τεχνολογία και την ευρωπαϊκή αισθητική, χωρίς να χάνει ούτε στο ελάχιστο την τολμηρή αυθεντικότητα που την καθιέρωσαν.

Σημαντικά μεγαλύτερο

Το νέο μοντέλο, που κατασκευάζεται στο ιταλικό εργοστάσιο του Μέλφι, έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις φτάνοντας τα 4,55 μέτρα, γεγονός που το τοποθετεί στο άνω άκρο της άκρως ανταγωνιστικής κατηγορίας των οικογενειακών SUV. Βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα STLA Medium του ομίλου Stellantis, όμως η οπτική του ταυτότητα παραμένει ακραιφνώς «Jeep».

Αυτή η αλλαγή των αναλογιών, αφήνει πίσω της τις καμπύλες της προηγούμενης γενιάς και συνοδεύεται πλέον από μια πιο boxy και τετραγωνισμένη σχεδιαστική γλώσσα, καθιστώντας το Compass το πιο επιβλητικό C-SUV της αγοράς.

Σε αυτό βοηθάει η εμβληματική μάσκα με τις επτά κάθετες σχισμές που παραμένει το σήμα κατατεθέν στο εμπρός μέρος, ωστόσο πλέον είναι εντελώς κλειστή και, στις πλούσιες εκδόσεις, φωτιζόμενη.

Το σύγχρονο high-tech στυλ υπογραμμίζεται από τα LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, ενώ εντυπωσιακό είναι και το φωτιζόμενο λογότυπο της Jeep στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Παρά τον -γεμάτο ακμές- όγκο του, το νέο Compass αποτελεί το πιο αεροδυναμικό μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα. Η Jeep πέτυχε τη μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας κατά 10%, ρίχνοντάς τον στο εντυπωσιακό για την κατηγορία 0,29 Cd.

Την ίδια στιγμή, το αυτοκίνητο δεν στερείται τίποτα από τις παραδοσιακές αξίες της μάρκας. Το αμάξωμα περιβάλλεται από πλαστικά προστατευτικά και διατηρεί τους χαρακτηριστικούς τραπεζοειδείς θόλους πάνω από τους τροχούς.

Ευρύχωρο και ταυτόχρονα hi-tech

Περνώντας στο εσωτερικό, το σκηνικό είναι εντελώς καινούριο και ακολουθεί μια φιλοσοφία που παντρεύει τον περιπετειώδη χαρακτήρα με την πολυτέλεια και την ψηφιακή τεχνολογία. Τα υλικά ικανοποιούν στην όψη τους, ενώ την παράσταση κλέβουν ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών και η εντυπωσιακή οριζόντια οθόνη των 16 ιντσών στην κορυφή της κεντρικής κονσόλας για το σύστημα infotainment που ενσωματώνει εύχρηστο μενού και διακρίνεται για να όμορφα γραφικά και την καλή απόκρισή της.

Παρά την ψηφιοποίηση των περισσότερων λειτουργιών, η Jeep διατήρησε φυσικά κουμπιά ακριβώς κάτω από την οθόνη για άμεση πρόσβαση κυρίως στις πιο συχνές ρυθμίσεις του κλιματισμού.

Στην κεντρική κονσόλα ξεχωρίζει ο νέος, γρήγορος στη λειτουργία περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων, καθώς και ο βαμμένος σε κόκκινο χρώμα επιλογέας του συστήματος Selec-Terrain, ο οποίος επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα Eco, Sport, Snow, Auto και Sand/Mud.

Οι αυξημένες εξωτερικές διαστάσεις και το μεταξόνιο που πλέον αγγίζει τα 2,79 μέτρα, όντας κατά 159 χιλιοστά μεγαλύτερο από πριν, μεταφράζονται σε εξαιρετικούς χώρους για την καμπίνα.

Τα πατάκια είναι λαστιχένια, μια λεπτομέρεια που θυμίζει συνεχώς στον οδηγό και τους συνεπιβάτες του πως πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν «φοβάται» τη λασπουριά.

Οι επιβάτες απολαμβάνουν αρκετό αέρα για τα πόδια και τα κεφάλια τους, ενώ ανάλογα ευρύχωρο είναι και το πορτ-μπαγκάζ, το οποίο με χωρητικότητα 550 λίτρων, τοποθετείται πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, καθιστώντας το Compass μια ιδανική επιλογή για οικογένειες.

Οι άνθρωποι της Jeep έδωσαν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο να προσφέρουν στον οδηγό και τους επιβάτες πολλές αποθηκευτικές λύσεις μέσα στην καμπίνα. Ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα, υπάρχουν θέσεις για δύο μπουκάλια, χώρος για την ασύρματη φόρτιση του κινητού, υποβραχιόνιο με μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, ενώ πολύ χρήσιμο αποδείχθηκε το «ραφάκι» μπροστά από τον συνοδηγό, καθώς πάνω στην αντιολισθητική επιφάνειά του μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα (κλειδιά, smartphone κτλ).

Συνολικά, η Jeep κάνει λόγο πως οι αποθηκευτικές λύσεις φτάνουν τα 34 λίτρα και μοιάζει να λέει αλήθεια.

Ήπια υβριδικό με λογική κατανάλωση

Το νέο Jeep Compass είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε διάφορες εκδόσεις: σε plug-in υβριδική απόδοσης 225 ίππων που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει έως 92 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP αλλά και σε αμιγώς ηλεκτρική επιλογή, καλύπτοντας όσους είναι έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση στην αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα μέσα από μια έκδοση 213 ίππων με αυτονομία που φτάνει ακόμη και τα 500 χιλιόμετρα.

Στο μέλλον, η γκάμα θα ενισχυθεί το ηλεκτρικό Compass των 231 ίππων και την κορυφαία έκδοση 4xe των 375 PS.

Το σύνολο που αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον είναι το αποδοτικό ήπια υβριδικό των 145 ίππων και 230 Nm που αποτελείται από έναν PureTech turbo βενζινοκινητήρα απόδοσης 136 ίππων, μια μικρή μπαταρία χωρητικότητας 0,9 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 28 ίππων και 50 Nm ροπής που είναι τοποθετημένος μέσα στο αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (eDCT6) κιβώτιο του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για ένα μηχανικό σύνολο δοκιμασμένο, που ο όμιλος Stellantis έχει επιλέξει να το χρησιμοποιήσει και στα «ομογάλακτα» Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross και Opel Grandland, όπως και σε κατασκευές που αφορούν διαφορετικά segments (π.χ Peugeot 308 και 408).

Και σε αυτήν την περίσταση, ο ηλεκτροκινητήρας έχει τη δυνατότητα να κινήσει μόνος του το αυτοκίνητο σε χαμηλές ταχύτητες και όταν ο οδηγός επιχειρήσει να παρκάρει/ξεπαρκάρει και να εκκινήσει στο φανάρι, προσφέροντας αφενός περισσότερη ροπή από χαμηλά και αφετέρου, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης μέσα στην πόλη.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία καυσίμου, η πραγματική κατανάλωση σε μικτές συνθήκες μετρήθηκε στα 7,6 λτ./100 χλμ., κάνοντας αρκετά χιλιόμετρα στο επαρχιακό δίκτυο και σε έντονους ρυθμούς.

Μέσα στην κίνηση και με το mode Eco επιλεγμένο, ο οδηγός, πατώντας συνετά το δεξί πεντάλ, μπορεί να πετύχει 7,0 λτ./100 χλμ., ενώ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η αεροδυναμική σχεδίαση του νέου Compass, του επιτρέπει να κινηθεί με 120 χλμ./ώρα στον αυτοκινητόδρομο με 120 χλμ./ώρα, με το trιp να δείχνει 6,2 λτ./100 χλμ..

Καθόλου άσχημα για ένα SUV τέτοιου μεγέθους με έντονο off-road χαρακτήρα.

To Compass στον δρόμο (και το χώμα)

Παρά το αρκετά μεγαλύτερο μήκος του, το Compass νέας γενιάς είναι ένα εύχρηστο αυτοκίνητο. Ο οδηγός θα εκτιμήσει την υψηλή θέση οδήγησης και την ανεμπόδιστη στα περισσότερα σημεία περιφερειακή ορατότητα, ενώ στους επιβάτες αρέσει ότι τα 20 εκ. απόσταση από το έδαφος, τους επιτρέπουν να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο πάρα πολύ εύκολα και στην συνέχεια να αξιοποιήσουν την ευρυχωρία του.

Επιλέγοντας στο D και κάνοντας τα πρώτα χιλιόμετρα, γίνεται εύκολα αντιπληπτό πως η Jeep έχει κάνει εξαιρετική δουλειά την ηχομόνωση της καμπίνας (τα πίσω τζάμια είναι 11% πιο χοντρά), αφού οι θόρυβοι από το μηχανοστάσιο και το περιβάλλον μένουν μακριά από τα αυτιά των επιβαινόντων.

Το Compass θα περάσει με αυτοπεποίθηση πάνω από τις κακοτεχνίες του ελληνικού οδοστρώματος, με την ανάρτηση (ΜακΦέρσον μπροστά, ημιάκαμπτος πίσω) να καταφέρνει να κάνει απόσβεση των περισσότερων προκλήσεων, χάρη και 60άρι προφίλ των ελαστικών Michelin e-Primacy (225/60 R18) της δοκιμής.

Μέσα στην πόλη, το μέγεθος του αυτοκινήτου δεν κρύβεται, είναι αρκετά μακρύ και φαρδύ και χρειάζεται λίγος χρόνος για να συνηθίσει ο οδηγός «τα μέτρα του», ωστόσο το ελαφρύ τιμόνι κάνει άρκετα άνετη την οδήγηση του αυτοκινήτου και η κάμερα οπισθοπορείας σε συνδυασμό με τους αισθητήρες γεμίζουν με ασφάλεια και εμπιστοσύνη τον οδηγό.

Οδηγώντας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στον αυτοκινητόδρομο, και με το mode Sport επιλεγμένο, το νέο Compass εμφανίζει προβλέψιμη συμπεριφορά. H απόκριση στο γκάζι γίνεται πιο άμεση, το τιμόνι γίνεται λίγο πιο ακριβές στην πληροφόρηση που δίνει, εντούτοις δεν αποκτά αρκετό βάρος, κάτι που σε συνδυασμό με τις λογικές -για την κατηγορία του- κλίσεις που παίρνει το αυτοκίνητο, ο οδηγός γρήγορα παίρνει το μήνυμα πως οι γρήγορες στροφές δεν είναι το φυσικό του περιβάλλον.

Όσον αφορά την off-road κίνηση, η απόσταση των 20 εκατοστών από το έδαφος σε συνδυασμό με τις καλές γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας (20, 26 και 16 μοιρών αντίστοιχα) και τα modes Sand/Mud και Snow του συστήματος Selec-Terrain δίνουν στο Compass τα απαραίτητα εφόδια να πατήσει πάνω σε απαιτητικές διαδρομές, ενώ η ικανότητα προσπέλασης ύδατος ύψους 40+ εκατοστών του επιτρέπει θεωρητικά να περάσει και μέσα από νερόλακκους.

Η απουσία συστήματος τετρακίνησης και τα ασφάλτινα ελαστικά βάζουν όρια όσον αφορά το πού μπορεί να φτάσει και η έλλειψη ρεζέρβας θυμίζει στον οδηγό πως δεν πρέπει να απομακρυνθεί πολύ από τον… πολιτισμό.

Εν κατακλείδι

Σε μια άκρως ανταγωνιστική κατηγορία, το νέο Jeep Compass e-Hybrid προβάλλει ως μια ολοκληρωμένη πρόταση. Αρχικά, προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές και έχει πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό από την εισαγωγική έκδοση Altiude που σε συνδυασμό με το αποδοτικό σύνολο των 145 ίππων, καθίσταται ένα απόλυτα φιλικό και οικογενειακό αυτοκίνητο.

Η μεγάλη απόσταση από το έδαφος, εκτός από την πρακτικότητητα που προσφέρει στην καθημερινότητα, του επιτρέπει με τη βοήθεια του συστήματος Selec-Terrain και των καλών γωνιών προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής να πηγαίνει πιο μακριά από τον ανταγωνισμό.

Με λίγα λόγια, αποτελεί ένα πολυχρηστικό εργαλείο που καλύπτει κάθε ανάγκη της σύγχρονης καθημερινότητας, επιτρέποντας παράλληλα στον ιδιοκτήτη του να ξεφύγει από αυτήν, εφόσον το αποφασίσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

JEEP COMPASS E-HYBRID

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: β/κ άμεσου ψεκασμού με τούρμπο, 12βάλβιδος (48V MHEV)

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 136 ίπποι

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 28 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 145 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΣΥΝΔΥΑΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων (eDCT6)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.552 x 1.904 x 1.652 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.795 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 550 λίτρα (541 λτ. με κιτ επισκευής)

ΒΑΡΟΣ: 1.674 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 200 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 188 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,9 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,6 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 133 γρ./χλμ.

TΙΜΕΣ: Από 36.190 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Altitude της δοκιμής

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης