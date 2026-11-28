To Leapmotor B10 Hybrid EV είναι ένα προσιτό plug-in υβριδικό C-SUV με υψηλό τεχνολογικό προφίλ που προσφέρει άνεση και ευρυχωρία σε όλους τους επιβάτες του.

Η ευρωπαϊκή τροχιά της Leapmotor έχει μπει σε μια καθοριστική φάση, με το B10 να αποτελεί τον αιχμή του δόρατος αυτής της στρατηγικής μετάβασης. Η απόφαση για την παραγωγή του C-SUV επί ευρωπαϊκού εδάφους, και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Stellantis στη Σαραγόσα της Ισπανίας είναι καίριο βήμα στο πλαίσιο του πλάνου που έχει θέσει η φίρμα για την καθιέρωσή της στην απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η εξειδίκευση της κινεζικής φίρμας στην ηλεκτροκίνηση «παντρεύεται» με τη βιομηχανική υποδομή, το δίκτυο διανομής ανταλλακτικών και την τεχνογνωσία του ευρωπαϊκού κολοσσού που έχει το όνομα Stellantis, μια συνεργασία που ενισχύεται περαιτέρω από τη λειτουργία του νέου κέντρου καινοτομίας της μάρκας στο Μόναχο, αλλά και την ισχυρή παρουσία της Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη στη χώρα μας.

Τοποθετημένο ακριβώς στο κέντρο των C-SUV, ανάμεσα στο μικρότερο B03X και τη ναυαρχίδα C10, το Leapmotor B10 καλείται να αποδείξει την αξία του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και άκρως ανταγωνιστική αρένα. Παρά το γεγονός ότι η κατηγορία των plug-in υβριδικών C-SUV βρίθει από αξιόλογες προτάσεις όπως τα Chery Tiggo 7, Toyota C-HR PHEV, Kia Niro PHEV και Jaecoo 7, το B10 Hybrid EV ρίχνεται στη μάχη με ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί: τον τίτλο της πιο προσιτής επιλογής ανάμεσά τους, με αρχική τιμή τα 29.790 ευρώ.

Γεμάτο τεχνολογία και ευρύχωρο για τους επιβάτες

Το B10 Hybrid EV έχει μήκος 4,5 μέτρα και ουσιαστικά είναι ολόδιο με το αμιγώς ηλεκρικό, με τις μόνες σημαντικές διαφορές να εντοπίζονται στην παρουσία μιας δεύτερης μικρής θύρας για την αναπλήρωση του ρεζερβουάρ βενζίνης και τον ελαφρώς διαφορετικό εμπρός προφυλακτήρα που προσθέτει 15 χιλιοστά στο μήκος του αυτοκινήτου.

Η σχεδίασή του δεν περιλαμβάνει φλυαρίες, ομολογουμένως μοιάζει με ένα μικρότερο C10 και, σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να ικανοποιήσει τόσο τους πιο «συντηρητικούς» όσο και αυτούς που θέλουν κάτι πιο φαντεζί, χάρη στα λεπτά φώτα ημέρας LED, τις μεγάλες λείες επιφάνειες και τις χωνευτές χειρολαβές.

Στο εσωτερικό, ακολουθεί πιστά τη σύγχρονη μινιμαλιστική προσέγγιση των κινεζικών κατασκευαστών, όπου η ψηφιακή τεχνολογία κυριαρχεί εις βάρος των φυσικών διακοπτών.

Η απουσία συμβατικών κουμπιών είναι σχεδόν καθολική, σε βαθμό που ακόμη και ρυθμίσεις, όπως η γωνία των εξωτερικών καθρεπτών ή το άνοιγμα του σκιάστρου στην πανοραμική οροφή, εκτελούνται αποκλειστικά μέσω της κεντρικής οθόνης αφής των 14,6 ιντσών.

Αυτή η επιλογή απαιτεί αναπόφευκτα μια περίοδο προσαρμογής και αποσπά συχνότερα το βλέμμα από τον δρόμο κατά την οδήγηση, καθώς ορισμένα εικονίδια είναι αρκετά μικρά και τα πιο εξειδικευμένα υπομενού χρειάζονται ψάξιμο. Ωστόσο, το σύστημα πολυμέσων αποζημιώνει με την ταχύτατη απόκρισή του, τα σύγχρονα γραφικά και τις εύχρηστες συντομεύσεις, κάνοντας τη συμβίωση σαφώς πιο ομαλή μόλις ο οδηγός εξοικειωθεί με τη λογική του.

Πίσω από το τιμόνι υπάρχει ένας λεπτός, οριζόντιος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών που προβάλλει καθαρά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ταξιδιού, συμπληρώνοντας τη ψηφιακή ατμόσφαιρα του ταμπλό, ενώ στο ίδιο πνεύμα κινείται και τρόπος πρόσβασης στην καμπίνα του B10, καθώς αντί για παραδοσιακό κλειδί χρησιμοποιείται μια κάρτα (στο μέγεθος μιας πιστωτικής), την οποία ο οδηγός πρέπει να ακουμπήσει στον εξωτερικό καθρέπτη για να ξεκλειδώσει τις πόρτες. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι ό,τι πιο πρακτικό όταν τα χέρια του χρήστη είναι απασχολημένα.

Εκεί που το B10 κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις είναι η υποδειγματική εκμετάλλευση του μεταξονίου των 2,7 μέτρων. Ακόμη και δύο ψηλοί ενήλικες μπορούν να βολευτούν ο ένας δίπλα από τον άλλον χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό για τα γόνατα ή το κεφάλι τους, ενώ παράλληλα, το μεγάλο άνοιγμα των πίσω θυρών να διευκολύνει σημαντικά την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος και η πανοραμική οροφή ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας.

Ανάλογη προσοχή έχει δοθεί και στην πρακτικότητα της καμπίνας, με την κεντρική κονσόλα να προσφέρει άφθονο χώρο για μικροαντικείμενα, ωστόσο οι ποτηροθήκες είναι τοποθετημένες πιο χαμηλά απ’ όσο θα περίμενε κανείς.

Τέλος, όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, η εικόνα είναι διττή: παρότι ο χώρος αποσκευών διαθέτει μεγάλο άνοιγμα φόρτωσης και εκμεταλλεύσιμο, τετραγωνισμένο σχήμα που ξεγελά το μάτι, η πραγματική χωρητικότητά του περιορίζεται στα 330 λίτρα, μια τιμή που κρίνεται μάλλον μικρή για τα δεδομένα ενός C-SUV.

Ηλεκτρικό αλλά με την ανεξαρτησία που προσφέρει ο βενζινοκινητήρας

Το B10 Hybrid EV ασπάζεται την ηλεκτρική-range extender φιλοσοφία. Τι σημαίνει αυτό: την κίνηση αναλαμβάνει αποκλειστικά ένας ηλεκτροκινητήρας 218 ίππων, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο 82 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP). Όταν όμως το απόθεμα ενέργειας μειωθεί κάτω από το όριο που έχει ορίσει ο οδηγός (από 30% έως 80%), αναλαμβάνει δράση ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων, ο οποίος δεν συνδέεται με τους τροχούς, αλλά λειτουργεί καθαρά ως γεννήτρια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, αντλώντας βενζίνη από ένα ρεζερβουάρ χωρητικότητας 50 λίτρων.

Με τον τρόπο αυτό, η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα, ενώ οι εκπομπές ρύπων περιορίζονται χαμηλά, εξασφαλίζοντας μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στον Δακτύλιο.

Όταν, δε, χρειαστεί εξωτερική φόρτιση, η μπαταρία δέχεται ισχύ έως 6,6 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), ενώ σημαντικό είναι πως το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί και σε ταχυφορτιστή DC (έως 46 kW), ανακτώντας ενέργεια από το 30% στο 80% σε 20 λεπτά, ένα πλεονέκτημα που δεν συναντάται συχνά σε plug-in υβριδικά αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής.

Η διαχείριση της ενέργειας γίνεται είτε αυτόματα από το αυτοκίνητο, είτε μέσω τεσσάρων επιλέξιμων προγραμμάτων οδήγησης που προσαρμόζουν τη λειτουργία του συστήματος στις εκάστοτε ανάγκες. Στις επιλογές EV+ και EV, το όχημα κινείται αθόρυβα με τον βενζινοκινητήρα απενεργοποιημένο στην πλειονότητα των διαδρομών.

Αντίθετα, τα προφίλ Hybrid και Ισχύς+ ενεργοποιούν τη γεννήτρια, είτε για να διατηρήσουν σταθερό το επίπεδο φόρτισης σε μακρινά ταξίδια, είτε για να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ισχύ σε έντονες επιταχύνσεις.

Στην πράξη, το B10 Hybrid EV λειτουργεί ως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που απελευθερώνει τον οδηγό από την εξάρτηση της πρίζας, γεφυρώνοντας το χάσμα για όσους διστάζουν ακόμα να περάσουν στον κόσμο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιτρέποντας μηδενική κατανάλωση καυσίμου στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, εφόσον υπάρχει τακτική φόρτιση, και ξέγνοιαστες εξορμήσεις όταν υπάρχει χρόνος, χωρίς κανένα άγχος για την αυτονομία.

Όσον αφορά την πραγματική κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας του Leapmotor B10 Hybrid EV, τα νέα είναι ιδιαίτερα ενθαρρύντικά και ενδεικτικά των οικονομικών μετακινήσεων που είναι σε θέση να προσφέρει το αυτοκίνητο. Οδηγώντας το B10 στο mode EV για τα πρώτα 80+ χιλιόμετρα, η κατανάλωση ενέργειας περιορίστηκε λίγο πάνω από τις εργοστασιακές τιμές των 12 kWh/100 χλμ., ενώ όταν η ενέργεια από τη μπαταρία στέρεψε (ποτέ δεν αποφορτίζεται πλήρως), και το αυτοκίνητο κινούνταν σε λειτουργία Hybrid, η κατανάλωση βενζίνης περιορίστηκε στα 4,5 λτ./100 χλμ. μέσα στην πόλη και στα 6,5 λτ./100 χλμ., όταν ο ρυθμός ανέβηκε εκτός αυτής.

Συνολικά, αν και το ρεζερβουάρ δεν πρόλαβε να εξανληθεί, το Leapmotor B10 Hybrid EV δίνει την εντύπωση πως με λίγη προσοχή στο γκάζι, μπορεί να επαληθεύσει αυτά τα 982 χιλιόμετρα (900 χλμ. αυτονομία σε βενζίνη συν 82 χλμ. από τη μπαταρία) αυτονομίας που υπόσχεται.

Στον δρόμο με το Leapmotor B10 Hybrid EV

Παρά τον οικονομικό χαρακτήρα του υβριδικού συστήματος, το B10 Hybrid EV κάθε άλλο παρά νωχελικό είναι στον δρόμο. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 7,5 δευτερόλεπτα, μια επίδοση σβέλτη για τα δεδομένα ενός οικογενειακού SUV, με την ισχύ να αποδίδεται αδιάκοπα, γραμμικά και επί το πλείστον αθόρυβα.

Η επιλογή της πισωκίνητης διάταξης, η οποία προδίδεται και από τα φαρδύτερα πίσω ελαστικά Hankook iON (235/50 R18 έναντι 225/50 R18 εμπρός), χαρίζει ισορροπημένο πάτημα, ενώ η αρχιτεκτονική της ανάρτησης, με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, εστιάζει ξεκάθαρα στην άνεση. Ακόμη και με τις ζάντες των 18 ιντσών, το πλαίσιο φιλτράρει αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, κρατώντας τους επιβάτες καλά απομονωμένους.

Στο αστικό περιβάλλον, το αμάξωμα των 4,53 μέτρων αποδεικνύεται απροσδόκητα ευέλικτο, χάρη στην άμεση ηλεκτρική απόκριση και τον περιορισμένο κύκλο στροφής των 10,7 μέτρων. Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ακρίβεια, αν και παραμένει ελαφρύ και υστερεί σε πληροφόρηση. Παράλληλα, τα τρία επίπεδα ανάκτησης ενέργειας, με την ισχυρότερη ρύθμιση να προσεγγίζει τη φιλοσοφία one-pedal, κάνουν την καθημερινή οδήγηση ξεκούραστη.

Τέλος, η ψηλή θέση οδήγησης εξασφαλίζει απρόσκοπτη ορατότητα προς τα εμπρός, ενώ τα 17 εκατοστά απόστασης από το έδαφος αρκούν για να περνάει το αυτοκίνητο πάνω από ράμπες και ήπιους χωματόδρομους χωρίς άγχος, με τον προσανατολισμό του αυτοκινήτου πάντως να είναι ξεκάθαρα ασφάλτινος.

Στο ταμείο

Συνοψίζοντας, το Leapmotor B10 Hybrid EV καταφέρνει να συνδυάσει ιδανικά την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης με την απόλυτη ελευθερία κινήσεων ενός θερμικού συνόλου, προσφέροντας μια εξαιρετικά ολοκληρωμένη πρόταση στην κατηγορία των C-SUV. Με αιχμή του δόρατος την άνεση, την ευρύχωρη και σύγχρονη ψηφιακή καμπίνα, αλλά και τις ιδιαίτερα χαμηλές απαιτήσεις σε καύσιμο και ενέργεια, αποτελεί μια άκρως ορθολογική επιλογή.

Παρά τις μικρές εργονομικές παραχωρήσεις και τον περιορισμένο χώρο αποσκευών, η τιμή εκκίνησης των 29.790 ευρώ το καθιστά έναν ιδιαίτερα υπολογίσιμο αντίπαλο που αναμένεται να προβληματίσει έντονα τον ανταγωνισμό, ενώ στην πιο πλούσια έκδοση Design της δοκιμής που κοστίζει 1.500 ευρώ παραπάνω, ο value for money χαρακτήρας ενισχύεται ακόμη παραπάνω χάρη στον επιπρόσθετο εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά, θερμαινόμενα και αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα, αναδιπλούμενους καθρέπτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Παράλληλα, την αίσθηση σιγουριάς για τον υποψήφιο αγοραστή ενισχύει το ολοκληρωμένο πακέτο παροχών που συνοδεύει το μοντέλο. Το B10 Hybrid EV καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών (ή 160.000 χλμ.) για την μπαταρία υψηλής τάσης, μαζί με πενταετή δωρεάν οδική βοήθεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LEAPMOTOR B10 HYBRID EV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κύλινδρος β/κ και η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 160 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ): 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,8 kWh

ΜΗΚxΠΛxΥΨ: 4.515×1.885×1.655 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.735 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 330-1.600 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.760 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 170 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP: 82 χλμ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP: 900 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,5 λτ./100 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW) 0%-100%: 3,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (46 kW) 30%-80%: 20 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 29.790 ευρώ στην εισαγωγική Life, από 31.290 ευρώ στην έκδοση Design της δοκιμής