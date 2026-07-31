Δοκιμάζουμε το πετρελαιοκίνητο Opel Astra: Το diesel ζει!

Τα υβριδικά (πλήρως ή ήπια) μπορεί να έχουν τη μερίδα του λέοντος αυτήν τη στιγμή στην ελληνική αγορά, όμως προτάσεις όπως το πετρελαιοκίνητο Opel Astra αποδεικνύουν πως το diesel αποτελεί ακόμη μια λύση ουσίας για όποιον θέλει να πραγματοποιεί πολλά χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

2,5%. Αυτό είναι το μερίδιο των diesel αυτοκινήτων στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ένα νούμερο ιστορικά χαμηλό για την εγχώρια αγορά και αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα πετρελαιοκίνητα διατηρούν ακόμη ένα 6,5%.

Κακά τα ψέματα, όμως, η υποχώρηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες γύρισαν εξαίφνης την πλάτη τους στο πετρέλαιο για χάρη των εξηλεκτρισμένων προτάσεων.

Ήταν περισσότερο η συνειδητή επιλογή των κατασκευαστών – για λόγους που δεν είναι της παρούσης – να περιορίσουν δραστικά τις diesel εκδόσεις και να στραφούν στο μονοπάτι της ηλεκτροκίνησης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η αγορά «στέρεψε» από πετρελαιοκίνητα δεν αναιρεί τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματά τους για όσους καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα ετησίως, κυρίως στον ανοιχτό δρόμο.

Το φθηνότερο diesel της ελληνικής αγοράς

Η Opel δείχνει να εμπιστεύεται ακόμη την τεχνολογία diesel, συνεχίζοντας να προσφέρει το Astra με τον γνώριμο 1.500άρη κινητήρα. Με τιμή από 24.900 ευρώ στην εισαγωγική του έκδοση, μοιράζεται τον τίτλο της πιο προσιτής diesel επιλογής στην Ελλάδα μαζί με το Peugeot 308.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί και την πιο προσιτή πρόταση στην ίδια την γκάμα του Astra, η οποία περιλαμβάνει επίσης mild hybrid, plug-in hybrid αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές.

Παρά τον προσδιορισμό της ως «εισαγωγικής», ο εξοπλισμός της έκδοσης είναι πλήρης. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αισθητήρες παρκαρίσματος, LED φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, αυτόματο κλιματισμό, θερμαινόμενους καθρέπτες, τα αναπαυτικά εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats για οδηγό και συνοδηγό, καθώς και το ψηφιακό πάνελ με τις δύο οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα ψυχαγωγίας.

Δώσ’ του χιλιόμετρα

Κάτω από το καπό του πετρελαιοκίνητου Opel Astra εδράζεται το γνώριμο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο των 1.5 λίτρων του ομίλου Stellantis, το οποίο αποδίδει 130 ίππους στις 3.750 σ.α.λ. και πλούσια ροπή 300 Nm μόλις από τις 1.750 σ.α.λ.

Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα χειροκίνητων αλλαγών από τα paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Στην πράξη, το τετρακύλινδρο μοτέρ εκπλήσσει με την ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία του, καθώς το χαρακτηριστικό κροτάλισμα των diesel κινητήρων απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά, την στιγμή που η μεγάλη ροπή από χαμηλά, η πυκνή κλιμάκωση του κιβωτίου και οι γρήγορες αλλαγές που πραγματοποιεί, επιτρέπουν στον οδηγό να κινείται σβέλτα χωρίς να πιέζει πολύ το γκάζι.

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Όταν πάντως απαιτηθεί παραπάνω ισχύς, το γερμανικό μικρομεσαίο επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 10,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 209 χλμ./ώρα!

Το πεδίο που το πετρελαιοκίνητο Astra πραγματικά υπερέχει είναι φυσικά οι οικονομικές μετακινήσεις. Εντός πόλης, η κατανάλωση διατηρείται κοντά στα 6,0 λτ./100 χλμ., όμως στον ανοιχτό δρόμο, ταξιδεύοντας με ταχύτητες 120 και 130 χλμ./ώρα, η κατανάλωση γυροφέρνει τα 4,3 λτ./100 χλμ., αποδεικνύοντας στην πράξη πως το diesel συνεχίζει να αποτελεί ιδανική λύση για όποιον κάνει πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο.

Στον δρόμο

H αρχιτεκτονική της ανάρτησης (γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτος άξονας πίσω) διαθέτει μια ελαφρώς σφιχτή ρύθμιση, όμως, το Opel Astra καταφέρνει να φιλτράρει τις περισσότερες κακοτεχνίες του ελληνικού οδοστρώματος.

Αυτό, σε συνδυασμό με την ικανότητα της καμπίνας να κρατά μακριά τους ενοχλητικούς θορύβους από το περιβάλλον και το μηχανοστάσιο, το βοηθάει να διακρίνεται για την άνεση που προσφέρει στην καθημερινότητα.

Όταν ο ρυθμός ανέβει, το Astra εμπνέει εμπιστοσύνη αλλά διατηρεί τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες, το τιμόνι διαθέτει καλό βάρος, ειδικά στο πρόγραμμα Sport και δίνει αρκετή πληροφόρηση, ενώ, όταν χρειαστεί να φρενάρει, το σύστημα πέδησης είναι αποτελεσματικό.

Συνολικά, πρόκειται για ένα ευκολοδήγητο αυτοκίνητο που θα ευχαριστηθεί τόσο ένας αρχάριος όσο και ένας πιο απαιτητικός οδηγός.

Νέα σχεδιαστική υπογραφή

Ενώ το αποδοτικό κινητήριο σύνολο παραμένει ίδιο με το προ-ανανέωσης Astra, η Opel έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές κυρίως στο «πρόσωπο» του οχήματος, εξελίσσοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα που το καθιέρωσε και φέρνοντας μαζί μια σειρά από τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Στο εμπρός μέρος, το ανασχεδιασμένο Opel Vizor είναι πλέον λεπτότερο ενώ, για πρώτη φορά, το Astra υιοθετεί το φωτιζόμενο έμβλημα «Opel Blitz» (στα πρότυπα του Grandland) και σχεδιαστικές επιρροές από το πρωτότυπο Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Τη συνολική εικόνα συμπληρώνουν τα νέα σχέδια στις ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, καθώς και η νέα μεταλλική απόχρωση “Kontur White”, η οποία δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με τη μαύρη οροφή.

Επιπλέον, highlight του μοντέλου αποτελεί το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Με περισσότερα από 50.000 ανεξάρτητα στοιχεία LED, προσφέρει προσαρμοστική δέσμη που φωτίζει το δρόμο με απόλυτη ακρίβεια.

Το σύστημα όχι μόνο προστατεύει τους απέναντι οδηγούς από το θάμπωμα, αλλά μειώνει και την κόπωση του οδηγού, προσαρμόζοντας αυτόματα την ένταση του φωτός ακόμα και όταν ανιχνεύσει την αντανάκλαση πάνω στις πινακίδες οδικής σήμανσης.

Η άνεση στο επίκεντρο

Περνώντας στην καμπίνα, η Opel προχώρησε σε ουσιαστικές επεμβάσεις. Το ψηφιακό cockpit με τις δύο οθόνες των 10 ιντσών τραβά το βλέμμα και πλέον ενσωματώνει αναβαθμισμένο λογισμικό στο σύστημα infotainment προσφέροντας πιο ευκρινή γραφικά, νέες απεικονίσεις, πιο διαισθητικό περιβάλλον χρήσης και ταχύτερη απόκριση, ενώ οι πληροφορίες στον πίνακα οργάνων είναι πλέον πολύ πιο ευανάγνωστες.

Στα συν είναι ότι η Opel κοσμεί το ταμπλό με αρκετά μπουτόν και διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες του οχήματος, διατηρώντας έτσι την εργονομία σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ η ποιότητα των υλικών και η συναρμογή είναι υψηλού επιπέδου, μαρτυρώντας το γερμανικό DNA του.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις και ενσωματώνουν μια χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος που μειώνει την κούραση ακόμη και σε μεγάλα ταξίδια, όπου η μεταφορά έως και 5 ενήλικων επιβατών είναι απολύτως δυνατή χάρη στο μεταξόνιο των 2,67 μέτρων.

Όσον αφορά το χώρο αποσκευών, η χωρητικότητά του φτάνει τα 422 λίτρα και το σχήμα του είναι τετραγωνισμένο και συνεπώς, πλήρως εκμεταλλεύσιμο.

Καταλήγοντας

Το ανανεωμένο Opel Astra με τον diesel κινητήρα υπενθυμίζει γιατί η τεχνολογία αυτή παραμένει αξεπέραστη για όποιον ξέρει τι ψάχνει.

Η ανανεωμένη του εκδοχή κερδίζει τις εντυπώσεις με το πιο αιχμηρό στυλ, την αναβαθμισμένη τεχνολογία και την προσεγμένη καμπίνα, προσφέροντας παράλληλα ανεξαρτησία ακόμη και για 1.200 χιλιόμετρα. Για όσους καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και αναζητούν ένα ποιοτικό, άνετο και προσιτό οικογενειακό, το Astra παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OPEL ASTRA 1,5 ΛΤ. DIESEL AT8 130 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: π/κ 4κύλινδρος 16βάλβιδος

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι/3.750 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 300 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.374 × 1.859 × 1.470 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.675 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 422-1.339 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.438 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 209 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 4,9 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 129 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 24.900 ευρώ με έκπτωση, από 28.400 ευρώ στην έκδοση GS της δοκιμής