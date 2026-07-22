Δοκιμάζουμε το plug-in υβριδικό Changan Deepal S05

Το plug-in υβριδικό Changan Deepal S05 θέλει να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία των οικογενειακών αυτοκινήτων, προτάσσοντας στοιχεία όμως χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ευρυχωρία και υψηλό τεχνολογικό επίπεδο. Το κερασάκι στην τούρτα; H εξαιρετικά ανταγωνιστική του τιμή.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Ο καταιγισμός από νέες, κυρίως κινεζικές, αυτοκινητοβιομηχανίες έχει ταράξει τα νερά της ελληνικής και εν γένει της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι τηλεοπτικοί δέκτες και τα ραδιόφωνα γεμίζουν από διαφημίσεις νέων κινεζικών και -όχι μόνο- αυτοκινήτων, ξεφυτρώνουν συνεχώς νέες εκθέσεις και δειλά-δειλά, η παρουσία αυτοκινήτων με προέλευση τον γίγαντα που ονομάζεται Κίνα ολοένα και αυξάνεται.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον, ωστόσο, η Changan διαχωρίζει ξεκάθαρα τη θέση της. Δεν πρόκειται για άλλη μια ελπιδοφόρα αλλά νεοσύστατη προσπάθεια που αναζητά ζωτικό χώρο στη Δύση, αλλά για έναν κολοσσό με ηγετική παρουσία στην πιο ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά του πλανήτη.

Με ξεκάθαρο πλέον στόχο την εδραίωση στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η εταιρεία προετοιμάζει μια μεθοδική προϊοντική επίθεση στην Ελλάδα, η οποία θα περιλαμβάνει 10 νέα SUV. Κάθε στρατηγική της κίνηση επιβάλλεται να αναλύεται με τη μέγιστη προσοχή, καθώς η πρόθεσή της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία των υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών SUV πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

H Changan εισήλθε στο ελληνικό αυτοκινητικό γίγνεσθαι με την υποστήριξη του Ομίλου Βασιλάκη, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ενοικίαση και εμπορία αυτοκινήτων και εκπροσωπεί ταυτόχρονα εδραιωμένα brands όπως η Hyundai και η Kia.

Το εμπορικό της ταξίδι ξεκίνησε με τα αμιγώς ηλεκτρικά S05 και S07, ωστόσο με το ποσοστό των πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μην ξεπερνάει στην Ελλάδα το 7%, η άφιξη μοντέλων με υβριδική τεχνολογία αναμένεται να φέρει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στις εκθέσεις της.

Η αρχή σε αυτό το νέο μονοπάτι γίνεται με το plug-in υβριδικό Deepal S05, ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει τα οφέλη της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας με την ανεξαρτησία που προσφέρει η τοποθέτηση ενός βενζινοκινητήρα στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου (περισσότερα για αυτό παρακάτω).

Ο τιμοκατάλογος του μοντέλου έχει ως αφετηρία τα 31.990 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας την έκπτωση της εισαγωγικής εταιρείας) για το βασικό επίπεδο Max, από 34.390 ευρώ κοστίζει η Ultra, ενώ με πανοραμική οροφή (Ultra Panoramic) το κόστος απόκτησης εκκινεί από 34.990 ευρώ.

Κάθε αγορά συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων και εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ. για τη μπαταρία υψηλής τάσης, με την εταιρεία να αποδεικνύει με πολύ σαφή τρόπο την εμπιστοσύνη που έχει στο προϊόν της.

Ώριμο και επιβλητικό

Αποτελώντας την plug-in υβριδική έκδοση του Deepal S05, το αυτοκίνητο δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία διαφοροποίηση σε σχέση με το αμιγώς ηλεκτρικό αδελφάκι του. Οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν απολύτως ταυτόσημες, με το μήκος να αγγίζει τα 4,59 μέτρα, το πλάτος τα 1,90 μέτρα και το ύψος τα 1,60 μέτρα, ενώ το γενναιόδωρο μεταξόνιο των 2,88 μέτρων διατηρείται επίσης αμετάβλητο.

Η μοναδική οπτική διαφοροποίηση εντοπίζεται στην προσθήκη μιας δεύτερης τάπας στην αντίθετη πλευρά του αμαξώματος, η οποία προορίζεται για τον ανεφοδιασμό του ρεζερβουάρ βενζίνης. Με λίγα λόγια, το Deepal S05 PHEV υιοθετεί την ίδια ακριβώς φουτουριστική σιλουέτα και την εκλεπτυσμένη αισθητική που χαρακτηρίζει τη σειρά, κρύβοντας επιμελώς κάτω από τις καθαρές του γραμμές τη διπλή του υπόσταση.

Η εξωτερική του εμφάνιση αποτυπώνει με σαφήνεια τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της Changan, η οποία ποντάρει στις αρμονικές επιφάνειες, τις ανάγλυφες ακμές και το έντονο high-tech στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο ότι το μοντέλο έχει σχεδιαστεί στο Τορίνο, υπό την επίβλεψη του Έλληνα σχεδιαστή Γιώργου Κούκου, με σαφή προσανατολισμό στις αισθητικές και εργονομικές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο εμπρός μέρος, η απουσία παραδοσιακής γρίλιας τονίζει τον eco-friendly χαρακτήρα του, με τα εξαιρετικά λεπτά και αιχμηρά φωτιστικά σώματα LED να του χαρίζουν ένα δυναμικό και διεισδυτικό βλέμμα. Στο προφίλ, το αμάξωμα εκπέμπει μια σπάνια ισορροπία, ξεχωρίζοντας για τις κομψές πόρτες χωρίς πλαίσιο και τις αναδυόμενες χειρολαβές, ενώ στο πίσω μέρος, κυριαρχεί η ενιαία οριζόντια LED λωρίδα με την ιδιαίτερη φωτεινή της υπογραφή.

Οθόνη, αγάπη μου

Κεντρικός πόλος στην καμπίνα είναι η εντυπωσιακή οθόνη αφής των 15,4 ιντσών, η οποία στις πλουσιότερες εκδόσεις διαθέτει λειτουργία «sunflower», στρέφεται δηλαδή αυτόματα προς την πλευρά του οδηγού όπως το ηλιοτρόπιο προς τον ήλιο. Από αυτό το ψηφιακό κέντρο ελέγχου περνά το σύνολο των λειτουργιών του οχήματος: από την επιλογή των προφίλ οδήγησης και τη ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών, μέχρι την παραμετροποίηση των συστημάτων υποβοήθησης. Η προσθήκη μιας σταθερής μπάρας στο κάτω μέρος της οθόνης διευκολύνει σημαντικά τον χειρισμό του κλιματισμού, ωστόσο η παντελής απουσία φυσικών διακοπτών στερεί πόντους από την καθημερινή εργονομία. Αυτό το μειονέκτημα γίνεται πιο αισθητό λόγω της έλλειψης ενός πίνακα οργάνων ή ενός Head-Up Display (το οποίο ανήκει στον βασικό εξοπλισμό μόνο της κορυφαίας έκδοσης Ultra). Ως εκ τούτου, ο οδηγός αναγκάζεται να αποσπά την προσοχή του από τον δρόμο για να ελέγξει ακόμη και τις πιο βασικές ενδείξεις, όπως την ταχύτητα κίνησης ή την υπολειπόμενη ηλεκτρική αυτονομία. Πέρα από το ψηφιακό της υπόβαθρο, η καμπίνα του Deepal S05 κερδίζει τις εντυπώσεις, εκπέμποντας μια διάχυτη αίσθηση ποιότητας και προσεγμένης κατασκευής που φλερτάρει ανοιχτά με τα premium πρότυπα. Η σχεδίασή της ακολουθεί μια εξαιρετικά ώριμη, αφαιρετική και σύγχρονη προσέγγιση, με ισορροπημένες αναλογίες και καθαρές γραμμές που ξεκουράζουν το μάτι. Το ταμπλό και το επάνω μέρος των θυρών καλύπτονται από ευχάριστα στην αφή, μαλακά υλικά, ενώ η στιβαρή συναρμογή και το προσεγμένο φινίρισμα μαρτυρούν τη σχολαστική προσοχή που δόθηκε στη λεπτομέρεια. Γενναιόδωρο σε χώρους ακόμη και χωρίς frunk Τα οικογενειακά SUV οφείλουν να είναι σε θέση να μεταφέρουν με άνεση 5 επιβάτες και τις αποσκευές τους και το Deepal S05 ανταποκρίνεται σε αυτήν την ανάγκη. Στο πίσω κάθισμα, υπάρχει άπλετος χώρος τόσο για τα γόνατα όσο και για τα κεφάλια των επιβατών, ενώ, χάρη στο πλήρως ίσιο πάτωμα, ο τρίτος επιβάτης θα καθίσει επίσης αρκετά άνετα, χωρίς να απαιτούνται σημαντικοί συμβιβασμοί. Όσον αφορά τη μεταφορά αποσκευών, το Deepal S05 PHEV δεν έχει το τεράστιο frunk των 159 λίτρων του ηλεκτρικού, ωστόσο διαθέτει μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ κατά 90 λίτρα. Το νούμερο των 552 λίτρων που ανακοινώνει η Changan είναι άνω του μέσου όρου και συνδυάζεται με χώρο που είναι τετραγωνισμένος, βοηθώντας στην καλή τακτοποίηση των βαλιτσών. Plug-in υβριδικό με REEV προσανατολισμό Κάτω από το αμάξωμα του Deepal S05 PHEV κρύβεται ένα προηγμένο plug-in υβριδικό σύνολο. Το σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan χρησιμοποιεί έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αναλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στην κίνηση του οχήματος, ενώ ο θερμικός 1.500άρης βενζινοκινητήρας λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια, μπαίνοντας στο παιχνίδι μόνο όταν απαιτείται, με σκοπό την υποστήριξη του ηλεκτροκινητήρα. Η ευφυΐα του συστήματος BlueCore βασίζεται σε μια εξελιγμένη μονάδα ελέγχου «4-σε-1» και σε ένα προηγμένο κύκλωμα θερμικής διαχείρισης που εγγυώνται βελούδινες, σχεδόν ανεπαίσθητες μεταβάσεις μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, μπορεί να συνδυάζει για την κίνησή του τόσο τον θερμικό όσο και τον ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να χρησιμοποιεί τον κινητήρα για την φόρτιση της μπαταρίας, ενώ, όταν απαιτείται, ο θερμικός κινητήρας μπορεί να κινεί αυτός τους τροχούς. Το μεγάλο πλεονέκτημα για τον οδηγό είναι πως δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζει επιλέγοντας ο ίδιος το κατάλληλο πρόγραμμα. Το αυτοκίνητο «διαβάζει» συνεχώς τις συνθήκες κίνησης, το φορτίο και το οδηγικό στιλ, προσαρμόζοντας αυτόματα τη λειτουργία του. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 258 PS και τα 300 Nm ροπής και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση μέσα σε 7,9 δευτερόλεπτα, αλλά την ίδια στιγμή, η κατανάλωση θυμίζει μικρά πλήρως υβριδικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, με τη μπαταρία «ξεφόρτιστη» (ο θερμικός κινητήρας την κρατά πάντα φορτισμένη με ελάχιστο όριο το 15%), η κατανάλωση βενζίνης σε μικτές συνθήκες γυροφέρνει τα 4,2 λτ./100 χιλιόμετρα, τιμή καλύτερη από αυτή που πετυχαίνουν τα περισσότερα plug-in υβριδικά του segment του. Μπαταρία LFP με δυνατότητα ταχυφόρτισης Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh που του εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 100 χλμ., τόσο κατά WLTP όσο και σε πραγματικές συνθήκες, και επιτρέπει στον χρήστη να καλύπτει με άνεση όλες τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς να «κάψει» σταγόνα βενζίνης. Σημαντικό είναι το γεγονός πως η μπαταρία του είναι χημείας LFP, αφού η επιλογή αυτή προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα στη συχνή, καθημερινή φόρτιση και ελάχιστη φθορά στον χρόνο. Παράλληλα, η Changan δίνει στο μοντέλο δυνατότητες φόρτισης που σπάνια συναντά κανείς στην κατηγορία των plug-in υβριδικών, αφού πέρα από τον on-board φορτιστή AC των 11 kW, υποστηρίζεται και ταχεία φόρτιση DC έως 55 kW που επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 15 λεπτά. Όταν δε η ενέργειά της εξαντληθεί, η συνδρομή του ρεζερβουάρ βενζίνης εκτοξεύει τη συνολική αυτονομία έως τα 1.060 χλμ.. Πίσω από το τιμόνι Το σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan επιτρέπει στο Deepal S05 PHEV να οδηγείται κυρίως σαν ηλεκτρικό, με τον χρήστη να απολαμβάνει με αυτόν τον τρόπο τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, όπως είναι η σπιρτάδα από χαμηλά. Η θέση οδήγησης ρυθμίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις ηλεκτρικά και προσφέρει πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα μπροστά και στο πλάι, ωστόσο η ορατότητα πίσω είναι περιορισμένη. Τη λύση δίνει η κάμερα περιμετρικής ορατότητας 360° και οι αισθητήρες με τους οποίους εφοδιάζεται το αυτοκίνητο, οι οποίοι αποτελούν σημαντικοί αρωγοί στην προσπάθειά του οδηγού να κινηθεί με ευκολία ακόμη και μέσα στους στενούς δρόμους της πόλης. Η ανάρτηση (γόνατα MacPherson εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) διατηρεί μια σφιχτή αλλά εξαιρετικά πολιτισμένη προσέγγιση και με τη βοήθεια των ελαστικών με το ύψηλό προφίλ (225/60 R18), καταφέρνει να λειαίνει υποδειγματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος χωρίς ξερούς κραδασμούς, παρά τα 1.850 κιλά του αμαξώματος. Το τιμόνι έχει βαριά αίσθηση και απαιτεί λίγο περισσότερη προσπάθεια στους επιτόπιους ελιγμούς, μεταφέρει ωστόσο ικανοποιητική πληροφόρηση, ειδικά επιλέγοντας το mode Sport (ανάμεσα στα Eco, Normal και Custom) που παράλληλα «ζωντανεύει» την απόκριση του γκαζιού. Έτσι, ο οδηγός μπορεί να εκμεταλλευτεί το δεμένο σασί, τα φαρδιά μετατρόχια και τη συγκρατημένη κλίση για να κινηθεί σε πιο σβέλτο ρυθμό, με τους 258 ίππους να περνούν στο δρόμο με προβλέψιμο τρόπο. Τα φρένα αποδεικνύονται αποτελεσματικά, ενώ η υπερπλήρης ομπρέλα συστημάτων ασφαλείας ενισχύει το αίσθημα σιγουριάς, αν και ο οδηγός θα χρειαστεί μια μικρή περίοδο προσαρμογής στη συχνή ηχητική δραστηριότητα των διαφόρων ειδοποιήσεων (ADAS). Τέλος, μέσα από το μενού προσφέρεται δυνατότητα ρύθμισης της ανάκτησης ενέργειας, με την πιο ήπια βαθμίδα να ξεχωρίζει για τη γραμμικότητά της έναντι της πιο έντονης επιλογής.

Στο ταμείο

To Changan αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει τα οφέλη που προσφέρουν τα αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα και την ξεγνοιασιά των κινητήρων εσωτερικής καύσης και απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς χρήστες.

Με τιμή εκκίνησης τα 31.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας) για την έκδοση Max, τοποθετείται χωρίς περιστροφές ανάμεσα στις πιο προσιτές και ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας του. Ακόμη και η κορυφαία έκδοση Ultra των 34.390 ευρώ, η οποία φέρνει μαζί της πιο high-tech εξοπλισμό, διατηρεί έναν value-for-money χαρακτήρα της που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Το Deepal S05 δεν ψάχνει όμως απλά να εξαργυρώσει την καλή του τιμή, φέρνει στο τραπέζι ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Προσφέρει εξαιρετικούς χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ένα premium ψηφιακό περιβάλλον, εξαιρετική οικονομία καυσίμου στην καθημερινότητα και μια σπάνια για την κατηγορία δυνατότητα ταχυφόρτισης DC 55 kW που λύνει τα χέρια στον χρήστη.

Αν η Changan σχεδιάζει να εξαπολύσει μια τόσο σαρωτική προϊοντική επίθεση τα επόμενα χρόνια, το Deepal S05 PHEV ίσως είναι απλώς το πρώτο δείγμα γραφής, το «πρωτοβρόχι» μιας καταιγίδας που αναμένεται να ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στην κατηγορία του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CHANGAN DEEPAL S05 PHEV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: η/κ και ατμοσφαιρικός β/κ

ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 234 PS

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 290 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 258 PS

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.598×1.900×1.600 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.880 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 552 λίτρα – 1.310 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.850 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 2 λτ. /100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΔΟΚΙΜΗΣ): 4,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ: 47 γρ.C02/χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA (WLTP): 100 χλμ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (WLTP): 1.060 χλμ.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 55 kW

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (30-80%): 15 λεπτά

TIMH: Από 31.990 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Max (με έκπτωση)